Новини
Лубінець про знущання з дітей у центрі на Львівщині: ситуація перебуває на моєму контролі, дітей необхідно перемістити

Насильство над дітьми

Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на поширене відео зі знущаннями з дітей у навчально-реабілітаційному центрі у Львівській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі омбудсмена.

"Наголошую: ця ситуація перебуває на моєму контролі. Наразі правоохоронні органи проводять розслідування. Ми очікуємо на результати і сподіваємося, воно буде неупередженим задля захисту найкращих інтересів дітей", - написав Лубінець.

Він заявив, що дітей необхідно пересилити з цього закладу, аби вберегти їх від подальшого здійснення насилля над ними, а тому очікує "швидких рішень і дієвих кроків від Львівської обласної військової адміністрації та Служби у справах дітей".

Омбудсман України акцентував на тому, що "не можна жорстоко й неналежно поводитися з дітьми. Вони заслуговують на дотримання всіх їхніх прав".

Нагадаємо, 28 вересня омбудсман України Лубінець повідомив, що в одному з навчально-реабілітаційних центрів Львівщини можливі випадки фізичного, психологічного та сексуального насильства над дітьми.

Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження.

У мережі Інтернет поширюється відео щодо вчинення насильства над вихованкою у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині. Цей факт є предметом перевірки в рамках кримінального провадження, розпочатого правоохоронцями Львівщини 27 вересня 2024 року.

діти (5266) насилля (303) Лубінець Дмитро (632) Львівська область (2525)
У будь який цивілізованій країні цей "контролер" вже з десяток разів пішов би у відставку.
Діти при чому?Розігнати весь персонал,тому що знали,бачили і мовчали,винних пересадити!
07.10.2024 14:15 Відповісти
Переселяти не дітей потрібно , а персонажів причетних до насилля в ,,місця не дуже віддалені".
07.10.2024 14:16 Відповісти
А хто ж тоді все буде контрлювати, постфактум?
Тут же без кремлівського крота єрмака ніхто нікого не призначає і не звільняє
Перемістити в такий же чи ще з більш гіршими умовами перебування?
Не дітей треба переміщати, а педагогів - кого посадити, а кого звільнити з вовчим білетом.
Лошинця давно треба перемістити на пляшку разом з героями того відео.
Цей Лубінець просто ніх. не робить. Як свого часу Кулеба.
Лубінець: знущання з дітей у центрі на Львівщині перебуває під моїм контролем
Лубінець: знущання з дітей у центрі на Львівщині перебуває під моїм контролем
Я так зрозумів, що знущання над дітьми відбуваєтьця та контролюєтьця, безпосередньо особисто лубінцем?
Цитата: Він заявив, що дітей необхідно пересИлити з цього закладу, Джерело:

Що треба зробити з дітьми? Від слова насИлля? Це обмовка по Фрейду?
Мой отец после войны был воспитателем в детском доме и, по его рассказам, неоднократно лупил особо отличившихся чем-то учеников. Через годы, когда он уже постарел, многие из них приходили к нам домой, сидели за столом, вспоминали былое и... благодарили отца за те тумаки, которыми он их воспитывал.
вот из них и выросли тупые совки, которые поддерживают х-ло и эту войну
Почему вы так считаете? Я же не вырос таким.
ну не все, но большинство. я тоже не вырос таким
Спочатку подивіться де знаходиться і як виглядає територія та приміщення цього центру. Поцікавтесь позицією опонентів. Зверніть увагу на вимогу негайного виселення дітей.
Далі автоматично виникає питання: це Лубінець за дітьми побивається чи нерухомість собі віджимає?
