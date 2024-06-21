60% тих, хто вчиняє домашнє насильство, є військовослужбовцями. Воїнам потрібна належна психологічна реабілітація, - глава МВС Клименко

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявляє про необхідність організації належної психологічної реабілітації воїнів, які повертаються з фронту. За статистикою, 60% тих, хто вчиняє домашнє насильство, є військовослужбовцями.

"Домашнє насильство (кількість зареєстрованих фактів. - Ред.) тільки з початку року збільшилася на 14%, і цифра зростає", - сказав міністр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи є кореляція між зростанням фактів насильства і військовими, міністр сказав: "Є. Дуже великий відсоток, десь 60 - це військові".

Клименко додав, що це стосується не тільки військовослужбовців ЗСУ, а всіх військових, хто був на фронті.

У цьому контексті очільник МВС акцентував увагу на необхідності належної організації психологічної реабілітації військових. "Вона (психологічна реабілітація. - Ред.), я вважаю, зараз у зародковому стані. Якщо ми не підберемо фахівців (психологів, психотерапевтів. - Ред.), не навчимо їх, то матимемо великі проблеми після закінчення війни", - наголосив міністр.

Він пояснив, що людина з ПТСР чи іншими ментальними змінами після війни "може бути або алкоголіком, або наркоманом, або може піти в кримінальне середовище, або все це буде поєднано між собою".

"Частина людей після війни навчилися холоднокровно вбивати, з цього їх треба буде витягувати", - додав глава МВС.