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Начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК арестовали без права на залог, - СМИ
Согласно решению суда, начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК арестовали без права на залог.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Шевченковский районный суд столицы по ходатайству прокуроров Офиса генпрокурора избрал всем трем подозреваемым безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили РБК-Украина в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
Напомним, 16 августа СБУ задержала руководителей двух ТЦК в Киевской области и их сообщника. Их подозревают в незаконном обогащении в более 1 млн долларов.
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всі ми знаємо, що кожен тцкашник - воював під Бахмутами/Роботине/Торецьком, має купу поранень і кристально чесна людина
Може керівник, очільник...хоч це не виправдовує аферистів.