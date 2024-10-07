Лубінець про знущання з дітей у центрі на Львівщині: ситуація перебуває на моєму контролі, дітей необхідно перемістити

Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на поширене відео зі знущаннями з дітей у навчально-реабілітаційному центрі у Львівській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі омбудсмена.

"Наголошую: ця ситуація перебуває на моєму контролі. Наразі правоохоронні органи проводять розслідування. Ми очікуємо на результати і сподіваємося, воно буде неупередженим задля захисту найкращих інтересів дітей", - написав Лубінець.

Він заявив, що дітей необхідно пересилити з цього закладу, аби вберегти їх від подальшого здійснення насилля над ними, а тому очікує "швидких рішень і дієвих кроків від Львівської обласної військової адміністрації та Служби у справах дітей".

Омбудсман України акцентував на тому, що "не можна жорстоко й неналежно поводитися з дітьми. Вони заслуговують на дотримання всіх їхніх прав".

Нагадаємо, 28 вересня омбудсман України Лубінець повідомив, що в одному з навчально-реабілітаційних центрів Львівщини можливі випадки фізичного, психологічного та сексуального насильства над дітьми.

Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження.

У мережі Інтернет поширюється відео щодо вчинення насильства над вихованкою у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині. Цей факт є предметом перевірки в рамках кримінального провадження, розпочатого правоохоронцями Львівщини 27 вересня 2024 року.

