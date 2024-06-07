Нападение на волонтера в Киеве из-за украинского языка: задержан второй подозреваемый. ФОТО

Правоохранители установили и задержали второго подозреваемого в нападении на волонтера в Оболонском районе Киева. Им оказался 70-летний пенсионер.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева и городскую прокуратуру.

Как отмечается, мужчина сейчас дает показания следователям, его действия квалифицированы как хулиганство, а за совершенное нарушителю грозит до четырех лет лишения свободы.

6 июня работники Оболонского управления полиции с помощью аналитиков криминального анализа и во взаимодействии с сотрудниками СБУ, установили и задержали второго нарушителя.

Им оказался киевлянин 1954 года рождения. Следователи вручили ему сообщение о подозрении за совершение хулиганских действий.

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Что случилось?

Установлено, что 2 июня у подозреваемого был день рождения, поэтому он вместе с 73-летним знакомым, с которым они торгуют на рынке, отметили это событие алкоголем и вечером возвращались домой.

На выходе из подземного перехода на улице Новоконстантиновской подозреваемый, по его словам, решил сделать девушке несколько комплиментов, но она его ухаживаний не оценила.

"Не желая общения, она ответила, что не понимает мужчин. Ответ на украинском языке вызвал агрессию нетрезвых пенсионеров, которые начали нецензурно оскорблять девушку, поэтому она решила снимать их на мобильный телефон", - отмечают в прокуратуре.

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Далее подозреваемый несколько раз ударил ее по ноге, а также нанес удар ладонью в нос. Все это произошло после того, как его сообщник отобрал у девушки телефон. Пострадавшей удалось вернуть телефон. После чего злоумышленники скрылись с места происшествия.

Мужчина не признает свою вину

На данное время 70-летний подозреваемый своей вины не признает, отмечают прокуроры. Утверждает, что лишь пытался остановить конфликт девушки со своим знакомым.

Напомним, 5 июня в Киеве задержали 73-летнего мужчину, который на почве языкового вопроса напал на местного волонтера в Оболонском районе города. Ему сообщили о подозрении в хулиганстве.

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