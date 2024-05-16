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Новости Видео Война
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В Одессе люди в военной форме бьют мужчину, вытаскивают его из маршрутки и заталкивают в микроавтобус. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой люди в военной форме избивают мужчину, вытаскивают его из маршрутки и заталкивают в микроавтобус.

Как сообщает Цензор.НЕТ, люди в форме поймали мужчину в маршрутке №232 с государственным номером ВН2217ТР. Видеозапись инцидента опубликована в соцсетях.

Смотрите: Избиение девушки представителем ТЦК в Одессе: Минобороны держит расследование дела на контроле

"Относительно инцидента, который произошел в общественном транспорте 16 мая в городе Одесса. С видеозаписи невозможно установить причину конфликта между человеком в военной форме и гражданским лицом. Продолжается уточнение обстоятельств и участников ситуации. Начата служебная проверка. Позиция руководства Одесского областного ТЦК и СП неизменна - любые проявления насилия недопустимы. По результатам служебной проверки всем действиям и участникам будет дана правовая оценка", - комментируют ситуацию в одесском ТЦК.

одеса,тцк

Также смотрите: На Закарпатье сотрудники ТЦК произвели предупредительные выстрелы во время конфликта с ромами, - полиция. ВИДЕО

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насилие (394) Одесса (7879) мобилизация (2761) ТЦК (526)


