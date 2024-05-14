Чоловік у військовій формі побив милицею дівчину в Одесі. Обласний ТЦК та СП розпочав службову перевірку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Чоловік, який представився співробітником ТЦК, милицею побив 19-річну дівчину в Одесі. За цим фактом Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки розпочав службову перевірку.
Про це постраждала повідомила у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Що каже постраждала про побиття представником ТЦК?
За словами дівчини, вона з трьома хлопцями приїхала у відділення поліції Приморського району міста Одеси, вул. Грецька 42, щоб написати заяву щодо ситуації з таксистом.
"Під час написання заяви до районного відділу поліції з милицею в руках (важлива деталь) зайшов чоловік у військовій формі. Представився співробітником ТЦК. Він був поруч із поліцейськими в момент оформлення заяви", - зазначає вона у дописі.
Згодом, за її словами, правоохоронці відпустили двох 19-річних хлопців. Щодо третього виявили намір забрати до місцевого ТЦК "розбиратися". 19-річна дівчина, як запевняє сама потерпіла, отримала дозвіл від представників ТЦК поїхати разом з хлопцем.
Втім, коли хлопця посадили у авто, дівчину відмовилися впускати до автівки. Тоді вона почала знімати усе, що відбувається. У цей момент до неї підбіг чоловік у військовій формі та побив її милицею.
Реакція Одеського обласного ТЦК та СП на подію
Згодом Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки відреагував на поширену інформацію щодо побиття дівчини.
Як зазначається, за фактом події, що трапилась днями під час комендантської години з громадянкою в Одесі на вулиці Грецькій, розпочато службову перевірку.
"У разі виявлення та доведення провини представників ТЦК та СП, вони буду притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством. Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП засуджує будь-які прояви насильства та співпрацює з правоохоронними органами для встановлення реальних обставин", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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Ви, пане, одного не розумієте - взавтра проб'ють голову вашій донці, матері чи дружині, звинуватять, що вона шмара наркоманка і знач правосуддя, справедливість і законність - не для неї. А дебіли її ще й оббріхуватимуть в коментарях. Цікаво, чи буде вам така ситуація довподоби?
Бидлан, я розумію, чого ти на неї так кинувся - тебе ж жінки ігнорують, бо ти мілка засцикана воша, це видно з твоїх коментарів.
Як виявилось (https://od.npu.gov.ua/news/politseiski-rozsliduiut-kryminalne-provadzhennia-rozpochate-spetsializovanoiu-prokuraturoiu-u-sferi-oborony-za-faktom-otrymannia-zhytelkoiu-odesy-tilesnykh-ushkodzhen), потерпіла 11 разів притягалася до адміністративної та 5 разів до кримінальної відповідальності, в тому числі за наркотики і крадіжки, а у райвідділку кидалась на правоохоронців.
https://od.npu.gov.ua/news/politseiski-rozsliduiut-kryminalne-provadzhennia-rozpochate-spetsializovanoiu-prokuraturoiu-u-sferi-oborony-za-faktom-otrymannia-zhytelkoiu-odesy-tilesnykh-ushkodzhen
а щодо спорідненої тобі наркоманки та алкашки, то ти, даун, навіть у відкритих джерелах інтернету не взмозі знайти нічого. це ж треба бути таким тупим, я, навіть, у захваті. тримай, дефектвний:
Приморський районний суд м.Одеси
522/6749/24 обвинувачений: Токмакова Антоніна Юріївна
522/1705/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна
522/1705/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна
522/11077/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна
522/1370/22 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна
522/17009/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна
522/23033/23 обвинувачений: Токмакова Антоніна Юріївна
522/20798/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна
522/1600/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна
522/9845/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна
522/8455/23 обвинувачений: Токмакова Антоніна Юріївна
522/8455/23 обвинувачений: Токмакова Антоніна Юріївна
522/9851/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна
522/2338/24 обвинувачений: Токмакова Антоніна Юріївна
522/15870/21 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна
522/21930/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна
Можна не дякувати)))))
ти, мабуть, від татка ***** коротенький успадкував
У полі "сторона по справі" вводиш дані свої обдолбаної пасії, обов"язково постав відмітку "я не робот" (бо в тебе мізків не вистачить, знов будеш мене звинувачувати) і натисни кнопку "пошук"
і не пиши тут більше, я згоден: і цюцюрка в мене маленька, і я мент-прокурор-суддя, уваги на мене дівки не звертають бо я імпотент, і кобила мені зійде за наречену. з усім погоджусь. тільки не пиши більше. тут ідіотів і без тебе повно
Як виявилось (https://od.npu.gov.ua/news/politseiski-rozsliduiut-kryminalne-provadzhennia-rozpochate-spetsializovanoiu-prokuraturoiu-u-sferi-oborony-za-faktom-otrymannia-zhytelkoiu-odesy-tilesnykh-ushkodzhen), потерпіла 11 разів притягалася до адміністративної та 5 разів до кримінальної відповідальності, в тому числі за наркотики і крадіжки, а у райвідділку кидалась на правоохоронців.
https://od.npu.gov.ua/news/politseiski-rozsliduiut-kryminalne-provadzhennia-rozpochate-spetsializovanoiu-prokuraturoiu-u-sferi-oborony-za-faktom-otrymannia-zhytelkoiu-odesy-tilesnykh-ushkodzhen
роззуй очі, все там видно
чи ти бачив як кримінальна тварюка журавель плює в поліціянтів
ти чомусь забув додати що він ще витягнув зброю і погрожував нею, це вже злочин
Приморський районний суд м.Одеси
522/6749/24 обвинувачений: Токмакова Антоніна Юріївна
522/1705/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна
522/1705/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна
522/11077/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна
522/1370/22 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна
522/17009/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна
522/23033/23 обвинувачений: Токмакова Антоніна Юріївна
522/20798/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна
522/1600/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна
522/9845/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна
522/8455/23 обвинувачений: Токмакова Антоніна Юріївна
522/8455/23 обвинувачений: Токмакова Антоніна Юріївна
522/9851/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна
522/2338/24 обвинувачений: Токмакова Антоніна Юріївна
522/15870/21 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна
522/21930/23 Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Токмакова Антоніна Юріївна
😁
От зараз добре - будь-яке сміття може кричати, шо його "військовий побив". Роби шо хочеш, хоч в пику всім плюй, але якшо спробують зупинити - то всьо, тцк беспредєл тиранія. Жесть до чого опустився нарід, це вже реально дно - під час війни військовий зразу винен. Він може бути винен, але реакція дуже така показова - він винен, все.
І друге питання: особа в однострої, що вночі вільно переміщається приміщеннями ТиЦиКи - це так, випадковий перехожий. Зайшов подивитись і вирішив побити жінку