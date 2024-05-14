Побиття дівчини представником ТЦК в Одесі: Міноборони тримає розслідування справи на контролі
Міноборони надає всебічну підтримку у розслідуванні побиття дівчини представником ТЦК в Одесі.
Про це повідомила пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.
Там зазначили, що за вказаним фактом Одеською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.
"Міністерство оборони України тримає на контролі розслідування цієї справи, надаючи повну і всебічну підтримку органам досудового слідства для встановлення усіх обставин та притягнення винних до відповідальності", - йдеться в повідомленні.
Побиття дівчини в Одесі
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що чоловік, який представився співробітником ТЦК, милицею побив 19-річну дівчину в Одесі.
Згодом в обласному ТЦК повідомили, що розпочали службову перевірку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
***********
Круто. Це вже шо, в Україні є ціла прокуратура, яка спеціалізовано займається "сферою оборони" від нападів тецекашників? Охвігєть! )))
А звичайні правоохоронці хіба вже не можуть розслідувати звичайний кримінал із побиттям?
А щодо ухилянтів від ТЦК, то взагалі не зрозуміло чиї вони.
Як умисне легке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України) https://dumskaya.net/news/neizvestnyy-v-*******-forme-izbil-vchera-nochyu-183988/ кваліфіковано напад на одеситку, скоєний на Грецькій вулиці , де, як з'ясувала «Думська», дівчину добре знали.
Правоохоронці запевняють, що дізналися про подію із соцмереж, а саму потерпілу востаннє бачили такою, що виходила з райвідділку.
За версією поліції все почалося з того, що напередодні ввечері на Гаванній п'яна компанія посварилася з таксистом, який відмовився вести нетверезих молодих людей. Ті в помсту залили його з газового балончика. На виклик чоловіка виїхав екіпаж патрульної поліції. Усіх учасників конфлікту запросили до райвідділу на Грецькій.
«У райвідділі дівчина поводилася агресивно, кидалася в бійку до поліцейських, розбила віконне скло на контрольно-пропускному пункті, на вимоги поліцейських припинити протиправні дії не реагувала. Щодо неї було складено кілька протоколів за ст.ст. 173 (Дрібне ***********, - Ред.) і 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, - Ред.) КУпАП, а також протокол про адмінзатримання», - йдеться в офіційному повідомленні поліції.
Крім того, щодо одного молодика склали протокол за ч. 3 ст. 178 КУпАП (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява в громадських місцях у п'яному вигляді).
Після складання адміністративних матеріалів і взяття пояснень молодих людей відпустили.
Правоохоронці запевняють, що дізналися про напад уже наступного дня, тобто сьогодні, 14 травня. До них надійшло повідомлення, що вночі дівчину побили працівники ТЦК та СП.
«За інформацією від органів здоров'я, їй заподіяно закриту черепно-мозкову травму та забій грудної клітки. Сама потерпіла із заявою до правоохоронних органів не зверталася, на телефонні дзвінки дізнавача не відповідає і вдома не з'являється», - заявили правоохоронці.
Ключовим для розуміння того, що ж насправді сталося цієї ночі на Грецькій стало б відео з камер зовнішнього спостереження. Відділення поліції, Торговий центр, безліч бутиків - усі вони дбають про власне безпеку, і камер на цьому п'ятачку достатньо. Однак жодного кадру немає не те щоб від офіційних джерел, матеріали не просочилися навіть у всюдисущі пабліки.
І ще одне дуже важливе питання, звідки взагалі взялася милиця. Це не палиця, не палиця, не кийок, не те, щоб рідкість, але просто так на дорозі не валяється, і позичити в тих же копів не вийде. І як чоловік у військовій формі, і, ймовірно, з милицею, непомітно зник з-під носа поліцейських. Конфлікт не був тихим. Невже подібні крики лунають на Грецькій так часто, що копи не звертають на них узагалі жодної уваги?
Звідки взявся і куди подівся бусик. Ще одне запитання, відповідь на яке точно допоможе поліції розібратися в цій справі.
