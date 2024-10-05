РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10400 посетителей онлайн
Новости Фото
5 551 37

30 тысяч долларов за переправу: на границе со Словакией задержали автомобиль с нелегалами. ФОТО

Вблизи границы со Словакией оперативные сотрудники Чопского отряда совместно с военнослужащими отдела "Великий Березный" остановили авто с мужчинами, намеревавшихся незаконно пересечь границу.

Об этом сообщает ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что незаконную переправу организовал житель Киевщины, лично руководивший всеми процессами, от поиска желающих - до доставки их к государственной границе.

Он сконтактировался с четырьмя гражданами Украины - жителями Закарпатской, Киевской и Ивано-Франковской областей, дал им указания по маршруту, забрал из определенных точек и перевез в село Стужица, где планировали переход в Словакию.

Затримано чергових порушників кордону

Пограничники остановили автомобиль с правонарушителями на окраине села Силь Ужгородского района. В нем находились пять человек - переправщик и его "клиенты".

Мужчины признались, что их целью было попасть в Словакию, а оттуда - в другие страны Евросоюза. После успешного пересечения границы они должны были уплатить организатору вознаграждение в размере 30 тысяч долларов США.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Нацполиции. В действиях киевлянина усматривают признаки уголовного преступления по ч. 3 ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Соответствующее сообщение направлено в Ужгородский райотдел Нацполиции.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Также читайте: На границе со Словакией задержали мужчину и женщину, переправлявших двух уклонистов, - ГНСУ

Автор: 

