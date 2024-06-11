Бив та принижував курсантів: повідомлено про підозру викладачу Академії сухопутних військ у Львові, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру начальнику навчального курсу одного з факультетів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Офіцер понад рік бив та принижував курсантів, намагаючись "навчити" їх дисципліни та порядку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Систематичні побиття курсантів

"Це відбувалося на території академії у Львові та у казармах в одному із сіл області. Про такі "виховні методи" стало відомо лише у березні цього року, тоді ж було зареєстровано кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, вдалося задокументувати застосування сили до чотирьох курсантів, яких викладач бив по голові та у різні частини тіла. Він робив це не лише руками, а й прикладом зброї та ременем, зазначають у ДБР.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Одесі люди у військовому однострої б’ють чоловіка, витягують його із маршрутки і заштовхують у мікроавтобус. ВIДЕО

Правоохоронці зауважили, що невдоволення підозрюваного офіцера могли викликати недбало складені речі курсантів або помилки в журналі. Коли один із курсантів запізнився на шикування через куріння, викладач змусив його їсти цигарки перед іншими, щоб провчити його.

Наразі також встановлюють інші епізоди протиправної діяльності.

У ДБР додали, що перед тим, як фігуранту повідомили про підозру, його перевели на іншу посаду в одну з військових частин на Львівщині.

Читайте також: Напад на волонтерку в Києві через українську мову: затримано другого підозрюваного. ФОТО

Запобіжний захід військовому

Його підозрюють у застосуванні насильства щодо підлеглого, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Військовому вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 908,4 тисячі гривень.