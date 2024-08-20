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Новини Фото Хабарники
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Голова лікарської комісії в Полтаві за хабарі забезпечувала фіктивну інвалідність для відстрочки від мобілізації, - СБУ. ФОТО

СБУ ліквідувала корупційну схему, яку організувала голова міжрайонної медико-соціальної експертної комісії м. Бахмут. Посадовиця діяла у змові зі спільниками – лікарями медичних закладів декількох областей.Після початку повномасштабного вторгнення лікарська комісія була "евакуйована" у повному складі до Полтави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УСБУ в Полтавській області.

За даними слідства, фігурантка налагодила масовий продаж фіктивних медичних документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Такий "документ" давав підстави для відстрочки від призову.

сбу

Зокрема, "клієнтам" видавали висновки про фіктивну наявність інвалідності за підписом голови МСЕК без фактичної присутності військовозобов'язаних та проходження ними медичної комісії. Серед їх клієнтів були мешканці Полтавщини, Вінниччини, Дніпропетровщини, Одещини та ті, хто виїхав з тимчасово окупованих територій. Вартість "послуги" становила до 200 тис. грн для однієї особи.

голова МСЕК з Полтави затримана на хабарі

Читайте також: Судитимуть одеських медиків, які встановлювали фальшиві діагнози для ухилянтів. ФОТОрепортаж


голова МСЕК з Полтави затримана на хабарі

Правоохоронці задокументували видачу фіктивних висновків більше 40 особам. СБУ ініційована перевірка усіх вказаних випадків для подальшого анулювання фіктивних документів.

Наразі організаторці схеми повідомлено про підозру за ч.1 ст.368 Кримінального кодексу України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Читайте: У Києві судитимуть психіатра, який за гроші ставив фальшиві діагнози чоловікам призовного віку

Автор: 

хабар (4703) Полтава (555) СБУ (12818) лікарі (1287)


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Топ коментарі
+14
Ясно. Не ділилася, з ким потрібно.
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20.08.2024 17:31
+9
цікаво, у цієї суки хтось з рідних на фронті?
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20.08.2024 17:39
+9
І це по всій країні твориться,а зловили одну.А все тому,що ,фактично,ніхто не несе відповідальності.Ну зловили і зловили,відпустять,в крайньому разі,через рік вийде на волю.
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20.08.2024 17:41
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Ясно. Не ділилася, з ким потрібно.
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20.08.2024 17:31 Відповісти
Ні, вона скоїла злочин.
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20.08.2024 17:39 Відповісти
Ті, з ким вона не поділилася, теж так вважають.

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20.08.2024 17:48 Відповісти
цікаво, у цієї суки хтось з рідних на фронті?
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20.08.2024 17:39 Відповісти
І це по всій країні твориться,а зловили одну.А все тому,що ,фактично,ніхто не несе відповідальності.Ну зловили і зловили,відпустять,в крайньому разі,через рік вийде на волю.
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20.08.2024 17:41 Відповісти
Хто не ріскує - той не п'є шампанського.
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20.08.2024 18:15 Відповісти
Але і в тюрмі не сидить.)
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21.08.2024 18:36 Відповісти
Треба вже главаря ловити
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20.08.2024 17:46 Відповісти
Наразі організаторці схеми повідомлено про підозру за ч.1 ст.368 Кримінального кодексу України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Джерело:

Усього то? А чого не Стаття 114-1. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань?
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20.08.2024 17:54 Відповісти
Це ознака того, що вже все "порішала" і відбудеться штрафом!
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21.08.2024 18:38 Відповісти
МСЕК мутив бабло на інвалідності? Та бути такого не може!
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20.08.2024 18:08 Відповісти
Вони і раніше мутили, без війни. Знаю не по чутках.
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20.08.2024 18:17 Відповісти
Знають всі, хто хоч раз стикався з цими мерзотниками.
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20.08.2024 18:41 Відповісти
Зате непридатних дядьків з купою болячок відправляють на фронт. А там командири незнають що з такими ''вояками'' робити. Пора би створити єСкарга де б командири могли скаржитися на тцк який присилає недієздатних ''вояків'' і відповідно мало б бути покарання отого тцк.. Але то ж мрії..
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20.08.2024 18:43 Відповісти
Я инвалид, а мне в резерве+ пишет что я годин
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20.08.2024 18:52 Відповісти
Якщо вам до 2014 року виповнилось сорок років (для рядових), а для сержантів сорок п"ять років - вас автоматично по закону знімали з військового обліку, і ви не забов'язані на нього ставати знову ( згідно Ст. 58 Конституції 👈закон не має зворотньої сили)👈
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22.08.2024 10:27 Відповісти
Зокрема, "клієнтам" видавали висновки про фіктивну наявність інвалідності за підписом голови МСЕК без фактичної присутності військовозобов'язаних та проходження ними медичної комісії. Джерело: ??? В чем преступление? Такая форма работы предусмотрена для МСЕК! Только никто сейчас так не делает. Все денег хотят. Если поймали на деньгах, то да.
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22.08.2024 15:14 Відповісти
В моїй лікарні в 2015 лікар купив нове авто, а через місяць спіймали на хабарі за справку щоб не іти в АТО, вирок суду штраф в тисячу доларів і відсторонення від посади керівника одного із відділень лікарні, на термін один рік. От і все...
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22.08.2024 15:37 Відповісти
Тільки но, зібрала грошенят, з лохів
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23.08.2024 00:47 Відповісти
 
 