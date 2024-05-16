В Одессе люди в военной форме бьют мужчину, вытаскивают его из маршрутки и заталкивают в микроавтобус. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой люди в военной форме избивают мужчину, вытаскивают его из маршрутки и заталкивают в микроавтобус.
Как сообщает Цензор.НЕТ, люди в форме поймали мужчину в маршрутке №232 с государственным номером ВН2217ТР. Видеозапись инцидента опубликована в соцсетях.
"Относительно инцидента, который произошел в общественном транспорте 16 мая в городе Одесса. С видеозаписи невозможно установить причину конфликта между человеком в военной форме и гражданским лицом. Продолжается уточнение обстоятельств и участников ситуации. Начата служебная проверка. Позиция руководства Одесского областного ТЦК и СП неизменна - любые проявления насилия недопустимы. По результатам служебной проверки всем действиям и участникам будет дана правовая оценка", - комментируют ситуацию в одесском ТЦК.
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Що воно тільки не несе… Так і коригувальників орки вербують серед них!!
Такі, у 2014-16 роках перекривали рух військових колон ЗСУ і волали та вищали, з хоругвами мацковскага сектанства, «прутін ввєді»…
Тепер вони в мережі намагаються зривати заходи Мобілізації в Україні!
Співпадіння чи одні і тіж особи??
Добре, що засвітилися….
І для "не все так однозначно" нема двійних стандартів.
До речі: МО слід замовити дизайнерські балаклави для наших легенів із тцк, а то не слід таку важливу роботу здійснювати в якихось тряпочках балаклавах, наші тцк варті найкращого та найдорожчого..нічого не шкода для них