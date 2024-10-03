РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9603 посетителя онлайн
Новости Видео
2 966 19

Пограничники задержали уклониста, который на пути в Польшу заблудился в лесах Ривненщины. ВИДЕО

Житель Кировоградской области, чтобы избежать мобилизации, планировал обойти границу с Польшей через лес, но заблудился.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Житель Кировоградщины отправился в "путешествие", следуя советам неизвестного в мессенджере, но заблудился. Без запасов он почти сутки бродил по лесам и болотам на Ривненщине. Единственным источником воды была роса с растений. Надеясь дойти до Польши, он оказался на границе с Беларусью", - говорится в сообщении.

Также читайте: На Прикарпатье задержали пограничника, который за 4 тыс. дол. помог уклонисту уехать за границу

Как обнаружили нарушителя?

Впоследствии нарушитель наткнулся на украинских пограничников и обратился к ним на иностранном языке, потому что ошибочно принял их за польских.

Мужчину задержали и привлекли к админответственности.

Напомним, во время действия военного положения Государственная пограничная служба обнаружила более 600 преступных организованных групп, которые за деньги обещали помощь с пересечением границы мужчинам призывного возраста.

Автор: 

Госпогранслужба (6758) Польша (8611) уклонисты (1042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Ухилянт? А судове рішення є?
показать весь комментарий
03.10.2024 13:38 Ответить
+5
Напевно в ЗМІ КНДР теж так пишуть. Ухілянт намагався втекти з улюбленої Батьківщини.
показать весь комментарий
03.10.2024 14:04 Ответить
+4
Я схиляюсь до припущення, що він хотів перейти кордон з білорашкою. Хоча це легше, але рішення більш небезпечніше для життя і здоров'я.
показать весь комментарий
03.10.2024 14:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Туріст . Заблукав. Надали допомогу і до дому.
показать весь комментарий
03.10.2024 13:37 Ответить
Ухилянт? А судове рішення є?
показать весь комментарий
03.10.2024 13:38 Ответить
Подай в суд или на передок слабенький
показать весь комментарий
03.10.2024 14:04 Ответить
Шось здалека він почав блукати - до кордону з Польщею там ще км 100 з хвостиком
показать весь комментарий
03.10.2024 13:40 Ответить
Я схиляюсь до припущення, що він хотів перейти кордон з білорашкою. Хоча це легше, але рішення більш небезпечніше для життя і здоров'я.
показать весь комментарий
03.10.2024 14:09 Ответить
Сезон грибів! Який,нафіг,ухилянт?
показать весь комментарий
03.10.2024 13:45 Ответить
Ухилянт добре готувався до втечі в Польщу , бо навіть мову вивчив
Айяяяяй - не помогло 😕
показать весь комментарий
03.10.2024 13:49 Ответить
так готувався що не скачав гугл карту тієї місцевості щоб не заблукати
показать весь комментарий
03.10.2024 13:54 Ответить
Живьйом взялі дємона! Іноземним язиком разгаварівал!

показать весь комментарий
03.10.2024 16:27 Ответить
Довбодятел, мля...
показать весь комментарий
03.10.2024 13:50 Ответить
А шо там по 4х разовому хрипатому ухилянту, вдалося затримати чи ще ні?
показать весь комментарий
03.10.2024 13:58 Ответить
Всегда прикалывало в таких "новостях" - реально есть такие дебилы, что без жыпысы и павербанки идут в подобные походы?
показать весь комментарий
03.10.2024 14:02 Ответить
Напевно в ЗМІ КНДР теж так пишуть. Ухілянт намагався втекти з улюбленої Батьківщини.
показать весь комментарий
03.10.2024 14:04 Ответить
Один чотириразовий ухилянт теж вже заблукав
показать весь комментарий
03.10.2024 14:12 Ответить
Ухилився від напрямку на Польщу - тому і ухилянт!
Фсьо правильно!
показать весь комментарий
03.10.2024 14:43 Ответить
Якщо комусь більше подобаються переможні історії, то у Euro Custom їх є. А взагалі і ті, і ті прикольні, є чому повчитися. Готуйтесь до виходу серйозно, зважуйте шанси по кількості затримань в певних регіонах, купуйте спорядження. Ті хто серйозно готується виходять.

показать весь комментарий
03.10.2024 15:11 Ответить
"Он шел на Одессу, а вышел к Херсону,
В засаду попался отряд..."
показать весь комментарий
03.10.2024 15:17 Ответить
 
 