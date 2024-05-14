Избиение девушки представителем ТЦК в Одессе: Минобороны держит расследование дела на контроле

Минобороны оказывает всестороннюю поддержку в расследовании избиения девушки представителем ТЦК в Одессе.

Об этом сообщила пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что по данному факту Одесской специализированной прокуратурой в сфере обороны Южного региона начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины.

"Министерство обороны Украины держит на контроле расследование этого дела, предоставляя полную и всестороннюю поддержку органам досудебного следствия для установления всех обстоятельств и привлечения виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

Избиение девушки в Одессе

Напомним, ранее сообщалось, что мужчина, который представился сотрудником ТЦК, костылем избил 19-летнюю девушку в Одессе.

Впоследствии в областном ТЦК сообщили, что начали служебную проверку.

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