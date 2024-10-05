УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5290 відвідувачів онлайн
Новини Фото
5 551 37

30 тисяч доларів за переправу: на кордоні зі Словаччиною затримали авто із нелегалами. ФОТО

Поблизу кордону із Словаччиною оперативні співробітники Чопського загону спільно з військовослужбовцями відділу "Великий Березний" зупинили авто із чоловіками, які мали намір незаконно перетнути кордон. 

Про це повідомляє ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що незакону переправу організував житель Київщини, який особисто керував усіма процесами - від пошуку охочих до доставки їх до державної межі.

Він сконтактувався з чотирма громадянами України - мешканцями Закарпатської, Київської та Івано-Франківської областей, дав їм вказівки щодо маршруту, забрав з визначених точок і перевіз у село Стужиця, де планували перехід до Словаччини.

Затримано чергових порушників кордону

Прикордонники зупинили автомобіль з правопорушниками на околиці села Сіль Ужгородського району. У ньому перебували п’ятеро осіб: переправник і його "клієнти".

Чоловіки зізналися, що їхньою метою було потрапити до Словаччини, а звідти – до інших країн Євросоюзу. Після успішного перетину кордону вони мали сплатити організатору винагороду в розмірі 30 тисяч доларів США.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Нацполіції. У діях киянина вбачають ознаки кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Відповідне повідомлення направлено в Ужгородський райвідділ Нацполіції.

Наразі тривають слідчі дії.

Читайте також: На кордоні зі Словаччиною затримали чоловіка і жінку, які переправляли двох ухилянтів, - ДПСУ

Автор: 

