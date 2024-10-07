РУС
Лубинец об издевательствах над детьми в центре Львовской области: ситуация находится на моем контроле, детей необходимо переместить

Насильство над дітьми

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на распространенное видео с издевательствами над детьми в учебно-реабилитационном центре во Львовской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке омбудсмена.

"Подчеркиваю: эта ситуация находится на моем контроле. Сейчас правоохранительные органы проводят расследование. Мы ожидаем результатов и надеемся, оно будет беспристрастным для защиты наилучших интересов детей", - написал Лубинец.

Он заявил, что детей необходимо пересилить из этого заведения, чтобы уберечь их от дальнейшего совершения насилия над ними, а потому ожидает "быстрых решений и действенных шагов от Львовской областной военной администрации и Службы по делам детей".

Омбудсман Украины акцентировал на том, что "нельзя жестоко и неподобающе обращаться с детьми. Они заслуживают соблюдения всех их прав".

Напомним, 28 сентября омбудсман Украины Лубинец сообщил, что в одном из учебно-реабилитационных центров Львовщины возможны случаи физического, психологического и сексуального насилия над детьми.

Офис Генпрокурора начал уголовное производство.

В сети Интернет распространяется видео о совершении насилия над воспитанницей в учебно-реабилитационном центре на Львовщине. Этот факт является предметом проверки в рамках уголовного производства, начатого правоохранителями Львовщины 27 сентября 2024 года.

Также читайте: Издевательство над воспитанниками учебно-реабилитационного центра на Львовщине: продолжается досудебное расследование, допрошены 46 человек

дети (6688) насилие (402) Лубинец Дмитрий (496) Львовская область (2990)
Топ комментарии
+9
У будь який цивілізованій країні цей "контролер" вже з десяток разів пішов би у відставку.
07.10.2024 14:05 Ответить
+5
Діти при чому?Розігнати весь персонал,тому що знали,бачили і мовчали,винних пересадити!
07.10.2024 14:15 Ответить
+5
Переселяти не дітей потрібно , а персонажів причетних до насилля в ,,місця не дуже віддалені".
07.10.2024 14:16 Ответить
У будь який цивілізованій країні цей "контролер" вже з десяток разів пішов би у відставку.
07.10.2024 14:05 Ответить
А хто ж тоді все буде контрлювати, постфактум?
07.10.2024 14:08 Ответить
Тут же без кремлівського крота єрмака ніхто нікого не призначає і не звільняє
07.10.2024 19:12 Ответить
Перемістити в такий же чи ще з більш гіршими умовами перебування?
07.10.2024 14:07 Ответить
Діти при чому?Розігнати весь персонал,тому що знали,бачили і мовчали,винних пересадити!
07.10.2024 14:15 Ответить
Переселяти не дітей потрібно , а персонажів причетних до насилля в ,,місця не дуже віддалені".
07.10.2024 14:16 Ответить
Не дітей треба переміщати, а педагогів - кого посадити, а кого звільнити з вовчим білетом.
07.10.2024 14:16 Ответить
Лошинця давно треба перемістити на пляшку разом з героями того відео.
07.10.2024 14:20 Ответить
Цей Лубінець просто ніх. не робить. Як свого часу Кулеба.
07.10.2024 14:20 Ответить
Лубінець: знущання з дітей у центрі на Львівщині перебуває під моїм контролем
07.10.2024 14:23 Ответить
Лубінець: знущання з дітей у центрі на Львівщині перебуває під моїм контролем
07.10.2024 14:25 Ответить
Я так зрозумів, що знущання над дітьми відбуваєтьця та контролюєтьця, безпосередньо особисто лубінцем?
07.10.2024 14:32 Ответить
Цитата: Він заявив, що дітей необхідно пересИлити з цього закладу, Джерело:

Що треба зробити з дітьми? Від слова насИлля? Це обмовка по Фрейду?
07.10.2024 14:43 Ответить
Мой отец после войны был воспитателем в детском доме и, по его рассказам, неоднократно лупил особо отличившихся чем-то учеников. Через годы, когда он уже постарел, многие из них приходили к нам домой, сидели за столом, вспоминали былое и... благодарили отца за те тумаки, которыми он их воспитывал.
07.10.2024 15:00 Ответить
вот из них и выросли тупые совки, которые поддерживают х-ло и эту войну
07.10.2024 15:21 Ответить
Почему вы так считаете? Я же не вырос таким.
07.10.2024 15:43 Ответить
ну не все, но большинство. я тоже не вырос таким
08.10.2024 14:24 Ответить
Спочатку подивіться де знаходиться і як виглядає територія та приміщення цього центру. Поцікавтесь позицією опонентів. Зверніть увагу на вимогу негайного виселення дітей.
Далі автоматично виникає питання: це Лубінець за дітьми побивається чи нерухомість собі віджимає?
07.10.2024 15:38 Ответить
 
 