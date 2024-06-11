Бил и унижал курсантов: сообщено о подозрении преподавателю Академии сухопутных войск во Львове, - ГБР. ФОТОрепортаж
Работники ГБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении начальнику учебного курса одного из факультетов Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Офицер более года бил и унижал курсантов, пытаясь "научить" их дисциплине и порядку.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Систематические избиения курсантов
"Это происходило на территории академии во Львове и в казармах в одном из сел области. О таких "воспитательных методах" стало известно только в марте этого года, тогда же было зарегистрировано уголовное производство", - говорится в сообщении.
В частности, удалось задокументировать применение силы к четырем курсантам, которых преподаватель бил по голове и в разные части тела. Он делал это не только руками, но и прикладом оружия и ремнем, отмечают в ГБР.
Правоохранители отметили, что недовольство подозреваемого офицера могли вызвать небрежно сложенные вещи курсантов или ошибки в журнале. Когда один из курсантов опоздал на построение из-за курения, преподаватель заставил его есть сигареты перед другими, чтобы проучить его.
Сейчас также устанавливают другие эпизоды противоправной деятельности.
В ГБР добавили, что перед тем, как фигуранту сообщили о подозрении, его перевели на другую должность в одну из воинских частей на Львовщине.
Мера пресечения военному
Его подозревают в применении насилия в отношении подчиненного, совершенного в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины), что предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.
Военному уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 908,4 тысячи гривен.
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В чоловічих колективах, насамперед серед військових, як у бійцівських клубах, командир/тренер - це і батько і вчитель і старший товариш, який за засвоєну науку й успіхм похвалить, а за недбальство, лінь і непослух - покарає.
А не сачкувати й ухилятись від бойових завдань при першій ліпшій нагоді.
А що стосується вимоги з'їсти цигарки, то курсант міг відмовитись. І це додало б йому авторитету і поваги. Але якщо послухався і з'їв, то він явно не той, хто мав би в майбутньому носити офіцерські погони...
Як би це цинічно не виглядало, але саме таким чином відбувається природня сегренація і відсів слабодухих і випадкових людей, які претендують на командні посади в армії.
То тут у нас ауешник сраний, а не людина. Ну все зрозуміло тоді.
Инша річ, що покарання мають бути у вигляді фізичних навантажень.
З иншого боку, кадети, якщо вони мають намір колись захищати Україну, спершу мають навчитися захищати себе особисто: тобто банально набити пику своєму кривдникові, якщо він перетнув межу.
У сусідньому артполку ""неруські" взяли методу - "мая твая не панимает"! Ротний їх зібрав у одну команду Усі сидять у класі та вивчають теоретичні дисципліни (готували артилеристів-гаубичників) А ці "непанимающие" - на плацу, на морозі Вантажать та розвантажують ящики зі снарядами і знайомляться з елементарними військовими командами російською мовою Через тиждень російською мовою заговорили майже всі
Оце і є "розумно застосовані жорстокі методи"
Может и дальше заниматься любимым делом, но уже с русскими пленными....
Далі вони вже будуть бити ухилянтів на вулицях міст.
Бив та принижував курсантів
ВВСВПС заміняють МТС - а тут одного викладача не могли завали....підкорити!