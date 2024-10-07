Издевательство над воспитанниками учебно-реабилитационного центра на Львовщине: продолжается досудебное расследование, допрошены 46 человек
Продолжается досудебное расследование по фактам издевательства над воспитанниками в учебно-реабилитационном центре на Львовщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Как отмечается, в сети Интернет распространяется видео о совершении насилия над воспитанницей в учебно-реабилитационном центре на Львовщине. Этот факт является предметом проверки в рамках уголовного производства, начатого правоохранителями Львовщины 27 сентября 2024 года.
На сегодня в уголовном производстве допрошено 46 человек, проведены обыски, реализованы временные доступы к вещам и документам и назначены судебные экспертизы. Дети, которые могли стать потерпевшими от насильственных действий, переведены в другое заведение.
Директор учебно-реабилитационного центра отстранен от исполнения служебных обязанностей.
Досудебное расследование по фактам совершения побоев и истязаний и сексуального насилия продолжается (ст. 126, 153 УК Украины). Орган досудебного расследования - ГСУ Нацполиции во Львовской области, процессуальное руководство - ювенальные прокуроры Львовской областной прокуратуры.
Что предшествовало?
Напомним, 28 сентября омбудсман Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что в одном из учебно-реабилитационных центров Львовщины возможны случаи физического, психологического и сексуального насилия над детьми.
Офис Генпрокурора начал уголовное производство.
