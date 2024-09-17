До 7000 доларів за людину - викрито мешканця Донеччини, який організував вивезення ухилянтів до Угорщини. ФОТОрепортаж

Мешканець Донеччини під час воєнного стану займався нелегальним вивезенням ухилянтів до Угорщини.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури громадянину повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).







Як діяв злочинець

У червні 2024 року чоловік організував схему нелегального вивезення чоловіків призовного віку за межі країни.

Під час візиту на Донеччину він познайомився з мешканцем м. Білицьке, якому запропонував допомогу у виїзді до Республіки Угорщина поза пунктами пропуску через державний кордон України. Послугу оцінив у 6 000 доларів США.



У вересні, зустрівши "клієнта" на вокзалі м. Виноградів, чоловік відвіз його до орендованого будинку. Через два дні він доставив до "місця збору" другого ухилянта. Для нього чоловік підвищив вартість до 7 000 доларів США.

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Фігуранта викрито під час отримання 13 000 доларів США та затримано.

Міра покарання

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.