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Новини
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Львівська ОВА про знущання з дітей у реабілітаційному центрі: призначено службове розслідування

насилля над дітьми

У Львівській обласній державній адміністрації відбулася нарада за участю представників поліції, прокуратури, Департаменту освіти і науки ЛОДА, а також служби у справах дітей.

Про це повідомив у фейсбуку голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

Насилля до дітей з боку керівника установи

За його словами, обговорювали ситуацію в одному з навчально-реабілітаційних закладів Львівської області, по якому в суботу оприлюднили відомості щодо можливого здійснення фізичного, психологічного та сексуального насилля щодо дітей з боку керівника установи.

"Заслухали доповіді всіх учасників наради. Вже триває досудове розслідування. Очікуємо, що в середу моніторингова група Уповноваженого з прав людини оприлюднить свій офіційний звіт, в якому будуть відображені всі виявлені факти", - зазначив Козицький.

Також читайте: На Львівщині відсторонили від роботи керівника реабілітаційного центру, якого підозрюють у насильстві над дітьми, - ОВА

За результатами наради вирішили провести службове розслідування щодо встановлення та перевірки фактів можливих порушень та з метою докладного вивчення ситуації.

"Запевняю всіх, що адміністрація діє об'єктивно і неупереджено, і здоров'я та розвиток дітей для нас є пріоритетом. Нагадаю, що на час проведення перевірки, керівника закладу відсторонили від роботи", - інформує Козицький.

Що передувало?

Нагадаємо, 28 вересня омбудсман України Дмитро Лубінець повідомив, що в одному з навчально-реабілітаційних центрів Львівщини можливі випадки фізичного, психологічного та сексуального насильства над дітьми.

Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження.

Автор: 

діти (5099) насилля (296) Козицький Максим (126) Львівська область (2441)


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тобто, не кримінальна справа, а службове розслідування?
а, головного винуватця, переведуть на одеську таможню?
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30.09.2024 14:21 Відповісти
новину до кінця хоч читайте
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30.09.2024 14:46 Відповісти
Виродки роду людського Збоченці , щоб ви повиздихали в страшних муках
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30.09.2024 14:41 Відповісти
Vika, там стали на такой скользкий путь. А общественность требует скальпов.
13-ти летняя девочка посчитала что преподаватель физики (единственный дурак мужик) как то сально на неё посмотрел. Выгнать нахер, и на разминирование под суд
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30.09.2024 15:24 Відповісти
 
 