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Нападение на волонтера в Киеве из-за украинского языка: задержан второй подозреваемый. ФОТО

Правоохранители установили и задержали второго подозреваемого в нападении на волонтера в Оболонском районе Киева. Им оказался 70-летний пенсионер.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева и городскую прокуратуру.

Как отмечается, мужчина сейчас дает показания следователям, его действия квалифицированы как хулиганство, а за совершенное нарушителю грозит до четырех лет лишения свободы.

6 июня работники Оболонского управления полиции с помощью аналитиков криминального анализа и во взаимодействии с сотрудниками СБУ, установили и задержали второго нарушителя.

Им оказался киевлянин 1954 года рождения. Следователи вручили ему сообщение о подозрении за совершение хулиганских действий.

Напад агресивних пенсіонерів на волонтерку в Києві

Смотрите также: В Киеве двое нетрезвых мужчин избили волонтера из-за украинского: 73-летнему напавшему сообщено о подозрении, его сообщника ищут. ФОТОРЕПОРТАЖ

Что случилось?

Установлено, что 2 июня у подозреваемого был день рождения, поэтому он вместе с 73-летним знакомым, с которым они торгуют на рынке, отметили это событие алкоголем и вечером возвращались домой.

На выходе из подземного перехода на улице Новоконстантиновской подозреваемый, по его словам, решил сделать девушке несколько комплиментов, но она его ухаживаний не оценила.

Напад агресивних пенсіонерів на волонтерку в Києві

"Не желая общения, она ответила, что не понимает мужчин. Ответ на украинском языке вызвал агрессию нетрезвых пенсионеров, которые начали нецензурно оскорблять девушку, поэтому она решила снимать их на мобильный телефон", - отмечают в прокуратуре.

Читайте также: Полицейские задержали четырех человек, связанных с нападением на украинских волонтеров в Праге, - СМИ

Далее подозреваемый несколько раз ударил ее по ноге, а также нанес удар ладонью в нос. Все это произошло после того, как его сообщник отобрал у девушки телефон. Пострадавшей удалось вернуть телефон. После чего злоумышленники скрылись с места происшествия.

Напад агресивних пенсіонерів на волонтерку в Києві

Мужчина не признает свою вину

На данное время 70-летний подозреваемый своей вины не признает, отмечают прокуроры. Утверждает, что лишь пытался остановить конфликт девушки со своим знакомым.

Напомним, 5 июня в Киеве задержали 73-летнего мужчину, который на почве языкового вопроса напал на местного волонтера в Оболонском районе города. Ему сообщили о подозрении в хулиганстве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Праге русскоязычные иностранцы напали на волонтеров, собиравших деньги в поддержку Украины. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

Киев (25568) нападение (2217) прокуратура (5017) волонтеры (2636) подозрение (491)


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Топ комментарии
+37
Мають сісти на реальні терміни. Не можна вибачати такого.
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07.06.2024 10:45
+36
Задовбали ці "совкові" бічі.
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07.06.2024 10:44
+34
паспорт "негромадянина", себто людини 2-го сорту, за прикладом країн Балтії, треба було видати таким дибілам, ще в 1992-93 роках, відразу після розвалу совка, а кому чось не подобається - чемодан, вокзал, мацковія !!! але хто це мав робити ??? хитрий комуняка кравчук чи червоний деректор, автор української олігархії, кучма ???
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07.06.2024 10:44
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Правила форума Совет форумчан
Дубасять?
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07.06.2024 10:42 Ответить
Задовбали ці "совкові" бічі.
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07.06.2024 10:44 Ответить
вже виросло нове покоління зелених бічів чи биків
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07.06.2024 10:46 Ответить
ну так !!! так званий "зе-депутат" бужанські відзначився черговими українофобськими заявами !!!!



