Лубінець про знущання з дітей у центрі на Львівщині: ситуація перебуває на моєму контролі, дітей необхідно перемістити
Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на поширене відео зі знущаннями з дітей у навчально-реабілітаційному центрі у Львівській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі омбудсмена.
"Наголошую: ця ситуація перебуває на моєму контролі. Наразі правоохоронні органи проводять розслідування. Ми очікуємо на результати і сподіваємося, воно буде неупередженим задля захисту найкращих інтересів дітей", - написав Лубінець.
Він заявив, що дітей необхідно пересилити з цього закладу, аби вберегти їх від подальшого здійснення насилля над ними, а тому очікує "швидких рішень і дієвих кроків від Львівської обласної військової адміністрації та Служби у справах дітей".
Омбудсман України акцентував на тому, що "не можна жорстоко й неналежно поводитися з дітьми. Вони заслуговують на дотримання всіх їхніх прав".
Нагадаємо, 28 вересня омбудсман України Лубінець повідомив, що в одному з навчально-реабілітаційних центрів Львівщини можливі випадки фізичного, психологічного та сексуального насильства над дітьми.
Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження.
У мережі Інтернет поширюється відео щодо вчинення насильства над вихованкою у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині. Цей факт є предметом перевірки в рамках кримінального провадження, розпочатого правоохоронцями Львівщини 27 вересня 2024 року.
Що треба зробити з дітьми? Від слова насИлля? Це обмовка по Фрейду?
Далі автоматично виникає питання: це Лубінець за дітьми побивається чи нерухомість собі віджимає?