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Новости
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Львовская ОВА об издевательствах над детьми в реабилитационном центре: назначено служебное расследование

насилля над дітьми

Во Львовской областной государственной администрации состоялось совещание с участием представителей полиции, прокуратуры, Департамента образования и науки ЛОГА, а также службы по делам детей.

Об этом сообщил в фейсбуке председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Насилие к детям со стороны руководителя учреждения

По его словам, обсуждали ситуацию в одном из учебно-реабилитационных учреждений Львовской области, по которому в субботу обнародовали сведения о возможном осуществлении физического, психологического и сексуального насилия в отношении детей со стороны руководителя учреждения.

"Заслушали доклады всех участников совещания. Уже продолжается досудебное расследование. Ожидаем, что в среду мониторинговая группа Уполномоченного по правам человека обнародует свой официальный отчет, в котором будут отражены все выявленные факты", - отметил Козицкий.

Также читайте: На Львовщине отстранили от работы руководителя реабилитационного центра, подозреваемого в насилии над детьми, - ОВА

По результатам совещания решили провести служебное расследование по установлению и проверке фактов возможных нарушений и с целью подробного изучения ситуации.

"Уверяю всех, что администрация действует объективно и беспристрастно, и здоровье и развитие детей для нас является приоритетом. Напомню, что на время проведения проверки, руководителя заведения отстранили от работы", - информирует Козицкий.

Что предшествовало?

Напомним, 28 сентября омбудсман Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что в одном из учебно-реабилитационных центров Львовщины возможны случаи физического, психологического и сексуального насилия над детьми.

Офис Генпрокурора начал уголовное производство.

Автор: 

дети (6523) насилие (395) Козицкий Максим (98) Львовская область (2916)


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тобто, не кримінальна справа, а службове розслідування?
а, головного винуватця, переведуть на одеську таможню?
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30.09.2024 14:21 Ответить
новину до кінця хоч читайте
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30.09.2024 14:46 Ответить
Виродки роду людського Збоченці , щоб ви повиздихали в страшних муках
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30.09.2024 14:41 Ответить
Vika, там стали на такой скользкий путь. А общественность требует скальпов.
13-ти летняя девочка посчитала что преподаватель физики (единственный дурак мужик) как то сально на неё посмотрел. Выгнать нахер, и на разминирование под суд
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30.09.2024 15:24 Ответить
 
 