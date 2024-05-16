В Одессе люди в военной форме бьют мужчину, вытаскивают его из маршрутки и заталкивают в микроавтобус. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой люди в военной форме избивают мужчину, вытаскивают его из маршрутки и заталкивают в микроавтобус.

Как сообщает Цензор.НЕТ, люди в форме поймали мужчину в маршрутке №232 с государственным номером ВН2217ТР. Видеозапись инцидента опубликована в соцсетях.

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"Относительно инцидента, который произошел в общественном транспорте 16 мая в городе Одесса. С видеозаписи невозможно установить причину конфликта между человеком в военной форме и гражданским лицом. Продолжается уточнение обстоятельств и участников ситуации. Начата служебная проверка. Позиция руководства Одесского областного ТЦК и СП неизменна - любые проявления насилия недопустимы. По результатам служебной проверки всем действиям и участникам будет дана правовая оценка", - комментируют ситуацию в одесском ТЦК.

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