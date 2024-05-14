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Чоловік у військовій формі побив милицею дівчину в Одесі. Обласний ТЦК та СП розпочав службову перевірку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Чоловік, який представився співробітником ТЦК, милицею побив 19-річну дівчину в Одесі. За цим фактом Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки розпочав службову перевірку.

Про це постраждала повідомила у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Що каже постраждала про побиття представником ТЦК? 

За словами дівчини, вона з трьома хлопцями приїхала у відділення поліції Приморського району міста Одеси, вул. Грецька 42, щоб написати заяву щодо ситуації з таксистом.

"Під час написання заяви до районного відділу поліції з милицею в руках (важлива деталь) зайшов чоловік у військовій формі. Представився співробітником ТЦК. Він був поруч із поліцейськими в момент оформлення заяви", - зазначає вона у дописі.

Згодом, за її словами, правоохоронці відпустили двох 19-річних хлопців. Щодо третього виявили намір забрати до місцевого ТЦК "розбиратися". 19-річна дівчина, як запевняє сама потерпіла, отримала дозвіл від представників ТЦК поїхати разом з хлопцем.

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Втім, коли хлопця посадили у авто, дівчину відмовилися впускати до автівки. Тоді вона почала знімати усе, що відбувається. У цей момент до неї підбіг чоловік у військовій формі та побив її милицею.

Представник ТЦК побив дівчину в Одесі
Представник ТЦК побив дівчину в Одесі
Представник ТЦК побив дівчину в Одесі
Представник ТЦК побив дівчину в Одесі
Представник ТЦК побив дівчину в Одесі

Реакція Одеського обласного ТЦК та СП на подію

Згодом Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки відреагував на поширену інформацію щодо побиття дівчини.

Як зазначається, за фактом події, що трапилась днями під час комендантської години з громадянкою в Одесі на вулиці Грецькій, розпочато службову перевірку.

"У разі виявлення та доведення провини представників ТЦК та СП, вони буду притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством. Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП засуджує будь-які прояви насильства та співпрацює з правоохоронними органами для встановлення реальних обставин", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

побиття (935) Одеса (5458) ТЦК та СП (571)


