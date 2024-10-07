УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5229 відвідувачів онлайн
Новини
14 187 72

У лікарки з Житомира, яка допомагала ухилянтам отримати фіктивні діагнози, виявили 4,4 млн грн, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці провели обшук у лікарки одного із діагностичних центрів у Житомирі, яка підозрюється у причетності до схеми ухилення від мобілізації військовозобов'язаних. Під час обшуку в неї знайшли та вилучили 4,4 мільйона гривень.

Про це розповіла речниця Головного управління Нацполіції в Житомирській області Іванна Сілецька, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За її словами, обшуки правоохоронці Житомирщини проводили у рамках розслідування діяльності групи лікарів, які сприяли військовозобов’язаним в уникненні мобілізації. Серед фігурантів схеми виявили лікарку, яка видавала підроблені висновки магнітно-резонансної томографії.

"Зокрема, поліцейські з’ясували, що низка чоловіків призовного віку упродовж кількох останніх років не проходили обстежень МРТ, однак у їхній медичній документації наявні такі висновки. Усі документи підготувала 56-річна лікарка одного з діагностичних центрів. Вони стали однією з підстав визначення у них захворювання, що пов’язане з інвалідністю" ,- сказала Сілецька.

У результаті обшуків вилучили 80 тисяч доларів, понад 23 тисячі євро, а також кілька жорстких дисків, оптичні носії інформації, ноутбук, мобільний телефон та інші ймовірні докази протиправної діяльності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Рівненщині судитимуть хірурга, який за $6500 ставив фіктивні діагнози ухилянтам, - ДБР

лікарка з Житомира допомогала ухилянам
лікарка з Житомира допомогала ухилянам
лікарка з Житомира допомогала ухилянам

Попередня правова кваліфікація - ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Нагадаємо, що раніше у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласного МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Окрім того, Цензор.НЕТ інформував, що ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

Автор: 

