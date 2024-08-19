Начальників Бориспільського та Бучанського ТЦК арештували без права на заставу, - ЗМІ

Згідно з рішенням суду начальників Бориспільського та Бучанського ТЦК арештували без права на заставу.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Шевченківський районний суд столиці за клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора обрав усім трьом підозрюваним безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою", - повідомили РБК-Україна у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо, 16 серпня СБУ затримала очільників двох ТЦК у Київській області та їхнього спільника. Їх підозрюють у незаконному збагаченні в понад 1 млн доларів.

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