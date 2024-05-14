РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4529 посетителей онлайн
Новости Фото
28 867 497

Мужчина в военной форме избил костылем девушку в Одессе. Областной ТЦК и СП начал служебную проверку. ВИДЕО+ФОТО

Мужчина, представившийся сотрудником ТЦК, костылем избил 19-летнюю девушку в Одессе. По данному факту Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки начал служебную проверку.

Об этом пострадавшая сообщила в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Что говорит пострадавшая об избиении представителем ТЦК?

По словам девушки, она с тремя парнями приехала в отделение полиции Приморского района города Одессы, ул. Греческая 42, чтобы написать заявление относительно ситуации с таксистом.

"Во время написания заявления в районный отдел полиции с костылем в руках (важная деталь) зашел человек в военной форме. Представился сотрудником ТЦК. Он был рядом с полицейскими в момент оформления заявления", - отмечает она в заметке.

Впоследствии, по ее словам, правоохранители отпустили двух 19-летних парней. Третьего собирались забрать в местный ТЦК "разбираться". 19-летняя девушка, как уверяет сама потерпевшая, получила разрешение от представителей ТЦК поехать вместе с парнем.

Также читайте: На Сумщине 55-летний мужчина попал в реанимацию с инфарктом после визита в ТЦК. ВВК признала его годным к службе

Впрочем, когда парня посадили в авто, девушку отказались впускать в машину. Тогда она начала снимать все, что происходит. В этот момент к ней подбежал мужчина в военной форме и избил ее костылем.

Представник ТЦК побив дівчину в Одесі
Представник ТЦК побив дівчину в Одесі
Представник ТЦК побив дівчину в Одесі
Представник ТЦК побив дівчину в Одесі
Представник ТЦК побив дівчину в Одесі

Реакция Одесского областного ТЦК и СП на событие

Впоследствии Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки отреагировал на распространенную информацию об избиении девушки.

Как отмечается, по факту происшествия, случившегося на днях во время комендантского часа с гражданкой в Одессе на улице Греческой, начата служебная проверка.

"В случае выявления и доказательства вины представителей ТЦК и СП, они буду привлечены к ответственности согласно действующему законодательству. Руководство Одесского областного ТЦК и СП осуждает любые проявления насилия и сотрудничает с правоохранительными органами для установления реальных обстоятельств", - говорится в сообщении.

Автор: 

