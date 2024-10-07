Лубинец об издевательствах над детьми в центре Львовской области: ситуация находится на моем контроле, детей необходимо переместить

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на распространенное видео с издевательствами над детьми в учебно-реабилитационном центре во Львовской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке омбудсмена.

"Подчеркиваю: эта ситуация находится на моем контроле. Сейчас правоохранительные органы проводят расследование. Мы ожидаем результатов и надеемся, оно будет беспристрастным для защиты наилучших интересов детей", - написал Лубинец.

Он заявил, что детей необходимо пересилить из этого заведения, чтобы уберечь их от дальнейшего совершения насилия над ними, а потому ожидает "быстрых решений и действенных шагов от Львовской областной военной администрации и Службы по делам детей".

Омбудсман Украины акцентировал на том, что "нельзя жестоко и неподобающе обращаться с детьми. Они заслуживают соблюдения всех их прав".

Напомним, 28 сентября омбудсман Украины Лубинец сообщил, что в одном из учебно-реабилитационных центров Львовщины возможны случаи физического, психологического и сексуального насилия над детьми.

Офис Генпрокурора начал уголовное производство.

В сети Интернет распространяется видео о совершении насилия над воспитанницей в учебно-реабилитационном центре на Львовщине. Этот факт является предметом проверки в рамках уголовного производства, начатого правоохранителями Львовщины 27 сентября 2024 года.

