На Львовщине отстранили от работы руководителя реабилитационного центра, подозреваемого в насилии над детьми, - ОВА
Руководителя учебно-реабилитационного центра во Львовской области отстранили от работы на время проверки по факту возможного насилия в отношении детей в учебном заведении.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Относительно заявления уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца о том, что правоохранители открыли уголовное производство по заявлениям воспитанниц учебно-реабилитационного учреждения во Львовской области из-за возможного насилия, которое совершал над ними директор. На место выехали правоохранители и специалисты профильного департамента Львовской ОВА", - написал чиновник.
Козицкий отметил, что Львовская ОВА полностью способствует расследованию, а он лично "держит ситуацию на контроле".
"На время проведения проверки руководителя заведения отстранили от работы", - сказал глава ОВА.
Что предшествовало?
Напомним, 28 сентября омбудсман Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что в одном из учебно-реабилитационных центров Львовщины возможны случаи физического, психологического и сексуального насилия над детьми.
Офис Генпрокурора начал уголовное производство.
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