избиение (9798) Одесса (7885) ТЦК (528)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+34
що не кажіть, а персонал в ТЦК підібрали якісний: рафіновані безпринципні скоти
показать весь комментарий
14.05.2024 09:32
+25
Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки розпочав службову перевірку
==========
Усі службові перевірки в них закінчуються тим, що тцкашників провокували цивільні - ставили їм складні запитання довгими фразами і намагалися зняти їхні рила на камеру, замість того, щоб зі слухняним мичанням повзти раком у багажник буса
показать весь комментарий
14.05.2024 09:35
+24
От нах..я нам така поліція і таке тцк? Випадків, коли поліція включає дурня і робить вигляд, що їх тут нема, маса. Їх місце на фронті і тільки там, раз вони не виконують свої функції в цивільному житті. Як поліції, так і тцк.
показать весь комментарий
14.05.2024 09:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 5 из 5
Ну то нащо його відправили серед ночі на автобусі? Як йому потрібна реабілітація - то хай його реабілітують, А НЕ НАДАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНУ РОБОТУ. Госпіталь, реабілітаційний центр, може й закордоном. Як він не в адекваті - то посадіть адекватного, людей біля 60 чи його колег з милицями, які не скачуть, як коні, коли побачили якийсь привід впиріщити когось милицею - повно. Знов таки - вдарив - хай знімають з посади і реабілітують, в чому ж проблема? Я теж коли займалися популізмом, мол воєнкомів на фронт, ветеранів в ТЦК - трохи скептично на це дивився. Коли людей в формі ЗСУ примушують когось хапати на вулиці, а це, взагалі, на законних підставах має робити поліція - я, якщо чесно, впав в ****. І ще раз наголошую, ми зараз з вами говоримо не про мобілізацію, якщо громадяни України налаштовані не здаватися ворогові - ну то мобілізація необхідна. Але чому з населенням працюють люди без підготовки, які не мають повноважень, не пройшли для цього відбір, відповідну фізичні і моральні тренування - от це для мене загадка до неба.
показать весь комментарий
14.05.2024 15:11 Ответить
Вона собі бігала біля автобуса, а він з криком "на тобі, ****" - по-звірячому її побив. Я може підсліпкуватий і глухуватий, не зрозумів де вона себе позначила, як прихильниця руського міра і взагалі, хоч комусь чимось заважала. Якщо правда - що їй перш сказали, що може поїхати вочевидь з своїм хлопцем, а потім виштовхали з автобусу - то в автобусі були люди підлі, за яких заступатися сенсу немає - принаймні я оце бачу, після перегляду відео.
показать весь комментарий
14.05.2024 16:48 Ответить
ти просто підкацапуватий, замосковщений, звичайтіний ватаніст
показать весь комментарий
15.05.2024 22:41 Ответить
Це легко з під мамкиної спідниці підорасити когось, хто був на двох майданах і таки не ховався на відміну від усяких сцикунів в 2014 від мобілізації. Схоже,тепер всіх, кому не подобається, що бидло в формі чи без неї б'є дівчат - всякі підорки будуть шельмувати, як "ватаніст". Зневажаю тебе, сміття, ти на стороні паскуди, яка б'є жінок.
показать весь комментарий
16.05.2024 00:25 Ответить
мало дали, треба було по рузькеговорящей щелепі милицями зарядити
показать весь комментарий
14.05.2024 13:37 Ответить
Залякування, цькування, або ворожі висловлювання… гммм. Неадекват детектед
показать весь комментарий
14.05.2024 14:39 Ответить
Перепис ботів рашкостану. Адмін готовь баномет
показать весь комментарий
14.05.2024 13:40 Ответить
Засунь собі банан у дупу, ідіот
показать весь комментарий
14.05.2024 14:38 Ответить
Брешеш.
показать весь комментарий
14.05.2024 13:49 Ответить
Та не може бути, то всьо ІПСО! А ще, чекаємо коли дівчина почне вибачатися, шо напала на доблєсного ТЦК-ашника, а той просто захищався. Сцк. Як то вже дістало
показать весь комментарий
14.05.2024 14:37 Ответить
Можливо роботу з мобілізації цивільних треба покласти "на цивільних які одягнуті у військову форму".
показать весь комментарий
14.05.2024 15:54 Ответить
Чим вам поліція не вгодила? Це її прямі обов'язки - займатися правопорядком, працювати з цивільними? Що, бляха, за виїзди серед ночі з військомату? Оці чоловіки в формі мають право оповіщувати населення і оформлювати документи в військоматі. Якщо є якісь правові нестиковки - типу поліцейський може подивитися документи, а за за законом про захист персональних даних - не має право передати цю інформацію працівнику ТЦК - то є Рада, яка такі правові лакуни має запоснювати, нардепи сидять в Раді не для того, щоб конверт з 20-30-50 отримувати. Найвірніше такі проблеми став вирішувати полтавський військомат - всіх, хто не з'явився по повістці чи в встановлений строк не оновив дані - подав в розшук, щоб поліція здіснювала приводи до ТЦК. Шо за костильом по рилу, ми ж не в барлозі живемо? Най навіть в будівлі ТЦК конфлікт - це зовсім не значить, що можна бити військовозабов'язоного - як порушує закон - хай звертаються до поліції. Беззаконня не має бути ні з боку громадян, ні з боку представників держави.
показать весь комментарий
14.05.2024 16:24 Ответить
Вже такий комент був про інвалидів в ТЦК на милицях???
показать весь комментарий
14.05.2024 16:29 Ответить
так вже написали, що ця шмара наркоманка і судимостей у неї більше блох ніж у сучки... все правильно зробив тцкашеник!
показать весь комментарий
14.05.2024 16:41 Ответить
Де про це писали?
Ви, пане, одного не розумієте - взавтра проб'ють голову вашій донці, матері чи дружині, звинуватять, що вона шмара наркоманка і знач правосуддя, справедливість і законність - не для неї. А дебіли її ще й оббріхуватимуть в коментарях. Цікаво, чи буде вам така ситуація довподоби?
показать весь комментарий
14.05.2024 16:52 Ответить
ти дебіл? вже всі джерела інформації про це написали. по одній рожі цієї давалки вже зрозуміло що вона звичайна шмара!
показать весь комментарий
14.05.2024 17:36 Ответить
ну - ти звичайний підор, який дівчат ненавидить, це ж не значить, що я буду радіти, коли тебе хтось залізної трубою битиме
показать весь комментарий
14.05.2024 18:12 Ответить
отже ти - підор незвичайний
показать весь комментарий
14.05.2024 18:33 Ответить
Відкрию тобі Америку, в світі 95% лютей - гетеросексуали, і я один з них. Те, що ти з друзями денно й ночно в очко граєте - нікого, крім вас, підорами не робить.
показать весь комментарий
14.05.2024 18:46 Ответить
все, вибачай, більше не писатиму. я зрозумів, зайві хромосоми притаманні не тільки кацапам.
показать весь комментарий
14.05.2024 18:57 Ответить
Сам ти, вочевидь, коли встряєш в чужі діалоги з коментарями типу "отже ти - підор незвичайний" - мабуть вважаєш себе носієм нормальної кількості хромосом? Звісно - більш не пиши.
показать весь комментарий
14.05.2024 19:12 Ответить
нормальна реакція нормальної людини на допис дебіла. послужний список своєї подруги подивився? чи читати не вмієш, підор незвичайний
показать весь комментарий
14.05.2024 19:15 Ответить
От бач, як тебе згра в очко з друзями-глиномісами зачепила - ні коментаря без того, щоб когось образити, при тому образити на гомосексуальні теми.
Бидлан, я розумію, чого ти на неї так кинувся - тебе ж жінки ігнорують, бо ти мілка засцикана воша, це видно з твоїх коментарів.
показать весь комментарий
14.05.2024 19:23 Ответить
на
Як виявилось (https://od.npu.gov.ua/news/politseiski-rozsliduiut-kryminalne-provadzhennia-rozpochate-spetsializovanoiu-prokuraturoiu-u-sferi-oborony-za-faktom-otrymannia-zhytelkoiu-odesy-tilesnykh-ushkodzhen), потерпіла 11 разів притягалася до адміністративної та 5 разів до кримінальної відповідальності, в тому числі за наркотики і крадіжки, а у райвідділку кидалась на правоохоронців.

