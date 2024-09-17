На Ривненщине староста округа и правоохранитель организовали схему избегания мужчинами мобилизации, - ГБР

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении старосте одного из округов Радивиловского городского совета в Ривненской области и местному правоохранителю, которые организовали заработок на уклонистах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Схема уклонения от мобилизации

Как отмечается, староста согласно своим полномочиям выдавал повестки по вызову мужчин в военкомат. Во время выдачи повесток он намекал, что может помочь с уклонением от военной службы.

"Схема заключалась в том, что его знакомый правоохранитель искусственно открывал на военнообязанного уголовное производство, по которому ему могло быть назначено условное наказание сроком на 1-2 года. На время следствия и на срок отбывания наказания "клиенты" избегали мобилизации", - рассказали в ГБР.

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"Услуга" стоила в среднем 100 тыс. грн, однако если военнообязанный уже находился в розыске по материалам ТЦК, то сумма возрастала почти на 10%.

Схема действовала с марта по май 2024 года, когда был задержан "на горячем" правоохранитель. Сейчас он уже уволен со службы.

Работники ГБР разоблачили 5 сделок, которые успели провести фигуранты. Следствие продолжается, устанавливаются полный круг причастных лиц и все факты противоправной деятельности.

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Организаторам сообщено о подозрении

Старосте и правоохранителю сообщено о подозрении в препятствовании деятельности Вооруженных Сил Украины по предварительному сговору группой лиц, получении неправомерной выгоды по предварительному сговору, соединенное с вымогательством (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 и ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Обоим фигурантам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млн 200 тыс. грн для правоохранителя и 900 тыс. грн - для старосты.

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