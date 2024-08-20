Глава врачебной комиссии в Полтаве за взятки обеспечивала фиктивную инвалидность для отсрочки от мобилизации, - СБУ. ФОТО

СБУ ликвидировала коррупционную схему, которую организовала председатель межрайонной медико-социальной экспертной комиссии г. Бахмута. Чиновница действовала в сговоре с сообщниками - врачами медицинских учреждений нескольких областей. После начала полномасштабного вторжения врачебная комиссия была "эвакуирована" в полном составе в Полтаву.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УСБУ в Полтавской области.

По данным следствия, фигурантка наладила массовую продажу фиктивных медицинских документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Такой "документ" давал основания для отсрочки от призыва.

В частности, "клиентам" выдавали заключения о фиктивном наличии инвалидности за подписью председателя МСЭК без фактического присутствия военнообязанных и прохождения ими медицинской комиссии. Среди их клиентов были жители Полтавщины, Винницкой, Днепропетровской, Одесской областей и те, кто выехал с временно оккупированных территорий. Стоимость "услуги" составляла до 200 тыс. грн для одного человека.

Также читайте: Начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК арестовали без права на залог, - СМИ





Правоохранители задокументировали выдачу фиктивных выводов более 40 лицам. СБУ инициирована проверка всех указанных случаев для дальнейшего аннулирования фиктивных документов.

Сейчас организатору схемы сообщено о подозрении по ч.1 ст.368 Уголовного кодекса Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Смотрите также: Будут судить одесских медиков, которые устанавливали фальшивые диагнозы для уклонистов. ФОТОРЕПОРТАЖ