https://od.npu.gov.ua/news/politseiski-rozsliduiut-kryminalne-provadzhennia-rozpochate-spetsializovanoiu-prokuraturoiu-u-sferi-oborony-za-faktom-otrymannia-zhytelkoiu-odesy-tilesnykh-ushkodzhen
показать весь комментарий
14.05.2024 17:51 Ответить
В цьому репортажі на цензорі - відео є. На ньому - видно, як мудак б'є дівку залізною трубою. Кругом райвідділів і віськоматів - стоять камери - якби було що показати - поліція і ТЦК - виклали б свої відео. Поки що видно, що били дівчину. Посилання, які ви даєте - спроба дискридитувати потерпілу, принаймні так це виглядає. Їй треба до омбуцмена звертатися і в ДБР.
показать весь комментарий
14.05.2024 18:14 Ответить
Навіть що до її засудження - немає номеру судового рішення - все це мусорська шляпа, поки що. Потім мілким шрифтом накалякають, що інформація була недостовірна і як з гусака вода.
показать весь комментарий
14.05.2024 18:18 Ответить
та ти вже знаєш, що то труба? не милиця, не кийок? ти знаєш де саме вона знімала? ти знаєш що там до біса камер? ти завжди ходиш із увімкненою камерою? я хоча б офіційну інформацію розмістив, а не те, що з носа видлубав. а щодо її дискрЕдитації, то мені на неї взагалі насрати. може їй і треба звернутися до омбуДСмена, а тобі до середньої школи, довчитися
показать весь комментарий
14.05.2024 18:31 Ответить
Так і є - брехня що до засудження цієї громадянки. Жодних судових рішень що до Токмакова Антоніна Юріївна 11.09.2004, яка проживає у місті Одеса - наразі немає. Це ще й підлог і фальсифікація з боку поліції.
показать весь комментарий
14.05.2024 18:35 Ответить
і де ти в моїх дописах знайшов бидляцьку манеру? то ти бидло без помилок речення не складеш. не паплюж мову, жертва аборту.
а щодо спорідненої тобі наркоманки та алкашки, то ти, даун, навіть у відкритих джерелах інтернету не взмозі знайти нічого. це ж треба бути таким тупим, я, навіть, у захваті. тримай, дефектвний:

