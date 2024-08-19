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Новини Хабарники
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Начальників Бориспільського та Бучанського ТЦК арештували без права на заставу, - ЗМІ

Начальників ТЦК Бориспільського та Бучанського районів затримано на хабарі

Згідно з рішенням суду начальників Бориспільського та Бучанського ТЦК арештували без права на заставу.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Шевченківський районний суд столиці за клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора обрав усім трьом підозрюваним безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою", - повідомили РБК-Україна у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо, 16 серпня СБУ затримала очільників двох ТЦК у Київській області та їхнього спільника. Їх підозрюють у незаконному збагаченні в понад 1 млн доларів.

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Автор: 

хабар (4696) корупція (4681) мобілізація (3040) ТЦК та СП (564)


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Топ коментарі
+10
За ЧТО !!! Вони ж воювали, захищали, проливали...
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19.08.2024 20:04
+7
Монетами по 10 центів
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19.08.2024 20:08
+6
Засуньте їм в дупи цей 1 мільйон доларів. Купюрами в 1 долар.
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19.08.2024 20:07
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Ого! Здивували
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19.08.2024 20:00 Відповісти
За ЧТО !!! Вони ж воювали, захищали, проливали...
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19.08.2024 20:04 Відповісти
Де вони воювали? Цікаво.
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19.08.2024 20:44 Відповісти
Угу...Воювали,захищали,пропивали.Скоро випустять.
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19.08.2024 21:56 Відповісти
Засуньте їм в дупи цей 1 мільйон доларів. Купюрами в 1 долар.
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19.08.2024 20:07 Відповісти
Монетами по 10 центів
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19.08.2024 20:08 Відповісти
Через рот.
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19.08.2024 20:23 Відповісти
1 цент теж непагано 😁
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19.08.2024 20:24 Відповісти
Та Ви садист! )))
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19.08.2024 20:27 Відповісти
Дякую 😊
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19.08.2024 20:44 Відповісти
Дріб'язок але приємно 😁
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19.08.2024 20:48 Відповісти
Одні підарешти
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19.08.2024 20:07 Відповісти
Всіх цих тварюк потрібно пересаджати, а на їх місце поставити патріотів, які не словом а ділом захищали Батьківщину. А такі тилові закацаплені щури лише ********* ЗСУ
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19.08.2024 20:10 Відповісти
Так цеж сами поцтрийоти, яких на місце тварюк і поставили не словом а ділом...........................!
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19.08.2024 20:15 Відповісти
Буча і таке? Бориспіль з його депутатами-Героями і таке...може таки вони повинні бути на фронті, а не сидіти на доларах. Хлопці з вадами після поранення повинні бути на цих посадах, а не дядько з черевом
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19.08.2024 20:55 Відповісти
А що змінилось в головах ось таких у Бучі? А нічого. Цікаво,яким чином вони "заробили той мільйон". Бо про їм заходи з мобілізації відомо.
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19.08.2024 21:41 Відповісти
Мене заблокована булр після анонсу про школи нові в Бучі на мільйони і газові плити також на мільйони, бо це було під егідою скумбрія по 8. Ще тоді було потрібно шукати злочинця, а не блокувати дописувачів
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20.08.2024 09:25 Відповісти
більш мерзотного міста ніж бориспіль знайти важко
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20.08.2024 02:02 Відповісти
це все - сране ІПСО

всі ми знаємо, що кожен тцкашник - воював під Бахмутами/Роботине/Торецьком, має купу поранень і кристально чесна людина
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19.08.2024 20:56 Відповісти
Ці потвори, просто прикриваються ротами/взводами охорони, які дійсно з бойових хлопів
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20.08.2024 09:03 Відповісти
А одне ***** казало що в воєнкоматах працюють професіонали .
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19.08.2024 21:05 Відповісти
Намолотити лимон баксів за пару років непрофесіонал ніяк не зможе. )
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19.08.2024 21:38 Відповісти
І звісно вони робили все самотужки , без прикриття "з гори" , так ?
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19.08.2024 21:22 Відповісти
Через тиждень новину всі забудуть. Адвокат згодом "продавить" заставу, зіславшись на погіршання здоров'я підзахисного. Буде домашній арешт, потім браслет знайдуть в мусорному баці. Через місяць-другий щасливий і трохи "полинявший" воєнком купить бунгало в Іспанії. Всі щасливі, всі при бабках.
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19.08.2024 21:36 Відповісти
... нацальник ,це як у мордорі.
Може керівник, очільник...хоч це не виправдовує аферистів.
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19.08.2024 22:19 Відповісти
а начальників начальників бориспільського й бучанського тцк спокійнісінько б відпустили за кордон... на спецзавдання гур мо, наприклад
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19.08.2024 22:46 Відповісти
тцКаКа розігнати і всі 100 тис. тцкакашників відправити на передок, це вгодовані і вмотивовані корупціонери при погонах, та ще і з грошовим забеспеченням в 60 тис. грн.\міс. і за що? зелені хренові дозволятори ...
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20.08.2024 07:32 Відповісти
 
 