граница (5329) Словакия (1034) уклонисты (1042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Це була нормальна країна, були черги в воєнкомати, люди хотіли захищати країну. А потім ти вибрав зеленського
показать весь комментарий
05.10.2024 17:34 Ответить
+11
Кожен день хочуть з Украіни - то виходить якби дали дозвіл - за місяць тут би нікого не залишилось?
показать весь комментарий
05.10.2024 17:11 Ответить
+6
Так и есть. Чего ***** и добивается. Огласят перемирие, снимут военное положение и все побегут из страны. Останутся одни мусора, пенсы и госчиновники которые будут встречать ***** с ковровыми дорожками
показать весь комментарий
05.10.2024 17:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кожен день хочуть з Украіни - то виходить якби дали дозвіл - за місяць тут би нікого не залишилось?
показать весь комментарий
05.10.2024 17:11 Ответить
Так и есть. Чего ***** и добивается. Огласят перемирие, снимут военное положение и все побегут из страны. Останутся одни мусора, пенсы и госчиновники которые будут встречать ***** с ковровыми дорожками
показать весь комментарий
05.10.2024 17:32 Ответить
так вони вже давно муку, сіль і рушники для короваїв держать в схронах.
показать весь комментарий
05.10.2024 17:48 Ответить
за тиждень
показать весь комментарий
05.10.2024 17:32 Ответить
Откуда у народа столько денег? Да и зачем столько платить если за 2-3к зелени можно стать студентом ВУЗа. Плохо только для дураков которые уже выучились. А для дебилов да еще с деньгами сейчас куча возможностей
показать весь комментарий
05.10.2024 17:25 Ответить
Дурні з грошима , то щось нове )
показать весь комментарий
05.10.2024 18:15 Ответить
Студентом ВНЗ, коли у більшості у україні вже є вища освіта?
показать весь комментарий
05.10.2024 19:16 Ответить
По нормальному,в нормальних країнах...таких би просто ,за вироком трибуналу ,поставили б до стінки....Ні воювати ні працювати ці чувачки ніколи в житті не будуть....
показать весь комментарий
05.10.2024 17:25 Ответить
Це була нормальна країна, були черги в воєнкомати, люди хотіли захищати країну. А потім ти вибрав зеленського
показать весь комментарий
05.10.2024 17:34 Ответить
Але ж того, до 14-го, був Шапкокрад? А виборець майже той самий. Не зовсім вірно розпочинати відлік з Зе.
Заслуг зєрмачні з розгону черг під воєнкоматами не заперечую.
показать весь комментарий
05.10.2024 17:47 Ответить
Там ще можна було списати, на житєлєй Донбаса, руцкаязічних. В 2019 році вияснилось, що мій народ повністю дурний. Глянь на Юру😂
показать весь комментарий
05.10.2024 17:57 Ответить
Що тут забула підпшеківська перхоть? Ану марш чистити хлів свого польського пана,ухилянтський теоретик!
показать весь комментарий
05.10.2024 17:51 Ответить
Юрка, скільки ти сьогодні кацапів вбив?
Диван мякий, зручно воювати?
показать весь комментарий
05.10.2024 17:58 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2024 18:32 Ответить
Воєн ти зараз з сіл курщини чи з під Покровська пости строчиш ?
чим ти кращий за тих хто втікає, а нічим, крім того що дурні псевдопатріотичні постики 24\7 строчиш.
показать весь комментарий
05.10.2024 18:37 Ответить
Бери свіжі труси,носки,прокладки,памперси і йди в ТЦК! Після війни будеш варнякать хто в яких окопах сидів!
показать весь комментарий
05.10.2024 19:03 Ответить
ахахаха порвався клоун совковий атставной афіцер.
показать весь комментарий
05.10.2024 19:07 Ответить
Ну, вони працювали, гроші ж заробили, податки платили... Але "мудрий нарід" обрав блазнів, зруйнувавших економіку. І зараз тих, кому стан речей не подобається, пропонуєте ставити до стінки? Мімімі. Так переможемо.
показать весь комментарий
05.10.2024 20:03 Ответить
Милий,хороший,розумний Премудрий Піскарь! стан речей зараз один-йде війна на знищення української нації. Якщо наша нація хоче вижити,а не зникнути....таких ухилянтів,диверсантів.коректувальників,ждунів треба ставити до стінки,інакше вони нас поставлять . А ваше патякання про блазнів,зруйновану економіку.стан речей....це для того щоб приховати від оточуючих тваринний страх премудрих тилових піскарів перед ТЦК та окопами,хоча бути воїном це генетичний обов"язок чоловіка.
показать весь комментарий
05.10.2024 20:34 Ответить
Ну ти ж розумієш, що смертна кара у поточному стану судової системи та при зеленій владі - це завтра за тобою приїдуть, і розстріляють під крики "таваріщ сталін, праїзашла чудовіщнайа ашибка!"
показать весь комментарий
06.10.2024 19:55 Ответить
Назови хоть одну страну, кроме Украины, где идет войны и не выпускают из страны. Да еще не законно.
показать весь комментарий
06.10.2024 01:48 Ответить
З країни випускають вільно,крім військовозобов"язаних. Якщо чоловік є ухилянтом-біженцем і ждуном,тікає з країни,на нього нема чого витрачати час-в росход прямо на кордоні!
показать весь комментарий
06.10.2024 02:36 Ответить
Мда, люди любою ціною драпають із ''країни мрії хрінпіду''. Хрінові мрії в хрінпіду.
показать весь комментарий
05.10.2024 17:48 Ответить
30
Ставки ростуть
Зе знову проведе ставку
показать весь комментарий
05.10.2024 17:58 Ответить
Не так вже й ростуть. Там 30 тисяч на чотирьох.
показать весь комментарий
05.10.2024 18:34 Ответить
по 7.5, 30 це зі всіх.
за тридцятку можна купити 3 дітей чи 1 групу інвалідності
показать весь комментарий
05.10.2024 18:34 Ответить
босота обісрана ...
показать весь комментарий
05.10.2024 18:59 Ответить
Якийсь гуцул заробляє великі гроші.
показать весь комментарий
05.10.2024 19:13 Ответить
Тобі хтось заважає?
показать весь комментарий
05.10.2024 19:18 Ответить
Після успішного перетину кордону вони мали сплатити організатору винагороду в розмірі 30 тисяч доларів США.

О ! Чесний перевізник ??
показать весь комментарий
05.10.2024 19:24 Ответить
цим не пощастило...а так перетинають пішими дуже багато чоловіків самостійно і без посередників, одягнувшись у військову форму...
показать весь комментарий
06.10.2024 03:56 Ответить
багато перетинає, через карпати, але багато і ловлять, це свого роду лотерея.
показать весь комментарий
06.10.2024 14:20 Ответить
переодягнувшись у військову форму перетинають успішно самостійно багато чоловіків кордон України....
показать весь комментарий
06.10.2024 03:59 Ответить
 
 