Приморський районний суд м.Одеси

522/6749/24 обвинувачений: Токмакова Антоніна Юріївна

522/1705/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна

522/1705/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна

522/11077/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна

522/1370/22 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна

522/17009/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна

522/23033/23 обвинувачений: Токмакова Антоніна Юріївна

522/20798/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна

522/1600/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна

522/9845/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна

522/8455/23 обвинувачений: Токмакова Антоніна Юріївна

522/8455/23 обвинувачений: Токмакова Антоніна Юріївна

522/9851/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна

522/2338/24 обвинувачений: Токмакова Антоніна Юріївна

522/15870/21 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна

522/21930/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна

Можна не дякувати)))))
показать весь комментарий
14.05.2024 18:55 Ответить
Посилання на сайт, де взяті ці номери справ. Я, звісно, розумію, що ти, вочевидь, працюєш в тому самому відділу поліції, в якому стався цей злочин і намагаєшся цю дівку ****** лайном по-максимуму. Але - тут за 2 роки 5 - проваджень, де вона зазначена, як "обвинувачена" - рік народження 2004 - тоб-то з 18 років її судили вже 5 разів. Навіть для тупого кугута з ментовки - це перебір.
показать весь комментарий
14.05.2024 19:17 Ответить
ну блеат, я вже і мент, і суддя, і прокурор. ти ідіот, введи у гугл-пошуку "реєстр судових справ" і все. і від...бись від мене вже, я тобі лікнеп проводити не наймався. більше читай, менше пий. я розумію, що з твоєю освітою рівня пту світ наповнений тайнами і загадками, але всеж таки намагайся рости над собою. або не пость на Цензорі, бо вже дуже тупість помітна
показать весь комментарий
14.05.2024 19:23 Ответить
ти підлий піздобол
показать весь комментарий
14.05.2024 19:24 Ответить
чому підлий, я відкрито все написав. щодо піздобола - не сперечатимусь)))))
показать весь комментарий
14.05.2024 19:25 Ответить
Бо навигадував для 20-літньої дівчини 5 судимостей і як тебе прижали - злився в унітаз.
показать весь комментарий
14.05.2024 19:28 Ответить
та йди ти вже нах..., даун. який же ти ***** нудний. я вже п"ять хвилин, як забув про твоє існування, а ти все гидиш у чаті. то тебе жаба давить, що хтось розумніший за тебе, а якась хабалка по судимостях тебе перемогла? та додай вже мене у спам, йди передерни та лягай спати
показать весь комментарий
14.05.2024 19:31 Ответить
я ж кажу - ти підлий і мізерний чоловічок, якого хлібом не годуй - дай ****** лайном симпатичну дівчину
ти, мабуть, від татка ***** коротенький успадкував
показать весь комментарий
14.05.2024 19:39 Ответить
радує те, що попрацював над собою, без помилок написав. але я б на твоєму місці не став тут писати слова, які ти собі перед дзеркалом кажеш. стосовно обливання лайном, то ти як мавпа вже не пам"ятаєш, що декілька повідомлень тому я вже писав, що мені на цю шмару насрати. стосовно її "симпатичності" - не щастило тобі в житті?
показать весь комментарий
14.05.2024 19:51 Ответить
Звісно, про смаки не сперечаються, тобі, вочевидь, і кобила зійшла б за наречену, бо нормальна дівка на обіженого уваги не зверне. І тобі на неї так все-одно, що ти, імпотент, бігаєш за всіма в коментарях, хто за неї заступився, і пишеш, що тобі на неї насрати. А джерело ніби-то судових рішень - так і не спромігся навести. Я ж кажу - ти засцика.
показать весь комментарий
14.05.2024 20:17 Ответить
як жеж ти заї...бав. ну це вже не смішно. з такою наполегливістю доводити свою тупість. на, даун: https://court.gov.ua/fair .
У полі "сторона по справі" вводиш дані свої обдолбаної пасії, обов"язково постав відмітку "я не робот" (бо в тебе мізків не вистачить, знов будеш мене звинувачувати) і натисни кнопку "пошук"

