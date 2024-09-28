На Львівщині відсторонили від роботи керівника реабілітаційного центру, якого підозрюють у насильстві над дітьми, - ОВА

Керівника навчально-реабілітаційного центру у Львівській області відсторонили від роботи на час перевірки за фактом можливого насильства щодо дітей у навчальному закладі.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо заяви уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця про те, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за заявами вихованок навчально-реабілітаційного закладу у Львівській області через можливе насильство, яке скоював над ними директор. На місце виїхали правоохоронці та фахівці профільного департаменту Львівської ОВА", - написав посадовець.

Козицький зазначив, що Львівська ОВА повністю сприяє розслідуванню, а він особисто "тримає ситуацію на контролі".

"На час проведення перевірки керівника закладу відсторонили від роботи", - сказав очільник ОВА.

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Що передувало?

Нагадаємо, 28 вересня омбудсман України Дмитро Лубінець повідомив, що в одному з навчально-реабілітаційних центрів Львівщини можливі випадки фізичного, психологічного та сексуального насильства над дітьми.

Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження.

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