На кордоні зі Словаччиною затримали чоловіка і жінку, які переправляли двох ухилянтів, - ДПСУ

Оперативні співробітники Чопського прикордонного загону спільно з колегами з Мукачівського загону затримали двох громадян України, яких через кордон переправляли двоє закарпатців.

Кого затримали прикордонники

Оперативні співробітники Чопського прикордонного загону спільно з колегами з Мукачівського загону затримали групу громадян України, яких через кордон переправляли двоє закарпатців.

Чоловіків та жінку, які прямували в бік Словацької Республіки, виявили за пів кілометра до держрубежу на околиці міста Ужгород. Коли ті помітили правоохоронців, одразу почали тікати і не реагували на вказівки прикордонного наряду зупинитися.

Спершу військовослужбовці затримали двох чоловіків – закарпатця та киянина, потім переправників.

У ході проведення перевірочних заходів оперативники встановили, що переправниками є двоє жителів Ужгородського району. Чоловік організовував переправлення – підшуковував "клієнтів", домовлявся про вартість "послуги", віддавав вказівки щодо порядку прибуття у прикордоння тощо. Жінка виконувала роль пособника і діяла відповідно до розпоряджень організатора.

Що загрожує порушникам?

Зазначається, що чоловіків, які мали намір незаконно перетнути кордон, притягнули до відповідальності за ч.2 ст.204-1 КУпАП. Окрім того, їм доведеться відповідати за вчинення правопорушення, передбаченого ст.185-10 КУпАП "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону".

У діях організатора та його пособниці вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Переправників також буде притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.185-10 КУпАП.

Триває пошук інших осіб, причетних до зазначеного правопорушення.

Нагадаємо, під час дії воєнного стану Державна прикордонна служба виявила понад 600 злочинних організованих груп, які за гроші обіцяли допомогу з перетином кордону чоловікам призивного віку.