і не пиши тут більше, я згоден: і цюцюрка в мене маленька, і я мент-прокурор-суддя, уваги на мене дівки не звертають бо я імпотент, і кобила мені зійде за наречену. з усім погоджусь. тільки не пиши більше. тут ідіотів і без тебе повно
показать весь комментарий
15.05.2024 07:11 Ответить
ну, як ти в коментарях не сертимеш - то на одного ідіота точно стане менше
показать весь комментарий
15.05.2024 15:45 Ответить
ти ж заднєприводне чмо))))іди лікуйся хвора тварина
показать весь комментарий
15.05.2024 09:46 Ответить
аргументи рівня пенсіонерок біля під'їзду
показать весь комментарий
14.05.2024 16:54 Ответить
а які тобі аргументи потрібні. гугл в допомогу. якщо читати в мієш!
показать весь комментарий
14.05.2024 17:37 Ответить
припустимо все що ти сказав є правдою. В Україні людей із судимістю чи наркоманів дозволено будь-кому бити?
показать весь комментарий
14.05.2024 17:47 Ответить
йди, канадієць, повоюй, скалічся, переведися в тцк, а після того, як скикуха посилатиме тебе на х.у.й цілуй її в дупу та заспокоюй колисковими

Як виявилось (https://od.npu.gov.ua/news/politseiski-rozsliduiut-kryminalne-provadzhennia-rozpochate-spetsializovanoiu-prokuraturoiu-u-sferi-oborony-za-faktom-otrymannia-zhytelkoiu-odesy-tilesnykh-ushkodzhen), потерпіла 11 разів притягалася до адміністративної та 5 разів до кримінальної відповідальності, в тому числі за наркотики і крадіжки, а у райвідділку кидалась на правоохоронців.

https://od.npu.gov.ua/news/politseiski-rozsliduiut-kryminalne-provadzhennia-rozpochate-spetsializovanoiu-prokuraturoiu-u-sferi-oborony-za-faktom-otrymannia-zhytelkoiu-odesy-tilesnykh-ushkodzhen
показать весь комментарий
14.05.2024 17:53 Ответить
на відео видно як той скалічений бігає. То в Україні можна людей з судимістю бити?
показать весь комментарий
14.05.2024 18:00 Ответить
не тринди, ніц не видно. а щодо питання: чи ти бачив як кримінальна тварюка журавель плює в поліціянтів (https://tsn.ua/video/video-novini/kriminalniy-avtoritet-z-brovariv-plyuvav-na-policeyskih-i-pogrozhuvav-zbroyeyu.html )? якщо ні, то подивись. Потім напиши, чи все ж таки наполягаєш на цілуванні їх у дупу.
показать весь комментарий
14.05.2024 18:11 Ответить
не тринди, ніц не видно

