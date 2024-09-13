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Волинь (837) ДБР (3295) ухилянти (715)

На Волині прикордонниця допомогла незаконно виїхати з України понад 30 військовозобов’язаним чоловікам, - ДБР

На Волині ДБР повідомило про підозру правоохоронниці, яка допомогла незаконно виїхати з України понад 30 чоловікам

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру молодшій інспекторці прикордонної служби на Волині, яка допомагала злочинній групі переправляти до Польщі чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Зазначається, що ділки шукали "клієнтів" у соцмережах, а вартість послуг становила 3,5 тис. доларів США.

"Чоловіків доправляли до прикордонного пункту пропуску на Волині. Надалі, посадовиця не вносила відомостей про них до автоматизованої системи обміну інформацією щодо контролю осіб, які перетинають державний кордон. Завдяки цьому, ухилянти без перешкод виїжджали за межі України", - розповіли правоохоронці.

За даними слідства, за такою схемою з 2022 року до Польщі потрапило понад 30 чоловіків.

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Працівниці правоохоронного органу повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Також подано до суду клопотання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.

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Топ коментарі
+7
Це робила молодший інспектор! Уявляю,що там робили старші інспектори
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13.09.2024 10:40
+5
молодший інспектор? хто повірить у цю байку? Мудрувала з базою даних? А інши прикордонники сліпи та глухі?
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13.09.2024 10:43
+2
мєлка рибьошка. головне не впіймать болєє крупних риб'ят.
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13.09.2024 11:02
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Доволі дешево.
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13.09.2024 10:36 Відповісти
Прокололась
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13.09.2024 10:37 Відповісти
Не може бути, там же всі чесні.
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13.09.2024 10:38 Відповісти
чесні нечесні , а табличку ділення треба пам'ятати .
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13.09.2024 10:46 Відповісти
Це робила молодший інспектор! Уявляю,що там робили старші інспектори
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13.09.2024 10:40 Відповісти
є сукі і на Волині, а де їх нема?
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13.09.2024 10:41 Відповісти
Мабуть стала жити на широку ногу от і попалилась. Поступово ми стаємо західним суспільством, де не сприймається корупційне чи незаконне збагачення.
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13.09.2024 10:42 Відповісти
покажіть мені ці алеутські острови, шо б без сук...
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13.09.2024 10:43 Відповісти
молодший інспектор? хто повірить у цю байку? Мудрувала з базою даних? А інши прикордонники сліпи та глухі?
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13.09.2024 10:43 Відповісти
Допомогла собі,, людямвони уже приїхали,зовсім.
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13.09.2024 10:44 Відповісти
Порада молодший ,завагітніти від старшого інспектора , умовне покарання, і все.
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13.09.2024 10:49 Відповісти
Все саменька. Начальство, як завжди, ***** не в курсі. Ага, віримо...
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13.09.2024 10:53 Відповісти
И это "младший инспектор" и 30 "защитников" и любителей 65 ст. Конституции Украины. А "старший инспектор" может "помочь" 300 "защитникам". Ну а начальник этих инспекторов может помочь только паре "защитников", но это будут дети чиновников или олигархов или сами олигархи мобилизационного возраста. Вот так война и закончится, вместе с защитниками своей страны.
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13.09.2024 10:56 Відповісти
мєлка рибьошка. головне не впіймать болєє крупних риб'ят.
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13.09.2024 11:02 Відповісти
Мать Тереза по українські
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13.09.2024 11:02 Відповісти
Ну, теперь и её надо отправить на передовую до конца войны рыть окопы и таскать брёвна..
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13.09.2024 11:21 Відповісти
Оці доляри...така зараза
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13.09.2024 11:26 Відповісти
Блюрять пику, щоб дати можливість відкупитись і закрити справу?
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13.09.2024 11:43 Відповісти
панове, це якась *****!)) по перше прикордонникам забороненно одноосібно(!) приймати рішення про перетин! На КПП є представник опервідділа ДПСУ, який підклюється до прийняття рішень, я вже не кажу що певний час оперативно-фільтраційні заходи здійснювали представники СБУ...А ше молодший інспектор ніколи не призначається старшим наряду, який несе відповідальність за прийняття таких рішень...тож це повна, абсолютна *****!
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13.09.2024 18:41 Відповісти
 
 