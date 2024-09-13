РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4240 посетителей онлайн
Новости
3 941 19
Волынь (972) ГБР (2812) уклонисты (645)

На Волыни женщина-пограничник помогла незаконно выехать из Украины более 30 военнообязанным мужчинам, - ГБР

На Волині ДБР повідомило про підозру правоохоронниці, яка допомогла незаконно виїхати з України понад 30 чоловікам

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении младшему инспектору пограничной службы на Волыни, которая помогала преступной группе переправлять в Польшу мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что дельцы искали "клиентов" в соцсетях, а стоимость услуг составляла 3,5 тыс. долларов США.

"Мужчин доставляли в пограничный пункт пропуска на Волыни. В дальнейшем, чиновница не вносила сведения о них в автоматизированную систему обмена информацией по контролю лиц, пересекающих государственную границу. Благодаря этому, уклонисты беспрепятственно выезжали за пределы Украины", - рассказали правоохранители.

По данным следствия, по такой схеме с 2022 года в Польшу попало более 30 мужчин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила на Полтавщине главу МСЭК и должностных лиц районной больницы, которые зарабатывали на схеме уклонения от мобилизации. ФОТО

Работнице правоохранительного органа сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Также подано в суд ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности.

Также читайте: За 6,5 тыс. евро помогал мужчинам нелегально покинуть Украину: Сообщено о подозрении правоохранителю на Буковине, - ГБР. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Це робила молодший інспектор! Уявляю,що там робили старші інспектори
показать весь комментарий
13.09.2024 10:40
+5
молодший інспектор? хто повірить у цю байку? Мудрувала з базою даних? А інши прикордонники сліпи та глухі?
показать весь комментарий
13.09.2024 10:43
+2
мєлка рибьошка. головне не впіймать болєє крупних риб'ят.
показать весь комментарий
13.09.2024 11:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Доволі дешево.
показать весь комментарий
13.09.2024 10:36 Ответить
Прокололась
показать весь комментарий
13.09.2024 10:37 Ответить
Не може бути, там же всі чесні.
показать весь комментарий
13.09.2024 10:38 Ответить
чесні нечесні , а табличку ділення треба пам'ятати .
показать весь комментарий
13.09.2024 10:46 Ответить
Це робила молодший інспектор! Уявляю,що там робили старші інспектори
показать весь комментарий
13.09.2024 10:40 Ответить
є сукі і на Волині, а де їх нема?
показать весь комментарий
13.09.2024 10:41 Ответить
Мабуть стала жити на широку ногу от і попалилась. Поступово ми стаємо західним суспільством, де не сприймається корупційне чи незаконне збагачення.
показать весь комментарий
13.09.2024 10:42 Ответить
покажіть мені ці алеутські острови, шо б без сук...
показать весь комментарий
13.09.2024 10:43 Ответить
молодший інспектор? хто повірить у цю байку? Мудрувала з базою даних? А інши прикордонники сліпи та глухі?
показать весь комментарий
13.09.2024 10:43 Ответить
Допомогла собі,, людямвони уже приїхали,зовсім.
показать весь комментарий
13.09.2024 10:44 Ответить
Порада молодший ,завагітніти від старшого інспектора , умовне покарання, і все.
показать весь комментарий
13.09.2024 10:49 Ответить
Все саменька. Начальство, як завжди, ***** не в курсі. Ага, віримо...
показать весь комментарий
13.09.2024 10:53 Ответить
И это "младший инспектор" и 30 "защитников" и любителей 65 ст. Конституции Украины. А "старший инспектор" может "помочь" 300 "защитникам". Ну а начальник этих инспекторов может помочь только паре "защитников", но это будут дети чиновников или олигархов или сами олигархи мобилизационного возраста. Вот так война и закончится, вместе с защитниками своей страны.
показать весь комментарий
13.09.2024 10:56 Ответить
мєлка рибьошка. головне не впіймать болєє крупних риб'ят.
показать весь комментарий
13.09.2024 11:02 Ответить
Мать Тереза по українські
показать весь комментарий
13.09.2024 11:02 Ответить
Ну, теперь и её надо отправить на передовую до конца войны рыть окопы и таскать брёвна..
показать весь комментарий
13.09.2024 11:21 Ответить
Оці доляри...така зараза
показать весь комментарий
13.09.2024 11:26 Ответить
Блюрять пику, щоб дати можливість відкупитись і закрити справу?
показать весь комментарий
13.09.2024 11:43 Ответить
панове, це якась *****!)) по перше прикордонникам забороненно одноосібно(!) приймати рішення про перетин! На КПП є представник опервідділа ДПСУ, який підклюється до прийняття рішень, я вже не кажу що певний час оперативно-фільтраційні заходи здійснювали представники СБУ...А ше молодший інспектор ніколи не призначається старшим наряду, який несе відповідальність за прийняття таких рішень...тож це повна, абсолютна *****!
показать весь комментарий
13.09.2024 18:41 Ответить
 
 