роззуй очі, все там видно

чи ти бачив як кримінальна тварюка журавель плює в поліціянтів

ти чомусь забув додати що він ще витягнув зброю і погрожував нею, це вже злочин
показать весь комментарий
14.05.2024 18:16 Ответить
а знаєш що, пішов ти нах..., ще час на тебе му.д.ака витрачати
показать весь комментарий
14.05.2024 18:23 Ответить
потужний аргумент. Злився Гомер
показать весь комментарий
14.05.2024 18:45 Ответить
Андруша , а що тебе так у канадії розпердолило ? Нервуєшся що скалічений бігає , але так як ти не зумів до Канади здриснути ? Ну то спробуй у Канаді в поліцейському відділкові подебоширити , потім нам розкажеш як тебе "толерантно" і на скільки запакували .
показать весь комментарий
14.05.2024 20:51 Ответить
Я вже в Україні володя
показать весь комментарий
14.05.2024 21:06 Ответить
Андруша , засунь свій впн собі у пряму кишку
показать весь комментарий
14.05.2024 21:08 Ответить
Я таким не займаюсь
показать весь комментарий
14.05.2024 21:09 Ответить
ВПНом чи кишкою ? ((
показать весь комментарий
14.05.2024 21:10 Ответить
Кишкою
показать весь комментарий
14.05.2024 21:12 Ответить
Ну так все вперше буває , ти ж попав туди де за кацапами саме "такіє ценності " ((
показать весь комментарий
14.05.2024 21:15 Ответить
Всім очевидно які перевертні окупували правоохоронну систему України, відверті фашисти, маньяки і повні психи з жагою до крові цивільних, які платять тим перевертням зарплату
показать весь комментарий
14.05.2024 23:42 Ответить
Якщо є необхідність то можна і треба бити
показать весь комментарий
15.05.2024 02:21 Ответить
??? ти адекватний? якщо наркоманка на тебе буде кидатися - ти їй анекдоти будеш розповідати ? https://od.npu.gov.ua/news/politseiski-rozsliduiut-kryminalne-provadzhennia-rozpochate-spetsializovanoiu-prokuraturoiu-u-sferi-oborony-za-faktom-otrymannia-zhytelkoiu-odesy-tilesnykh-ushkodzhen
показать весь комментарий
14.05.2024 17:54 Ответить
що я побачив це як вона знімає бус, потім пару раз штурхає той бус і ззаду підбігає "скалічений" тцкашник і починає бити її палицею
показать весь комментарий
14.05.2024 18:04 Ответить
таааак, тобто поки в нас ножа не встромлять, ми загрози не побачимо. це вже ближче не до суспільної позиції, а до діагнозу. ну почитай ще це, може наведе на якісь роздуми.

