Цензор.НЕТ
2 765 22

60% тих, хто вчиняє домашнє насильство, є військовослужбовцями. Воїнам потрібна належна психологічна реабілітація, - глава МВС Клименко

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявляє про необхідність організації належної психологічної реабілітації воїнів, які повертаються з фронту. За статистикою, 60% тих, хто вчиняє домашнє насильство, є військовослужбовцями.

"Домашнє насильство (кількість зареєстрованих фактів. - Ред.) тільки з початку року збільшилася на 14%, і цифра зростає", - сказав міністр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи є кореляція між зростанням фактів насильства і військовими, міністр сказав: "Є. Дуже великий відсоток, десь 60 - це військові".

Клименко додав, що це стосується не тільки військовослужбовців ЗСУ, а всіх військових, хто був на фронті.

У цьому контексті очільник МВС акцентував увагу на необхідності належної організації психологічної реабілітації військових. "Вона (психологічна реабілітація. - Ред.), я вважаю, зараз у зародковому стані. Якщо ми не підберемо фахівців (психологів, психотерапевтів. - Ред.), не навчимо їх, то матимемо великі проблеми після закінчення війни", - наголосив міністр.

Він пояснив, що людина з ПТСР чи іншими ментальними змінами після війни "може бути або алкоголіком, або наркоманом, або може піти в кримінальне середовище, або все це буде поєднано між собою".

"Частина людей після війни навчилися холоднокровно вбивати, з цього їх треба буде витягувати", - додав глава МВС.

Автор: 

Топ коментарі
+18
Дискредитація ЗСУ йде "по всім фронтам".
21.06.2024 01:27 Відповісти
21.06.2024 01:27 Відповісти
+15
Прийщов час росказувати, що ветерани неконтрольовані психи.
Бо час ЗЄ вже вийшов...
21.06.2024 01:25 Відповісти
21.06.2024 01:25 Відповісти
+15
Ви думаєте ця новина про домашнє насильство? Це про страх підарської влади зброї на руках в народу. Військові першочергові бенефиціари адекватного закона про зброю і її наяності для захисту себе і суспільних інтересів. Дискридитації найбільш підготовленого до володіння зброєю прошарку суспільства полекшує підарській владі комфортне утримання своєї дирявої дупи при кориті.
21.06.2024 01:54 Відповісти
21.06.2024 01:54 Відповісти
21.06.2024 01:25 Відповісти
Це не таоя справа, Кліменко! «Психолог», ти наш…

Нічим зайнятися?

Йдіть на фронт. Там вас не вистачає.
21.06.2024 09:23 Відповісти
21.06.2024 09:23 Відповісти
21.06.2024 01:27 Відповісти
Ой, а чого так боїтесь і не договарюєте, хто дискредитує?
В даному випадку виступив міністр МВД.
Він дискредетує?
21.06.2024 01:37 Відповісти
21.06.2024 01:37 Відповісти
А хто цього дядю призначив?
Хто в ОП контролює силовиків?

Ти ще скажи, що Кулєба каже щось як міністр, а не цюцюрка Єрмака.
21.06.2024 01:42 Відповісти
21.06.2024 01:42 Відповісти
21.06.2024 01:54 Відповісти
В кацапській імперії кріпака якого забрили в солдати ніколи не повертали до кріпацького стану після служби. Це вже було неможливим. Навчені воювати і вбивати вже не годяться в раби... Будь яка реабілітація адреналінового наркомана, а саме таким стає військовий якщо перебуває без ротації більше 60 діб на передовій, в принципі неможлива. Це називають модним словом "птср", але це та ж сама ігроманія, але з фатальним контентом. Домашнє насильство це те що є невідємним супутником "птср" і "ігроманії". Треба не про реабілітацію базікати, а забезпечувати вчасну ротацію і не доводити людей до стану адреналінових наркоманів. Адреналін є самим небезпечним наркотиком в світі тому що він всередині людини і людина для вивільнення адреналіну скоює насильство, конфліктує і "бореться з будь чим" аби тільки отримати виділення адреналіну. Не дивно що бійці програють зарплати в онлайн казіно. Це той механізм заміщення який влада приготувала для всіх ветеранів. Але не всі потраплять в ігрову залежність і будуть збагачувати "зелених уйобків". Частина стане злочинцями, частина безкомпромісними борцями з поліцаями. Придурки досі не розуміють що залишивши бійців ЗСУ без ротацій вони виписали собі квиток на той світ...
21.06.2024 02:19 Відповісти
21.06.2024 02:19 Відповісти
Виявилось що Клименко доктор психологічних наук. Переконаний що це повна "туфта" і будь яка перевірка доведе що він плагіатор. Базової освіти за спеціальністю "психологія" він не має взагалі. Докторську для придурка хтось написав. В ті роки це коштувало в системі МВС 50 000 баксів разом з "захистом". Кандидатська 15 000... От гнилота...
21.06.2024 02:51 Відповісти
21.06.2024 02:51 Відповісти
ніби ти й давній на форумі, хоча не пам'ятаю від слова взагалі, але талант зализувати й на смерть, міг би перенести в опу препізедента.