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Топ коментарі
+34
що не кажіть, а персонал в ТЦК підібрали якісний: рафіновані безпринципні скоти
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14.05.2024 09:32
+25
Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки розпочав службову перевірку
==========
Усі службові перевірки в них закінчуються тим, що тцкашників провокували цивільні - ставили їм складні запитання довгими фразами і намагалися зняти їхні рила на камеру, замість того, щоб зі слухняним мичанням повзти раком у багажник буса
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14.05.2024 09:35
+24
От нах..я нам така поліція і таке тцк? Випадків, коли поліція включає дурня і робить вигляд, що їх тут нема, маса. Їх місце на фронті і тільки там, раз вони не виконують свої функції в цивільному житті. Як поліції, так і тцк.
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14.05.2024 09:40
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Сторінка 5 з 5
Ну то нащо його відправили серед ночі на автобусі? Як йому потрібна реабілітація - то хай його реабілітують, А НЕ НАДАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНУ РОБОТУ. Госпіталь, реабілітаційний центр, може й закордоном. Як він не в адекваті - то посадіть адекватного, людей біля 60 чи його колег з милицями, які не скачуть, як коні, коли побачили якийсь привід впиріщити когось милицею - повно. Знов таки - вдарив - хай знімають з посади і реабілітують, в чому ж проблема? Я теж коли займалися популізмом, мол воєнкомів на фронт, ветеранів в ТЦК - трохи скептично на це дивився. Коли людей в формі ЗСУ примушують когось хапати на вулиці, а це, взагалі, на законних підставах має робити поліція - я, якщо чесно, впав в ****. І ще раз наголошую, ми зараз з вами говоримо не про мобілізацію, якщо громадяни України налаштовані не здаватися ворогові - ну то мобілізація необхідна. Але чому з населенням працюють люди без підготовки, які не мають повноважень, не пройшли для цього відбір, відповідну фізичні і моральні тренування - от це для мене загадка до неба.
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14.05.2024 15:11 Відповісти
Вона собі бігала біля автобуса, а він з криком "на тобі, ****" - по-звірячому її побив. Я може підсліпкуватий і глухуватий, не зрозумів де вона себе позначила, як прихильниця руського міра і взагалі, хоч комусь чимось заважала. Якщо правда - що їй перш сказали, що може поїхати вочевидь з своїм хлопцем, а потім виштовхали з автобусу - то в автобусі були люди підлі, за яких заступатися сенсу немає - принаймні я оце бачу, після перегляду відео.
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14.05.2024 16:48 Відповісти
ти просто підкацапуватий, замосковщений, звичайтіний ватаніст
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15.05.2024 22:41 Відповісти
Це легко з під мамкиної спідниці підорасити когось, хто був на двох майданах і таки не ховався на відміну від усяких сцикунів в 2014 від мобілізації. Схоже,тепер всіх, кому не подобається, що бидло в формі чи без неї б'є дівчат - всякі підорки будуть шельмувати, як "ватаніст". Зневажаю тебе, сміття, ти на стороні паскуди, яка б'є жінок.
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16.05.2024 00:25 Відповісти
мало дали, треба було по рузькеговорящей щелепі милицями зарядити
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14.05.2024 13:37 Відповісти
Залякування, цькування, або ворожі висловлювання… гммм. Неадекват детектед
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14.05.2024 14:39 Відповісти
Перепис ботів рашкостану. Адмін готовь баномет
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14.05.2024 13:40 Відповісти
Засунь собі банан у дупу, ідіот
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14.05.2024 14:38 Відповісти
Брешеш.
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14.05.2024 13:49 Відповісти
Та не може бути, то всьо ІПСО! А ще, чекаємо коли дівчина почне вибачатися, шо напала на доблєсного ТЦК-ашника, а той просто захищався. Сцк. Як то вже дістало
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14.05.2024 14:37 Відповісти
Можливо роботу з мобілізації цивільних треба покласти "на цивільних які одягнуті у військову форму".
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14.05.2024 15:54 Відповісти
Чим вам поліція не вгодила? Це її прямі обов'язки - займатися правопорядком, працювати з цивільними? Що, бляха, за виїзди серед ночі з військомату? Оці чоловіки в формі мають право оповіщувати населення і оформлювати документи в військоматі. Якщо є якісь правові нестиковки - типу поліцейський може подивитися документи, а за за законом про захист персональних даних - не має право передати цю інформацію працівнику ТЦК - то є Рада, яка такі правові лакуни має запоснювати, нардепи сидять в Раді не для того, щоб конверт з 20-30-50 отримувати. Найвірніше такі проблеми став вирішувати полтавський військомат - всіх, хто не з'явився по повістці чи в встановлений строк не оновив дані - подав в розшук, щоб поліція здіснювала приводи до ТЦК. Шо за костильом по рилу, ми ж не в барлозі живемо? Най навіть в будівлі ТЦК конфлікт - це зовсім не значить, що можна бити військовозабов'язоного - як порушує закон - хай звертаються до поліції. Беззаконня не має бути ні з боку громадян, ні з боку представників держави.
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14.05.2024 16:24 Відповісти
Вже такий комент був про інвалидів в ТЦК на милицях???
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14.05.2024 16:29 Відповісти
так вже написали, що ця шмара наркоманка і судимостей у неї більше блох ніж у сучки... все правильно зробив тцкашеник!
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14.05.2024 16:41 Відповісти
Де про це писали?
Ви, пане, одного не розумієте - взавтра проб'ють голову вашій донці, матері чи дружині, звинуватять, що вона шмара наркоманка і знач правосуддя, справедливість і законність - не для неї. А дебіли її ще й оббріхуватимуть в коментарях. Цікаво, чи буде вам така ситуація довподоби?
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14.05.2024 16:52 Відповісти
ти дебіл? вже всі джерела інформації про це написали. по одній рожі цієї давалки вже зрозуміло що вона звичайна шмара!
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14.05.2024 17:36 Відповісти
ну - ти звичайний підор, який дівчат ненавидить, це ж не значить, що я буду радіти, коли тебе хтось залізної трубою битиме
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14.05.2024 18:12 Відповісти
отже ти - підор незвичайний
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14.05.2024 18:33 Відповісти
Відкрию тобі Америку, в світі 95% лютей - гетеросексуали, і я один з них. Те, що ти з друзями денно й ночно в очко граєте - нікого, крім вас, підорами не робить.
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14.05.2024 18:46 Відповісти
все, вибачай, більше не писатиму. я зрозумів, зайві хромосоми притаманні не тільки кацапам.
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14.05.2024 18:57 Відповісти
Сам ти, вочевидь, коли встряєш в чужі діалоги з коментарями типу "отже ти - підор незвичайний" - мабуть вважаєш себе носієм нормальної кількості хромосом? Звісно - більш не пиши.
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14.05.2024 19:12 Відповісти
нормальна реакція нормальної людини на допис дебіла. послужний список своєї подруги подивився? чи читати не вмієш, підор незвичайний
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14.05.2024 19:15 Відповісти
От бач, як тебе згра в очко з друзями-глиномісами зачепила - ні коментаря без того, щоб когось образити, при тому образити на гомосексуальні теми.
Бидлан, я розумію, чого ти на неї так кинувся - тебе ж жінки ігнорують, бо ти мілка засцикана воша, це видно з твоїх коментарів.
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14.05.2024 19:23 Відповісти
на
Як виявилось (https://od.npu.gov.ua/news/politseiski-rozsliduiut-kryminalne-provadzhennia-rozpochate-spetsializovanoiu-prokuraturoiu-u-sferi-oborony-za-faktom-otrymannia-zhytelkoiu-odesy-tilesnykh-ushkodzhen), потерпіла 11 разів притягалася до адміністративної та 5 разів до кримінальної відповідальності, в тому числі за наркотики і крадіжки, а у райвідділку кидалась на правоохоронців.