Приморський районний суд м.Одеси

522/6749/24 обвинувачений: Токмакова Антоніна Юріївна

522/1705/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна

522/1705/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна

522/11077/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна

522/1370/22 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна

522/17009/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна

522/23033/23 обвинувачений: Токмакова Антоніна Юріївна

522/20798/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна

522/1600/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна

522/9845/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна

522/8455/23 обвинувачений: Токмакова Антоніна Юріївна

522/8455/23 обвинувачений: Токмакова Антоніна Юріївна

522/9851/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна

522/2338/24 обвинувачений: Токмакова Антоніна Юріївна

522/15870/21 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна

522/21930/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна
показать весь комментарий
14.05.2024 19:02 Ответить
а якщо не встромили то можна розбити палицею голову людині бо здалось що вона ножа встромить. Колись.
показать весь комментарий
14.05.2024 19:14 Ответить
все, з пацифізмом головного мозку сперечатися неможливо. най Вам жодного разу в житті такі борчині із системою не зустрінуться. бо не виживете
показать весь комментарий
14.05.2024 19:17 Ответить
я повоюю, скалічуся, переведуся в тцк, розіб'ю борчині голову і виживу
показать весь комментарий
14.05.2024 19:23 Ответить
+ удачі
показать весь комментарий
14.05.2024 19:24 Ответить
дякую, Вам теж
показать весь комментарий
14.05.2024 19:26 Ответить
як будеш воювати - пиши , я над тобою шефство візьму ((
показать весь комментарий
14.05.2024 20:53 Ответить
рашик, скажи це своїм кацапам
показать весь комментарий
14.05.2024 16:49 Ответить
в спам, свинорос! Слава Україні! Передай це своїм рашистам. Все іде по плану. Рашку медленноооо варят, как жабу в кастрюле. Постепенно помешивая и подкидывая, то что нужно. Сначала кричали: хаймерсы не дадим - ни-ни. Дали! Леопарды - ни в коем случае! Дали. Ракеты, дроны, самолеты... Гори-гори ясно, чтобы не погасло. Истощают ресурс рашистской *********. А срусские дурачки рады стараться. Еще 10 авдеевок и что останется от рашисткого металалом.... В Чечне микроскопической сколько воевали??? То-то А как красиово начиналоь - по электростанциям ракеты выпалили. А свет "хохлам так и не потушили" . Жаль в этом году перестали - ракет уже мало А как вас водили за нос. Ой, Киев будут эвакуировать, ой, еще чуть-чуть. А кацапы рады стараться. Стреляют-стреляют ...Уже и Ф16 подвалили. Поднимают градус, ванькам-дурачкам. Так и с вашим совковым металоломом. Закончится арта, танки, бмп - наконец свершится мечта срюзкого - бегать с черенком от лопаты миллионами. Гойда !Еще десяток такий авдеевок, и гойда, уазик не найти будет для войны. Зато Китай ооочень доволен и облизуется.Учи китайский, скоро будешь айфоны вместо ускоглазых лепить по 16 часов в сутки, узкий.
показать весь комментарий
14.05.2024 20:40 Ответить
рюССкій мір надо бить
показать весь комментарий
15.05.2024 22:46 Ответить
ТЦКашники на прєдєлі
😁
показать весь комментарий
14.05.2024 17:06 Ответить
ніхера он там на костилях бігає, срази відно "інвалід с раненієм"
показать весь комментарий
14.05.2024 18:04 Ответить
Ну до тебе не добіг у Словаччину , ось тепер мабуть зпересердя вирішив нерви заспокоїти.
показать весь комментарий
14.05.2024 20:55 Ответить
А Червінського відразу посадили, а цьому мабуть грамоту дадуть. Дурдом
показать весь комментарий
14.05.2024 18:05 Ответить
Пиши вже : " добре що я не в Україні " , задовольни своє недоего (( До чого , дурнику, ти Червінського приплів , подивися як та ***** себе під авто веде , цілком ймовірно що у людини від того нерви і здали , не для того він , вочевидь , поранення отримував щоб всяка сцикля тричі судима на його авто дзеркала ламала .
показать весь комментарий
14.05.2024 20:57 Ответить
И вас ещё удивляет что чоловики призивного вику рискуя своими житями плывут через Днестр в сторону Румынии, или другими путями избегают призыва? Чем украинское ТЦК и менты отличаются от орковских? Ничем, разница только в том што паспорта разные, а в башке всё то же говно....Ето в Украине идёт война? Да, в Украине идёт война на два фронта, пока на основном фронте с орками занятый цвет украинской нации, внутри страны к власти вернулась вся мразь которая получила по зубам на Майдане и ждала своего часа...и дождалась...теперь можно спокойно вернуться к привычному поведению...бить недовольных беспределом, преследовать и следить за журналистами Бигус, Николов, Ткач...Отправлять за граты без суда главный злочинец сейчас справжный Герой Украины Роман Червинцкий...Можно закатывать милиарды не на фортификационные споруды а в асфалт...мочно садить....нет нет не олигархов или коррупционеров, а дерева...На милиард потрибно дуже много грошей...В Украине во время войны яйца меряються не величиной или количеством а кг...И Резников за это чуть чуть неполучил кресло посла в Британии...хотя другим повезло лутше...Таран томиться вроде бы послом в Словатчине, Данилов, по зову своей специальности как опытный ветеринар отправился пахать на галеры в Румынию если не ошибаюсь...Так что господа товарищи каждая кухарка ( особенно если працювала в буфете квартала 95) будет руководить государством...безмозглой и дермака ето не касается, хотя они к кухне имееют непосредственное отношение...всё время пытаются украинцам преподнести какую нибудь отменную гадость...Как говорил Шариков в очередь сукины дети, в очередь...ето я про нынешнюю владу...хотя колишняя ничуть не лучше....
показать весь комментарий
14.05.2024 19:49 Ответить
Пошло-поехало. Здесь разная шваль взбудоражилось. Обычно такие носят цветочки к дому профсоюзов на куликово поле(какого .ера до сих пор не переименовали). Ща это ухилянты под разным соусом, тары-бары-растабары здесь мусолят. Попереривав би навпiл.
показать весь комментарий
14.05.2024 19:58 Ответить
Троля , заспокойся , так багато ніхто не читає ))
показать весь комментарий
14.05.2024 20:59 Ответить
Ипать , дурилка ...
показать весь комментарий
14.05.2024 23:35 Ответить
Нифига не видно , шо кто-то кого-то бил костылями. Нафига ото нести нicенiтницi. Замахивался - да, но бил - нет... А вот девушка пыталась побить автобус(слышны были удары по автобусу, а я грешным делом думал, что это шмару кто-то метелит. А втобус сбежал от нее.
показать весь комментарий
14.05.2024 19:53 Ответить
Так, а справді, шо це він з милицею якось дуже живчиком бігає? Повинен повзати без ніг - о, тоді добре. А то бач ше й бігає.

