На Рівненщині судитимуть хірурга, який за $6500 ставив фіктивні діагнози ухилянтам, - ДБР

На Рівненщині лікар-хірург за $6500 ставив ухилянтам діагнози, які мали бути підставою для ВЛК ухвалити рішення щодо непридатності чоловіків до служби.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Працівники ДБР завершили розслідування щодо хірурга однієї з лікарень Рівненської області.

Суть схеми, яку вигадав хірург

Лікар забезпечував стаціонарне лікування чоловікам, які насправді його не потребували. Після "одужання" він видавав їм довідки з діагнозом, пов’язаним із хронічними захворюваннями опорно-рухового апарату.

Ці документи мали бути підставою для ВЛК ухвалити рішення щодо непридатності чоловіків до служби.

Організували схему адміністратор приватного медичного центру у Рівненській області та його товариш. За свої "послуги" вони брали по $6500 з людини.

Схема, викрита за сприяння СБУ та ДВБ Нацполіції, діяла з січня по квітень 2024 року. Тоді поліцейські затримали "на гарячому" одного з фігурантів.

За рішенням прокурора справу передали для подальшого розслідування ДБР. Наразі провадження щодо 2 організаторів слухається в суді.

Нагадаємо, під час дії воєнного стану Державна прикордонна служба виявила понад 600 злочинних організованих груп, які за гроші обіцяли допомогу з перетином кордону чоловікам призивного віку.