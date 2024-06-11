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Бил и унижал курсантов: сообщено о подозрении преподавателю Академии сухопутных войск во Львове, - ГБР. ФОТОрепортаж

Работники ГБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении начальнику учебного курса одного из факультетов Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Офицер более года бил и унижал курсантов, пытаясь "научить" их дисциплине и порядку.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Систематические избиения курсантов

"Это происходило на территории академии во Львове и в казармах в одном из сел области. О таких "воспитательных методах" стало известно только в марте этого года, тогда же было зарегистрировано уголовное производство", - говорится в сообщении.

У Львові офіцер принижував курсантів Академії сухопутних військ

В частности, удалось задокументировать применение силы к четырем курсантам, которых преподаватель бил по голове и в разные части тела. Он делал это не только руками, но и прикладом оружия и ремнем, отмечают в ГБР.

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Правоохранители отметили, что недовольство подозреваемого офицера могли вызвать небрежно сложенные вещи курсантов или ошибки в журнале. Когда один из курсантов опоздал на построение из-за курения, преподаватель заставил его есть сигареты перед другими, чтобы проучить его.

Сейчас также устанавливают другие эпизоды противоправной деятельности.

У Львові офіцер принижував курсантів Академії сухопутних військ

У Львові офіцер принижував курсантів Академії сухопутних військ

В ГБР добавили, что перед тем, как фигуранту сообщили о подозрении, его перевели на другую должность в одну из воинских частей на Львовщине.

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Мера пресечения военному

Его подозревают в применении насилия в отношении подчиненного, совершенного в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины), что предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Военному уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 908,4 тысячи гривен.

Автор: 

Львов (4585) насилие (395) военнослужащие (6145) ГБР (2994) подозрение (490)


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Топ комментарии
+15
Ти зовсім ********, чи тільки троха?
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11.06.2024 14:52
+7
Доволі оригінальна позиція. Віддубась та обісци курсанта-і бути йому мужнім бойовим офіцером.
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11.06.2024 15:18
+6
В європі куди намилився напольйон, армія - така сама робота як і інші. А тут прийшов на роботу, а якесь мурло тебе б'є по голові і каже це нормально. Мурло перевели на іншу посаду, бити інших. До європи цій території як до неба рачки.
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11.06.2024 15:03
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Правила форума Совет форумчан
А як же тоді ці майбутні офіцери будуть діяти в бойових умовах? Якщо їх тепер не навчити жорсткими методами? А лише усними зауваженнями і настановами, які в одне вухо влетвли, а в інше вилетіли.
В чоловічих колективах, насамперед серед військових, як у бійцівських клубах, командир/тренер - це і батько і вчитель і старший товариш, який за засвоєну науку й успіхм похвалить, а за недбальство, лінь і непослух - покарає.
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11.06.2024 14:48 Ответить
Ти зовсім ********, чи тільки троха?
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11.06.2024 14:52 Ответить
А ти?
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11.06.2024 15:08 Ответить
В бойових умовах будуть пи₴дити і принижувати з такою наукою. Адже так?
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11.06.2024 15:04 Ответить
Будуть воювати. Вміло і мужньо.
А не сачкувати й ухилятись від бойових завдань при першій ліпшій нагоді.
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11.06.2024 15:13 Ответить
Доволі оригінальна позиція. Віддубась та обісци курсанта-і бути йому мужнім бойовим офіцером.
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11.06.2024 15:18 Ответить
Ні, будуть ставитись до своїх підлеглиї так, як їх навчив чей покидьок - тобто як до сміття. Цей совок потрібно випалювати вогнем, якщо ми хочемо перемогти, бо маленька совєтська армія не переможе більшу совєтську армію! А у арміях цивілізованих країн офіцер у війську цінує підлеглих, а не ставиться до них як до сміття!
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11.06.2024 15:54 Ответить
ти коментуєш, не прочитавши статтю? який батько, який вчитель, який товариш змусить їсти цигарки?
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11.06.2024 15:23 Ответить
Тут йдеться про загальний принцип, а не якийсь окремий випадок: фізичний вплив при такій научці, єдиний для всіх і кожного з порушників, це не западло. А значить і не є приниженням.
А що стосується вимоги з'їсти цигарки, то курсант міг відмовитись. І це додало б йому авторитету і поваги. Але якщо послухався і з'їв, то він явно не той, хто мав би в майбутньому носити офіцерські погони...
Як би це цинічно не виглядало, але саме таким чином відбувається природня сегренація і відсів слабодухих і випадкових людей, які претендують на командні посади в армії.
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11.06.2024 15:52 Ответить
Я вже далеко не пацан, та й ти також. Ні мене, ні я нікого в житті *********** не виховував. Результат вийшов не поганий. А тебе мабуть *******? Співчуваю. Це цивілізаційний розлом в погляді на виховання. Сильна людина, при вихованні, застосовує свій авторитет, а не кулак
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11.06.2024 18:36 Ответить
"не западло"?
То тут у нас ауешник сраний, а не людина. Ну все зрозуміло тоді.
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11.06.2024 21:31 Ответить
З кожного погляду маєте якусь рацію: з одного боку, звісно, що то не школа балету, а військовий навчальний заклад -- там має бути жорстка дисципліна.

Инша річ, що покарання мають бути у вигляді фізичних навантажень.

