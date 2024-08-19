РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8116 посетителей онлайн
Новости Взяточники
5 048 28

Начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК арестовали без права на залог, - СМИ

Начальників ТЦК Бориспільського та Бучанського районів затримано на хабарі

Согласно решению суда, начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК арестовали без права на залог.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Шевченковский районный суд столицы по ходатайству прокуроров Офиса генпрокурора избрал всем трем подозреваемым безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили РБК-Украина в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Напомним, 16 августа СБУ задержала руководителей двух ТЦК в Киевской области и их сообщника. Их подозревают в незаконном обогащении в более 1 млн долларов.

Смотрите также: Задержан военнослужащий ТЦК на Тернопольщине, который за $5 тыс. помогал военнообязанному покинуть территорию военкомата, - прокуратура. ФОТО

Автор: 

взятка (6154) коррупция (8558) мобилизация (2748) ТЦК (522)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+10
За ЧТО !!! Вони ж воювали, захищали, проливали...
показать весь комментарий
19.08.2024 20:04
+7
Монетами по 10 центів
показать весь комментарий
19.08.2024 20:08
+6
Засуньте їм в дупи цей 1 мільйон доларів. Купюрами в 1 долар.
показать весь комментарий
19.08.2024 20:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ого! Здивували
показать весь комментарий
19.08.2024 20:00 Ответить
За ЧТО !!! Вони ж воювали, захищали, проливали...
показать весь комментарий
19.08.2024 20:04 Ответить
Де вони воювали? Цікаво.
показать весь комментарий
19.08.2024 20:44 Ответить
Угу...Воювали,захищали,пропивали.Скоро випустять.
показать весь комментарий
19.08.2024 21:56 Ответить
Засуньте їм в дупи цей 1 мільйон доларів. Купюрами в 1 долар.
показать весь комментарий
19.08.2024 20:07 Ответить
Монетами по 10 центів
показать весь комментарий
19.08.2024 20:08 Ответить
Через рот.
показать весь комментарий
19.08.2024 20:23 Ответить
1 цент теж непагано 😁
показать весь комментарий
19.08.2024 20:24 Ответить
Та Ви садист! )))
показать весь комментарий
19.08.2024 20:27 Ответить
Дякую 😊
показать весь комментарий
19.08.2024 20:44 Ответить
Дріб'язок але приємно 😁
показать весь комментарий
19.08.2024 20:48 Ответить
Одні підарешти
показать весь комментарий
19.08.2024 20:07 Ответить
Всіх цих тварюк потрібно пересаджати, а на їх місце поставити патріотів, які не словом а ділом захищали Батьківщину. А такі тилові закацаплені щури лише ********* ЗСУ
показать весь комментарий
19.08.2024 20:10 Ответить
Так цеж сами поцтрийоти, яких на місце тварюк і поставили не словом а ділом...........................!
показать весь комментарий
19.08.2024 20:15 Ответить
Буча і таке? Бориспіль з його депутатами-Героями і таке...може таки вони повинні бути на фронті, а не сидіти на доларах. Хлопці з вадами після поранення повинні бути на цих посадах, а не дядько з черевом
показать весь комментарий
19.08.2024 20:55 Ответить
А що змінилось в головах ось таких у Бучі? А нічого. Цікаво,яким чином вони "заробили той мільйон". Бо про їм заходи з мобілізації відомо.
показать весь комментарий
19.08.2024 21:41 Ответить
Мене заблокована булр після анонсу про школи нові в Бучі на мільйони і газові плити також на мільйони, бо це було під егідою скумбрія по 8. Ще тоді було потрібно шукати злочинця, а не блокувати дописувачів
показать весь комментарий
20.08.2024 09:25 Ответить
більш мерзотного міста ніж бориспіль знайти важко
показать весь комментарий
20.08.2024 02:02 Ответить
це все - сране ІПСО

всі ми знаємо, що кожен тцкашник - воював під Бахмутами/Роботине/Торецьком, має купу поранень і кристально чесна людина
показать весь комментарий
19.08.2024 20:56 Ответить
Ці потвори, просто прикриваються ротами/взводами охорони, які дійсно з бойових хлопів
показать весь комментарий
20.08.2024 09:03 Ответить
А одне ***** казало що в воєнкоматах працюють професіонали .
показать весь комментарий
19.08.2024 21:05 Ответить
Намолотити лимон баксів за пару років непрофесіонал ніяк не зможе. )
показать весь комментарий
19.08.2024 21:38 Ответить
І звісно вони робили все самотужки , без прикриття "з гори" , так ?
показать весь комментарий
19.08.2024 21:22 Ответить
Через тиждень новину всі забудуть. Адвокат згодом "продавить" заставу, зіславшись на погіршання здоров'я підзахисного. Буде домашній арешт, потім браслет знайдуть в мусорному баці. Через місяць-другий щасливий і трохи "полинявший" воєнком купить бунгало в Іспанії. Всі щасливі, всі при бабках.
показать весь комментарий
19.08.2024 21:36 Ответить
... нацальник ,це як у мордорі.
Може керівник, очільник...хоч це не виправдовує аферистів.
показать весь комментарий
19.08.2024 22:19 Ответить
а начальників начальників бориспільського й бучанського тцк спокійнісінько б відпустили за кордон... на спецзавдання гур мо, наприклад
показать весь комментарий
19.08.2024 22:46 Ответить
тцКаКа розігнати і всі 100 тис. тцкакашників відправити на передок, це вгодовані і вмотивовані корупціонери при погонах, та ще і з грошовим забеспеченням в 60 тис. грн.\міс. і за що? зелені хренові дозволятори ...
показать весь комментарий
20.08.2024 07:32 Ответить
 
 