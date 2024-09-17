На Рівненщині староста округу та правоохоронець організували схему уникнення чоловіками мобілізації, - ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру старості одного з округів Радивилівської міської ради у Рівненській області та місцевому правоохоронцю, які організували заробіток на ухилянтах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Схема ухилення від мобілізації

Як зазначається, староста згідно зі своїми повноваженнями видавав повістки щодо виклику чоловіків до військкомату. Під час видачі повісток він натякав, що може допомогти з ухиленням від військової служби.

"Схема полягала в тому, що його знайомий правоохоронець штучно відкривав на військовозобов’язаного кримінальне провадження, за яким йому могло бути призначене умовне покарання строком на 1-2 роки. На час слідства та на термін відбування покарання "клієнти" уникали мобілізації", - розповіли в ДБР.

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"Послуга" коштувала у середньому 100 тис. грн, проте якщо військовозобов’язаний вже перебував у розшуку за матеріалами ТЦК, то сума зростала майже на 10%.

Схема діяла з березня до травня 2024 року, коли було затримано "на гарячому" правоохоронця. Наразі його вже звільнено зі служби.

Працівники ДБР викрили 5 оборудок, які встигли провести фігуранти. Слідство триває, встановлюються повне коло причетних осіб та всі факти протиправної діяльності.

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Організаторам повідомлено про підозру

Старості та правоохоронцю повідомлено про підозру у перешкоджанні діяльності Збройних Сил України за попередньою змовою групою осіб, одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою, поєднане з вимаганням (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 та ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Обом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 1 млн 200 тис. грн для правоохоронця та 900 тис. грн – для старости.

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