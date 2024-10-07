Во Львовской области разоблачен чиновник, который помог 27 мужчинам выехать за границу по фальшивым удостоверениям об инвалидности, - ГБР

Правоохранители сообщили о подозрении заместителю начальника одного из отделений пункта пропуска "Краковец" и инспектору, которые помогли незаконно выехать за границу 27 мужчинам призывного возраста.

Детали схемы заработка

Как отмечается, гражданские сообщники военнослужащих через соцсети искали желающих выехать из Украины и изготавливали для них фальшивые удостоверения об установлении III группы инвалидности. Далее мужчины пересекали границу через пункт пропуска, на котором их встречал чиновник.

Он направлял уклонистов вне очереди в одну из свободных полос движения, забирал паспорта и удостоверения об инвалидности и передавал их инспектору. Чиновник уверял, что эти лица находятся "на контроле" у руководства и нужно сделать все, чтобы они как можно быстрее пересекли границу.

"По указанию руководителя, инспектор не проводил надлежащей проверки документов, вносил сведения о них в базу данных лиц, имеющих законные основания для пересечения границы. После этого "клиенты" законно выезжали в Польшу", - пояснили в ГБР.

В течение мая-июня 2024 года по такой схеме за границу попали 27 граждан призывного возраста.

Подозрения фигурантам

Заместителю начальника одного из отделений пункта пропуска "Краковец" сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Он отстранен от исполнения обязанностей и избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Инспектору пункта пропуска сообщено о подозрении в несанкционированном изменении информации (ч. 1, 3 ст. 362 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства и полный круг лиц, причастных к сделке, добавили в пресс-службе ГБР.

