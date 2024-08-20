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Глава врачебной комиссии в Полтаве за взятки обеспечивала фиктивную инвалидность для отсрочки от мобилизации, - СБУ. ФОТО

СБУ ликвидировала коррупционную схему, которую организовала председатель межрайонной медико-социальной экспертной комиссии г. Бахмута. Чиновница действовала в сговоре с сообщниками - врачами медицинских учреждений нескольких областей. После начала полномасштабного вторжения врачебная комиссия была "эвакуирована" в полном составе в Полтаву.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УСБУ в Полтавской области.

По данным следствия, фигурантка наладила массовую продажу фиктивных медицинских документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Такой "документ" давал основания для отсрочки от призыва.

сбу

В частности, "клиентам" выдавали заключения о фиктивном наличии инвалидности за подписью председателя МСЭК без фактического присутствия военнообязанных и прохождения ими медицинской комиссии. Среди их клиентов были жители Полтавщины, Винницкой, Днепропетровской, Одесской областей и те, кто выехал с временно оккупированных территорий. Стоимость "услуги" составляла до 200 тыс. грн для одного человека.

голова МСЕК з Полтави затримана на хабарі

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голова МСЕК з Полтави затримана на хабарі

Правоохранители задокументировали выдачу фиктивных выводов более 40 лицам. СБУ инициирована проверка всех указанных случаев для дальнейшего аннулирования фиктивных документов.

Сейчас организатору схемы сообщено о подозрении по ч.1 ст.368 Уголовного кодекса Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

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Автор: 

взятка (6159) Тахтаулове (764) СБУ (19898) врачи (1515)


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Топ комментарии
+14
Ясно. Не ділилася, з ким потрібно.
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20.08.2024 17:31
+9
цікаво, у цієї суки хтось з рідних на фронті?
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20.08.2024 17:39
+9
І це по всій країні твориться,а зловили одну.А все тому,що ,фактично,ніхто не несе відповідальності.Ну зловили і зловили,відпустять,в крайньому разі,через рік вийде на волю.
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20.08.2024 17:41
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Ясно. Не ділилася, з ким потрібно.
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20.08.2024 17:31 Ответить
Ні, вона скоїла злочин.
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20.08.2024 17:39 Ответить
Ті, з ким вона не поділилася, теж так вважають.

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20.08.2024 17:48 Ответить
цікаво, у цієї суки хтось з рідних на фронті?
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20.08.2024 17:39 Ответить
І це по всій країні твориться,а зловили одну.А все тому,що ,фактично,ніхто не несе відповідальності.Ну зловили і зловили,відпустять,в крайньому разі,через рік вийде на волю.
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20.08.2024 17:41 Ответить
Хто не ріскує - той не п'є шампанського.
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20.08.2024 18:15 Ответить
Але і в тюрмі не сидить.)
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21.08.2024 18:36 Ответить
Треба вже главаря ловити
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20.08.2024 17:46 Ответить
Наразі організаторці схеми повідомлено про підозру за ч.1 ст.368 Кримінального кодексу України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Джерело:

Усього то? А чого не Стаття 114-1. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань?
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20.08.2024 17:54 Ответить
Це ознака того, що вже все "порішала" і відбудеться штрафом!
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21.08.2024 18:38 Ответить
МСЕК мутив бабло на інвалідності? Та бути такого не може!
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20.08.2024 18:08 Ответить
Вони і раніше мутили, без війни. Знаю не по чутках.
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20.08.2024 18:17 Ответить
Знають всі, хто хоч раз стикався з цими мерзотниками.
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20.08.2024 18:41 Ответить
Зате непридатних дядьків з купою болячок відправляють на фронт. А там командири незнають що з такими ''вояками'' робити. Пора би створити єСкарга де б командири могли скаржитися на тцк який присилає недієздатних ''вояків'' і відповідно мало б бути покарання отого тцк.. Але то ж мрії..
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20.08.2024 18:43 Ответить
Я инвалид, а мне в резерве+ пишет что я годин
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20.08.2024 18:52 Ответить
Якщо вам до 2014 року виповнилось сорок років (для рядових), а для сержантів сорок п"ять років - вас автоматично по закону знімали з військового обліку, і ви не забов'язані на нього ставати знову ( згідно Ст. 58 Конституції 👈закон не має зворотньої сили)👈
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22.08.2024 10:27 Ответить
Зокрема, "клієнтам" видавали висновки про фіктивну наявність інвалідності за підписом голови МСЕК без фактичної присутності військовозобов'язаних та проходження ними медичної комісії. Джерело: ??? В чем преступление? Такая форма работы предусмотрена для МСЕК! Только никто сейчас так не делает. Все денег хотят. Если поймали на деньгах, то да.
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22.08.2024 15:14 Ответить
В моїй лікарні в 2015 лікар купив нове авто, а через місяць спіймали на хабарі за справку щоб не іти в АТО, вирок суду штраф в тисячу доларів і відсторонення від посади керівника одного із відділень лікарні, на термін один рік. От і все...
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22.08.2024 15:37 Ответить
Тільки но, зібрала грошенят, з лохів
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23.08.2024 00:47 Ответить
 
 