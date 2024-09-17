До 7000 долларов за человека: разоблачен житель Донетчины, организовавший вывоз уклонистов в Венгрию. ФОТОРЕПОРТАЖ
Житель Донецкой области во время военного положения занимался нелегальным вывозом уклонистов в Венгрию.
Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры гражданину сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Как действовал преступник
В июне 2024 года мужчина организовал схему нелегального вывоза мужчин призывного возраста за пределы страны.
Во время визита в Донецкую область он познакомился с жителем г. Белицкое, которому предложил помощь в выезде в Республику Венгрия вне пунктов пропуска через государственную границу Украины. Услугу оценил в 6 000 долларов США.
В сентябре, встретив "клиента" на вокзале г. Виноградов, мужчина отвез его в арендованный дом. Через два дня он доставил к "месту сбора" второго уклониста. Для него мужчина повысил стоимость до 7 000 долларов США.
Фигурант разоблачен при получении 13 000 долларов США и задержан.
Мера наказания
Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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За текстом, це шахрайство.
У левого СБУшника рука заретуширована. Наколка? Разве берут в СБУ с наколками на пол руки?
Результат закономерен.