враховуючи те що ж ОПою "найвеличнішого" зе-янелоха, ************** оманського керує і є фактично регентом при фактично недієздатьному піскограї оманському зе-н*ркомані є агент кацапського фсб дермак !!! а, без дозволу дермака цей бужанській навіть пукнути голосно не може, то усе доволі сумно !!!
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07.06.2024 11:10 Ответить
Як війну вигравати, якщо таке допускати?
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07.06.2024 11:44 Ответить
а хто Вам сказав що зелена банда колоборантів, запроданців і тупо агентів кацапського фсб збирається цю війну вигравати ??? вони виконують "оманські договорняки" і готують країну до капітуляції !!! внтакще як почснити недолугі дії зе-вдади ???
Dmytro Nikolaychuk: Украинский стыд - это когда идиоты у власти позорятся на весь мир с таким самодовольным видом, будто делают что-то гениальное. А ты не только не голосовал за это, но еще и предупреждал как Мог! А идиоты, которые это понавыбирали, гордятся этим убожеством. Но стыдно при этом тебе.
Софія Федина: Роман Костенко з трибуни заявив про критичну ситуацію з масовою мобілізацією працівників оборонних підприємств, які прийшли в ТУК оновити дані і ...не повернулися до роботи. Зараз це відповідальність уряду інформувати правила і процедури броні. Але в той час як цирки і онлайн казино мають бронь погоджену опу, працівники оборонки, які виготовляють продукцію критично потрібну армії - не мають.
Lida Sha: Все правильно! Бронь на 95 кварт є, бо вони мають постійно гастролювати та висміювати хохла-малороса. А якщо їх мобілізують, то нарід може одна дня прокинутися і прозріти, що їх перетворювали у тупих баранів.


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07.06.2024 13:42 Ответить
Бойовий пердун.
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07.06.2024 11:48 Ответить
+ 100 !

старі гнилі пеньки се-ре-се-ру

.
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07.06.2024 14:00 Ответить
Ці совкові мамонти повиздихають, потім підійде покоління молодих зараз зебілів. Нажаль тут ще довго буде о таке...
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07.06.2024 10:44 Ответить
паспорт "негромадянина", себто людини 2-го сорту, за прикладом країн Балтії, треба було видати таким дибілам, ще в 1992-93 роках, відразу після розвалу совка, а кому чось не подобається - чемодан, вокзал, мацковія !!! але хто це мав робити ??? хитрий комуняка кравчук чи червоний деректор, автор української олігархії, кучма ???
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07.06.2024 10:44 Ответить
В 1992 таких в Україні було 99%. Вони самі вам видали б такий паспорт...
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07.06.2024 10:53 Ответить
80%
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07.06.2024 10:57 Ответить
В любому випадку подавляюча більшість. Особливо в Києві.
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07.06.2024 11:02 Ответить
при нормальній українськкій владі яка б скасувала усе кацапське окупаційне лайно типу "1-2 та 9 мая", "8 марці", визнаала б Героями України, барцями за її Волю і Незалежність Бандеру, Шухевича, Мельника, Коновальця, Петлюру і ще сотні тисяч Героїв - вояків ОУН УПА, 1 української дивізії Січових Стрілців Галичина, батальйонів Ронлад і Нахтігаль, армії УНР, ЗУНР, УГА, Січових Стрільців періоду І Світової війни, не надала б !!! а ми до 2014 року вшановували чужих для українців "героїв" переважна кацапів ч-леніна, сталіна, ватутіна, жукова, петровського, кагановича, фрунзе, катьку2, петку1 і тд.тп. і їх приспішників колоборантів на кшталлт ковпака, кожебуда, щорса, котовського і тд.тп. !!!
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07.06.2024 11:04 Ответить
Ви добре пам'ятаєте якою була Україна на початку 90-х ?
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07.06.2024 11:20 Ответить
я добре памятаю !!! як би замість червоного діректора "южмаша", якого піарили на кожному кокацапському телеканалі, тоді вибрали журналіста, десидента, баторічного вʼязня червоних комуно-нацистьких контаборіяв Вячислава Чорновола, Україна зараз була б зовсім іншою !!!
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07.06.2024 11:24 Ответить
І хто б його вибрав би тоді? 80% скаліченого совком бидла?
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07.06.2024 11:32 Ответить
Не треба ображати багатьох людей, народившихся в совку,
також це стосуеться мене, скаліченими совком бидлом!
Так, ми скаліченi совком, але жертви! Вам добре зараз
писати та говорити що забажаеш-подивилася би я на
вас, "дисидент" довбаний, яким би був сам...
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07.06.2024 13:07 Ответить
Намагався підібрати щось не таке образливе але так і не зміг.
Мушу визнати що і я тоді, будучи дитиною чи вже підлітком не дуже то й відрізнявся зі своїми оточенням, серед вищевказаної вибірки суспільства.
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07.06.2024 13:29 Ответить
А я з 1952 року народження-була жовтенятком, пiонеркою та
комсомолкою... 90-ти катком пройшлись по нас-тяжкi були часи.
Але мене не зробило все це ватницею-люблю Украiну, наш народ
та голосувала за П.О.Порошенко. Маю надiю, те що я з 25%, говорить
за мою адекватнiсть. Бажаю Вам всього найкращего i по-доброму
порадити-не знаючи людини, краще нiчого не коментувати, чим її образити.

