Львівська ОВА про знущання з дітей у реабілітаційному центрі: призначено службове розслідування
У Львівській обласній державній адміністрації відбулася нарада за участю представників поліції, прокуратури, Департаменту освіти і науки ЛОДА, а також служби у справах дітей.
Про це повідомив у фейсбуку голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
Насилля до дітей з боку керівника установи
За його словами, обговорювали ситуацію в одному з навчально-реабілітаційних закладів Львівської області, по якому в суботу оприлюднили відомості щодо можливого здійснення фізичного, психологічного та сексуального насилля щодо дітей з боку керівника установи.
"Заслухали доповіді всіх учасників наради. Вже триває досудове розслідування. Очікуємо, що в середу моніторингова група Уповноваженого з прав людини оприлюднить свій офіційний звіт, в якому будуть відображені всі виявлені факти", - зазначив Козицький.
За результатами наради вирішили провести службове розслідування щодо встановлення та перевірки фактів можливих порушень та з метою докладного вивчення ситуації.
"Запевняю всіх, що адміністрація діє об'єктивно і неупереджено, і здоров'я та розвиток дітей для нас є пріоритетом. Нагадаю, що на час проведення перевірки, керівника закладу відсторонили від роботи", - інформує Козицький.
Що передувало?
Нагадаємо, 28 вересня омбудсман України Дмитро Лубінець повідомив, що в одному з навчально-реабілітаційних центрів Львівщини можливі випадки фізичного, психологічного та сексуального насильства над дітьми.
Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а, головного винуватця, переведуть на одеську таможню?
13-ти летняя девочка посчитала что преподаватель физики (единственный д
уракмужик) как то сально на неё посмотрел. Выгнать нахер, и на разминированиепод суд