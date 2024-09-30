Львовская ОВА об издевательствах над детьми в реабилитационном центре: назначено служебное расследование
Во Львовской областной государственной администрации состоялось совещание с участием представителей полиции, прокуратуры, Департамента образования и науки ЛОГА, а также службы по делам детей.
Об этом сообщил в фейсбуке председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.
Насилие к детям со стороны руководителя учреждения
По его словам, обсуждали ситуацию в одном из учебно-реабилитационных учреждений Львовской области, по которому в субботу обнародовали сведения о возможном осуществлении физического, психологического и сексуального насилия в отношении детей со стороны руководителя учреждения.
"Заслушали доклады всех участников совещания. Уже продолжается досудебное расследование. Ожидаем, что в среду мониторинговая группа Уполномоченного по правам человека обнародует свой официальный отчет, в котором будут отражены все выявленные факты", - отметил Козицкий.
По результатам совещания решили провести служебное расследование по установлению и проверке фактов возможных нарушений и с целью подробного изучения ситуации.
"Уверяю всех, что администрация действует объективно и беспристрастно, и здоровье и развитие детей для нас является приоритетом. Напомню, что на время проведения проверки, руководителя заведения отстранили от работы", - информирует Козицкий.
Что предшествовало?
Напомним, 28 сентября омбудсман Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что в одном из учебно-реабилитационных центров Львовщины возможны случаи физического, психологического и сексуального насилия над детьми.
Офис Генпрокурора начал уголовное производство.
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