На Ривненщине будут судить хирурга, который за $6500 ставил фиктивные диагнозы уклонистам, - ГБР

На Ривненщине врач-хирург за $6500 ставил уклонистам диагнозы, которые должны были быть основанием для ВВК принять решение о непригодности мужчин к службе.

Работники ГБР завершили расследование в отношении хирурга одной из больниц Ривненщины.

Суть схемы, которую придумал хирург

Врач обеспечивал стационарное лечение мужчинам, которые на самом деле в нем не нуждались. После "выздоровления" он выдавал им справки с диагнозом, связанным с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Эти документы должны были быть основанием для ВВК принять решение о непригодности мужчин к службе.

Организовали схему администратор частного медицинского центра в Ривненской области и его товарищ. За свои "услуги" они брали по $6500 с человека.

Схема, разоблаченная при содействии СБУ и ДВБ Нацполиции, действовала с января по апрель 2024 года. Тогда полицейские задержали "на горячем" одного из фигурантов.

По решению прокурора дело передали для дальнейшего расследования ГБР. Сейчас производство в отношении 2 организаторов слушается в суде.

Напомним, во время действия военного положения Государственная пограничная служба обнаружила более 600 преступных организованных групп, которые за деньги обещали помощь с пересечением границы мужчинам призывного возраста.