В Одесі люди у військовому однострої б’ють чоловіка, витягують його із маршрутки і заштовхують у мікроавтобус. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому люди у військовому однострої б’ють чоловіка, витягують його із маршрутки і заштовхують у мікроавтобус.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, люди у формі заскочили чоловіка у маршрутці №232 із державним номером ВН2217ТР. Відеозапис інциденту опублікований у соцмережах.

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"Стосовно інциденту, який стався в громадському транспорті 16 травня в місті Одеса. З відеозапису неможливо встановити причину конфлікту між людиною у військовій формі та цивільною особою. Триває уточнення обставин та учасників ситуації. Розпочато службову перевірку. Позиція керівництва Одеського обласного ТЦК та СП незмінна - будь-які прояви насильства неприпустимі. За результатами службової перевірки всім діям та учасникам буде надано правову оцінку", - коментують ситуацію в одеському ТЦК.

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