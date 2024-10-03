УКР
Новини
2 637 19

Кількість випадків домашнього насилля в Україні за рік зросла на 80%, - Офіс Генпрокурора

Домашнє насилля

Від початку 2024 року в Україні відкрили 8185 кримінальних проваджень, пов’язаних із домашнім насиллям. Це на 80% більше, ніж у 2023-му році.

Про це повідомила начальниця відділу протидії домашньому насильству Офісу Генерального прокурора Ірина Шурхно, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УП.

Станом на жовтень 2024 року постраждалими від домашнього насилля вважають понад 5 тисяч осіб, більшість з них – жінки та діти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні різко зросла кількість випадків домашнього насильства: Рада та МВС пропонують посилити відповідальність. ІНФОГРАФІКА

В Офісі Генерального прокурора загострення проблеми пов'язують із війною. Там закликають не замовчувати такі випадки, а звертатися по допомогу до правоохоронців.

Наразі вони працюють над тим, аби розслідування випадків насилля було більш орієнтовано на постраждалих, каже Ірина Шурхно.

Зокрема, йдеться про недопущення повторної травматизації, мінімізацію слідчих дій, забезпечення конфіденційності про факт злочину та інформацію про постраждалих.

"Багато постраждалих продовжують жити з кривдником і не звертаються за допомогою, оскільки вважають насильство особистою проблемою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 60% тих, хто вчиняє домашнє насильство, є військовослужбовцями. Воїнам потрібна належна психологічна реабілітація, - глава МВС Клименко

Проте приховування таких випадків може призвести до серйозніших наслідків", – зауважують там.

Куди звертатися у випадку домашнього насилля?

Постраждалі від домашнього насилля можуть звернутися по допомогу до поліції або на спеціальні гарячі лінії:

  • 15-47 – урядова гаряча лінія із запобігання домашньому насильству;
  • 116-123 (для дзвінків з мобільного) та 0800-500-335 (зі стаціонарного) – національна гаряча лінія із запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерній дискримінації;
  • 116-111 (для дзвінків з мобільного) або 0-800-500-225 (зі стаціонарного) – національна гаряча лінія для дітей та молоді;
  • 0-800-213-103 – контактний центр системи безоплатної правничої допомоги.

Звернувшись за ними, постраждалі можуть отримати фахову консультацію та інформацію про доступну допомогу, зокрема медичну, соціальну та правничу.

Крім того, українці, які зазнали насилля, можуть розраховувати на тимчасовий прихисток.

Автор: 

насилля (303) Офіс Генпрокурора (3393)
+4
Вот и ТЦК в помощь любителям кулаки почесать.
показати весь коментар
03.10.2024 20:18 Відповісти
+4
Війна та горілка. Ось основні причини домашнього насильства.
показати весь коментар
03.10.2024 20:20 Відповісти
+4
А просто піти, без скандала, ні? Ще та проблема... Двері ж закриті (((
показати весь коментар
03.10.2024 20:21 Відповісти
Усиклянт такий усиклянт...
показати весь коментар
04.10.2024 07:04 Відповісти
Тобі для цього і горілка не потрібна. 😁
показати весь коментар
03.10.2024 21:47 Відповісти
І куди піти? На вокзал ночувати?
показати весь коментар
03.10.2024 22:04 Відповісти
Чужинець Їрмак винен, що бидло місило ногами свою дружину?
показати весь коментар
03.10.2024 20:32 Відповісти
А хто винен за північнокорейський режим?
показати весь коментар
03.10.2024 20:36 Відповісти
як мінімум цигарки тому чму продає саме Єрмак через свої ларьки
показати весь коментар
03.10.2024 21:45 Відповісти
Єрмак працює на московію і організував дії тцк-нквс на користь кремля. Через це чоловіки сидять вдома замкнені і казяться. Не в кожного є долари відкупитись
показати весь коментар
03.10.2024 21:47 Відповісти
воно лєнку бьйоть! на 80% більше! ))
показати весь коментар
03.10.2024 22:19 Відповісти
жінки теж таки бувають шо лупцюють чоловіка 😁
а про психологічне насильство що 99% жінки роблять але хто це враховує?
показати весь коментар
04.10.2024 05:55 Відповісти
Віджим чоловічої нерухомості у розпалі.
показати весь коментар
04.10.2024 07:51 Відповісти
Был у нас сосед по фамилии Иваненко, бил свою жену постоянно. Так дед ему сказал, - ты не Иваненко, ты - Иванов. Это все что нужно знать про таких моральных уродов
показати весь коментар
04.10.2024 15:13 Відповісти
 
 