хабар (4776) лікарі (1300) ухилянти (1119) Житомирська область (1305)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Можна тільки уявити які суми ''наколядували''лікарі у Києві та Київській області.
показати весь коментар
07.10.2024 11:50 Відповісти
+16
Ну и что дальше? Украина это рай для всяких коррупционеров, аферистов и решал.
показати весь коментар
07.10.2024 11:50 Відповісти
+14
ця ***** лікарка бажала 4,4 млн грн задонатити на ЗСУ - трохи не встигла...
показати весь коментар
07.10.2024 11:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ця ***** лікарка бажала 4,4 млн грн задонатити на ЗСУ - трохи не встигла...
показати весь коментар
07.10.2024 11:44 Відповісти
Уверенна, она задонатила полиции уже. Потому и 4 ляма гривен, а не долларов.
показати весь коментар
07.10.2024 12:27 Відповісти
Вы бросаете тЕнь на нашу POLICE??? Да не могут ОНИ - они с этим должны бороться!!!
показати весь коментар
07.10.2024 12:32 Відповісти
Так збиралася до 5 наколядувати і все до копійки відправити на ЗСУ.
показати весь коментар
07.10.2024 13:41 Відповісти
Щоб було зрозуміло -- юридичний статус цих всіх коштів -- речові докази.
Вони залишаються майном підозрюваної. Суд може присудити стягнення.
Ніхто ці міліони від неї вже не забере
показати весь коментар
07.10.2024 15:27 Відповісти
Та не займайте, вона проста лікарка, то на пенсію накопичення, останні крохи....
показати весь коментар
07.10.2024 11:46 Відповісти
простій лікарці такі ж прості люди останні пенсійні накопичення несли?
показати весь коментар
07.10.2024 11:54 Відповісти
Гмм.. оце віруючі українці: - що не злодій, то церква, - несуть... Чого ж моляться крадькома на цих божків?
показати весь коментар
08.10.2024 12:55 Відповісти
Мабуть з яслєй почала збирати.
показати весь коментар
07.10.2024 13:42 Відповісти
...еще из прошлой жизни
показати весь коментар
07.10.2024 17:55 Відповісти
Можна тільки уявити які суми ''наколядували''лікарі у Києві та Київській області.
показати весь коментар
07.10.2024 11:50 Відповісти
краще не уявляти навіть
показати весь коментар
07.10.2024 12:25 Відповісти
Ну и что дальше? Украина это рай для всяких коррупционеров, аферистов и решал.
показати весь коментар
07.10.2024 11:50 Відповісти
В Україні збудована величезна корупційна пираміда, яка зцементована кримінальними грошовими потоками і круговою порукою до самої верхівки. І все це намертво зрослося зі всіми владними структурами.
показати весь коментар
07.10.2024 12:28 Відповісти
Крапля в морі
показати весь коментар
07.10.2024 11:52 Відповісти
Нагадаємо, у Києві чоловік https://kyiv.novyny.live/u-kiievi-cholovik-vkrav-zubnu-pastu-v-aptetsi-iak-iogo-pokarav-sud-204043.html вкрав п'ять упаковок зубної пасти в аптеці "Доброго дня". Суд призначив йому покарання у вигляді чотирьох років та шести місяців позбавлення волі.
показати весь коментар
07.10.2024 11:57 Відповісти
Добре,що не довічне.
показати весь коментар
07.10.2024 12:33 Відповісти
А я б ще у родичів лікарки пошукав на горищі або в погрібку - маловато щось знайшли...
показати весь коментар
07.10.2024 11:57 Відповісти
Це денна виручка.
показати весь коментар
07.10.2024 12:33 Відповісти
на горищі шукати не можна --- там зять ховається
показати весь коментар
07.10.2024 15:09 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2024 11:06 Відповісти
Нищебродка якась !
показати весь коментар
07.10.2024 11:59 Відповісти
в суді лікарка скаже (як депутат "котлєта"), що немає за що жити - і все повернуть....
показати весь коментар
07.10.2024 12:07 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 12:01 Відповісти
Эта новость похожа на картинку из ФБ сгенерированную ИИ! Вы пробовали пройти МСЕК? Там одного заключения недостаточно! Даже в больнице, без снимков МРТ вам никто заключительный диагноз не поставит!
показати весь коментар
07.10.2024 12:02 Відповісти
І ніхто ні про що даже не здогадувався.
показати весь коментар
07.10.2024 12:08 Відповісти
У кого 4 или 6 млн, только в БАКСАХ ищут КОЗЛА ОТПУЩЕНИЯ!
показати весь коментар
07.10.2024 12:11 Відповісти
Однако нужен зицпредседатель Фунт.
показати весь коментар
07.10.2024 20:24 Відповісти
Шо значит ніхто? Лікарка МСЕКу і поставить. Просто повинна ставити на основі МРТ, але не проблема написати от фонаря. Хоча при бажанні можна підробити і самі знімки. Тільки трохи складніша схема і потрібно ще пару людей залучати. Зато буде так що не прикопаєшся
показати весь коментар
07.10.2024 22:52 Відповісти
врачи должны хорошо зарабатывать, мы ж не рашка
показати весь коментар
07.10.2024 12:04 Відповісти
Бухгалтери возять в багажнику 4,5 мільйонів Євро;
Лікарі зберігають "під матрацом" 4,4 мільйони гривень;

І тільки вчителі пашуть за мізерні 4 тисячі долЯрів
показати весь коментар
07.10.2024 12:06 Відповісти
вчителям більше 4 000 долЯрів ніхто і не обіцяв... От і мають!
показати весь коментар
07.10.2024 12:17 Відповісти
Життя не справедливе!
показати весь коментар
07.10.2024 12:18 Відповісти
А військові за 29грн за годину. Тепер живіть з цим
показати весь коментар
07.10.2024 22:54 Відповісти
Чому приховано прізвище?
показати весь коментар
07.10.2024 12:06 Відповісти
Щоб в лохів потім не виникало питання, чого вона й далі працює на тій самій посаді.
Побрили та відпустили.
показати весь коментар
07.10.2024 13:13 Відповісти
тайна следствия
показати весь коментар
07.10.2024 20:19 Відповісти
розмах не той...
показати весь коментар
07.10.2024 12:07 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 12:18 Відповісти
Та то дрібниці, он в Хмельницькому в якоїсь начальниці фірми,яка видає довідки про інвалідність виявили купи доларів в дивані, в тумбочках, в шафах, слідчі навіть порахувати не змогли. Викликали спеціалістів.
А потім виявилось що вона ще й "слуга народу" і володіє неймовірною кількістю нерухомості в Україні і за кордоном.

