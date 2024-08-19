Начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК арестовали без права на залог, - СМИ

Согласно решению суда, начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК арестовали без права на залог.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Шевченковский районный суд столицы по ходатайству прокуроров Офиса генпрокурора избрал всем трем подозреваемым безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили РБК-Украина в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Напомним, 16 августа СБУ задержала руководителей двух ТЦК в Киевской области и их сообщника. Их подозревают в незаконном обогащении в более 1 млн долларов.

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