При цьому неоднозначною виявилася й особистість жертви нападу. Антоніна Токмакова - не вперше в цьому райвідділі. Точніше ні перший, ні другий, і навіть ні третій. У травні саме на Грцькій, 42 стався інцидент із непокорою поліцейським. Її оштрафували за це на 136 гривень. У 2022 вона «вчинила злісну непокору розпорядженню поліцейського, а саме не відійшла на позначену відстань». І знову штраф. Перша адмінка Антоніни - нецензурна лайка у 2021, вона була ще неповнолітньою. Суд постановив «застосувати щодо неї захід впливу у вигляді попередження».
А от подальші рішення Феміди були не настільки поблажливими.
Рік тому суд оштрафував її за нанесення легких тілесних ушкоджень на 850 гривень. Дівчина ополчилася на випадкову перехожу, яка знімала на телефон, як п'яна компанія бешкетує. Щоправда, штраф так і не був виплачений, і нашій героїні присудили 50 годин громадських робіт. Крім того, вона намагалася винести із «Сільпо» на Європейській вулиці (колишня Катерининська) три сендвічі та іншу їжу, загальною вартістю тисяча гривень, але на виході її затримала пильна охорона. Із секонду на Буніна вона хотіла поцупити дві футболки та хустку, і знову попалася. Її також визнавали винною і в домашньому насильстві - обзивала матом власну бабусю та погрожувала їй фізичною розправою. Ще кілька штрафів по 170 гривень.
Ця дівчина, здається, притягує всілякі адмінпорушення. Її ловили з марихуаною і знову оштрафували на 850 гривень.
Усе перераховане вище свідчить про те, що Антоніна непутяща, можливо скандальна. І її точно знають у райвідділі. Ми ідентифікували місце нападу - це майже середина перехрестя Грецької вулиці та Червоного провулка. Бусік завертав ліворуч, щоб провулком проїхати в бік Буніна. Як думаєте, чи проглядається це місце з відділення поліції, де Антоніна щойно була?
https://dumskaya.net/news/izbienie-odessitki-vozle-rayotdeleniya-politcii-183992/ua/
Я вже давно підмітив, шо коли є якась вина поліціянтів ,або тцкшників. То в них завжди сама людина винна -була п'яна, вживала наркотики, епілепсія, сама себе побила, сама вихопила автомати у охоронця і застрелилась. Тому їм віри немає...
Можна помєдлєннєє, я запісиваю:
1) наркоманів
2) всіх зі штрафами
3) "за воровство" (це сірйозно, - треба буде ******* всю ОПу і більшу половину Кабміну)
https://youtu.be/nBZojKFQTak?t=27
https://espreso.tv/suspilstvo-v-odesi-na-divchinu-napav-cholovik-u-viyskoviy-formi-ttsk-rozpochav-sluzhbovu-perevirku
Вона разом з трьома друзями прийшла в поліцію написати заяву на таксиста, який залив їх перцевим балоном в обличчя. Тоді у відділок зайшов військовий з милицями та представився співробітником ТЦК.
Коли юнаки написали заяву, їх упродовж двох годин не випускали з приміщення.
Як розповіла постраждала, згодом правоохоронці відпустили двох 19-річних хлопців, а третього залишили у відділку, аби відвести до місцевого ТЦК "розбиратися". 19-річна дівчина вирішила поїхати разом з другом, представившись його дівчиною. На це погодилися працівники військкомату.
Проте після того, як хлопця посадили в авто, дівчину не впустили до машини. Вона почала фільмувати на телефон усе, що відбувається. У цей момент до неї підбіг чоловік у військовій формі та побив її милицею.
У результаті, як стверджує постраждала, вона отримала два розсічення на голові, численні синці по всьому тілу та забій правого м'яза плеч
Обов'язково користуйтеся своiм правом на самозахист, не чекайте на допомогу вiд мусарiв , вони ваши вороги, i мають завдання знищувати украiнцiв👈