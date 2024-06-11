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Бив та принижував курсантів: повідомлено про підозру викладачу Академії сухопутних військ у Львові, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру начальнику навчального курсу одного з факультетів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Офіцер понад рік бив та принижував курсантів, намагаючись "навчити" їх дисципліни та порядку. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Систематичні побиття курсантів

"Це відбувалося на території академії у Львові та у казармах в одному із сіл області. Про такі "виховні методи" стало відомо лише у березні цього року, тоді ж було зареєстровано кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.

У Львові офіцер принижував курсантів Академії сухопутних військ

Зокрема, вдалося задокументувати застосування сили до чотирьох курсантів, яких викладач бив по голові та у різні частини тіла. Він робив це не лише руками, а й прикладом зброї та ременем, зазначають у ДБР.

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Правоохоронці зауважили, що невдоволення підозрюваного офіцера могли викликати недбало складені речі курсантів або помилки в журналі. Коли один із курсантів запізнився на шикування через куріння, викладач змусив його їсти цигарки перед іншими, щоб провчити його.

Наразі також встановлюють інші епізоди протиправної діяльності.

У Львові офіцер принижував курсантів Академії сухопутних військ

У Львові офіцер принижував курсантів Академії сухопутних військ

У ДБР додали, що перед тим, як фігуранту повідомили про підозру, його перевели на іншу посаду в одну з військових частин на Львівщині.

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Запобіжний захід військовому 

Його підозрюють у застосуванні насильства щодо підлеглого, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Військовому вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 908,4 тисячі гривень.

Автор: 

Львів (3075) насилля (296) військовослужбовці (4765) ДБР (3503) підозра (769)


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Топ коментарі
+15
Ти зовсім ********, чи тільки троха?
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11.06.2024 14:52
+7
Доволі оригінальна позиція. Віддубась та обісци курсанта-і бути йому мужнім бойовим офіцером.
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11.06.2024 15:18
+6
В європі куди намилився напольйон, армія - така сама робота як і інші. А тут прийшов на роботу, а якесь мурло тебе б'є по голові і каже це нормально. Мурло перевели на іншу посаду, бити інших. До європи цій території як до неба рачки.
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11.06.2024 15:03
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А як же тоді ці майбутні офіцери будуть діяти в бойових умовах? Якщо їх тепер не навчити жорсткими методами? А лише усними зауваженнями і настановами, які в одне вухо влетвли, а в інше вилетіли.
В чоловічих колективах, насамперед серед військових, як у бійцівських клубах, командир/тренер - це і батько і вчитель і старший товариш, який за засвоєну науку й успіхм похвалить, а за недбальство, лінь і непослух - покарає.
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11.06.2024 14:48 Відповісти
Ти зовсім ********, чи тільки троха?
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11.06.2024 14:52 Відповісти
А ти?
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11.06.2024 15:08 Відповісти
В бойових умовах будуть пи₴дити і принижувати з такою наукою. Адже так?
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11.06.2024 15:04 Відповісти
Будуть воювати. Вміло і мужньо.
А не сачкувати й ухилятись від бойових завдань при першій ліпшій нагоді.
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11.06.2024 15:13 Відповісти
Доволі оригінальна позиція. Віддубась та обісци курсанта-і бути йому мужнім бойовим офіцером.
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11.06.2024 15:18 Відповісти
Ні, будуть ставитись до своїх підлеглиї так, як їх навчив чей покидьок - тобто як до сміття. Цей совок потрібно випалювати вогнем, якщо ми хочемо перемогти, бо маленька совєтська армія не переможе більшу совєтську армію! А у арміях цивілізованих країн офіцер у війську цінує підлеглих, а не ставиться до них як до сміття!
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11.06.2024 15:54 Відповісти
ти коментуєш, не прочитавши статтю? який батько, який вчитель, який товариш змусить їсти цигарки?
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11.06.2024 15:23 Відповісти
Тут йдеться про загальний принцип, а не якийсь окремий випадок: фізичний вплив при такій научці, єдиний для всіх і кожного з порушників, це не западло. А значить і не є приниженням.
А що стосується вимоги з'їсти цигарки, то курсант міг відмовитись. І це додало б йому авторитету і поваги. Але якщо послухався і з'їв, то він явно не той, хто мав би в майбутньому носити офіцерські погони...
Як би це цинічно не виглядало, але саме таким чином відбувається природня сегренація і відсів слабодухих і випадкових людей, які претендують на командні посади в армії.
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11.06.2024 15:52 Відповісти
Я вже далеко не пацан, та й ти також. Ні мене, ні я нікого в житті *********** не виховував. Результат вийшов не поганий. А тебе мабуть *******? Співчуваю. Це цивілізаційний розлом в погляді на виховання. Сильна людина, при вихованні, застосовує свій авторитет, а не кулак
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11.06.2024 18:36 Відповісти
"не западло"?
То тут у нас ауешник сраний, а не людина. Ну все зрозуміло тоді.
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11.06.2024 21:31 Відповісти
З кожного погляду маєте якусь рацію: з одного боку, звісно, що то не школа балету, а військовий навчальний заклад -- там має бути жорстка дисципліна.

Инша річ, що покарання мають бути у вигляді фізичних навантажень.

