Пограничники задержали уклониста, который на пути в Польшу заблудился в лесах Ривненщины. ВИДЕО
Житель Кировоградской области, чтобы избежать мобилизации, планировал обойти границу с Польшей через лес, но заблудился.
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Житель Кировоградщины отправился в "путешествие", следуя советам неизвестного в мессенджере, но заблудился. Без запасов он почти сутки бродил по лесам и болотам на Ривненщине. Единственным источником воды была роса с растений. Надеясь дойти до Польши, он оказался на границе с Беларусью", - говорится в сообщении.
Как обнаружили нарушителя?
Впоследствии нарушитель наткнулся на украинских пограничников и обратился к ним на иностранном языке, потому что ошибочно принял их за польских.
Мужчину задержали и привлекли к админответственности.
Напомним, во время действия военного положения Государственная пограничная служба обнаружила более 600 преступных организованных групп, которые за деньги обещали помощь с пересечением границы мужчинам призывного возраста.