https://od.npu.gov.ua/news/politseiski-rozsliduiut-kryminalne-provadzhennia-rozpochate-spetsializovanoiu-prokuraturoiu-u-sferi-oborony-za-faktom-otrymannia-zhytelkoiu-odesy-tilesnykh-ushkodzhen
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14.05.2024 17:51 Відповісти
В цьому репортажі на цензорі - відео є. На ньому - видно, як мудак б'є дівку залізною трубою. Кругом райвідділів і віськоматів - стоять камери - якби було що показати - поліція і ТЦК - виклали б свої відео. Поки що видно, що били дівчину. Посилання, які ви даєте - спроба дискридитувати потерпілу, принаймні так це виглядає. Їй треба до омбуцмена звертатися і в ДБР.
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14.05.2024 18:14 Відповісти
Навіть що до її засудження - немає номеру судового рішення - все це мусорська шляпа, поки що. Потім мілким шрифтом накалякають, що інформація була недостовірна і як з гусака вода.
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14.05.2024 18:18 Відповісти
та ти вже знаєш, що то труба? не милиця, не кийок? ти знаєш де саме вона знімала? ти знаєш що там до біса камер? ти завжди ходиш із увімкненою камерою? я хоча б офіційну інформацію розмістив, а не те, що з носа видлубав. а щодо її дискрЕдитації, то мені на неї взагалі насрати. може їй і треба звернутися до омбуДСмена, а тобі до середньої школи, довчитися
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14.05.2024 18:31 Відповісти
Так і є - брехня що до засудження цієї громадянки. Жодних судових рішень що до Токмакова Антоніна Юріївна 11.09.2004, яка проживає у місті Одеса - наразі немає. Це ще й підлог і фальсифікація з боку поліції.
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14.05.2024 18:35 Відповісти
і де ти в моїх дописах знайшов бидляцьку манеру? то ти бидло без помилок речення не складеш. не паплюж мову, жертва аборту.
а щодо спорідненої тобі наркоманки та алкашки, то ти, даун, навіть у відкритих джерелах інтернету не взмозі знайти нічого. це ж треба бути таким тупим, я, навіть, у захваті. тримай, дефектвний:

Приморський районний суд м.Одеси

522/6749/24 обвинувачений: Токмакова Антоніна Юріївна

522/1705/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна

522/1705/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна

522/11077/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна

522/1370/22 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна

522/17009/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна

522/23033/23 обвинувачений: Токмакова Антоніна Юріївна

522/20798/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна

522/1600/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна

522/9845/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна

522/8455/23 обвинувачений: Токмакова Антоніна Юріївна

522/8455/23 обвинувачений: Токмакова Антоніна Юріївна

522/9851/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна

522/2338/24 обвинувачений: Токмакова Антоніна Юріївна

522/15870/21 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна

522/21930/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна

Можна не дякувати)))))
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14.05.2024 18:55 Відповісти
Посилання на сайт, де взяті ці номери справ. Я, звісно, розумію, що ти, вочевидь, працюєш в тому самому відділу поліції, в якому стався цей злочин і намагаєшся цю дівку ****** лайном по-максимуму. Але - тут за 2 роки 5 - проваджень, де вона зазначена, як "обвинувачена" - рік народження 2004 - тоб-то з 18 років її судили вже 5 разів. Навіть для тупого кугута з ментовки - це перебір.
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14.05.2024 19:17 Відповісти
ну блеат, я вже і мент, і суддя, і прокурор. ти ідіот, введи у гугл-пошуку "реєстр судових справ" і все. і від...бись від мене вже, я тобі лікнеп проводити не наймався. більше читай, менше пий. я розумію, що з твоєю освітою рівня пту світ наповнений тайнами і загадками, але всеж таки намагайся рости над собою. або не пость на Цензорі, бо вже дуже тупість помітна
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14.05.2024 19:23 Відповісти
ти підлий піздобол
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14.05.2024 19:24 Відповісти
чому підлий, я відкрито все написав. щодо піздобола - не сперечатимусь)))))
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14.05.2024 19:25 Відповісти
Бо навигадував для 20-літньої дівчини 5 судимостей і як тебе прижали - злився в унітаз.
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14.05.2024 19:28 Відповісти
та йди ти вже нах..., даун. який же ти ***** нудний. я вже п"ять хвилин, як забув про твоє існування, а ти все гидиш у чаті. то тебе жаба давить, що хтось розумніший за тебе, а якась хабалка по судимостях тебе перемогла? та додай вже мене у спам, йди передерни та лягай спати
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14.05.2024 19:31 Відповісти
я ж кажу - ти підлий і мізерний чоловічок, якого хлібом не годуй - дай ****** лайном симпатичну дівчину
ти, мабуть, від татка ***** коротенький успадкував
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14.05.2024 19:39 Відповісти
радує те, що попрацював над собою, без помилок написав. але я б на твоєму місці не став тут писати слова, які ти собі перед дзеркалом кажеш. стосовно обливання лайном, то ти як мавпа вже не пам"ятаєш, що декілька повідомлень тому я вже писав, що мені на цю шмару насрати. стосовно її "симпатичності" - не щастило тобі в житті?
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14.05.2024 19:51 Відповісти
Звісно, про смаки не сперечаються, тобі, вочевидь, і кобила зійшла б за наречену, бо нормальна дівка на обіженого уваги не зверне. І тобі на неї так все-одно, що ти, імпотент, бігаєш за всіма в коментарях, хто за неї заступився, і пишеш, що тобі на неї насрати. А джерело ніби-то судових рішень - так і не спромігся навести. Я ж кажу - ти засцика.
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14.05.2024 20:17 Відповісти
як жеж ти заї...бав. ну це вже не смішно. з такою наполегливістю доводити свою тупість. на, даун: https://court.gov.ua/fair .
У полі "сторона по справі" вводиш дані свої обдолбаної пасії, обов"язково постав відмітку "я не робот" (бо в тебе мізків не вистачить, знов будеш мене звинувачувати) і натисни кнопку "пошук"

і не пиши тут більше, я згоден: і цюцюрка в мене маленька, і я мент-прокурор-суддя, уваги на мене дівки не звертають бо я імпотент, і кобила мені зійде за наречену. з усім погоджусь. тільки не пиши більше. тут ідіотів і без тебе повно
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15.05.2024 07:11 Відповісти
ну, як ти в коментарях не сертимеш - то на одного ідіота точно стане менше
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15.05.2024 15:45 Відповісти
ти ж заднєприводне чмо))))іди лікуйся хвора тварина
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15.05.2024 09:46 Відповісти
аргументи рівня пенсіонерок біля під'їзду
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14.05.2024 16:54 Відповісти
а які тобі аргументи потрібні. гугл в допомогу. якщо читати в мієш!
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14.05.2024 17:37 Відповісти
припустимо все що ти сказав є правдою. В Україні людей із судимістю чи наркоманів дозволено будь-кому бити?
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14.05.2024 17:47 Відповісти
йди, канадієць, повоюй, скалічся, переведися в тцк, а після того, як скикуха посилатиме тебе на х.у.й цілуй її в дупу та заспокоюй колисковими

Як виявилось (https://od.npu.gov.ua/news/politseiski-rozsliduiut-kryminalne-provadzhennia-rozpochate-spetsializovanoiu-prokuraturoiu-u-sferi-oborony-za-faktom-otrymannia-zhytelkoiu-odesy-tilesnykh-ushkodzhen), потерпіла 11 разів притягалася до адміністративної та 5 разів до кримінальної відповідальності, в тому числі за наркотики і крадіжки, а у райвідділку кидалась на правоохоронців.

https://od.npu.gov.ua/news/politseiski-rozsliduiut-kryminalne-provadzhennia-rozpochate-spetsializovanoiu-prokuraturoiu-u-sferi-oborony-za-faktom-otrymannia-zhytelkoiu-odesy-tilesnykh-ushkodzhen
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14.05.2024 17:53 Відповісти
на відео видно як той скалічений бігає. То в Україні можна людей з судимістю бити?
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14.05.2024 18:00 Відповісти
не тринди, ніц не видно. а щодо питання: чи ти бачив як кримінальна тварюка журавель плює в поліціянтів (https://tsn.ua/video/video-novini/kriminalniy-avtoritet-z-brovariv-plyuvav-na-policeyskih-i-pogrozhuvav-zbroyeyu.html )? якщо ні, то подивись. Потім напиши, чи все ж таки наполягаєш на цілуванні їх у дупу.
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14.05.2024 18:11 Відповісти
не тринди, ніц не видно

роззуй очі, все там видно

чи ти бачив як кримінальна тварюка журавель плює в поліціянтів

ти чомусь забув додати що він ще витягнув зброю і погрожував нею, це вже злочин
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14.05.2024 18:16 Відповісти
а знаєш що, пішов ти нах..., ще час на тебе му.д.ака витрачати
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14.05.2024 18:23 Відповісти
потужний аргумент. Злився Гомер
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14.05.2024 18:45 Відповісти
Андруша , а що тебе так у канадії розпердолило ? Нервуєшся що скалічений бігає , але так як ти не зумів до Канади здриснути ? Ну то спробуй у Канаді в поліцейському відділкові подебоширити , потім нам розкажеш як тебе "толерантно" і на скільки запакували .
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14.05.2024 20:51 Відповісти
Я вже в Україні володя
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14.05.2024 21:06 Відповісти
Андруша , засунь свій впн собі у пряму кишку
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14.05.2024 21:08 Відповісти
Я таким не займаюсь
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14.05.2024 21:09 Відповісти
ВПНом чи кишкою ? ((
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14.05.2024 21:10 Відповісти
Кишкою
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14.05.2024 21:12 Відповісти
Ну так все вперше буває , ти ж попав туди де за кацапами саме "такіє ценності " ((
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14.05.2024 21:15 Відповісти
Всім очевидно які перевертні окупували правоохоронну систему України, відверті фашисти, маньяки і повні психи з жагою до крові цивільних, які платять тим перевертням зарплату
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14.05.2024 23:42 Відповісти
Якщо є необхідність то можна і треба бити
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15.05.2024 02:21 Відповісти
??? ти адекватний? якщо наркоманка на тебе буде кидатися - ти їй анекдоти будеш розповідати ? https://od.npu.gov.ua/news/politseiski-rozsliduiut-kryminalne-provadzhennia-rozpochate-spetsializovanoiu-prokuraturoiu-u-sferi-oborony-za-faktom-otrymannia-zhytelkoiu-odesy-tilesnykh-ushkodzhen
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14.05.2024 17:54 Відповісти
що я побачив це як вона знімає бус, потім пару раз штурхає той бус і ззаду підбігає "скалічений" тцкашник і починає бити її палицею
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14.05.2024 18:04 Відповісти
таааак, тобто поки в нас ножа не встромлять, ми загрози не побачимо. це вже ближче не до суспільної позиції, а до діагнозу. ну почитай ще це, може наведе на якісь роздуми.

Приморський районний суд м.Одеси

522/6749/24 обвинувачений: Токмакова Антоніна Юріївна

522/1705/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна

522/1705/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна

522/11077/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна

522/1370/22 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна

522/17009/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна

522/23033/23 обвинувачений: Токмакова Антоніна Юріївна

522/20798/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна

522/1600/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна

522/9845/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна

522/8455/23 обвинувачений: Токмакова Антоніна Юріївна

522/8455/23 обвинувачений: Токмакова Антоніна Юріївна

522/9851/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна

522/2338/24 обвинувачений: Токмакова Антоніна Юріївна

522/15870/21 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна

522/21930/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна
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14.05.2024 19:02 Відповісти
а якщо не встромили то можна розбити палицею голову людині бо здалось що вона ножа встромить. Колись.
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14.05.2024 19:14 Відповісти
все, з пацифізмом головного мозку сперечатися неможливо. най Вам жодного разу в житті такі борчині із системою не зустрінуться. бо не виживете
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14.05.2024 19:17 Відповісти
я повоюю, скалічуся, переведуся в тцк, розіб'ю борчині голову і виживу
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14.05.2024 19:23 Відповісти
+ удачі
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14.05.2024 19:24 Відповісти
дякую, Вам теж
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14.05.2024 19:26 Відповісти
як будеш воювати - пиши , я над тобою шефство візьму ((
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14.05.2024 20:53 Відповісти
рашик, скажи це своїм кацапам
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14.05.2024 16:49 Відповісти
в спам, свинорос! Слава Україні! Передай це своїм рашистам. Все іде по плану. Рашку медленноооо варят, как жабу в кастрюле. Постепенно помешивая и подкидывая, то что нужно. Сначала кричали: хаймерсы не дадим - ни-ни. Дали! Леопарды - ни в коем случае! Дали. Ракеты, дроны, самолеты... Гори-гори ясно, чтобы не погасло. Истощают ресурс рашистской *********. А срусские дурачки рады стараться. Еще 10 авдеевок и что останется от рашисткого металалом.... В Чечне микроскопической сколько воевали??? То-то А как красиово начиналоь - по электростанциям ракеты выпалили. А свет "хохлам так и не потушили" . Жаль в этом году перестали - ракет уже мало А как вас водили за нос. Ой, Киев будут эвакуировать, ой, еще чуть-чуть. А кацапы рады стараться. Стреляют-стреляют ...Уже и Ф16 подвалили. Поднимают градус, ванькам-дурачкам. Так и с вашим совковым металоломом. Закончится арта, танки, бмп - наконец свершится мечта срюзкого - бегать с черенком от лопаты миллионами. Гойда !Еще десяток такий авдеевок, и гойда, уазик не найти будет для войны. Зато Китай ооочень доволен и облизуется.Учи китайский, скоро будешь айфоны вместо ускоглазых лепить по 16 часов в сутки, узкий.
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14.05.2024 20:40 Відповісти
рюССкій мір надо бить
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15.05.2024 22:46 Відповісти
ТЦКашники на прєдєлі
😁
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14.05.2024 17:06 Відповісти
ніхера он там на костилях бігає, срази відно "інвалід с раненієм"
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14.05.2024 18:04 Відповісти
Ну до тебе не добіг у Словаччину , ось тепер мабуть зпересердя вирішив нерви заспокоїти.
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14.05.2024 20:55 Відповісти
А Червінського відразу посадили, а цьому мабуть грамоту дадуть. Дурдом
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14.05.2024 18:05 Відповісти
Пиши вже : " добре що я не в Україні " , задовольни своє недоего (( До чого , дурнику, ти Червінського приплів , подивися як та ***** себе під авто веде , цілком ймовірно що у людини від того нерви і здали , не для того він , вочевидь , поранення отримував щоб всяка сцикля тричі судима на його авто дзеркала ламала .
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14.05.2024 20:57 Відповісти
И вас ещё удивляет что чоловики призивного вику рискуя своими житями плывут через Днестр в сторону Румынии, или другими путями избегают призыва? Чем украинское ТЦК и менты отличаются от орковских? Ничем, разница только в том што паспорта разные, а в башке всё то же говно....Ето в Украине идёт война? Да, в Украине идёт война на два фронта, пока на основном фронте с орками занятый цвет украинской нации, внутри страны к власти вернулась вся мразь которая получила по зубам на Майдане и ждала своего часа...и дождалась...теперь можно спокойно вернуться к привычному поведению...бить недовольных беспределом, преследовать и следить за журналистами Бигус, Николов, Ткач...Отправлять за граты без суда главный злочинец сейчас справжный Герой Украины Роман Червинцкий...Можно закатывать милиарды не на фортификационные споруды а в асфалт...мочно садить....нет нет не олигархов или коррупционеров, а дерева...На милиард потрибно дуже много грошей...В Украине во время войны яйца меряються не величиной или количеством а кг...И Резников за это чуть чуть неполучил кресло посла в Британии...хотя другим повезло лутше...Таран томиться вроде бы послом в Словатчине, Данилов, по зову своей специальности как опытный ветеринар отправился пахать на галеры в Румынию если не ошибаюсь...Так что господа товарищи каждая кухарка ( особенно если працювала в буфете квартала 95) будет руководить государством...безмозглой и дермака ето не касается, хотя они к кухне имееют непосредственное отношение...всё время пытаются украинцам преподнести какую нибудь отменную гадость...Как говорил Шариков в очередь сукины дети, в очередь...ето я про нынешнюю владу...хотя колишняя ничуть не лучше....
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14.05.2024 19:49 Відповісти
Пошло-поехало. Здесь разная шваль взбудоражилось. Обычно такие носят цветочки к дому профсоюзов на куликово поле(какого .ера до сих пор не переименовали). Ща это ухилянты под разным соусом, тары-бары-растабары здесь мусолят. Попереривав би навпiл.
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14.05.2024 19:58 Відповісти
Троля , заспокойся , так багато ніхто не читає ))
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14.05.2024 20:59 Відповісти
Ипать , дурилка ...
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14.05.2024 23:35 Відповісти
Нифига не видно , шо кто-то кого-то бил костылями. Нафига ото нести нicенiтницi. Замахивался - да, но бил - нет... А вот девушка пыталась побить автобус(слышны были удары по автобусу, а я грешным делом думал, что это шмару кто-то метелит. А втобус сбежал от нее.
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14.05.2024 19:53 Відповісти
Так, а справді, шо це він з милицею якось дуже живчиком бігає? Повинен повзати без ніг - о, тоді добре. А то бач ше й бігає.

От зараз добре - будь-яке сміття може кричати, шо його "військовий побив". Роби шо хочеш, хоч в пику всім плюй, але якшо спробують зупинити - то всьо, тцк беспредєл тиранія. Жесть до чого опустився нарід, це вже реально дно - під час війни військовий зразу винен. Він може бути винен, але реакція дуже така показова - він винен, все.
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15.05.2024 03:50 Відповісти
Правильно зробив, що ********* жінку своєю ключкою?

І друге питання: особа в однострої, що вночі вільно переміщається приміщеннями ТиЦиКи - це так, випадковий перехожий. Зайшов подивитись і вирішив побити жінку
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15.05.2024 08:44 Відповісти
Ви з якоюсь особливою завзятістю підкреслюєте "жінка, жінка". Є громадянин, і є певні правила поведінки - як писані у вигляді законів, так і неписані. Вона отримала відповідь по неписаних правилах. По закону - читайте про відповідальність за ***********, перешкоджання діям військовослужбовців, напад на військовослужбовців. Десь в США (колиска демократії, між іншим) вже б лежала прострелена, правильно це чи неправильно.
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15.05.2024 19:11 Відповісти
Щастя, що Україна - не США. Їх дегенератські "цінності" чужі для нас. Як і закони. Вони варяться у своєму казані свого ж лайна з чорними і лалинос-кварталами, де зашкалює злочинність, торгівлею наркотою в школах, масовими розстрілами в закладах освіти. Це все і породило відповідні розширені (порівнюючи з нашими) права копів на застосування зброї.
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16.05.2024 08:16 Відповісти
то не жінка, то рюССкій мір
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15.05.2024 22:44 Відповісти
Та хабалка одеська - відоме чудовисько з довгим шлейфом правопорушень. До речі, я на відео не роздивився чи то був військовий, чи то з милицею. Бачив як кончене абізяна лупить цивілний бус))
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15.05.2024 08:23 Відповісти
Яка блюзнірська нова назва ублюдочного військомату "бла-бла та соціальної підтримки". Охрінітєльна "підтримка" від цих підарів, нічого не скажеш
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15.05.2024 08:42 Відповісти
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