З иншого боку, кадети, якщо вони мають намір колись захищати Україну, спершу мають навчитися захищати себе особисто: тобто банально набити пику своєму кривдникові, якщо він перетнув межу.
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11.06.2024 15:26 Відповісти
Жорстокі методи" - це змушення до виконання фізичних вправ чи тренувань у виконанні військових вправ При цьому є користь - фізичні навантаження молодому організму потрібні А тут - "чистої води" знущання та приниження! У нас ротний, на навчаннях, курильщикам у палатках призначав додаткові вправи: "Копание окопа для стрельбы стоя с лошади" Тобто рився окоп повного профілю - тільки з глибиною до 3 метрів Але яма не кидалася - у ній облаштовувався ротний туалет на два "очка" П"ять таких ям - і рота забезпечувалася повноцінним туалетом
У сусідньому артполку ""неруські" взяли методу - "мая твая не панимает"! Ротний їх зібрав у одну команду Усі сидять у класі та вивчають теоретичні дисципліни (готували артилеристів-гаубичників) А ці "непанимающие" - на плацу, на морозі Вантажать та розвантажують ящики зі снарядами і знайомляться з елементарними військовими командами російською мовою Через тиждень російською мовою заговорили майже всі
Оце і є "розумно застосовані жорстокі методи"
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11.06.2024 15:40 Відповісти
А не пробували закинути в палатку пару димових шашок з командою "гази!", в якій обарзівші "діди" на ліжках задерши ноги ігнорили наказ новенького взводного на загальне шикування?
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11.06.2024 16:03 Відповісти
У нас до такого не доходило
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11.06.2024 16:12 Відповісти
Готовый штурмовик!
Может и дальше заниматься любимым делом, но уже с русскими пленными....
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11.06.2024 14:49 Відповісти
Нехай спочатку на нулі наловить тих полонених, а потім їх виховує
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11.06.2024 15:06 Відповісти
Це одностайна підтримка студентів та супротив проти пресу влади
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11.06.2024 14:50 Відповісти
виховував для служби на кацапів, там теж такі методи **********..., мабуть, цей офіцер теж з кацапів буде...
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11.06.2024 14:51 Відповісти
Нет. Он точно ещё от совка остался. При совке в военных училищах был безпредел.
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11.06.2024 15:09 Відповісти
А я думав, що він готував майбутніх тцкашників. Методи то ті ж самі.
Далі вони вже будуть бити ухилянтів на вулицях міст.

Бив та принижував курсантів
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11.06.2024 18:50 Відповісти
"Дєдавщіна і матєрщіна - два столпа, на каторих зіждєцца красная армія!"
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11.06.2024 14:52 Відповісти
3 курсанти ВВС ВПС заміняють МТС - а тут одного викладача не могли завали.... підкорити!
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11.06.2024 14:57 Відповісти
І це інститут, тобто добровільна служба. А що тоді робилось у строковиків та зараз серед нових мобілізованих...
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11.06.2024 14:59 Відповісти
В європі куди намилився напольйон, армія - така сама робота як і інші. А тут прийшов на роботу, а якесь мурло тебе б'є по голові і каже це нормально. Мурло перевели на іншу посаду, бити інших. До європи цій території як до неба рачки.
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11.06.2024 15:03 Відповісти
Ну прям об этом там никто не знал и не слышал?! Удивительно даже! Это всегда было, есть и будет во всех учебных заведениях армейского направления. Ну, что греха таить. Любое возьмите в наблюдение на 3-6 месяцев. Такое увидите, ахххх... А этому, просто не повезло. Наверное с кем-то не помирился или не поделился, и сдали бедолагу. Теперь на "0" поедет.
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11.06.2024 15:07 Відповісти
З усіх "тилових офвіцерів" ЗСУ які себе скомпроментували, включаючи офіцерських гнид з ТЦК -спершу потрібно зняти звання і рядовими стріками на передову,щоби одразу відчули "смак війни",однак на даний час при цій антиконституційній зевладі це проблема №1....
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11.06.2024 15:11 Відповісти
Задача любої армії - зламати людину і виліпити з неї те, що армії потрібно. Як і на зоні і в монастирі. Що ж ви хочете?
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11.06.2024 15:19 Відповісти
отак і спробуй викорінити "совок", якщо його апологети займають вищі керівні посади
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11.06.2024 15:25 Відповісти
Сраний гондон, а не офіцер!
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11.06.2024 15:28 Відповісти
Та ні. Це якраз "офіцер" тільки совєцький - "рабочє-крєстьянского проісхождєнія". З бидла, якщо по простому.
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11.06.2024 15:46 Відповісти
Найкращим варіантом було б надати право курсантам відхерачити цього дебільного козла в темній кімнаті, щоб срався і сцявся під себе до самої смерті - тоді й іншій подібній сволоті наука буде!
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11.06.2024 16:08 Відповісти
ідеально підходить для проходження подальшої служби в ТЦК
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11.06.2024 17:15 Відповісти
Саме так! Одного поля ягоди з кацапськими "колєгами".

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11.06.2024 18:54 Відповісти
Совки кримінальні повинні вимерти ,або їх треба знищувати .
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11.06.2024 17:45 Відповісти
Портупеї вже ніхто не носить, але це саме той випадок!
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11.06.2024 17:47 Відповісти
 
 