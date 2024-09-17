До 7000 долларов за человека: разоблачен житель Донетчины, организовавший вывоз уклонистов в Венгрию. ФОТОРЕПОРТАЖ

Житель Донецкой области во время военного положения занимался нелегальным вывозом уклонистов в Венгрию.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры гражданину сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).







Как действовал преступник

В июне 2024 года мужчина организовал схему нелегального вывоза мужчин призывного возраста за пределы страны.

Во время визита в Донецкую область он познакомился с жителем г. Белицкое, которому предложил помощь в выезде в Республику Венгрия вне пунктов пропуска через государственную границу Украины. Услугу оценил в 6 000 долларов США.



В сентябре, встретив "клиента" на вокзале г. Виноградов, мужчина отвез его в арендованный дом. Через два дня он доставил к "месту сбора" второго уклониста. Для него мужчина повысил стоимость до 7 000 долларов США.

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Фигурант разоблачен при получении 13 000 долларов США и задержан.

Мера наказания

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.