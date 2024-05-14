Чоловік у військовій формі побив милицею дівчину в Одесі. Обласний ТЦК та СП розпочав службову перевірку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Чоловік, який представився співробітником ТЦК, милицею побив 19-річну дівчину в Одесі. За цим фактом Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки розпочав службову перевірку.

Про це постраждала повідомила у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Що каже постраждала про побиття представником ТЦК?

За словами дівчини, вона з трьома хлопцями приїхала у відділення поліції Приморського району міста Одеси, вул. Грецька 42, щоб написати заяву щодо ситуації з таксистом.

"Під час написання заяви до районного відділу поліції з милицею в руках (важлива деталь) зайшов чоловік у військовій формі. Представився співробітником ТЦК. Він був поруч із поліцейськими в момент оформлення заяви", - зазначає вона у дописі.

Згодом, за її словами, правоохоронці відпустили двох 19-річних хлопців. Щодо третього виявили намір забрати до місцевого ТЦК "розбиратися". 19-річна дівчина, як запевняє сама потерпіла, отримала дозвіл від представників ТЦК поїхати разом з хлопцем.

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Втім, коли хлопця посадили у авто, дівчину відмовилися впускати до автівки. Тоді вона почала знімати усе, що відбувається. У цей момент до неї підбіг чоловік у військовій формі та побив її милицею.











Реакція Одеського обласного ТЦК та СП на подію

Згодом Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки відреагував на поширену інформацію щодо побиття дівчини.

Як зазначається, за фактом події, що трапилась днями під час комендантської години з громадянкою в Одесі на вулиці Грецькій, розпочато службову перевірку.

"У разі виявлення та доведення провини представників ТЦК та СП, вони буду притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством. Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП засуджує будь-які прояви насильства та співпрацює з правоохоронними органами для встановлення реальних обставин", - йдеться у повідомленні.