На границе со Словакией задержали мужчину и женщину, переправлявших двух уклонистов, - ГПСУ

Оперативные сотрудники Чопского пограничного отряда совместно с коллегами из Мукачевского отряда задержали двух граждан Украины, которых через границу переправляли двое закарпатцев.

Кого задержали пограничники

Мужчин и женщину, которые направлялись в сторону Словацкой Республики, обнаружили за полкилометра до госграницы на окраине города Ужгород. Когда те заметили правоохранителей, сразу начали убегать и не реагировали на указания пограничного наряда остановиться.

Сначала военнослужащие задержали двух мужчин - закарпатца и киевлянина, затем переправщиков.

В ходе проведения проверочных мероприятий оперативники установили, что переправщиками являются двое жителей Ужгородского района. Мужчина организовывал переправку - подыскивал "клиентов", договаривался о стоимости "услуги", отдавал указания о порядке прибытия в приграничье и тому подобное. Женщина выполняла роль пособника и действовала в соответствии с распоряжениями организатора.

Что грозит нарушителям?

Отмечается, что мужчин, которые намеревались незаконно пересечь границу, привлекли к ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП. Кроме того, им придется отвечать за совершение правонарушения, предусмотренного ст.185-10 КУоАП "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы".

В действиях организатора и его пособницы усматривают признаки уголовного преступления, предусмотренного ст.332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Переправщики также будут привлечены к административной ответственности по ст.185-10 КУоАП.

Продолжается поиск других лиц, причастных к указанному правонарушению.

Напомним, во время действия военного положения Государственная пограничная служба обнаружила более 600 преступных организованных групп, которые за деньги обещали помощь с пересечением границы мужчинам призывного возраста.