Начальників Бориспільського та Бучанського ТЦК арештували без права на заставу, - ЗМІ
Згідно з рішенням суду начальників Бориспільського та Бучанського ТЦК арештували без права на заставу.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Шевченківський районний суд столиці за клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора обрав усім трьом підозрюваним безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою", - повідомили РБК-Україна у пресслужбі Офісу генерального прокурора.
Нагадаємо, 16 серпня СБУ затримала очільників двох ТЦК у Київській області та їхнього спільника. Їх підозрюють у незаконному збагаченні в понад 1 млн доларів.
Топ коментарі
+10 Євген #585735
показати весь коментар19.08.2024 20:04
+7 Марина Нєчаєва #561431
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+6 Alessandro Moretti
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всі ми знаємо, що кожен тцкашник - воював під Бахмутами/Роботине/Торецьком, має купу поранень і кристально чесна людина
Може керівник, очільник...хоч це не виправдовує аферистів.