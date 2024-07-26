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Будут судить одесских медиков, которые устанавливали фальшивые диагнозы для уклонистов. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Центре первичной медико-санитарной помощи Одессы заведующая амбулаторией, привлекая врача и двух медицинских сестер, поставила на поток изготовление документов, которые давали возможность уклониться от военной службы и выехать за границу. Задокументировано 20 эпизодов.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Прокуроры Киевской окружной прокуратуры г. Одессы направили в суд обвинительный акт в отношении четырех медиков одного из Центра первичной медико-санитарной помощи Одессы, которые организовали схему оформления фиктивных медицинских документов для военнообязанных", - говорится в сообщении.

Им инкриминируется препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований по осуществлению мобилизационных мероприятий и подделка официальных документов, совершенного организованной группой лиц (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

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Следствием установлено, что организатор - заведующая амбулатории, привлекая врача и двух медицинских сестер, поставила на поток изготовление документов, которые давали возможность уклониться от военной службы и выехать за границу.

Сообщники предлагали "услуги" по подготовке и выдаче медицинских документов, оформлению фиктивных историй болезней и содействие в получении групп инвалидности.

Одеські медики виготовляли довідки для ухилянтів

Одеські медики виготовляли довідки для ухилянтів

Они использовали поддельные печати, бланки медицинских учреждений для создания медицинской документации, а сами работники вносили в такие документы сведения от имени других профильных медицинских специалистов.

Стоимость "услуг" составляла от 5 000 до 7 000 долларов США, в зависимости от пакета документов.

В ходе следствия задокументировано 20 эпизодов преступной деятельности медиков.

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По ходатайству прокурора организатор сделки находится под стражей.

Одеські медики виготовляли довідки для ухилянтів
Одеські медики виготовляли довідки для ухилянтів

Напомним, ГПСУ сообщали, что на границе с Румынией и Молдовой фиксируется больше всего активных попыток незаконного пересечения границы военнообязанными мужчинами.

Автор: 

Одесса (7879) подлог (1364) врачи (1515) уклонисты (829)


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Топ комментарии
+8
Скажіть,а коли будуть судити хоча б одного лікаря,який фактично відправив на смерть хвору людину,діагнизувавши його "здоровим"? До речі,такі люди на війні стають обузою для побратимів й тягуть у могилу за собою своїх товаришів,ну так от-коли хоча б одну таку мерзоту у білому халаті судити будуть?
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26.07.2024 19:43
+3
в Монако їдуть цілком законно - там ТАКІ ксіви , що жоден мєнт , чи ТЦКшник , навіть підступитися боїться
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26.07.2024 19:09
+3
Судят за то, что признали больных людей здоровыми?
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26.07.2024 19:14
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Медицина!

Звільни від армії сина...

Постав на ходулі...

З дитинства знівеченного...

На смерть приреченного...

Рагуля...
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26.07.2024 19:00 Ответить
виготовлення документів, що надавали можливість ухилитися від військової служби та виїхати за кордон.

В Монако.
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26.07.2024 19:01 Ответить
В Монако? Що вже Лондонські Мальдіви переповнені?
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26.07.2024 19:09 Ответить
в Монако їдуть цілком законно - там ТАКІ ксіви , що жоден мєнт , чи ТЦКшник , навіть підступитися боїться
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26.07.2024 19:09 Ответить
Це не одеські медики .В одеських медиків таких проколів не буває.)
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26.07.2024 19:02 Ответить
- За що сидите, хлопці?
- Ми з крокодилом робили чоловікам член до підлоги.
- Овва! А мені зробите?
- А ну, крокодиле, відкуси йому ноги.
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26.07.2024 19:13 Ответить
Судят за то, что признали больных людей здоровыми?
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26.07.2024 19:14 Ответить
Знуву підробні печатки! А хтож іх виготовляє???? Жодного разу "майстрів" не знайшли чомусь....
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26.07.2024 19:31 Ответить
Там личная печать доктора. Они просто задним числом списывали в истории болезни обращения пациентов.
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26.07.2024 21:56 Ответить
Та й по тому. Ці дохтура хворих людей не лікують, а тільки гроші клепають. **** вам, бидлотники.
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26.07.2024 19:31 Ответить
Скажіть,а коли будуть судити хоча б одного лікаря,який фактично відправив на смерть хвору людину,діагнизувавши його "здоровим"? До речі,такі люди на війні стають обузою для побратимів й тягуть у могилу за собою своїх товаришів,ну так от-коли хоча б одну таку мерзоту у білому халаті судити будуть?
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26.07.2024 19:43 Ответить
Там столько подводных камней юридических... К тому же тцк и врачи с влк это одно сплошное кодло которое переплелось с едином порыве коррупционного экстаза. Там все друг друга прикрывают, везде знакомые, везде кумы, сваты ,братья, жены, сестры итд. И наказания только для людей которые хотят свалить из этой всей богадельни что не так просто как хотелось бы
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26.07.2024 19:52 Ответить
Я в курсі, просто дивом вижив,а тепер цікавлюсь.
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26.07.2024 20:16 Ответить
Я когда еще срочку проходил, пришел к зубному открой рот ага все годен. Стандарты нато только при проверке генералов и комбригов. А так чисто на бумаге. Сейчас все точно так же только в больших маштабах, отдельные бригады в учет не берём
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26.07.2024 23:00 Ответить
20 епізодів посадової фальсифікації документів- суд і реальний термін за вердіктом; більше 7000 га державної землі, вкрадені у ветеранів співлідором крадівництва Сольським- підозра та можливість залишити Україну.
Така вона пАтужна ZeСправедливість.
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26.07.2024 20:45 Ответить
 
 