А ви тут про якісь 4 млн. грн. паритесь

https://ua.korrespondent.net/ukraine/4721103-u-dvokh-chynovnykiv-vyluchyly-6-mln-hotivky-dbr?_gl=1*11z7rt9*_ga*MTk1Nzg0MDk3NS4xNjY0Nzc2NDA1*_ga_HCSJ3J3LKX*MTcyODA1MTg4My4xNDc4LjEuMTcyODA1NDA2Ni40Mi4wLjYyMTA3MTI2Nw..
показати весь коментар
07.10.2024 12:18 Відповісти
Як же живуть хозяї таких слуг?
показати весь коментар
07.10.2024 12:36 Відповісти
це було очікувано

був сталий попит на економічне бронювання

а попит завжди, в будь-якій країні створить пропозицію

держава в свій час або усунулась (малоймовірно), або просто очолила ці корупційні схеми (біль ймовірно), а коли об'єми зменшились (або стало ризикованим далі продовжувати) - то тепер можна і на державні рейки офіційно переводити процес

лишилось зачистити схеми, які очолювались

для картинки
показати весь коментар
07.10.2024 12:22 Відповісти
Наколядувала...злі ви...хмельниччина, житомирщина рулять!
показати весь коментар
07.10.2024 12:29 Відповісти
О.Бендер: я віжу, что дєньгі (камні) подобрани со вкусом
показати весь коментар
07.10.2024 12:32 Відповісти
Чому ці гроші зразу Стерненку не віддати на дрони!?
показати весь коментар
07.10.2024 12:44 Відповісти
Ничего против врача не имею. Когда уже растреливать курв и тварей будут что ДАЮТ взятки, а не напрягать тех кто БЕРЕТ взятки. Сраные ухилянты должны или гнить в окопе или в тюряге, если лаве на взятку есть, так конфискуйте все имущество за дачу взятки.
показати весь коментар
07.10.2024 12:47 Відповісти
ох, як хом'ячок брови насупив . Ти чого сам хабарі то давав? чи то "другоє"?

Між іншим, ти тут давно на на людей женеш хвилю, а сам то коли будеш в окопі то?
показати весь коментар
07.10.2024 12:55 Відповісти
Я нифига не давал, а пока в процессе, может буду служить уже через пару месяцев... А ты что?
показати весь коментар
07.10.2024 13:09 Відповісти
В Бундесвере?
показати весь коментар
07.10.2024 13:14 Відповісти
ага. може будеш, а може і ні. з тобою, борцем-неухилянтом все ясно. а що, добровольцем піти яйця дрібні? виявляється, ти "тріпло вульгаріс", тобто звичайне тролошко. А розвів тут кіпіш в різних темах: ухилянти, мудаки, сцикуни... а виявляється, що сам то "збираєшся". ну-ну.

А я своє вже відвоював, поки ти тільки збираєшся, тільки неясно куди ти збираєшся... шукаєш стежку до мадярів чи ляхів, бо навіть через Тису треба яйця мати, щоб швидку її течію перемогти.

