Голова лікарської комісії в Полтаві за хабарі забезпечувала фіктивну інвалідність для відстрочки від мобілізації, - СБУ. ФОТО

СБУ ліквідувала корупційну схему, яку організувала голова міжрайонної медико-соціальної експертної комісії м. Бахмут. Посадовиця діяла у змові зі спільниками – лікарями медичних закладів декількох областей.Після початку повномасштабного вторгнення лікарська комісія була "евакуйована" у повному складі до Полтави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УСБУ в Полтавській області.

За даними слідства, фігурантка налагодила масовий продаж фіктивних медичних документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Такий "документ" давав підстави для відстрочки від призову.

Зокрема, "клієнтам" видавали висновки про фіктивну наявність інвалідності за підписом голови МСЕК без фактичної присутності військовозобов'язаних та проходження ними медичної комісії. Серед їх клієнтів були мешканці Полтавщини, Вінниччини, Дніпропетровщини, Одещини та ті, хто виїхав з тимчасово окупованих територій. Вартість "послуги" становила до 200 тис. грн для однієї особи.

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Правоохоронці задокументували видачу фіктивних висновків більше 40 особам. СБУ ініційована перевірка усіх вказаних випадків для подальшого анулювання фіктивних документів.

Наразі організаторці схеми повідомлено про підозру за ч.1 ст.368 Кримінального кодексу України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

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