Знущання з вихованців навчально-реабілітаційного центру на Львівщині: триває досудове розслідування, допитано 46 осіб
Триває досудове розслідування за фактами знущання над вихованцями в навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначається, у мережі Інтернет поширюється відео щодо вчинення насильства над вихованкою у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині. Цей факт є предметом перевірки в рамках кримінального провадження, розпочатого правоохоронцями Львівщини 27 вересня 2024 року.
На сьогодні у кримінальному провадженні допитано 46 осіб, проведено обшуки, реалізовано тимчасові доступи до речей і документів та призначено судові експертизи. Дітей, які могли стати потерпілими від насильницьких дій, переведено до іншого закладу.
Директор навчально-реабілітаційного центру відсторонений від виконання службових обов’язків.
Досудове розслідування за фактами вчинення побоїв і мордування та сексуального насильства триває (ст. 126, 153 КК України). Орган досудового розслідування - ГСУ Нацполіції у Львівській області, процесуальне керівництво - ювенальні прокурори Львівської обласної прокуратури.
Що передувало?
Нагадаємо, 28 вересня омбудсман України Дмитро Лубінець повідомив, що в одному з навчально-реабілітаційних центрів Львівщини можливі випадки фізичного, психологічного та сексуального насильства над дітьми.
Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження.