Дуже багато на форумі стало злості, нетерпимості, образ...А це дуже погано...
Головне не втратити себе в цій війні і всіх важких обставинах. 😊
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07.06.2024 16:35 Ответить
Дякую і вам всього найкращого! А саме ПЕРЕМОГИ!!!

голосувала за П.О.Порошенко. Маю надiю, те що я з 25%, говорить

за мою адекватнiсть. 100% !!!

На жаль мені дуже важко на цю тему розмовляти з родичами, друзями та знайомими. Хоча і більшість з них важко звинуватити в нелюбові до України...
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07.06.2024 17:32 Ответить
Дякую за комент, а за ваших рiдних можу одне сказати-просто любiть iх. Прийде час i вони зрозумiють Вас, а може i нi...Ну що поробиш-не кожному дано критично мислити... 😊
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07.06.2024 20:28 Ответить
Доречі, в Білорусі тоді вибрали аналога Чорновола - Шушкевича. Це говорить, що рівень національної свідомості на той момент у білорусів був вищим. Гадаєте це їм допомогло?
Враховуючи той загальний занепад в пострадянських країнах, помножений на тотальне та відносно різке впровадження білоруської мови та інших просвітницьких програм у простого народу миттєво виникла відраза від націоналізму в будь якому його прояві. У дружини сестра вчилась в школі відносно не погано але як різко впровадили мову, одразу погано пішли справи. Зараз більшої ватниці годі й шукати тут... І таких прикладів безліч.
І це при тому, що в Білорусі 90-ті пройшли спокійно та не напряжно відносно України. В мене тут всі родичі по материнський лінії і мав можливість тоді постійно сюди їздити і дивитися на власні очі. Можна навіть сказати в магазинах все було! Такого явища як "кравчука" і близько не було.
Як закономірний ітог - на наступних виборах (1994)обирають колгоспника з гаслами як у ЗЕ та Яника....
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07.06.2024 14:27 Ответить
Ув.Таня М.То що Ви совок це участь кожного .в більшій.чи в меншій мірі.А жертвами поголовно стали не тому що народилися в союзі.а це мета побудови нового суспільства комуняками.Які досягли успіхів досягненям образу *советский народ*.Жертва, та скалеченні совком це не образа.а факт.З перших днів моєї трудової діяльності(1965р.) зрозумів,що живу в психбольниці.Но ніколи не мав неповаги по відношеню к співвідчизникам.Со школьної скам'ї не маю кумирів.а потім став аппонентом до любої влади і вона мені не потрібна,Хоча розумію,що ми залежні від неї.Навчився не обманювати себе і завжди став брати ініціативу на себе.При різних владах був затребуваний.Вони в мене потребували,а не я в них.Мав завжди повагу в будь-яких суспільствах.Чому так було в країні мені було зрозуміло.а інші леше чуяли не ладно і пристосовувалися.Проробив на одному педпріємстві 54р.,міг і далі працювати.Но з приходом зеленської влади зрозумів, мені не подоружувати.з ними.Ще на опереженя.Не називайте мене дисидентом.Мою квартиру зруйнували росіяни 06.03.2022.Не було де жити і перебував у тяжкому стані здоров'я. А те що таке суспільство,то вибори показали на сріз його ,через значну перевагу недолугої влади зеленого кольору.Чому так - мені зрозуміло,тому і не годую.Це вибір моїх співвідчизників.Но жопаделаешь.Маємо,що маємо. Для мене Україна понад усе! І велечезна подяка нашим воїнам.
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07.06.2024 17:18 Ответить
Пам'ятаю ~90-й рік на Печерську якась "коренная" киянка бідкалась: "Щас чё-то появілось "чого", "кого"..." . Мовляв "хахли" у Київ понаїхали.

Думаю зараз на Печерську мало, що змінилось. Хіба що чинуші за свої крісла переживають.
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07.06.2024 11:57 Ответить
Звідки вона взялась би, та проукраїнська влада? У нас комуністи до 2000 року мали більшість в парламенті.
І я бачу ви їх прибічник - лише комуняки ставлять а один ряд Нахтігаль і УПА...
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07.06.2024 11:22 Ответить
а чим вам, прошу пана не подобаються батальйони Роланд, Нахтігаль, дивізія Галичина ??? для мене вони Герої України, бо на боці меншлго зла боролизся проти найбільшого зла для України, українців за останні 100-500 років - червоного кацапо-совка, комуно-нацизму !!! проти нащадків червоних комуно-нацистів вже більше 10 років воюють українці на сході і півдіні України !!!
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07.06.2024 11:30 Ответить
Вони воювали не за Україну, а в першу чергу за Третій Рейх. За Україну воювала УПА. Ставити їх в один ряд це улюблена практика саме комуно-нацистів і провокаторів.
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07.06.2024 11:53 Ответить
усі українці, хто ваював проти червонож*пого комуно-нацистького, кацапо-совкового окупаційного лайна і біонепотребу автоматично воювали за Вільну і Незалежну Україну !!!
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07.06.2024 13:03 Ответить
нікакіх полумєр !

