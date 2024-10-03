УКР
Прикордонники затримали ухилянта, який на шляху до Польщі заблукав у лісах Рівненщини. ВIДЕО

Мешканець Кіровоградської області, щоб уникнути мобілізації, планував обійти кордон з Польщею через ліс, однак заблукав. 

Про це повідомляє  Держприкордонслужба України, інформує Цензор.НЕТ.

"Житель Кіровоградщини вирушив у "подорож", слідуючи порадам невідомого у месенджері, проте заблукав. Без запасів він майже добу блукав лісами й болотами на Рівненщині. Єдиним джерелом води була роса з рослин. Сподіваючись дійти до Польщі, він опинився на кордоні з Білоруссю", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: Прикордонники затримали чотирьох ухилянтів, які на байдарках перепливали Дунай. ФОТО

Як виявили порушника?

Згодом порушник натрапив на українських прикордонників та звернувся до них іноземною мовою, бо помилково прийняв їх за польських.

Чоловіка затримали та притягнули до адмінвідповідальності.

Нагадаємо, під час дії воєнного стану Державна прикордонна служба виявила понад 600 злочинних організованих груп, які за гроші обіцяли допомогу з перетином кордону чоловікам призивного віку.

Держприкордонслужба ДПСУ (6327) Польща (8750) ухилянти (1113)
+11
Ухилянт? А судове рішення є?
03.10.2024 13:38 Відповісти
+5
Напевно в ЗМІ КНДР теж так пишуть. Ухілянт намагався втекти з улюбленої Батьківщини.
03.10.2024 14:04 Відповісти
+4
Я схиляюсь до припущення, що він хотів перейти кордон з білорашкою. Хоча це легше, але рішення більш небезпечніше для життя і здоров'я.
03.10.2024 14:09 Відповісти
Туріст . Заблукав. Надали допомогу і до дому.
Ухилянт? А судове рішення є?
Подай в суд или на передок слабенький
Шось здалека він почав блукати - до кордону з Польщею там ще км 100 з хвостиком
Я схиляюсь до припущення, що він хотів перейти кордон з білорашкою. Хоча це легше, але рішення більш небезпечніше для життя і здоров'я.
Сезон грибів! Який,нафіг,ухилянт?
Ухилянт добре готувався до втечі в Польщу , бо навіть мову вивчив
Айяяяяй - не помогло 😕
так готувався що не скачав гугл карту тієї місцевості щоб не заблукати
Живьйом взялі дємона! Іноземним язиком разгаварівал!

Довбодятел, мля...
А шо там по 4х разовому хрипатому ухилянту, вдалося затримати чи ще ні?
Всегда прикалывало в таких "новостях" - реально есть такие дебилы, что без жыпысы и павербанки идут в подобные походы?
Напевно в ЗМІ КНДР теж так пишуть. Ухілянт намагався втекти з улюбленої Батьківщини.
Один чотириразовий ухилянт теж вже заблукав
Ухилився від напрямку на Польщу - тому і ухилянт!
Фсьо правильно!
Якщо комусь більше подобаються переможні історії, то у Euro Custom їх є. А взагалі і ті, і ті прикольні, є чому повчитися. Готуйтесь до виходу серйозно, зважуйте шанси по кількості затримань в певних регіонах, купуйте спорядження. Ті хто серйозно готується виходять.

"Он шел на Одессу, а вышел к Херсону,
В засаду попался отряд..."
