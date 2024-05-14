Побиття дівчини представником ТЦК в Одесі: Міноборони тримає розслідування справи на контролі

Міноборони надає всебічну підтримку у розслідуванні побиття дівчини представником ТЦК в Одесі.

Про це повідомила пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що за вказаним фактом Одеською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.

"Міністерство оборони України тримає на контролі розслідування цієї справи, надаючи повну і всебічну підтримку органам досудового слідства для встановлення усіх обставин та притягнення винних до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Побиття дівчини в Одесі

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що чоловік, який представився співробітником ТЦК, милицею побив 19-річну дівчину в Одесі.

Згодом в обласному ТЦК повідомили, що розпочали службову перевірку.

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