кордон (4869) Словаччина (1173) ухилянти (1119)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Це була нормальна країна, були черги в воєнкомати, люди хотіли захищати країну. А потім ти вибрав зеленського
показати весь коментар
05.10.2024 17:34 Відповісти
+11
Кожен день хочуть з Украіни - то виходить якби дали дозвіл - за місяць тут би нікого не залишилось?
показати весь коментар
05.10.2024 17:11 Відповісти
+6
Так и есть. Чего ***** и добивается. Огласят перемирие, снимут военное положение и все побегут из страны. Останутся одни мусора, пенсы и госчиновники которые будут встречать ***** с ковровыми дорожками
показати весь коментар
05.10.2024 17:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кожен день хочуть з Украіни - то виходить якби дали дозвіл - за місяць тут би нікого не залишилось?
показати весь коментар
05.10.2024 17:11 Відповісти
Так и есть. Чего ***** и добивается. Огласят перемирие, снимут военное положение и все побегут из страны. Останутся одни мусора, пенсы и госчиновники которые будут встречать ***** с ковровыми дорожками
показати весь коментар
05.10.2024 17:32 Відповісти
так вони вже давно муку, сіль і рушники для короваїв держать в схронах.
показати весь коментар
05.10.2024 17:48 Відповісти
за тиждень
показати весь коментар
05.10.2024 17:32 Відповісти
Откуда у народа столько денег? Да и зачем столько платить если за 2-3к зелени можно стать студентом ВУЗа. Плохо только для дураков которые уже выучились. А для дебилов да еще с деньгами сейчас куча возможностей
показати весь коментар
05.10.2024 17:25 Відповісти
Дурні з грошима , то щось нове )
показати весь коментар
05.10.2024 18:15 Відповісти
Студентом ВНЗ, коли у більшості у україні вже є вища освіта?
показати весь коментар
05.10.2024 19:16 Відповісти
По нормальному,в нормальних країнах...таких би просто ,за вироком трибуналу ,поставили б до стінки....Ні воювати ні працювати ці чувачки ніколи в житті не будуть....
показати весь коментар
05.10.2024 17:25 Відповісти
Це була нормальна країна, були черги в воєнкомати, люди хотіли захищати країну. А потім ти вибрав зеленського
показати весь коментар
05.10.2024 17:34 Відповісти
Але ж того, до 14-го, був Шапкокрад? А виборець майже той самий. Не зовсім вірно розпочинати відлік з Зе.
Заслуг зєрмачні з розгону черг під воєнкоматами не заперечую.
показати весь коментар
05.10.2024 17:47 Відповісти
Там ще можна було списати, на житєлєй Донбаса, руцкаязічних. В 2019 році вияснилось, що мій народ повністю дурний. Глянь на Юру😂
показати весь коментар
05.10.2024 17:57 Відповісти
Що тут забула підпшеківська перхоть? Ану марш чистити хлів свого польського пана,ухилянтський теоретик!
показати весь коментар
05.10.2024 17:51 Відповісти
Юрка, скільки ти сьогодні кацапів вбив?
Диван мякий, зручно воювати?
показати весь коментар
05.10.2024 17:58 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2024 18:32 Відповісти
Воєн ти зараз з сіл курщини чи з під Покровська пости строчиш ?
чим ти кращий за тих хто втікає, а нічим, крім того що дурні псевдопатріотичні постики 24\7 строчиш.
показати весь коментар
05.10.2024 18:37 Відповісти
Бери свіжі труси,носки,прокладки,памперси і йди в ТЦК! Після війни будеш варнякать хто в яких окопах сидів!
показати весь коментар
05.10.2024 19:03 Відповісти
ахахаха порвався клоун совковий атставной афіцер.
показати весь коментар
05.10.2024 19:07 Відповісти
Ну, вони працювали, гроші ж заробили, податки платили... Але "мудрий нарід" обрав блазнів, зруйнувавших економіку. І зараз тих, кому стан речей не подобається, пропонуєте ставити до стінки? Мімімі. Так переможемо.
показати весь коментар
05.10.2024 20:03 Відповісти
Милий,хороший,розумний Премудрий Піскарь! стан речей зараз один-йде війна на знищення української нації. Якщо наша нація хоче вижити,а не зникнути....таких ухилянтів,диверсантів.коректувальників,ждунів треба ставити до стінки,інакше вони нас поставлять . А ваше патякання про блазнів,зруйновану економіку.стан речей....це для того щоб приховати від оточуючих тваринний страх премудрих тилових піскарів перед ТЦК та окопами,хоча бути воїном це генетичний обов"язок чоловіка.
показати весь коментар
05.10.2024 20:34 Відповісти
Ну ти ж розумієш, що смертна кара у поточному стану судової системи та при зеленій владі - це завтра за тобою приїдуть, і розстріляють під крики "таваріщ сталін, праїзашла чудовіщнайа ашибка!"
показати весь коментар
06.10.2024 19:55 Відповісти
Назови хоть одну страну, кроме Украины, где идет войны и не выпускают из страны. Да еще не законно.
показати весь коментар
06.10.2024 01:48 Відповісти
З країни випускають вільно,крім військовозобов"язаних. Якщо чоловік є ухилянтом-біженцем і ждуном,тікає з країни,на нього нема чого витрачати час-в росход прямо на кордоні!
показати весь коментар
06.10.2024 02:36 Відповісти
Мда, люди любою ціною драпають із ''країни мрії хрінпіду''. Хрінові мрії в хрінпіду.
показати весь коментар
05.10.2024 17:48 Відповісти
30
Ставки ростуть
Зе знову проведе ставку
показати весь коментар
05.10.2024 17:58 Відповісти
Не так вже й ростуть. Там 30 тисяч на чотирьох.
показати весь коментар
05.10.2024 18:34 Відповісти
по 7.5, 30 це зі всіх.
за тридцятку можна купити 3 дітей чи 1 групу інвалідності
показати весь коментар
05.10.2024 18:34 Відповісти
босота обісрана ...
показати весь коментар
05.10.2024 18:59 Відповісти
Якийсь гуцул заробляє великі гроші.
показати весь коментар
05.10.2024 19:13 Відповісти
Тобі хтось заважає?
показати весь коментар
05.10.2024 19:18 Відповісти
Після успішного перетину кордону вони мали сплатити організатору винагороду в розмірі 30 тисяч доларів США.

О ! Чесний перевізник ??
показати весь коментар
05.10.2024 19:24 Відповісти
цим не пощастило...а так перетинають пішими дуже багато чоловіків самостійно і без посередників, одягнувшись у військову форму...
показати весь коментар
06.10.2024 03:56 Відповісти
багато перетинає, через карпати, але багато і ловлять, це свого роду лотерея.
показати весь коментар
06.10.2024 14:20 Відповісти
переодягнувшись у військову форму перетинають успішно самостійно багато чоловіків кордон України....
показати весь коментар
06.10.2024 03:59 Відповісти
 
 