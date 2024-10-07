У лікарки з Житомира, яка допомагала ухилянтам отримати фіктивні діагнози, виявили 4,4 млн грн, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці провели обшук у лікарки одного із діагностичних центрів у Житомирі, яка підозрюється у причетності до схеми ухилення від мобілізації військовозобов'язаних. Під час обшуку в неї знайшли та вилучили 4,4 мільйона гривень.

Про це розповіла речниця Головного управління Нацполіції в Житомирській області Іванна Сілецька.

За її словами, обшуки правоохоронці Житомирщини проводили у рамках розслідування діяльності групи лікарів, які сприяли військовозобов’язаним в уникненні мобілізації. Серед фігурантів схеми виявили лікарку, яка видавала підроблені висновки магнітно-резонансної томографії.

"Зокрема, поліцейські з’ясували, що низка чоловіків призовного віку упродовж кількох останніх років не проходили обстежень МРТ, однак у їхній медичній документації наявні такі висновки. Усі документи підготувала 56-річна лікарка одного з діагностичних центрів. Вони стали однією з підстав визначення у них захворювання, що пов’язане з інвалідністю" ,- сказала Сілецька.

У результаті обшуків вилучили 80 тисяч доларів, понад 23 тисячі євро, а також кілька жорстких дисків, оптичні носії інформації, ноутбук, мобільний телефон та інші ймовірні докази протиправної діяльності.

Попередня правова кваліфікація - ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Нагадаємо, що раніше у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласного МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Окрім того, Цензор.НЕТ інформував, що ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.