З иншого боку, кадети, якщо вони мають намір колись захищати Україну, спершу мають навчитися захищати себе особисто: тобто банально набити пику своєму кривдникові, якщо він перетнув межу.
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11.06.2024 15:26 Ответить
Жорстокі методи" - це змушення до виконання фізичних вправ чи тренувань у виконанні військових вправ При цьому є користь - фізичні навантаження молодому організму потрібні А тут - "чистої води" знущання та приниження! У нас ротний, на навчаннях, курильщикам у палатках призначав додаткові вправи: "Копание окопа для стрельбы стоя с лошади" Тобто рився окоп повного профілю - тільки з глибиною до 3 метрів Але яма не кидалася - у ній облаштовувався ротний туалет на два "очка" П"ять таких ям - і рота забезпечувалася повноцінним туалетом
У сусідньому артполку ""неруські" взяли методу - "мая твая не панимает"! Ротний їх зібрав у одну команду Усі сидять у класі та вивчають теоретичні дисципліни (готували артилеристів-гаубичників) А ці "непанимающие" - на плацу, на морозі Вантажать та розвантажують ящики зі снарядами і знайомляться з елементарними військовими командами російською мовою Через тиждень російською мовою заговорили майже всі
Оце і є "розумно застосовані жорстокі методи"
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11.06.2024 15:40 Ответить
А не пробували закинути в палатку пару димових шашок з командою "гази!", в якій обарзівші "діди" на ліжках задерши ноги ігнорили наказ новенького взводного на загальне шикування?
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11.06.2024 16:03 Ответить
У нас до такого не доходило
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11.06.2024 16:12 Ответить
Готовый штурмовик!
Может и дальше заниматься любимым делом, но уже с русскими пленными....
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11.06.2024 14:49 Ответить
Нехай спочатку на нулі наловить тих полонених, а потім їх виховує
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11.06.2024 15:06 Ответить
Це одностайна підтримка студентів та супротив проти пресу влади
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11.06.2024 14:50 Ответить
виховував для служби на кацапів, там теж такі методи **********..., мабуть, цей офіцер теж з кацапів буде...
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11.06.2024 14:51 Ответить
Нет. Он точно ещё от совка остался. При совке в военных училищах был безпредел.
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11.06.2024 15:09 Ответить
А я думав, що він готував майбутніх тцкашників. Методи то ті ж самі.
Далі вони вже будуть бити ухилянтів на вулицях міст.

Бив та принижував курсантів
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11.06.2024 18:50 Ответить
"Дєдавщіна і матєрщіна - два столпа, на каторих зіждєцца красная армія!"
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11.06.2024 14:52 Ответить
3 курсанти ВВС ВПС заміняють МТС - а тут одного викладача не могли завали.... підкорити!
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11.06.2024 14:57 Ответить
І це інститут, тобто добровільна служба. А що тоді робилось у строковиків та зараз серед нових мобілізованих...
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11.06.2024 14:59 Ответить
В європі куди намилився напольйон, армія - така сама робота як і інші. А тут прийшов на роботу, а якесь мурло тебе б'є по голові і каже це нормально. Мурло перевели на іншу посаду, бити інших. До європи цій території як до неба рачки.
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11.06.2024 15:03 Ответить
Ну прям об этом там никто не знал и не слышал?! Удивительно даже! Это всегда было, есть и будет во всех учебных заведениях армейского направления. Ну, что греха таить. Любое возьмите в наблюдение на 3-6 месяцев. Такое увидите, ахххх... А этому, просто не повезло. Наверное с кем-то не помирился или не поделился, и сдали бедолагу. Теперь на "0" поедет.
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11.06.2024 15:07 Ответить
З усіх "тилових офвіцерів" ЗСУ які себе скомпроментували, включаючи офіцерських гнид з ТЦК -спершу потрібно зняти звання і рядовими стріками на передову,щоби одразу відчули "смак війни",однак на даний час при цій антиконституційній зевладі це проблема №1....
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11.06.2024 15:11 Ответить
Задача любої армії - зламати людину і виліпити з неї те, що армії потрібно. Як і на зоні і в монастирі. Що ж ви хочете?
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11.06.2024 15:19 Ответить
отак і спробуй викорінити "совок", якщо його апологети займають вищі керівні посади
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11.06.2024 15:25 Ответить
Сраний гондон, а не офіцер!
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11.06.2024 15:28 Ответить
Та ні. Це якраз "офіцер" тільки совєцький - "рабочє-крєстьянского проісхождєнія". З бидла, якщо по простому.
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11.06.2024 15:46 Ответить
Найкращим варіантом було б надати право курсантам відхерачити цього дебільного козла в темній кімнаті, щоб срався і сцявся під себе до самої смерті - тоді й іншій подібній сволоті наука буде!
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11.06.2024 16:08 Ответить
ідеально підходить для проходження подальшої служби в ТЦК
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11.06.2024 17:15 Ответить
Саме так! Одного поля ягоди з кацапськими "колєгами".

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11.06.2024 18:54 Ответить
Совки кримінальні повинні вимерти ,або їх треба знищувати .
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11.06.2024 17:45 Ответить
Портупеї вже ніхто не носить, але це саме той випадок!
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11.06.2024 17:47 Ответить
 
 