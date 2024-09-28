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Новини
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На Львівщині відсторонили від роботи керівника реабілітаційного центру, якого підозрюють у насильстві над дітьми, - ОВА

Відсторонили від роботи керівника реабілітаційного центру, якого підозрюють у насильстві над дітьми

Керівника навчально-реабілітаційного центру у Львівській області відсторонили від роботи на час перевірки за фактом можливого насильства щодо дітей у навчальному закладі.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо заяви уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця про те, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за заявами вихованок навчально-реабілітаційного закладу у Львівській області через можливе насильство, яке скоював над ними директор. На місце виїхали правоохоронці та фахівці профільного департаменту Львівської ОВА", - написав посадовець.

Козицький зазначив, що Львівська ОВА повністю сприяє розслідуванню, а він особисто "тримає ситуацію на контролі".

"На час проведення перевірки керівника закладу відсторонили від роботи", - сказав очільник ОВА.

Читайте також: У реабілітаційному центрі на Львівщині знущалися з дітей. Поліція не реагувала на скарги, - Лубінець

Що передувало?

Нагадаємо, 28 вересня омбудсман України Дмитро Лубінець повідомив, що в одному з навчально-реабілітаційних центрів Львівщини можливі випадки фізичного, психологічного та сексуального насильства над дітьми.

Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження.

Читайте також: Насильство над дітьми в реабілітаційному центрі Львівщини. Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження

Автор: 

діти (5095) насилля (296) Львівська область (2440)


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Топ коментарі
+18
"На місце виїхали правоохоронці..." - ті самі, що ігнорували попередні скарги?
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28.09.2024 18:17
+11
А заарештувати,нє.?
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28.09.2024 18:07
+10
А до цього часу чиновники нічого не бачили і не чули.Запитання,для чого ці чиновники потрібні?
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28.09.2024 18:21
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передрукуйте під іншим соусом це вшосте, можливо, кількість *****.ків із ненавистю до Львова, здохне від радощів.
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28.09.2024 18:02 Відповісти
А заарештувати,нє.?
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28.09.2024 18:07 Відповісти
"На місце виїхали правоохоронці..." - ті самі, що ігнорували попередні скарги?
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28.09.2024 18:17 Відповісти
А до цього часу чиновники нічого не бачили і не чули.Запитання,для чого ці чиновники потрібні?
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28.09.2024 18:21 Відповісти
......ще один пєдік спалився ......бажано щоб назавжди......
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28.09.2024 19:03 Відповісти
Садистів і маньяків за ґрати і в сусідню камеру керівництво поліції і курв з соціальної служби, освіти і хто там ще не реагував. **** всих до єдиного з посад і за ґрати. За дітей треба щоб голови і в міністерствах полетіли.
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28.09.2024 19:11 Відповісти
І ... .
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28.09.2024 19:18 Відповісти
Тобто відсторонили??? Не заарештували навіть???
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28.09.2024 19:21 Відповісти
Якась мутна історія. Нагадує розповідь про " розпятого бандеровцями хлопчика".
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28.09.2024 22:25 Відповісти
Злочинці корупціонери у владі не кращі рашистів московських, одні гвалтують і катують дітей, інші покривають ці злочини, ігноруючи заяви про насильницькі злочини від дітей.
Вони всі повинні бути ув'язнені за співучасть у вчинені цих злочинів, включно з чиновниками соцслужб і мусарами.
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29.09.2024 20:59 Відповісти
 
 