Цікаво, а який придурок тебе навчав, щоб бульбофюрерський кордон із великої літери пислизати?
21.06.2024 06:32 Відповісти
21.06.2024 06:32 Відповісти
Ти диви!!!Як тіки зловили його зама на корупціі,як зразу вискочило це чудо і почало волати про сімейне насильство і звинувачувати військових.Вчьора на кацапсько-медведчуковсько-коломойськом 1+1 понос цього покидька крутили декілька раз.Плечева торпеда єрмака безугла вже неділю атакує інформаційно Сирського.Вчьора гопнік Коля "котлета" з своїми биками-охоронцями в Дніпрі знущався з депутата міста.Його бики були в формі ВСУ і представлялись як УВАГА-співробітники ТЦК.
21.06.2024 05:28 Відповісти
21.06.2024 05:28 Відповісти
Мерзота мусорська не просто займається діскредітацією військових, а і готується к переслідованію ветеранів після війни.
21.06.2024 06:38 Відповісти
21.06.2024 06:38 Відповісти
Пока Азовцы "выгребали" в Мариуполе, в Бахмуте, Авдеевке, в тоже время 200 000 откормленных холеных быков в ментовских погонах всех мастей дуреют от безделья, кошмарят теток, что яблоки на улицах продают, высматривают, кто, где и с кем трахается да у пацанов по компьютерам шныряют, порнуху ищут - самое то для безопасности воюющей страны. А еще стадо всяких прокурорских с одной извилиной от фуражки да с их неприкасаемыми детками. И еще одно особо опасное стадо вечно обдолбаных и почему то неприкасаемых судей, которые за "интерес" подпишут все что угодно и любой закон протрактуют "как надо" да на отжатых машинах в пьяном угаре совершенно безнаказанно сбивают патрульных на блокпостах. О "депутатах" всех мастей и госслужащих, что служат и зарплату исправно получают в основном за границей, и так все ясно. И всей этой вакханалией рулит кремлевская крыса хермак. Вот такая вот мобилизация, вот такая *** война. Может таки на выборы - не зря американцы давили.
21.06.2024 07:24 Відповісти
21.06.2024 07:24 Відповісти
Я б не стал винить ментов, например, что при оккупации они сотрудничают с оккупантами. Они не сотрудничают вовсе, а просто поддерживают правопорядок, ведь они давали присягу не Украине, а народу Украины, а люди на оккупированных территориях это как раз таки именно тот народ, которому они давали присягу. Так, что менты не увиноваты ни в чом
21.06.2024 08:41 Відповісти
21.06.2024 08:41 Відповісти
Статистика так званого домашнього насильства почала зростати одразу після запровадження механізму віджиму за його допомогою чоловічого майна. Просто жінки цих військових за час їх перебування на війні переважно уже знайшли собі інших чоловіків, і тепер за допомогою чудового механізму так званого домашнього насильства відіжмуть нерухомість військовослужбовців.

Ото і вся статистика.
21.06.2024 07:51 Відповісти
21.06.2024 07:51 Відповісти
Ну об этом говорилось ещё в далёком 2017. Главного психиатра за констатацию факта тогда уволили. Можно продолжать закрывать глаза, или реально помочь. Хотя, учитывая глобальный недостаток врачей, - продолжить закрывать глаза.
21.06.2024 08:46 Відповісти
21.06.2024 08:46 Відповісти
Тепер зрозуміло чому деякі ТЦКашники ведуть себе по відношенню до інших зі злістю та неадекватно.
21.06.2024 08:53 Відповісти
21.06.2024 08:53 Відповісти
армія це зріз суспільства, ті що були довбнями і ******* жінок до служби, будуть це робити і після. Тіщо бухали то, будуть і після тільки ще сильніше, бо тепер можна розказувати що ти воював, а то що до армії його кодували разів сто про це нічого не скажуть. А будуть говорити от армія людину зламала. Або колишній зек, який колись зарізав по пяні свого ж собутильніка, після служби може знову когось зарізати, і люди скажуть от це його в зсу навчили вбивати. А творчі та адекватні люди для яких армія стала трігером і вони почали малювати, писати вірші чи створювати винаходи для покращення служби та життя нікому не цікаві, бо на хороших новинах далеко не заїдеш. Потрібна чєрнуха та обсирання військових.
21.06.2024 08:58 Відповісти
21.06.2024 08:58 Відповісти
Почитайте американскую статистику по участникам боевых действий. У них до 90 процентов нуждается психологической помощи. И на это не глаза нужно закрывать, а помогать этим Героям, когда они возвращаются на гражданку. Но для этого ж деньги нужно тратить... О чём это я? - конечно все здоровы, как в том анекдоте - "даже лучше, чем до аварии".
21.06.2024 09:50 Відповісти
21.06.2024 09:50 Відповісти
 
 