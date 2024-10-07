На Львівщині викрито посадовця, який допоміг 27 чоловікам виїхати за кордон за фальшивими посвідченнями про інвалідність, - ДБР

Правоохоронці повідомили про підозру заступнику начальника одного з відділень пункту пропуску "Краківець" та інспектору, які допомогли незаконно виїхати за кордон 27 чоловікам призовного віку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Деталі схеми заробітку

Як зазначається, цивільні спільники військовослужбовців через соцмережі шукали охочих виїхати з України та виготовляли для них фальшиві посвідчення про встановлення III групи інвалідності. Далі чоловіки перетинали кордон через пункт пропуску, на якому їх зустрічав посадовець.

Він направляв ухилянтів поза чергою в одну із вільних смуг руху, забирав паспорти та посвідчення про інвалідність та передавав їх інспектору. Посадовець запевняв, що ці особи перебувають "на контролі" у керівництва і потрібно зробити все, аби вони якнайшвидше перетнули кордон.

"За вказівкою керівника, інспектор не проводив належної перевірки документів, вносив відомості про них до бази даних осіб, які мають законні підстави для перетину кордону. Після цього "клієнти" законно виїжджали до Польщі", - пояснили в ДБР.

Впродовж травня-червня 2024 року за такою схемою за кордон потрапили 27 громадян призовного віку.

Підозри фігурантам

Заступнику начальника одного з відділень пункту пропуску "Краківець" повідомлено про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Його відсторонено від виконання обов’язків та обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Інспектору пункту пропуску повідомлено про підозру у несанкціонованій зміні інформації (ч. 1, 3 ст. 362 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Слідство триває, встановлюються всі обставини та повне коло осіб, причетних до оборудки, додали у пресслужбі ДБР.

