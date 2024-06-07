Нападение на волонтера в Киеве из-за украинского языка: задержан второй подозреваемый. ФОТО
Правоохранители установили и задержали второго подозреваемого в нападении на волонтера в Оболонском районе Киева. Им оказался 70-летний пенсионер.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева и городскую прокуратуру.
Как отмечается, мужчина сейчас дает показания следователям, его действия квалифицированы как хулиганство, а за совершенное нарушителю грозит до четырех лет лишения свободы.
6 июня работники Оболонского управления полиции с помощью аналитиков криминального анализа и во взаимодействии с сотрудниками СБУ, установили и задержали второго нарушителя.
Им оказался киевлянин 1954 года рождения. Следователи вручили ему сообщение о подозрении за совершение хулиганских действий.
Что случилось?
Установлено, что 2 июня у подозреваемого был день рождения, поэтому он вместе с 73-летним знакомым, с которым они торгуют на рынке, отметили это событие алкоголем и вечером возвращались домой.
На выходе из подземного перехода на улице Новоконстантиновской подозреваемый, по его словам, решил сделать девушке несколько комплиментов, но она его ухаживаний не оценила.
"Не желая общения, она ответила, что не понимает мужчин. Ответ на украинском языке вызвал агрессию нетрезвых пенсионеров, которые начали нецензурно оскорблять девушку, поэтому она решила снимать их на мобильный телефон", - отмечают в прокуратуре.
Далее подозреваемый несколько раз ударил ее по ноге, а также нанес удар ладонью в нос. Все это произошло после того, как его сообщник отобрал у девушки телефон. Пострадавшей удалось вернуть телефон. После чего злоумышленники скрылись с места происшествия.
Мужчина не признает свою вину
На данное время 70-летний подозреваемый своей вины не признает, отмечают прокуроры. Утверждает, что лишь пытался остановить конфликт девушки со своим знакомым.
Напомним, 5 июня в Киеве задержали 73-летнего мужчину, который на почве языкового вопроса напал на местного волонтера в Оболонском районе города. Ему сообщили о подозрении в хулиганстве.
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враховуючи те що ж ОПою "найвеличнішого" зе-янелоха, ************** оманського керує і є фактично регентом при фактично недієздатьному піскограї оманському зе-н*ркомані є агент кацапського фсб дермак !!! а, без дозволу дермака цей бужанській навіть пукнути голосно не може, то усе доволі сумно !!!
Dmytro Nikolaychuk: Украинский стыд - это когда идиоты у власти позорятся на весь мир с таким самодовольным видом, будто делают что-то гениальное. А ты не только не голосовал за это, но еще и предупреждал как Мог! А идиоты, которые это понавыбирали, гордятся этим убожеством. Но стыдно при этом тебе.
Софія Федина: Роман Костенко з трибуни заявив про критичну ситуацію з масовою мобілізацією працівників оборонних підприємств, які прийшли в ТУК оновити дані і ...не повернулися до роботи. Зараз це відповідальність уряду інформувати правила і процедури броні. Але в той час як цирки і онлайн казино мають бронь погоджену опу, працівники оборонки, які виготовляють продукцію критично потрібну армії - не мають.
Lida Sha: Все правильно! Бронь на 95 кварт є, бо вони мають постійно гастролювати та висміювати хохла-малороса. А якщо їх мобілізують, то нарід може одна дня прокинутися і прозріти, що їх перетворювали у тупих баранів.
старі гнилі пеньки се-ре-се-ру
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також це стосуеться мене, скаліченими совком бидлом!
Так, ми скаліченi совком, але жертви! Вам добре зараз
писати та говорити що забажаеш-подивилася би я на
вас, "дисидент" довбаний, яким би був сам...
Мушу визнати що і я тоді, будучи дитиною чи вже підлітком не дуже то й відрізнявся зі своїми оточенням, серед вищевказаної вибірки суспільства.
комсомолкою... 90-ти катком пройшлись по нас-тяжкi були часи.
Але мене не зробило все це ватницею-люблю Украiну, наш народ
та голосувала за П.О.Порошенко. Маю надiю, те що я з 25%, говорить
за мою адекватнiсть. Бажаю Вам всього найкращего i по-доброму
порадити-не знаючи людини, краще нiчого не коментувати, чим її образити.
Дуже багато на форумі стало злості, нетерпимості, образ...А це дуже погано...
Головне не втратити себе в цій війні і всіх важких обставинах. 😊
голосувала за П.О.Порошенко. Маю надiю, те що я з 25%, говорить
за мою адекватнiсть. 100% !!!
На жаль мені дуже важко на цю тему розмовляти з родичами, друзями та знайомими. Хоча і більшість з них важко звинуватити в нелюбові до України...
Враховуючи той загальний занепад в пострадянських країнах, помножений на тотальне та відносно різке впровадження білоруської мови та інших просвітницьких програм у простого народу миттєво виникла відраза від націоналізму в будь якому його прояві. У дружини сестра вчилась в школі відносно не погано але як різко впровадили мову, одразу погано пішли справи. Зараз більшої ватниці годі й шукати тут... І таких прикладів безліч.
І це при тому, що в Білорусі 90-ті пройшли спокійно та не напряжно відносно України. В мене тут всі родичі по материнський лінії і мав можливість тоді постійно сюди їздити і дивитися на власні очі. Можна навіть сказати в магазинах все було! Такого явища як "кравчука" і близько не було.
Як закономірний ітог - на наступних виборах (1994)обирають колгоспника з гаслами як у ЗЕ та Яника....
Думаю зараз на Печерську мало, що змінилось. Хіба що чинуші за свої крісла переживають.
І я бачу ви їх прибічник - лише комуняки ставлять а один ряд Нахтігаль і УПА...
висилати в рашку к єпєням !
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До речі, до 1721 року цих вертухаїв - "руських" як і "в'язниці народів" - росії, навіть у "проекті" не було. Самозвана "сарана" ось вже 4-рі сотні років "жирує" на хвилі безкарності ...
А раз так любиш рашистську мову, то перекладаю: "Сдохни, падла!"
А по цьому ще одна стаття передбачена!
Виктор Онегин: Оказывается дед нападавший на девченку из-за украинского языка яркий сторонник Зеленского. Ну как оно могло быть иначе.
Забр Ком: Тому що зелені це і є антимайдан.
@UA_Peacemaker: От як так получається, що навколо нашого Вовки (дай Бог йому здоровля ), постійно крутиться всяка нечисть? Ви також це помітили?
NoName: Ніколи такого не було, і ось знову. Та маю безліч скрінів, де всяке російське лайно топить за Зеленського. З 19 року це зовсім не секрет.
ваша інформаційна база скоро стане безцінною....
вінтаж-нафталін
Слава ЗСУ , ну і звісно Батько наш Бандера