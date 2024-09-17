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До 7000 доларів за людину - викрито мешканця Донеччини, який організував вивезення ухилянтів до Угорщини. ФОТОрепортаж

Мешканець Донеччини під час воєнного стану займався нелегальним вивезенням ухилянтів до Угорщини. 

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури громадянину повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Мешканець Донеччини вивозив ухилянтів до Угорщини
Мешканець Донеччини вивозив ухилянтів до Угорщини
Мешканець Донеччини вивозив ухилянтів до Угорщини

Як діяв злочинець

У червні 2024 року чоловік організував схему нелегального вивезення чоловіків призовного віку за межі країни.

Під час візиту на Донеччину він познайомився з мешканцем м. Білицьке, якому запропонував допомогу у виїзді до Республіки Угорщина поза пунктами пропуску через державний кордон України. Послугу оцінив у 6 000 доларів США.

У вересні, зустрівши "клієнта" на вокзалі м. Виноградів, чоловік відвіз його до орендованого будинку. Через два дні він доставив до "місця збору" другого ухилянта. Для нього чоловік підвищив вартість до 7 000 доларів США.

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Фігуранта викрито під час отримання 13 000 доларів США та затримано.

Міра покарання

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Автор: 

Угорщина (2278) Донецька область (8475) ухилянти (907)


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Демпинговал ?
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17.09.2024 20:06 Відповісти
скоріше за все не заніс куди треба
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17.09.2024 20:21 Відповісти
Знову "ухилянти" а чого ж тобто їб@ло героя заблюрили?
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17.09.2024 20:20 Відповісти
Де сам факт незаконного перетину держкордону? Чи Виноградів то вже не Україна?
За текстом, це шахрайство.
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17.09.2024 20:28 Відповісти
***, Донбасс - сила. Так нагло влезть в закарпатский бизнес. Это то же самое что полтавские на Позняках точку наркоты поставили.
У левого СБУшника рука заретуширована. Наколка? Разве берут в СБУ с наколками на пол руки?
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17.09.2024 21:30 Відповісти
Влез в закарпатский бизнес ненадолго. С донецким рылом да в наш огород.
Результат закономерен.
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18.09.2024 00:04 Відповісти
 
 