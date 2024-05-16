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Новини Відео Війна
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В Одесі люди у військовому однострої б’ють чоловіка, витягують його із маршрутки і заштовхують у мікроавтобус. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому люди у військовому однострої б’ють чоловіка, витягують його із маршрутки і заштовхують у мікроавтобус.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, люди у формі заскочили чоловіка у маршрутці №232 із державним номером ВН2217ТР. Відеозапис інциденту опублікований у соцмережах.

Дивіться: Побиття дівчини представником ТЦК в Одесі: Міноборони тримає розслідування справи на контролі

"Стосовно інциденту, який стався в громадському транспорті 16 травня в місті Одеса. З відеозапису неможливо встановити причину конфлікту між людиною у військовій формі та цивільною особою. Триває уточнення обставин та учасників ситуації. Розпочато службову перевірку. Позиція керівництва Одеського обласного ТЦК та СП незмінна - будь-які прояви насильства неприпустимі. За результатами службової перевірки всім діям та учасникам буде надано правову оцінку", - коментують ситуацію в одеському ТЦК.

одеса,тцк

Також дивіться: На Закарпатті співробітники ТЦК здійснили попереджувальні постріли під час конфлікту з ромами, - поліція. ВIДЕО

Автор: 

насилля (295) Одеса (5451) мобілізація (3053) ТЦК та СП (569)


