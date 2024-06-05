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В Киеве двое нетрезвых мужчин избили волонтера из-за украинского: 73-летнему напавшему сообщено о подозрении, его сообщника ищут. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве задержали 73-летнего мужчину, который на почве языкового вопроса напал на местного волонтера в Оболонском районе города. Ему сообщили о подозрении в хулиганстве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию и прокуратуру Киева.

Что случилось?

"Установлено, что двое нетрезвых мужчин пытались начать разговор с девушкой-волонтером, которая возвращалась с прощания с погибшей госпитальеркой, однако, не желая общения, она ответила, что не понимает их.

Ответ девушки на украинском языке вызвал агрессию собеседников, которые начали нецензурно оскорблять ее. Агрессивных мужчин она начала снимать на мобильный телефон. Подозреваемый догнал девушку и выхватил у нее телефон, чтобы она не могла его снимать, а затем плюнул в лицо", - говорится в сообщении.

Напад на волонтерку у Києві через українську мову

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После этого его спутник ладонью ударил пострадавшую в нос. Девушке удалось вернуть телефон. После чего злоумышленники скрылись с места происшествия.

Отмечается, что инцидент произошел вблизи входа в подземный переход по улице Новоконстантиновской.

Видео этого конфликта пострадавшая Наталия выложила в соцсети, поэтому правоохранители во время мониторинга сети Интернет обнаружили его и начали уголовное производство.

Правоохранители связались с потерпевшей и пригласили ее в Оболонское управление полиции, где она дала показания относительно обстоятельств происшествия, а по данному факту начали уголовное производство.

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Задержание подозреваемого

Как отмечается, одним из участников конфликта оказался 73-летний житель столичного Печерска, торгующий на рынке на Куреневке. Его действия квалифицированы как хулиганство, совершенное группой лиц.

Свою вину мужчина не признает и утверждает, что на видео не он и никакого конфликта с девушкой не помнит из-за своего почтенного возраста.

Напад на волонтерку у Києві
Напад на волонтерку у Києві

Местонахождение другого участника конфликта еще устанавливается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

Читайте: В киевской подземке нетрезвый мужчина напал с ножом на пассажира метро: подозреваемого задержали. ФОТОрепортаж

Автор: 

нападение (2215) Нацполиция (16471) прокуратура (5013) язык (3779) волонтеры (2634)


