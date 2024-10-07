Знущання з вихованців навчально-реабілітаційного центру на Львівщині: триває досудове розслідування, допитано 46 осіб

Триває досудове розслідування за фактами знущання над вихованцями в навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, у мережі Інтернет поширюється відео щодо вчинення насильства над вихованкою у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині. Цей факт є предметом перевірки в рамках кримінального провадження, розпочатого правоохоронцями Львівщини 27 вересня 2024 року.

На сьогодні у кримінальному провадженні допитано 46 осіб, проведено обшуки, реалізовано тимчасові доступи до речей і документів та призначено судові експертизи. Дітей, які могли стати потерпілими від насильницьких дій, переведено до іншого закладу.

Директор навчально-реабілітаційного центру відсторонений від виконання службових обов’язків.

Досудове розслідування за фактами вчинення побоїв і мордування та сексуального насильства триває (ст. 126, 153 КК України). Орган досудового розслідування - ГСУ Нацполіції у Львівській області, процесуальне керівництво - ювенальні прокурори Львівської обласної прокуратури.

Що передувало?

Нагадаємо, 28 вересня омбудсман України Дмитро Лубінець повідомив, що в одному з навчально-реабілітаційних центрів Львівщини можливі випадки фізичного, психологічного та сексуального насильства над дітьми.

Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження.