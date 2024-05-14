Мужчина в военной форме избил костылем девушку в Одессе. Областной ТЦК и СП начал служебную проверку. ВИДЕО+ФОТО
Мужчина, представившийся сотрудником ТЦК, костылем избил 19-летнюю девушку в Одессе. По данному факту Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки начал служебную проверку.
Об этом пострадавшая сообщила в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Что говорит пострадавшая об избиении представителем ТЦК?
По словам девушки, она с тремя парнями приехала в отделение полиции Приморского района города Одессы, ул. Греческая 42, чтобы написать заявление относительно ситуации с таксистом.
"Во время написания заявления в районный отдел полиции с костылем в руках (важная деталь) зашел человек в военной форме. Представился сотрудником ТЦК. Он был рядом с полицейскими в момент оформления заявления", - отмечает она в заметке.
Впоследствии, по ее словам, правоохранители отпустили двух 19-летних парней. Третьего собирались забрать в местный ТЦК "разбираться". 19-летняя девушка, как уверяет сама потерпевшая, получила разрешение от представителей ТЦК поехать вместе с парнем.
Впрочем, когда парня посадили в авто, девушку отказались впускать в машину. Тогда она начала снимать все, что происходит. В этот момент к ней подбежал мужчина в военной форме и избил ее костылем.
Реакция Одесского областного ТЦК и СП на событие
Впоследствии Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки отреагировал на распространенную информацию об избиении девушки.
Как отмечается, по факту происшествия, случившегося на днях во время комендантского часа с гражданкой в Одессе на улице Греческой, начата служебная проверка.
"В случае выявления и доказательства вины представителей ТЦК и СП, они буду привлечены к ответственности согласно действующему законодательству. Руководство Одесского областного ТЦК и СП осуждает любые проявления насилия и сотрудничает с правоохранительными органами для установления реальных обстоятельств", - говорится в сообщении.
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Ви, пане, одного не розумієте - взавтра проб'ють голову вашій донці, матері чи дружині, звинуватять, що вона шмара наркоманка і знач правосуддя, справедливість і законність - не для неї. А дебіли її ще й оббріхуватимуть в коментарях. Цікаво, чи буде вам така ситуація довподоби?
Бидлан, я розумію, чого ти на неї так кинувся - тебе ж жінки ігнорують, бо ти мілка засцикана воша, це видно з твоїх коментарів.
Як виявилось (https://od.npu.gov.ua/news/politseiski-rozsliduiut-kryminalne-provadzhennia-rozpochate-spetsializovanoiu-prokuraturoiu-u-sferi-oborony-za-faktom-otrymannia-zhytelkoiu-odesy-tilesnykh-ushkodzhen), потерпіла 11 разів притягалася до адміністративної та 5 разів до кримінальної відповідальності, в тому числі за наркотики і крадіжки, а у райвідділку кидалась на правоохоронців.
https://od.npu.gov.ua/news/politseiski-rozsliduiut-kryminalne-provadzhennia-rozpochate-spetsializovanoiu-prokuraturoiu-u-sferi-oborony-za-faktom-otrymannia-zhytelkoiu-odesy-tilesnykh-ushkodzhen
а щодо спорідненої тобі наркоманки та алкашки, то ти, даун, навіть у відкритих джерелах інтернету не взмозі знайти нічого. це ж треба бути таким тупим, я, навіть, у захваті. тримай, дефектвний:
Приморський районний суд м.Одеси
522/6749/24 обвинувачений: Токмакова Антоніна Юріївна
522/1705/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна
522/1705/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна
522/11077/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна
522/1370/22 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна
522/17009/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна
522/23033/23 обвинувачений: Токмакова Антоніна Юріївна
522/20798/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна
522/1600/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна
522/9845/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна
522/8455/23 обвинувачений: Токмакова Антоніна Юріївна
522/8455/23 обвинувачений: Токмакова Антоніна Юріївна
522/9851/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна
522/2338/24 обвинувачений: Токмакова Антоніна Юріївна
522/15870/21 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна
522/21930/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна
Можна не дякувати)))))
ти, мабуть, від татка ***** коротенький успадкував
У полі "сторона по справі" вводиш дані свої обдолбаної пасії, обов"язково постав відмітку "я не робот" (бо в тебе мізків не вистачить, знов будеш мене звинувачувати) і натисни кнопку "пошук"
і не пиши тут більше, я згоден: і цюцюрка в мене маленька, і я мент-прокурор-суддя, уваги на мене дівки не звертають бо я імпотент, і кобила мені зійде за наречену. з усім погоджусь. тільки не пиши більше. тут ідіотів і без тебе повно
Як виявилось (https://od.npu.gov.ua/news/politseiski-rozsliduiut-kryminalne-provadzhennia-rozpochate-spetsializovanoiu-prokuraturoiu-u-sferi-oborony-za-faktom-otrymannia-zhytelkoiu-odesy-tilesnykh-ushkodzhen), потерпіла 11 разів притягалася до адміністративної та 5 разів до кримінальної відповідальності, в тому числі за наркотики і крадіжки, а у райвідділку кидалась на правоохоронців.
https://od.npu.gov.ua/news/politseiski-rozsliduiut-kryminalne-provadzhennia-rozpochate-spetsializovanoiu-prokuraturoiu-u-sferi-oborony-za-faktom-otrymannia-zhytelkoiu-odesy-tilesnykh-ushkodzhen
роззуй очі, все там видно
чи ти бачив як кримінальна тварюка журавель плює в поліціянтів
ти чомусь забув додати що він ще витягнув зброю і погрожував нею, це вже злочин
Приморський районний суд м.Одеси
522/6749/24 обвинувачений: Токмакова Антоніна Юріївна
522/1705/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна
522/1705/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна
522/11077/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна
522/1370/22 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна
522/17009/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна
522/23033/23 обвинувачений: Токмакова Антоніна Юріївна
522/20798/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна
522/1600/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна
522/9845/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна
522/8455/23 обвинувачений: Токмакова Антоніна Юріївна
522/8455/23 обвинувачений: Токмакова Антоніна Юріївна
522/9851/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна
522/2338/24 обвинувачений: Токмакова Антоніна Юріївна
522/15870/21 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна
522/21930/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна
😁
От зараз добре - будь-яке сміття може кричати, шо його "військовий побив". Роби шо хочеш, хоч в пику всім плюй, але якшо спробують зупинити - то всьо, тцк беспредєл тиранія. Жесть до чого опустився нарід, це вже реально дно - під час війни військовий зразу винен. Він може бути винен, але реакція дуже така показова - він винен, все.
І друге питання: особа в однострої, що вночі вільно переміщається приміщеннями ТиЦиКи - це так, випадковий перехожий. Зайшов подивитись і вирішив побити жінку