У лікарки з Житомира, яка допомагала ухилянтам отримати фіктивні діагнози, виявили 4,4 млн грн, - Нацполіція. ФОТО
Правоохоронці провели обшук у лікарки одного із діагностичних центрів у Житомирі, яка підозрюється у причетності до схеми ухилення від мобілізації військовозобов'язаних. Під час обшуку в неї знайшли та вилучили 4,4 мільйона гривень.
Про це розповіла речниця Головного управління Нацполіції в Житомирській області Іванна Сілецька, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
За її словами, обшуки правоохоронці Житомирщини проводили у рамках розслідування діяльності групи лікарів, які сприяли військовозобов’язаним в уникненні мобілізації. Серед фігурантів схеми виявили лікарку, яка видавала підроблені висновки магнітно-резонансної томографії.
"Зокрема, поліцейські з’ясували, що низка чоловіків призовного віку упродовж кількох останніх років не проходили обстежень МРТ, однак у їхній медичній документації наявні такі висновки. Усі документи підготувала 56-річна лікарка одного з діагностичних центрів. Вони стали однією з підстав визначення у них захворювання, що пов’язане з інвалідністю" ,- сказала Сілецька.
У результаті обшуків вилучили 80 тисяч доларів, понад 23 тисячі євро, а також кілька жорстких дисків, оптичні носії інформації, ноутбук, мобільний телефон та інші ймовірні докази протиправної діяльності.
Попередня правова кваліфікація - ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.
Нагадаємо, що раніше у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласного МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.
Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.
Окрім того, Цензор.НЕТ інформував, що ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.
*****лікарка бажала 4,4 млн грн задонатити на ЗСУ - трохи не встигла...
Вони залишаються майном підозрюваної. Суд може присудити стягнення.
Ніхто ці міліони від неї вже не забере
Лікарі зберігають "під матрацом" 4,4 мільйони гривень;
І тільки вчителі пашуть за мізерні 4 тисячі долЯрів
Побрили та відпустили.
А потім виявилось що вона ще й "слуга народу" і володіє неймовірною кількістю нерухомості в Україні і за кордоном.
А ви тут про якісь 4 млн. грн. паритесь
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4721103-u-dvokh-chynovnykiv-vyluchyly-6-mln-hotivky-dbr?_gl=1*11z7rt9*_ga*MTk1Nzg0MDk3NS4xNjY0Nzc2NDA1*_ga_HCSJ3J3LKX*MTcyODA1MTg4My4xNDc4LjEuMTcyODA1NDA2Ni40Mi4wLjYyMTA3MTI2Nw..
був сталий попит на економічне бронювання
а попит завжди, в будь-якій країні створить пропозицію
держава в свій час або усунулась (малоймовірно), або просто очолила ці корупційні схеми (біль ймовірно), а коли об'єми зменшились (або стало ризикованим далі продовжувати) - то тепер можна і на державні рейки офіційно переводити процес
лишилось зачистити схеми, які очолювались
для картинки
Між іншим, ти тут давно на на людей женеш хвилю, а сам то коли будеш в окопі то?
А я своє вже відвоював, поки ти тільки збираєшся, тільки неясно куди ти збираєшся... шукаєш стежку до мадярів чи ляхів, бо навіть через Тису треба яйця мати, щоб швидку її течію перемогти.
Отакі ви всі, борцуни з ухилянтами - репетуєте голосніше всіх щоб інші йшли, а як до діла, то в ліс... А інші самі йдуть, а не збираються. Я ось пішов на третій день і вже через 2,5 міс. мав поранення і контузію, хоча і вік і хвороби, та й професія дозволяла цього не робити. Однак я вважав, що маю бути на захисті свого міста, бо там моя сім'я.
Отримав дозу заліза і звуку і відвоювався, а міг також тільки збиратися, але ніколи не зібратися.
І нехай і далі працює.
ще один сказав щоб народ навів лад з цигарками бо силовики не можуть через тиск.
воювати та наводити лад в економіці просять та заставляють громадян тому.
раз вони не можуть нікуя, від слова зовсім, крім стояти на трасах або тротуарах
прошу дати мені дозвіл на перевірку та обшуки чиновників всіх рівнів для викриття корупції, казнокрадства та зловживань владою.
дякую, чекаю посвідчення.
Заказ відпрацьовує нацпол, демонструючи пАтужну боротьбу з корупцією на периферії.
Чому ж події не коментують посадовці Міноборони та МОЗ.
Це ж "схеми" у їх зонах відповідальності!
Чи в центрі "колядують" мільярдами й на дріб'язок не розмінюються?
2) народ жаліється на корупцію в країні.
А это уже получается, что воруют с казны государства.
Потужно і сверхпотужно!