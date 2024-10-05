30 тисяч доларів за переправу: на кордоні зі Словаччиною затримали авто із нелегалами. ФОТО

Поблизу кордону із Словаччиною оперативні співробітники Чопського загону спільно з військовослужбовцями відділу "Великий Березний" зупинили авто із чоловіками, які мали намір незаконно перетнути кордон.

Про це повідомляє ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що незакону переправу організував житель Київщини, який особисто керував усіма процесами - від пошуку охочих до доставки їх до державної межі.

Він сконтактувався з чотирма громадянами України - мешканцями Закарпатської, Київської та Івано-Франківської областей, дав їм вказівки щодо маршруту, забрав з визначених точок і перевіз у село Стужиця, де планували перехід до Словаччини.

Прикордонники зупинили автомобіль з правопорушниками на околиці села Сіль Ужгородського району. У ньому перебували п’ятеро осіб: переправник і його "клієнти".

Чоловіки зізналися, що їхньою метою було потрапити до Словаччини, а звідти – до інших країн Євросоюзу. Після успішного перетину кордону вони мали сплатити організатору винагороду в розмірі 30 тисяч доларів США.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Нацполіції. У діях киянина вбачають ознаки кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Відповідне повідомлення направлено в Ужгородський райвідділ Нацполіції.

Наразі тривають слідчі дії.

Читайте також: На кордоні зі Словаччиною затримали чоловіка і жінку, які переправляли двох ухилянтів, - ДПСУ