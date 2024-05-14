Мужчина в военной форме избил костылем девушку в Одессе. Областной ТЦК и СП начал служебную проверку. ВИДЕО+ФОТО

Мужчина, представившийся сотрудником ТЦК, костылем избил 19-летнюю девушку в Одессе. По данному факту Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки начал служебную проверку.

Об этом пострадавшая сообщила в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Что говорит пострадавшая об избиении представителем ТЦК?

По словам девушки, она с тремя парнями приехала в отделение полиции Приморского района города Одессы, ул. Греческая 42, чтобы написать заявление относительно ситуации с таксистом.

"Во время написания заявления в районный отдел полиции с костылем в руках (важная деталь) зашел человек в военной форме. Представился сотрудником ТЦК. Он был рядом с полицейскими в момент оформления заявления", - отмечает она в заметке.

Впоследствии, по ее словам, правоохранители отпустили двух 19-летних парней. Третьего собирались забрать в местный ТЦК "разбираться". 19-летняя девушка, как уверяет сама потерпевшая, получила разрешение от представителей ТЦК поехать вместе с парнем.

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Впрочем, когда парня посадили в авто, девушку отказались впускать в машину. Тогда она начала снимать все, что происходит. В этот момент к ней подбежал мужчина в военной форме и избил ее костылем.











Реакция Одесского областного ТЦК и СП на событие

Впоследствии Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки отреагировал на распространенную информацию об избиении девушки.

Как отмечается, по факту происшествия, случившегося на днях во время комендантского часа с гражданкой в Одессе на улице Греческой, начата служебная проверка.

"В случае выявления и доказательства вины представителей ТЦК и СП, они буду привлечены к ответственности согласно действующему законодательству. Руководство Одесского областного ТЦК и СП осуждает любые проявления насилия и сотрудничает с правоохранительными органами для установления реальных обстоятельств", - говорится в сообщении.