висилати в рашку к єпєням !

.
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07.06.2024 14:04 Ответить
А коли здійснюють супротив.ВБИВАТИ.
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07.06.2024 17:31 Ответить
"Стверджує, що лише намагався зупинити конфлікт дівчини зі своїм знайомим" - поэтому ударил ее по-ноге и по-носу
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07.06.2024 10:44 Ответить
Мають сісти на реальні терміни. Не можна вибачати такого.
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07.06.2024 10:45 Ответить
Там ще й прояви нацизма по повній!
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07.06.2024 11:05 Ответить
Не нацизма, а кацапізма. А українськими нацистами маємо бути ми всі, тоді такі ось внутрішні вороги будуть боятись. щось пікнути, а в нас буде сильна, монолітна та процвітаюча Українська Нація.
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07.06.2024 11:19 Ответить
Ти не плутай нацизм і націоналізм. Якщо не кацапський провокатор звичайно.
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07.06.2024 11:24 Ответить
кацапізм - дужк влучно
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07.06.2024 11:48 Ответить
Не згоден.Українці повині себе відчувати націоналістами,но не нацистами.А ворогів націоналісти повинні знищувати без прояву насильства.Як це робили фашисти,та сьогоднешні рашисти.
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07.06.2024 17:37 Ответить
Нехай підкаблучними московськими рабами запишуться до тієї української дівчини на 4 роки, працюватимуть у неї в господарстві, як громадські роботи, тоді можна буде пробачити
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07.06.2024 12:02 Ответить
патання навіть не в пробаченні... а в прикладі для інших що бува з агресивною ватою..їх треба судити ПОКАЗОВО!
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07.06.2024 12:40 Ответить
два старих совкодрочерських пердуна
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07.06.2024 10:46 Ответить
***********??!! Це напад і підтримка ворога!!!
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07.06.2024 10:48 Ответить
Сьогоднішній "руський" це вчорашній "руськомовний", що вже не пам'ятає, ким він був позавчора. І інших "руських" у природі не існуе. Ступінь "руськості" конкретного індивідуума визначається виключно інтервалом часу між ним та його забутими предками. При цьому так звана "руська мова" завжди активно та агресивно використовується як зброя колоніального поневолення сусідів.
До речі, до 1721 року цих вертухаїв - "руських" як і "в'язниці народів" - росії, навіть у "проекті" не було. Самозвана "сарана" ось вже 4-рі сотні років "жирує" на хвилі безкарності ...
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07.06.2024 19:56 Ответить
Те, що ця гопота колись в Києві ******* україномовних в мене не викликає сумнівів. Тоді це сприймалося нормально... Така поведінка не прямо але нав'язувалась радянською владою...
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07.06.2024 10:49 Ответить
Що ж, з днем народження, виродку! Бажаю, щоб цей день народження став останнім у твоєму житті і твого поплічника!
А раз так любиш рашистську мову, то перекладаю: "Сдохни, падла!"
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07.06.2024 10:49 Ответить
***********? А те що вони за мову причіпилися до уваги не береться?!!!
А по цьому ще одна стаття передбачена!
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07.06.2024 10:49 Ответить
так мусора іх розуміють, самі - такі!! 😡😡
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07.06.2024 11:06 Ответить
Цапські гниди... Дотолерувались???
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07.06.2024 10:50 Ответить
це гнида в 2019 році за вофку зе голосувала і навіть на виборах у комісії була !!!

Виктор Онегин: Оказывается дед нападавший на девченку из-за украинского языка яркий сторонник Зеленского. Ну как оно могло быть иначе.
Забр Ком: Тому що зелені це і є антимайдан.
@UA_Peacemaker: От як так получається, що навколо нашого Вовки (дай Бог йому здоровля ), постійно крутиться всяка нечисть? Ви також це помітили?
NoName: Ніколи такого не було, і ось знову. Та маю безліч скрінів, де всяке російське лайно топить за Зеленського. З 19 року це зовсім не секрет.

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07.06.2024 13:48 Ответить
Миротворцю - респект !

