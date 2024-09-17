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На Ривненщине староста округа и правоохранитель организовали схему избегания мужчинами мобилизации, - ГБР

Староста та правоохоронець з Рівненщини організували заробіток на ухилянтах

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении старосте одного из округов Радивиловского городского совета в Ривненской области и местному правоохранителю, которые организовали заработок на уклонистах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Схема уклонения от мобилизации

Как отмечается, староста согласно своим полномочиям выдавал повестки по вызову мужчин в военкомат. Во время выдачи повесток он намекал, что может помочь с уклонением от военной службы.

"Схема заключалась в том, что его знакомый правоохранитель искусственно открывал на военнообязанного уголовное производство, по которому ему могло быть назначено условное наказание сроком на 1-2 года. На время следствия и на срок отбывания наказания "клиенты" избегали мобилизации", - рассказали в ГБР.

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"Услуга" стоила в среднем 100 тыс. грн, однако если военнообязанный уже находился в розыске по материалам ТЦК, то сумма возрастала почти на 10%.

Схема действовала с марта по май 2024 года, когда был задержан "на горячем" правоохранитель. Сейчас он уже уволен со службы.

Работники ГБР разоблачили 5 сделок, которые успели провести фигуранты. Следствие продолжается, устанавливаются полный круг причастных лиц и все факты противоправной деятельности.

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Организаторам сообщено о подозрении

Старосте и правоохранителю сообщено о подозрении в препятствовании деятельности Вооруженных Сил Украины по предварительному сговору группой лиц, получении неправомерной выгоды по предварительному сговору, соединенное с вымогательством (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 и ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Обоим фигурантам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млн 200 тыс. грн для правоохранителя и 900 тыс. грн - для старосты.

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Автор: 

ГБР (2989) подозрение (490) уклонисты (836) Ровенская область (1233)


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Оцих благодійників на передову!
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17.09.2024 16:13 Ответить
А кажуть , що на Волині так звані українці робили чистки, розумію, це такі уроди , тобто внуки робили чистки поляків!
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17.09.2024 16:14 Ответить
а шо там по одеському воєнкому на геліку?
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17.09.2024 16:20 Ответить
давай вже після перемоги
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17.09.2024 16:44 Ответить
Як в анекдоті: б'ються мєнт з лікарем на вулиці - і куди його телефонувати?
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17.09.2024 16:24 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 унітарна держава , до складу якої входять 27 регіонівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-1 [1] : 24 області, 1 автономна республіка (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC АР Крим ) і 2 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC міста зі спеціальним статусом : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Севастополь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC-2 [2] . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 Суверенітет держави поширюється на всю її територію - стаття 2 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Конституції України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-%D0%AE%D0%95-3 [3] . На території України відсутні інші державні утворення, її територія, в межах існуючих кордонів - цілісна і недоторканаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-%D0%AE%D0%95-3 [3] .

староста округу?

на цю фантастичну посаду, обирають, чи призначають?
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17.09.2024 16:34 Ответить
було затримано "на гарячому" правоохоронця. Наразі його вже звільнено зі служби. -відреагували
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17.09.2024 16:43 Ответить
староста округа???? чо за зе-хер?)))
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17.09.2024 16:44 Ответить
 
 