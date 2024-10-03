РУС
На Ривненщине будут судить хирурга, который за $6500 ставил фиктивные диагнозы уклонистам, - ГБР

Лікар допомагав ухилянтам

На Ривненщине врач-хирург за $6500 ставил уклонистам диагнозы, которые должны были быть основанием для ВВК принять решение о непригодности мужчин к службе.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Работники ГБР завершили расследование в отношении хирурга одной из больниц Ривненщины.

Суть схемы, которую придумал хирург

Врач обеспечивал стационарное лечение мужчинам, которые на самом деле в нем не нуждались. После "выздоровления" он выдавал им справки с диагнозом, связанным с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Эти документы должны были быть основанием для ВВК принять решение о непригодности мужчин к службе.

Организовали схему администратор частного медицинского центра в Ривненской области и его товарищ. За свои "услуги" они брали по $6500 с человека.

Смотрите также: Врач ВВК на Днепропетровщине потребовал 20 тыс. грн взятки за изменение категории годности, - прокуратура. ФОТО

Схема, разоблаченная при содействии СБУ и ДВБ Нацполиции, действовала с января по апрель 2024 года. Тогда полицейские задержали "на горячем" одного из фигурантов.

По решению прокурора дело передали для дальнейшего расследования ГБР. Сейчас производство в отношении 2 организаторов слушается в суде.

Смотрите также: Глава врачебной комиссии в Полтаве за взятки обеспечивала фиктивную инвалидность для отсрочки от мобилизации, - СБУ. ФОТО

Напомним, во время действия военного положения Государственная пограничная служба обнаружила более 600 преступных организованных групп, которые за деньги обещали помощь с пересечением границы мужчинам призывного возраста.

врачи (1525) ГБР (3178) уклонисты (1042) Ровенская область (1271)
за 6500 - можно и чпуй отрезать)))
03.10.2024 19:26 Ответить
А оперувати санітарка буде чи саме розсосеться?
03.10.2024 19:33 Ответить
Саме неприємне, що зараз вже й УЙ СПРАВЖНІЙ ДІАГНОЗ ОТРИМАЄШ - усі НЕ куплені медики побояться діагноз ставити, що би не запідозрили хабар...
03.10.2024 19:57 Ответить
ну коли в тебе щось оперовано, чи втрачена кінцівка - нема проблем.
а от щось середнє дійсно побояться
03.10.2024 20:39 Ответить
А коли вже «судитимкть лікаря, який оголошував здоровими військовозобовязаних з явними ознаками тяжкої хвороби»?
03.10.2024 20:00 Ответить
Ну очевидно ж, що "ета другоє".
04.10.2024 08:34 Ответить
А врачей с влк когда судить будут? Или ита другое?🤣
03.10.2024 22:11 Ответить
 
 