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Топ комментарии
+59
таких треба позбавляти гроиадянство і на обмін виставляти на паРашу !!!
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05.06.2024 14:41
+56
Баланду буде паскуда жрати...до сдоху....
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05.06.2024 14:39
+51
Старий рюзьшелепний совкодрочер. Маю надію шо впаяють йому по максимуму. І сдохне воно під шконкою.
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05.06.2024 14:41
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Правила форума Совет форумчан
Баланду буде паскуда жрати...до сдоху....
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05.06.2024 14:39 Ответить
таких треба позбавляти гроиадянство і на обмін виставляти на паРашу !!!
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05.06.2024 14:41 Ответить
Таке сміття навіть на болотах не беруть.
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05.06.2024 14:44 Ответить
Так треба пропонувати,не беруть бо не пропонують,а так-пенсії позбавити,майно конфіскувати та нехай собі повзе туди,де йому "харАшо".
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05.06.2024 14:51 Ответить
Не візьмуть. Їм потрібні молоді люди продуктивної кондиції, а не безглузді пожирачі пенсійного фонду.
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05.06.2024 14:55 Ответить
довезти до бульбашського кордону і надати чудового копняка...
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05.06.2024 16:00 Ответить
старого пердуна повісити на воротах свого будинку,бо така шваль здасть країну в момент
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05.06.2024 16:42 Ответить
Яку баланду , воно ж " не пам'ятає" бо "поважного віку " тому потрібно просто пам'ять відновити гарно відп#здивши , йому дійде , а іншим наука буде ((
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05.06.2024 15:22 Ответить
за яйца нежить старую подвесить) да и всех делов)
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05.06.2024 14:40 Ответить
От приємно ж читати про те, як правоохоронці охороняють права громадян
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05.06.2024 14:40 Ответить
Старий рюзьшелепний совкодрочер. Маю надію шо впаяють йому по максимуму. І сдохне воно під шконкою.
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05.06.2024 14:41 Ответить
Не впаяють, макимум, оштрафують гривень на 300.
Піде далі собі торгувати на ринку ця "особа поважного віку".
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05.06.2024 14:51 Ответить
Вік дійсно поважний, але особа нікчемна.
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05.06.2024 14:55 Ответить
Да наоборот это ватный совкодрочер,такой нервный потому что позакрывали его помойки мураева и медведчука. Ну вам то на болотах переживать нечего,вам то ссанину из телевизора ничто не заменит.
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05.06.2024 15:27 Ответить
Саме так, у старого совкодрочера ломка.
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05.06.2024 19:07 Ответить
РоZZийским миром не воняй, свеженький)))
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05.06.2024 15:49 Ответить
Лишить гражданства и выслать в Донбабве.
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05.06.2024 14:41 Ответить
Кинути кролика в терновий кущ?
Втопити щуку?
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05.06.2024 19:36 Ответить
Таксисти і торгаші - категорії, "обіжєнніє жізнью".
А всі обіжєнніє - за росію.
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05.06.2024 14:41 Ответить
О, так! Раніше за суцільного дефіциту продавці різного краму, там, черевиків, харчу, посуду, та будь чого, були вищою кастою. А зараз? Хоча той штимп не просто продавець з Куренівки, скоріше, гебня кончена, "карєнной каієвлянін".
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05.06.2024 15:02 Ответить
Справжня гєбня так по-тупому не палиться.
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06.06.2024 08:30 Ответить
у валодьки явний склєроз. навіть вуси забув збрити ))
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05.06.2024 14:42 Ответить
Пощастило паскуді, що його поліція знайшла, а не небайдужі громадяни.
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05.06.2024 14:44 Ответить
"небайдужі громадяни" зможуть його легко знайти на Курінівському ринку.
Але щось мені підказує, що ніхто його шукати не буде.
Хіба що, того, другого, що вдарив дівчину і втік...
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05.06.2024 14:54 Ответить
хук може прилетіти зненацька...
але "куренівка" - ще той розсадник совкового бидла.
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05.06.2024 16:04 Ответить
Йому пощастило ще тоді, коли небайдужі громадяни не захистили дівчину від побоїв. Аїх, там, на переході, було повно.
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05.06.2024 16:13 Ответить
А шо ви хотіли, під час совкової окупації було завезено дуже багато кацапського біосміття, очистити суспільство від якого дуже складно. А рідню та оточення цього уйобка на фото треба обов'язково брати на олівець, навідники серед них гарантовано є.
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05.06.2024 14:45 Ответить
Напевне якийсь колишній кегебіст, таких ідейних ще багато.
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05.06.2024 14:47 Ответить
Прив'язати до великого дрона і скинути десь під Алчевськом
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05.06.2024 14:47 Ответить
Там феєрична гнида. Поліція його тепер в СБУ передасть. Там повний комплект "русського міра".
Шо і бандєровци, і шо за українську мову бив когось, і ще купа лайна.

