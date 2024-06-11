Бив та принижував курсантів: повідомлено про підозру викладачу Академії сухопутних військ у Львові, - ДБР. ФОТОрепортаж
Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру начальнику навчального курсу одного з факультетів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Офіцер понад рік бив та принижував курсантів, намагаючись "навчити" їх дисципліни та порядку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Систематичні побиття курсантів
"Це відбувалося на території академії у Львові та у казармах в одному із сіл області. Про такі "виховні методи" стало відомо лише у березні цього року, тоді ж було зареєстровано кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, вдалося задокументувати застосування сили до чотирьох курсантів, яких викладач бив по голові та у різні частини тіла. Він робив це не лише руками, а й прикладом зброї та ременем, зазначають у ДБР.
Правоохоронці зауважили, що невдоволення підозрюваного офіцера могли викликати недбало складені речі курсантів або помилки в журналі. Коли один із курсантів запізнився на шикування через куріння, викладач змусив його їсти цигарки перед іншими, щоб провчити його.
Наразі також встановлюють інші епізоди протиправної діяльності.
У ДБР додали, що перед тим, як фігуранту повідомили про підозру, його перевели на іншу посаду в одну з військових частин на Львівщині.
Запобіжний захід військовому
Його підозрюють у застосуванні насильства щодо підлеглого, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.
Військовому вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 908,4 тисячі гривень.
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В чоловічих колективах, насамперед серед військових, як у бійцівських клубах, командир/тренер - це і батько і вчитель і старший товариш, який за засвоєну науку й успіхм похвалить, а за недбальство, лінь і непослух - покарає.
А не сачкувати й ухилятись від бойових завдань при першій ліпшій нагоді.
А що стосується вимоги з'їсти цигарки, то курсант міг відмовитись. І це додало б йому авторитету і поваги. Але якщо послухався і з'їв, то він явно не той, хто мав би в майбутньому носити офіцерські погони...
Як би це цинічно не виглядало, але саме таким чином відбувається природня сегренація і відсів слабодухих і випадкових людей, які претендують на командні посади в армії.
То тут у нас ауешник сраний, а не людина. Ну все зрозуміло тоді.
Инша річ, що покарання мають бути у вигляді фізичних навантажень.
З иншого боку, кадети, якщо вони мають намір колись захищати Україну, спершу мають навчитися захищати себе особисто: тобто банально набити пику своєму кривдникові, якщо він перетнув межу.
У сусідньому артполку ""неруські" взяли методу - "мая твая не панимает"! Ротний їх зібрав у одну команду Усі сидять у класі та вивчають теоретичні дисципліни (готували артилеристів-гаубичників) А ці "непанимающие" - на плацу, на морозі Вантажать та розвантажують ящики зі снарядами і знайомляться з елементарними військовими командами російською мовою Через тиждень російською мовою заговорили майже всі
Оце і є "розумно застосовані жорстокі методи"
Может и дальше заниматься любимым делом, но уже с русскими пленными....
Далі вони вже будуть бити ухилянтів на вулицях міст.
Бив та принижував курсантів
ВВСВПС заміняють МТС - а тут одного викладача не могли завали....підкорити!