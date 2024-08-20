Глава врачебной комиссии в Полтаве за взятки обеспечивала фиктивную инвалидность для отсрочки от мобилизации, - СБУ. ФОТО
СБУ ликвидировала коррупционную схему, которую организовала председатель межрайонной медико-социальной экспертной комиссии г. Бахмута. Чиновница действовала в сговоре с сообщниками - врачами медицинских учреждений нескольких областей. После начала полномасштабного вторжения врачебная комиссия была "эвакуирована" в полном составе в Полтаву.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УСБУ в Полтавской области.
По данным следствия, фигурантка наладила массовую продажу фиктивных медицинских документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Такой "документ" давал основания для отсрочки от призыва.
В частности, "клиентам" выдавали заключения о фиктивном наличии инвалидности за подписью председателя МСЭК без фактического присутствия военнообязанных и прохождения ими медицинской комиссии. Среди их клиентов были жители Полтавщины, Винницкой, Днепропетровской, Одесской областей и те, кто выехал с временно оккупированных территорий. Стоимость "услуги" составляла до 200 тыс. грн для одного человека.
Правоохранители задокументировали выдачу фиктивных выводов более 40 лицам. СБУ инициирована проверка всех указанных случаев для дальнейшего аннулирования фиктивных документов.
Сейчас организатору схемы сообщено о подозрении по ч.1 ст.368 Уголовного кодекса Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.
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