Львівська ОВА про знущання з дітей у реабілітаційному центрі: призначено службове розслідування

У Львівській обласній державній адміністрації відбулася нарада за участю представників поліції, прокуратури, Департаменту освіти і науки ЛОДА, а також служби у справах дітей.

Про це повідомив у фейсбуку голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

Насилля до дітей з боку керівника установи

За його словами, обговорювали ситуацію в одному з навчально-реабілітаційних закладів Львівської області, по якому в суботу оприлюднили відомості щодо можливого здійснення фізичного, психологічного та сексуального насилля щодо дітей з боку керівника установи.

"Заслухали доповіді всіх учасників наради. Вже триває досудове розслідування. Очікуємо, що в середу моніторингова група Уповноваженого з прав людини оприлюднить свій офіційний звіт, в якому будуть відображені всі виявлені факти", - зазначив Козицький.

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За результатами наради вирішили провести службове розслідування щодо встановлення та перевірки фактів можливих порушень та з метою докладного вивчення ситуації.

"Запевняю всіх, що адміністрація діє об'єктивно і неупереджено, і здоров'я та розвиток дітей для нас є пріоритетом. Нагадаю, що на час проведення перевірки, керівника закладу відсторонили від роботи", - інформує Козицький.

Що передувало?

Нагадаємо, 28 вересня омбудсман України Дмитро Лубінець повідомив, що в одному з навчально-реабілітаційних центрів Львівщини можливі випадки фізичного, психологічного та сексуального насильства над дітьми.

Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження.