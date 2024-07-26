Будут судить одесских медиков, которые устанавливали фальшивые диагнозы для уклонистов. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Центре первичной медико-санитарной помощи Одессы заведующая амбулаторией, привлекая врача и двух медицинских сестер, поставила на поток изготовление документов, которые давали возможность уклониться от военной службы и выехать за границу. Задокументировано 20 эпизодов.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Прокуроры Киевской окружной прокуратуры г. Одессы направили в суд обвинительный акт в отношении четырех медиков одного из Центра первичной медико-санитарной помощи Одессы, которые организовали схему оформления фиктивных медицинских документов для военнообязанных", - говорится в сообщении.

Им инкриминируется препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований по осуществлению мобилизационных мероприятий и подделка официальных документов, совершенного организованной группой лиц (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

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Следствием установлено, что организатор - заведующая амбулатории, привлекая врача и двух медицинских сестер, поставила на поток изготовление документов, которые давали возможность уклониться от военной службы и выехать за границу.

Сообщники предлагали "услуги" по подготовке и выдаче медицинских документов, оформлению фиктивных историй болезней и содействие в получении групп инвалидности.

Они использовали поддельные печати, бланки медицинских учреждений для создания медицинской документации, а сами работники вносили в такие документы сведения от имени других профильных медицинских специалистов.

Стоимость "услуг" составляла от 5 000 до 7 000 долларов США, в зависимости от пакета документов.

В ходе следствия задокументировано 20 эпизодов преступной деятельности медиков.

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По ходатайству прокурора организатор сделки находится под стражей.





Напомним, ГПСУ сообщали, что на границе с Румынией и Молдовой фиксируется больше всего активных попыток незаконного пересечения границы военнообязанными мужчинами.