ваша інформаційна база скоро стане безцінною....
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07.06.2024 14:08 Ответить
хай ненавидять українську у буцегарні, гниддя
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07.06.2024 10:51 Ответить
На розмінування їх, з руськоязичними мінами порозуміються
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07.06.2024 10:52 Ответить
A чого він отримує українську пенсію ?
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07.06.2024 10:52 Ответить
І українська пенсія і українські гроші цій публіці не заважають...
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07.06.2024 11:26 Ответить
Бо вони ненавидять все українське окрім грошей про що самі чесно про це зізнаються.
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07.06.2024 12:05 Ответить
Старих пердунів відправити на риття окопів! І тоді хай кличуть росмір!
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07.06.2024 10:53 Ответить
На фронт п&дарів рити окопи
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07.06.2024 10:54 Ответить
Какаяразніца на марші...
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07.06.2024 11:00 Ответить
Пощастило що раніше потрапили до ментів, а не до військових, бо там таке написали деякі, що моторошно читати.
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07.06.2024 11:02 Ответить
Дай Боже сідельци з цім совкодрочером зіграють у "півника" та пригостять його канхфетой вкусной "Тузік".
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07.06.2024 11:03 Ответить
70 лет, а седых волос почти нет, руки ноги нормальные. Какие 4 года? На фронт пусть идёт окопы копать
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07.06.2024 11:04 Ответить
Deux vieux ivrognes à garder en cellule de dégrisement pour un bon moment.
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07.06.2024 11:05 Ответить
гидко дивитись, як ця совіцька відрижка потім викручується, відпирається і відмазується...
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07.06.2024 11:08 Ответить
Російськомовна відрижка.
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07.06.2024 11:49 Ответить
Мені так не здається.Колаборант пішов у впевнену відмову і впевнений,що йому нічого не буде.Явно "колишній з органів",от і треба перевірити де і коли він бив україномовних.Тому що-що у п'яного на язиці,те у тверезого на умі.Це народна мудрість і прикмета. Його треба ізолювати,бо як не наводив ще ракет на Київ,то може спробувати.
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07.06.2024 16:01 Ответить
Хай платять! Моральна шкода, матеріальна, фізична + штраф за порушення порядку. Набіжить добряче і бажання вихарюватися пропаде надовго...
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07.06.2024 11:10 Ответить
ВАЖЛИВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ - ПРОБАЧАТИ НЕМОЖНА. ЦЕ ЗЛОЧИН КОЛИ НАПАДАЮТЬ НА ВОЛОНТЕРА. ПРОБАЧЕННЯ СОВКОДРОЧЕРІВ СПРОВОКУЄ ТАКИХ ІНШИХ НА БЕЗКАРНІ ПРОВОКАЦІЇ.
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07.06.2024 11:15 Ответить
Нехай посидять у допрі. Звичайно, якщо суд буде справедливим та не упередженим
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07.06.2024 11:17 Ответить
Якщо забрав телефон, то це вже не ***********, а грабіж: строки зовсім інші. Якщо цей останній зможе все спихнути на подільника (що наврядчи йому вдасться), то може залишитися *********. В іншому випадку- груповий грабіж в стані алкогольного сп'яніння, точніше, спроба (телефон жінка начебто відібрала),- а це вже не зовсім весело.
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07.06.2024 11:20 Ответить
Звісно дівчина не зрозуміла, що від неї хоче старе, п'яне, вонюче, прокацаплене ЧМО
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07.06.2024 11:23 Ответить
А чо він в рожевій футболці був? Вони два 3,14дерасти?
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07.06.2024 11:30 Ответить
не замальовуйте фото
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07.06.2024 11:33 Ответить
Калічити таких гнид треба.
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07.06.2024 11:43 Ответить
Якщо не посадять, то як до цього відноситись? За що воювати? Щоб в Києві за украінську мову тебе били?
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07.06.2024 11:47 Ответить
мусор-пенс
вінтаж-нафталін
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07.06.2024 11:50 Ответить
Фаріон була не права?
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07.06.2024 11:50 Ответить
Вешать, только вешать старых совковых пердунов.
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07.06.2024 12:44 Ответить
Зловили, це добре, а буде ще краще, якщо обох підарів прокацаплених, посадять на бутилку.
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07.06.2024 12:49 Ответить
Я серйозно якщо якесь падло мені заявить про мою українську, битиму доти поки воно не скаже Слава Україні.

Слава ЗСУ , ну і звісно Батько наш Бандера
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07.06.2024 13:13 Ответить
долбаные ленинцы-комсомольцы
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07.06.2024 16:09 Ответить
Два гуся
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08.06.2024 22:39 Ответить
 
 