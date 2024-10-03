Прикордонники затримали ухилянта, який на шляху до Польщі заблукав у лісах Рівненщини. ВIДЕО

Мешканець Кіровоградської області, щоб уникнути мобілізації, планував обійти кордон з Польщею через ліс, однак заблукав.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України, інформує Цензор.НЕТ.

"Житель Кіровоградщини вирушив у "подорож", слідуючи порадам невідомого у месенджері, проте заблукав. Без запасів він майже добу блукав лісами й болотами на Рівненщині. Єдиним джерелом води була роса з рослин. Сподіваючись дійти до Польщі, він опинився на кордоні з Білоруссю", - ідеться в повідомленні.

Як виявили порушника?

Згодом порушник натрапив на українських прикордонників та звернувся до них іноземною мовою, бо помилково прийняв їх за польських.

Чоловіка затримали та притягнули до адмінвідповідальності.

Нагадаємо, під час дії воєнного стану Державна прикордонна служба виявила понад 600 злочинних організованих груп, які за гроші обіцяли допомогу з перетином кордону чоловікам призивного віку.