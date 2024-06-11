Бил и унижал курсантов: сообщено о подозрении преподавателю Академии сухопутных войск во Львове, - ГБР. ФОТОрепортаж

Работники ГБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении начальнику учебного курса одного из факультетов Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Офицер более года бил и унижал курсантов, пытаясь "научить" их дисциплине и порядку.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Систематические избиения курсантов

"Это происходило на территории академии во Львове и в казармах в одном из сел области. О таких "воспитательных методах" стало известно только в марте этого года, тогда же было зарегистрировано уголовное производство", - говорится в сообщении.

В частности, удалось задокументировать применение силы к четырем курсантам, которых преподаватель бил по голове и в разные части тела. Он делал это не только руками, но и прикладом оружия и ремнем, отмечают в ГБР.

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Правоохранители отметили, что недовольство подозреваемого офицера могли вызвать небрежно сложенные вещи курсантов или ошибки в журнале. Когда один из курсантов опоздал на построение из-за курения, преподаватель заставил его есть сигареты перед другими, чтобы проучить его.

Сейчас также устанавливают другие эпизоды противоправной деятельности.

В ГБР добавили, что перед тем, как фигуранту сообщили о подозрении, его перевели на другую должность в одну из воинских частей на Львовщине.

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Мера пресечения военному

Его подозревают в применении насилия в отношении подчиненного, совершенного в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины), что предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Военному уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 908,4 тысячи гривен.