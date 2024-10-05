30 тысяч долларов за переправу: на границе со Словакией задержали автомобиль с нелегалами. ФОТО
Вблизи границы со Словакией оперативные сотрудники Чопского отряда совместно с военнослужащими отдела "Великий Березный" остановили авто с мужчинами, намеревавшихся незаконно пересечь границу.
Об этом сообщает ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что незаконную переправу организовал житель Киевщины, лично руководивший всеми процессами, от поиска желающих - до доставки их к государственной границе.
Он сконтактировался с четырьмя гражданами Украины - жителями Закарпатской, Киевской и Ивано-Франковской областей, дал им указания по маршруту, забрал из определенных точек и перевез в село Стужица, где планировали переход в Словакию.
Пограничники остановили автомобиль с правонарушителями на окраине села Силь Ужгородского района. В нем находились пять человек - переправщик и его "клиенты".
Мужчины признались, что их целью было попасть в Словакию, а оттуда - в другие страны Евросоюза. После успешного пересечения границы они должны были уплатить организатору вознаграждение в размере 30 тысяч долларов США.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Нацполиции. В действиях киевлянина усматривают признаки уголовного преступления по ч. 3 ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Соответствующее сообщение направлено в Ужгородский райотдел Нацполиции.
Сейчас продолжаются следственные действия.
Заслуг зєрмачні з розгону черг під воєнкоматами не заперечую.
Диван мякий, зручно воювати?
чим ти кращий за тих хто втікає, а нічим, крім того що дурні псевдопатріотичні постики 24\7 строчиш.
Ставки ростуть
Зе знову проведе ставку
за тридцятку можна купити 3 дітей чи 1 групу інвалідності
О ! Чесний перевізник ??