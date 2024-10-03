Кількість випадків домашнього насилля в Україні за рік зросла на 80%, - Офіс Генпрокурора

Від початку 2024 року в Україні відкрили 8185 кримінальних проваджень, пов’язаних із домашнім насиллям. Це на 80% більше, ніж у 2023-му році.

Про це повідомила начальниця відділу протидії домашньому насильству Офісу Генерального прокурора Ірина Шурхно, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УП.

Станом на жовтень 2024 року постраждалими від домашнього насилля вважають понад 5 тисяч осіб, більшість з них – жінки та діти.

В Офісі Генерального прокурора загострення проблеми пов'язують із війною. Там закликають не замовчувати такі випадки, а звертатися по допомогу до правоохоронців.

Наразі вони працюють над тим, аби розслідування випадків насилля було більш орієнтовано на постраждалих, каже Ірина Шурхно.

Зокрема, йдеться про недопущення повторної травматизації, мінімізацію слідчих дій, забезпечення конфіденційності про факт злочину та інформацію про постраждалих.

"Багато постраждалих продовжують жити з кривдником і не звертаються за допомогою, оскільки вважають насильство особистою проблемою.

Проте приховування таких випадків може призвести до серйозніших наслідків", – зауважують там.

Куди звертатися у випадку домашнього насилля?

Постраждалі від домашнього насилля можуть звернутися по допомогу до поліції або на спеціальні гарячі лінії:

15-47 – урядова гаряча лінія із запобігання домашньому насильству;

116-123 (для дзвінків з мобільного) та 0800-500-335 (зі стаціонарного) – національна гаряча лінія із запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерній дискримінації;

116-111 (для дзвінків з мобільного) або 0-800-500-225 (зі стаціонарного) – національна гаряча лінія для дітей та молоді;

0-800-213-103 – контактний центр системи безоплатної правничої допомоги.

Звернувшись за ними, постраждалі можуть отримати фахову консультацію та інформацію про доступну допомогу, зокрема медичну, соціальну та правничу.

Крім того, українці, які зазнали насилля, можуть розраховувати на тимчасовий прихисток.