В Одесі люди у військовому однострої б’ють чоловіка, витягують його із маршрутки і заштовхують у мікроавтобус. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому люди у військовому однострої б’ють чоловіка, витягують його із маршрутки і заштовхують у мікроавтобус.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, люди у формі заскочили чоловіка у маршрутці №232 із державним номером ВН2217ТР. Відеозапис інциденту опублікований у соцмережах.
"Стосовно інциденту, який стався в громадському транспорті 16 травня в місті Одеса. З відеозапису неможливо встановити причину конфлікту між людиною у військовій формі та цивільною особою. Триває уточнення обставин та учасників ситуації. Розпочато службову перевірку. Позиція керівництва Одеського обласного ТЦК та СП незмінна - будь-які прояви насильства неприпустимі. За результатами службової перевірки всім діям та учасникам буде надано правову оцінку", - коментують ситуацію в одеському ТЦК.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Що воно тільки не несе… Так і коригувальників орки вербують серед них!!
Такі, у 2014-16 роках перекривали рух військових колон ЗСУ і волали та вищали, з хоругвами мацковскага сектанства, «прутін ввєді»…
Тепер вони в мережі намагаються зривати заходи Мобілізації в Україні!
Співпадіння чи одні і тіж особи??
Добре, що засвітилися….
І для "не все так однозначно" нема двійних стандартів.
До речі: МО слід замовити дизайнерські балаклави для наших легенів із тцк, а то не слід таку важливу роботу здійснювати в якихось тряпочках балаклавах, наші тцк варті найкращого та найдорожчого..нічого не шкода для них