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Топ комментарии
+50
Не хоче, ****, захищати панське добро?
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16.05.2024 15:11
+46
Із такими діями працівників ТЦК ( хто з них інвалід ? ) не потрібно ніяких рашистських ІПСО для зриву мобілізації.
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16.05.2024 15:13
+46
коли прийдуть кацапи - більшість тцкшників змінять не посади - а просто форму.
Якщо ти думаєш ,як москаль , спілкуєшся ,як москаль , поводишся ,як москаль - то те що ти носиш форму ЗСУ не робить тебе українцем ...
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16.05.2024 15:20
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Той віні пух пузатий, в окопі теж такий сміливий?
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16.05.2024 17:51 Ответить
В якій країні це відбувалося?! Точно не в Україні! Це відео монтаж! Чим ці люди у формі краще кацапів?!!
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16.05.2024 17:54 Ответить
тоже такая же мысль мелькнула, постановочное и подставное видео для большей сговорчивости остальных. мы же знаем, что если что то кажется - то это не кажется, интуиция мозгом подсказывает, что где то наё буют
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16.05.2024 18:13 Ответить
Это антинаучная ерунда, интуиция часто подводит. Есть 137 когнитивных искажений мозга.
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17.05.2024 15:15 Ответить
Одеса мама.
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17.05.2024 15:28 Ответить
Одесса - центр воровстав и бандитизма. Полиция, суды, прокуратура - все воровское или крышует воров. Уже много лет принципиально не покупаю ничего из Одессы и не имею никакх дел с местными. И это не какая-то неприязнь к одесситам, но к сожалению, власть там бандитская - сталкивался многократно. И это отражается на всех сферах, включая мобилизацию.
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16.05.2024 18:28 Ответить
Он, як лайно московитів зашумувало у мережах, запінилося, щоб гадити в Україні!
Що воно тільки не несе… Так і коригувальників орки вербують серед них!!
Такі, у 2014-16 роках перекривали рух військових колон ЗСУ і волали та вищали, з хоругвами мацковскага сектанства, «прутін ввєді»…
Тепер вони в мережі намагаються зривати заходи Мобілізації в Україні!
Співпадіння чи одні і тіж особи??
Добре, що засвітилися….
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16.05.2024 19:02 Ответить
Сами одесские ТЦК-шники такой "работой на публику", когда людей хватают на улицах и волокут создают картинку для мордорской пропаганды о том, как украинцы не хотят воевать, а их власть тащит на убой. Среди одесских ТЦК-шников полно тех, кто специально работает в интересах мордора.
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16.05.2024 19:52 Ответить
Подібні новини,супроводжувані фото страшних дядьків з ТЦК на квіточок-ухилянтів-біженців справляють страшний ефект: бурю в прямій кишці, істерику і нестримне бажання бігти на Закарпаття щоб кинутися у бурхливі води Тиси....
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16.05.2024 19:56 Ответить
От цікаво, якщо невдовзі начнуть жмурити невідомих з захованими обличчями які явно посягають на твоє життя, цеж норм? Бо військовий стан, якщо ти посягаєш на свободу та життя зна чи ворог.
І для "не все так однозначно" нема двійних стандартів.
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16.05.2024 20:01 Ответить
А потім ця мерзота дивується, що їх ******* і на *** посилають.
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16.05.2024 20:26 Ответить
Задовбали вже ці ТЦК, всіх їх потрібно вислати на фронт нехай там показують свою силу, а люди, якщо захочуть то самі добровільно прийдуть оновити дані і підуть на службу! Усі ТЦК мають бути ліквідовані, їх функцію повинні перебрати ЦНАПи і все!
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16.05.2024 23:05 Ответить
Цікаво що в Міністерстві Оборони працюють цивільні люди як і в інших Міністерствах, підпорядковання Сухопутним військам не робить з них військових, а камуфляж вони вдівають бо без нього їх дії схожі на бандитські викрадення людей з ціллю викупу
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17.05.2024 01:18 Ответить
Например в Германии? 🤣
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17.05.2024 05:17 Ответить
приїзжай покажеш, ждьом !
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17.05.2024 06:53 Ответить
Громадяне мають повне право у випадку нападу банд формувань в рибацькому одязi валити цих нападникiв , дивиться статтi 36, 39 ККУ. Користуйтеся своiми правами, iнакше вас вб'ть .👈
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17.05.2024 02:26 Ответить
Вони хай краще свою силу на фронті показують а не на людях Українцях
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17.05.2024 07:56 Ответить
Вони що дурні туди їхати?? У них зарах гроші рікою пливуть а ви проо якийсь фронт пишете.. на фронт вони пошлють трактористів, айтішників, землеробів та ін людей
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17.05.2024 08:40 Ответить
Я дивлюся на тцк-ів, які бусифікують зараз українців і гордість мене розпирає і за штабних військових: багато з них люди в прегарній фізичній формі, живіт підтянутий , а не так як на ерефії відїли соьі пузо, і косять під поранених, вічливі, вихованні. Пишаюсь країною, в якій мобілізацію здійснюють такі ЛЕГІНІ))
До речі: МО слід замовити дизайнерські балаклави для наших легенів із тцк, а то не слід таку важливу роботу здійснювати в якихось тряпочках балаклавах, наші тцк варті найкращого та найдорожчого..нічого не шкода для них
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17.05.2024 08:38 Ответить
Как бы ни подкожно и цинично не звучали Ваши слова, но ТЦК делают нужное и правильное дело. Поди ватана-уклониста воспитали? Так Вы же враг Украины, або хворi. Та те пусте, санiтари скоро будуть.
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17.05.2024 09:15 Ответить
Шо-та лахта возбудилась, мабуть сегодня була буремна нiч i не тiльки в Криму. Цапорылi, как и вата, трепещите.
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17.05.2024 09:19 Ответить
Стосовно санітарів впевнена що ви гарно знаєте їх розклад... Не відповідайте мені, не напрягайте свою сіру речовину, при перенавантаженнях нейроні зв'язки швидше руйнуються тому бережіть себе і залишки свого розсудка
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17.05.2024 10:13 Ответить
Тань, добавляйте "ирония", или "сарказм" в скобках, а то казна шо мелять типа "подкожно", "цинично" (улыбается)
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17.05.2024 10:39 Ответить
А вот и Галагур обрисовался - чисто кацапский лэйбл.
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17.05.2024 12:48 Ответить
Бг-ггг... Шо он, шо она - обнуленные...ХЕХ...
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17.05.2024 12:49 Ответить
Ну да, знаю. Вату мухой залечивают.
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17.05.2024 12:45 Ответить
тцкашнікі такі швєйки
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17.05.2024 23:42 Ответить
Службове розслідування покаже, що громадянин під наркотиками напав на шістьох ветеранів-інвалідів.
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18.05.2024 01:27 Ответить
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