От зараз добре - будь-яке сміття може кричати, шо його "військовий побив". Роби шо хочеш, хоч в пику всім плюй, але якшо спробують зупинити - то всьо, тцк беспредєл тиранія. Жесть до чого опустився нарід, це вже реально дно - під час війни військовий зразу винен. Він може бути винен, але реакція дуже така показова - він винен, все.
показать весь комментарий
15.05.2024 03:50 Ответить
Правильно зробив, що ********* жінку своєю ключкою?

І друге питання: особа в однострої, що вночі вільно переміщається приміщеннями ТиЦиКи - це так, випадковий перехожий. Зайшов подивитись і вирішив побити жінку
показать весь комментарий
15.05.2024 08:44 Ответить
Ви з якоюсь особливою завзятістю підкреслюєте "жінка, жінка". Є громадянин, і є певні правила поведінки - як писані у вигляді законів, так і неписані. Вона отримала відповідь по неписаних правилах. По закону - читайте про відповідальність за ***********, перешкоджання діям військовослужбовців, напад на військовослужбовців. Десь в США (колиска демократії, між іншим) вже б лежала прострелена, правильно це чи неправильно.
показать весь комментарий
15.05.2024 19:11 Ответить
Щастя, що Україна - не США. Їх дегенератські "цінності" чужі для нас. Як і закони. Вони варяться у своєму казані свого ж лайна з чорними і лалинос-кварталами, де зашкалює злочинність, торгівлею наркотою в школах, масовими розстрілами в закладах освіти. Це все і породило відповідні розширені (порівнюючи з нашими) права копів на застосування зброї.
показать весь комментарий
16.05.2024 08:16 Ответить
то не жінка, то рюССкій мір
показать весь комментарий
15.05.2024 22:44 Ответить
Та хабалка одеська - відоме чудовисько з довгим шлейфом правопорушень. До речі, я на відео не роздивився чи то був військовий, чи то з милицею. Бачив як кончене абізяна лупить цивілний бус))
показать весь комментарий
15.05.2024 08:23 Ответить
Яка блюзнірська нова назва ублюдочного військомату "бла-бла та соціальної підтримки". Охрінітєльна "підтримка" від цих підарів, нічого не скажеш
показать весь комментарий
15.05.2024 08:42 Ответить
Страница 5 из 5
 
 