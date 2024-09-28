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Новости
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На Львовщине отстранили от работы руководителя реабилитационного центра, подозреваемого в насилии над детьми, - ОВА

Відсторонили від роботи керівника реабілітаційного центру, якого підозрюють у насильстві над дітьми

Руководителя учебно-реабилитационного центра во Львовской области отстранили от работы на время проверки по факту возможного насилия в отношении детей в учебном заведении.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно заявления уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца о том, что правоохранители открыли уголовное производство по заявлениям воспитанниц учебно-реабилитационного учреждения во Львовской области из-за возможного насилия, которое совершал над ними директор. На место выехали правоохранители и специалисты профильного департамента Львовской ОВА", - написал чиновник.

Козицкий отметил, что Львовская ОВА полностью способствует расследованию, а он лично "держит ситуацию на контроле".

"На время проведения проверки руководителя заведения отстранили от работы", - сказал глава ОВА.

Читайте также: В реабилитационном центре Львовской области издевались над детьми. Полиция не реагировала на жалобы, - Лубинец

Что предшествовало?

Напомним, 28 сентября омбудсман Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что в одном из учебно-реабилитационных центров Львовщины возможны случаи физического, психологического и сексуального насилия над детьми.

Офис Генпрокурора начал уголовное производство.

Читайте также: Насилие над детьми в реабилитационном центре Львовской области. Офис генпрокурора начал уголовное производство

Автор: 

дети (6522) насилие (395) Львовская область (2916)


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Топ комментарии
+18
"На місце виїхали правоохоронці..." - ті самі, що ігнорували попередні скарги?
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28.09.2024 18:17
+11
А заарештувати,нє.?
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28.09.2024 18:07
+10
А до цього часу чиновники нічого не бачили і не чули.Запитання,для чого ці чиновники потрібні?
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28.09.2024 18:21
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передрукуйте під іншим соусом це вшосте, можливо, кількість *****.ків із ненавистю до Львова, здохне від радощів.
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28.09.2024 18:02 Ответить
А заарештувати,нє.?
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28.09.2024 18:07 Ответить
"На місце виїхали правоохоронці..." - ті самі, що ігнорували попередні скарги?
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28.09.2024 18:17 Ответить
А до цього часу чиновники нічого не бачили і не чули.Запитання,для чого ці чиновники потрібні?
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28.09.2024 18:21 Ответить
......ще один пєдік спалився ......бажано щоб назавжди......
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28.09.2024 19:03 Ответить
Садистів і маньяків за ґрати і в сусідню камеру керівництво поліції і курв з соціальної служби, освіти і хто там ще не реагував. **** всих до єдиного з посад і за ґрати. За дітей треба щоб голови і в міністерствах полетіли.
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28.09.2024 19:11 Ответить
І ... .
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28.09.2024 19:18 Ответить
Тобто відсторонили??? Не заарештували навіть???
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28.09.2024 19:21 Ответить
Якась мутна історія. Нагадує розповідь про " розпятого бандеровцями хлопчика".
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28.09.2024 22:25 Ответить
Злочинці корупціонери у владі не кращі рашистів московських, одні гвалтують і катують дітей, інші покривають ці злочини, ігноруючи заяви про насильницькі злочини від дітей.
Вони всі повинні бути ув'язнені за співучасть у вчинені цих злочинів, включно з чиновниками соцслужб і мусарами.
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29.09.2024 20:59 Ответить
 
 