Отакі ви всі, борцуни з ухилянтами - репетуєте голосніше всіх щоб інші йшли, а як до діла, то в ліс... А інші самі йдуть, а не збираються. Я ось пішов на третій день і вже через 2,5 міс. мав поранення і контузію, хоча і вік і хвороби, та й професія дозволяла цього не робити. Однак я вважав, що маю бути на захисті свого міста, бо там моя сім'я.
Отримав дозу заліза і звуку і відвоювався, а міг також тільки збиратися, але ніколи не зібратися.
показати весь коментар
07.10.2024 15:17 Відповісти
А кловун чотирiжди уклонiст теж рахуеться уклонiстом, чи нi?
показати весь коментар
07.10.2024 12:49 Відповісти
На фото денег немного больше, чем 4.4 млн. грн. Остальное "на ум пошло"?
показати весь коментар
07.10.2024 13:04 Відповісти
Ну та що, це якась дрібничка. Штраф 10 неоподаткованих мінімумів.
І нехай і далі працює.
показати весь коментар
07.10.2024 13:07 Відповісти
мвс сказав що мусара не можуть воювати
ще один сказав щоб народ навів лад з цигарками бо силовики не можуть через тиск.
воювати та наводити лад в економіці просять та заставляють громадян тому.
раз вони не можуть нікуя, від слова зовсім, крім стояти на трасах або тротуарах
прошу дати мені дозвіл на перевірку та обшуки чиновників всіх рівнів для викриття корупції, казнокрадства та зловживань владою.
дякую, чекаю посвідчення.
показати весь коментар
07.10.2024 13:12 Відповісти
лікарі зараз найбагатші, так виходить? от у кого злодії і грабіжники можуть непогано підживитися, бо держава дуже повільно це робить
показати весь коментар
07.10.2024 13:39 Відповісти
грабіжники успішно "бусифіковані".. і їм зараз не до того
показати весь коментар
07.10.2024 15:15 Відповісти
За тиждень це друга "колядниця"-мільйонерка.
Заказ відпрацьовує нацпол, демонструючи пАтужну боротьбу з корупцією на периферії.
Чому ж події не коментують посадовці Міноборони та МОЗ.
Це ж "схеми" у їх зонах відповідальності!
Чи в центрі "колядують" мільярдами й на дріб'язок не розмінюються?
показати весь коментар
07.10.2024 13:46 Відповісти
АЙ БОЛIТИ ХРЕНОВI
показати весь коментар
07.10.2024 13:50 Відповісти
колляд коляд колядниця добра з маком паланиця а моя не така дайте дядьку пятака, у них всіх щось в районі 5 лямів точно на колядували
показати весь коментар
07.10.2024 13:56 Відповісти
зливають дрібну рибку
показати весь коментар
07.10.2024 14:34 Відповісти
1) народ сам несе корупціонеру
2) народ жаліється на корупцію в країні.
показати весь коментар
07.10.2024 14:51 Відповісти
К стати если дают инвалидность, то и назначают пенсию.
А это уже получается, что воруют с казны государства.
показати весь коментар
07.10.2024 15:04 Відповісти
"ІСПО" та "брехня", жодної гривні в неї не виявлено
показати весь коментар
07.10.2024 15:13 Відповісти
Відібрати диплом та позбавити ліцензії (ПОЖИТТЄВО !).
показати весь коментар
07.10.2024 17:39 Відповісти
Шоооо...Опять....
показати весь коментар
07.10.2024 18:28 Відповісти
Слабо! До Крупи ще далеко, ще треба ухилятись і ухилятись...
показати весь коментар
07.10.2024 18:32 Відповісти
Ці гроші,гроші Крупи та інших потрібно відразу відправлять до бойових підрозділів а не тримати як речовий доказ!Чи створити фонд конфіскату та озброїти одну з нових бригад!Чи не одну....
показати весь коментар
07.10.2024 19:22 Відповісти
Шо ви доколупались, то люди просто займаються економічним бронюванням. А ви сразу втюрму.
показати весь коментар
07.10.2024 22:59 Відповісти
Відкупляться і повернуться на займані посади відбивати втрати.
Потужно і сверхпотужно!
показати весь коментар
08.10.2024 11:10 Відповісти
Я не даю хабарів. Що зі мною не так?
показати весь коментар
08.10.2024 15:07 Відповісти
 
 