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Топ коментарі
+50
Не хоче, ****, захищати панське добро?
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16.05.2024 15:11
+46
Із такими діями працівників ТЦК ( хто з них інвалід ? ) не потрібно ніяких рашистських ІПСО для зриву мобілізації.
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16.05.2024 15:13
+46
коли прийдуть кацапи - більшість тцкшників змінять не посади - а просто форму.
Якщо ти думаєш ,як москаль , спілкуєшся ,як москаль , поводишся ,як москаль - то те що ти носиш форму ЗСУ не робить тебе українцем ...
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16.05.2024 15:20
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Той віні пух пузатий, в окопі теж такий сміливий?
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16.05.2024 17:51 Відповісти
В якій країні це відбувалося?! Точно не в Україні! Це відео монтаж! Чим ці люди у формі краще кацапів?!!
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16.05.2024 17:54 Відповісти
тоже такая же мысль мелькнула, постановочное и подставное видео для большей сговорчивости остальных. мы же знаем, что если что то кажется - то это не кажется, интуиция мозгом подсказывает, что где то наё буют
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16.05.2024 18:13 Відповісти
Это антинаучная ерунда, интуиция часто подводит. Есть 137 когнитивных искажений мозга.
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17.05.2024 15:15 Відповісти
Одеса мама.
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17.05.2024 15:28 Відповісти
Одесса - центр воровстав и бандитизма. Полиция, суды, прокуратура - все воровское или крышует воров. Уже много лет принципиально не покупаю ничего из Одессы и не имею никакх дел с местными. И это не какая-то неприязнь к одесситам, но к сожалению, власть там бандитская - сталкивался многократно. И это отражается на всех сферах, включая мобилизацию.
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16.05.2024 18:28 Відповісти
Он, як лайно московитів зашумувало у мережах, запінилося, щоб гадити в Україні!
Що воно тільки не несе… Так і коригувальників орки вербують серед них!!
Такі, у 2014-16 роках перекривали рух військових колон ЗСУ і волали та вищали, з хоругвами мацковскага сектанства, «прутін ввєді»…
Тепер вони в мережі намагаються зривати заходи Мобілізації в Україні!
Співпадіння чи одні і тіж особи??
Добре, що засвітилися….
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16.05.2024 19:02 Відповісти
Сами одесские ТЦК-шники такой "работой на публику", когда людей хватают на улицах и волокут создают картинку для мордорской пропаганды о том, как украинцы не хотят воевать, а их власть тащит на убой. Среди одесских ТЦК-шников полно тех, кто специально работает в интересах мордора.
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16.05.2024 19:52 Відповісти
Подібні новини,супроводжувані фото страшних дядьків з ТЦК на квіточок-ухилянтів-біженців справляють страшний ефект: бурю в прямій кишці, істерику і нестримне бажання бігти на Закарпаття щоб кинутися у бурхливі води Тиси....
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16.05.2024 19:56 Відповісти
От цікаво, якщо невдовзі начнуть жмурити невідомих з захованими обличчями які явно посягають на твоє життя, цеж норм? Бо військовий стан, якщо ти посягаєш на свободу та життя зна чи ворог.
І для "не все так однозначно" нема двійних стандартів.
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16.05.2024 20:01 Відповісти
А потім ця мерзота дивується, що їх ******* і на *** посилають.
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16.05.2024 20:26 Відповісти
Задовбали вже ці ТЦК, всіх їх потрібно вислати на фронт нехай там показують свою силу, а люди, якщо захочуть то самі добровільно прийдуть оновити дані і підуть на службу! Усі ТЦК мають бути ліквідовані, їх функцію повинні перебрати ЦНАПи і все!
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16.05.2024 23:05 Відповісти
Цікаво що в Міністерстві Оборони працюють цивільні люди як і в інших Міністерствах, підпорядковання Сухопутним військам не робить з них військових, а камуфляж вони вдівають бо без нього їх дії схожі на бандитські викрадення людей з ціллю викупу
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17.05.2024 01:18 Відповісти
Например в Германии? 🤣
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17.05.2024 05:17 Відповісти
приїзжай покажеш, ждьом !
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17.05.2024 06:53 Відповісти
Громадяне мають повне право у випадку нападу банд формувань в рибацькому одязi валити цих нападникiв , дивиться статтi 36, 39 ККУ. Користуйтеся своiми правами, iнакше вас вб'ть .👈
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17.05.2024 02:26 Відповісти
Вони хай краще свою силу на фронті показують а не на людях Українцях
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17.05.2024 07:56 Відповісти
Вони що дурні туди їхати?? У них зарах гроші рікою пливуть а ви проо якийсь фронт пишете.. на фронт вони пошлють трактористів, айтішників, землеробів та ін людей
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17.05.2024 08:40 Відповісти
Я дивлюся на тцк-ів, які бусифікують зараз українців і гордість мене розпирає і за штабних військових: багато з них люди в прегарній фізичній формі, живіт підтянутий , а не так як на ерефії відїли соьі пузо, і косять під поранених, вічливі, вихованні. Пишаюсь країною, в якій мобілізацію здійснюють такі ЛЕГІНІ))
До речі: МО слід замовити дизайнерські балаклави для наших легенів із тцк, а то не слід таку важливу роботу здійснювати в якихось тряпочках балаклавах, наші тцк варті найкращого та найдорожчого..нічого не шкода для них
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17.05.2024 08:38 Відповісти
Как бы ни подкожно и цинично не звучали Ваши слова, но ТЦК делают нужное и правильное дело. Поди ватана-уклониста воспитали? Так Вы же враг Украины, або хворi. Та те пусте, санiтари скоро будуть.
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17.05.2024 09:15 Відповісти
Шо-та лахта возбудилась, мабуть сегодня була буремна нiч i не тiльки в Криму. Цапорылi, как и вата, трепещите.
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17.05.2024 09:19 Відповісти
Стосовно санітарів впевнена що ви гарно знаєте їх розклад... Не відповідайте мені, не напрягайте свою сіру речовину, при перенавантаженнях нейроні зв'язки швидше руйнуються тому бережіть себе і залишки свого розсудка
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17.05.2024 10:13 Відповісти
Тань, добавляйте "ирония", или "сарказм" в скобках, а то казна шо мелять типа "подкожно", "цинично" (улыбается)
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17.05.2024 10:39 Відповісти
А вот и Галагур обрисовался - чисто кацапский лэйбл.
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17.05.2024 12:48 Відповісти
Бг-ггг... Шо он, шо она - обнуленные...ХЕХ...
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17.05.2024 12:49 Відповісти
Ну да, знаю. Вату мухой залечивают.
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17.05.2024 12:45 Відповісти
тцкашнікі такі швєйки
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17.05.2024 23:42 Відповісти
Службове розслідування покаже, що громадянин під наркотиками напав на шістьох ветеранів-інвалідів.
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18.05.2024 01:27 Відповісти
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