То його ще й врятували. Інакше його б знайшли, але не копи.
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05.06.2024 14:48 Ответить
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05.06.2024 14:48 Ответить
Кацапопідора звуть віктор салюк, .
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05.06.2024 15:06 Ответить
Щоб тебе підора розпетушили на зоні.Мерзота стара
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05.06.2024 15:12 Ответить
невироблений. із служивих певно.
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05.06.2024 15:15 Ответить
Точно.Мусор,,,ваенный'', або прокуратура.
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05.06.2024 16:25 Ответить
Киньте підора у вулик
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05.06.2024 14:49 Ответить
Окопи копати у Вовчанськ совків грьобаних.
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05.06.2024 14:51 Ответить
от ***.
це ж почайна. блошиний базар.
таке файне місце. нема нікого. ніхто не почує і не побачить.
де були справжні українці?
і мене не було.....
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05.06.2024 14:51 Ответить
Прокацапське совкове падло. Жаль, що не було поряд молодого хлопця, щоб цій гниді хлєбало розтрощив.
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05.06.2024 14:51 Ответить
Я не я і фотка не моя - старечии маразм - може приведуть до пам"яті
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05.06.2024 14:51 Ответить
Лишить гражданства и выслать на паРашу, а его квартиру на Печерске отдать ветеранам войны с россией, инвалидам или вдове погибшего военного. Короче, тем кто нуждается.
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05.06.2024 14:52 Ответить
карєнной кієвлянін він же гнида московська.
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05.06.2024 14:55 Ответить
Ще й ракети на Київ наводив. 100%.
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05.06.2024 15:00 Ответить
Мовними питаннями займаються філологи, а це національне питання - той, хто говорить російською мовою є росіянином.
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05.06.2024 15:01 Ответить
Кацап зробив собі рекламу - хай ще приходить торгувать ...
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05.06.2024 15:18 Ответить
Всипати гниді по повній
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05.06.2024 15:28 Ответить
Я ж писав тоді (коли це тільки повідомили) : "Як тільки потрапляють в чепкі руки" - відразу "ягнятами" прикидаються
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05.06.2024 15:28 Ответить
Коли Бойко та Люся Обдристовна почнуть його захищати та візьмуть до себе на роботу?
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05.06.2024 15:36 Ответить
73 роки, при середній тривалості життя чоловіків 61 рік. Бувший чиновник або при погонах. іліта. Відмінити пенсію, поки не попросить на українській мові вернути її.
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05.06.2024 15:37 Ответить
Що, подібний до чиновника? Тому продає лахміття на блошиному ринку?
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05.06.2024 15:43 Ответить
це мої здогадки. чим він там займається і чим раніше займався - я не знаю.
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05.06.2024 16:14 Ответить
Так і не додумуй. Це блошиний ринок, де було десятки свідків.
Чомусь подається версія одної сторони.
А, як ви слухають всіх, може виявитись зовсім протилежне
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05.06.2024 16:17 Ответить
я й не кажу, що я правий в цьому випадку. Розкажіть як там було все насправді
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05.06.2024 16:47 Ответить
може лахміття , а можливо крадене збуває ...
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05.06.2024 16:35 Ответить
Не заперечую, видно, що роботяга і щось збував, або випивав.
Побачив, що його фотографують і почав буянити.
А, що тітка брехлива - приплела хз що.
Не по дорозі той ринок з майдану!
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05.06.2024 16:56 Ответить
Цього старого покидька на нари або на розмінування . Такі , як він, на сході у 14 році, вбивали українців і просили путіна , щоб ввів війська. Це із-за таких, як ці покидьки, одна з головних причин війни в Україні. Не потрібно применшувати їхні дії, і не потрібно захищати їх. Це наші вороги...
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05.06.2024 19:15 Ответить
Все отаке смердюче гавно треба викидати з України туди де йому місце-в запарєбрік...
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05.06.2024 15:38 Ответить
От нахіба його в тюрму садити? Відправити його на передову, нехай бігає по мінним полям і ножками розміновує.
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05.06.2024 15:58 Ответить
Ото, було багато галасу, що якийсь дід під Житомиром перестріляв героїв.
Як почався суд, інформація пропала взагалі. А останній витік - під наркотою перестріляли один одного, а дід - ні пилом, ні вухом.
Так буде й тут.
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05.06.2024 16:02 Ответить
Нащо його пропонують в росію відправити? Щоб воно ще років з 10 воняло з-за паребріка? В буцигарню козла старого, бо якщо в 73 роки мозку немає то його й надалі не буде, а пенсію пустити на потреби ЗСУ
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05.06.2024 16:11 Ответить
він повинен здохнути в тюрьмі
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05.06.2024 16:20 Ответить
Закатать в асфальт *****.
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05.06.2024 16:20 Ответить
В нас же там вже зеків на фронт призивають, можна кліпати любителей кацапів і потім на фронт. Два зайці одним махом
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05.06.2024 16:23 Ответить
Интересно, откуда у 73-летней рухляди ещё здоровье, чтобы драться?🧐 Его же можно с одного подж0пника развалить в щепки.
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05.06.2024 16:27 Ответить
Один знайомий міліцейській генерал на пенсії 24кг гірю вертикально ручкою до низу над головою піднімав і тримав. Хоча на вигляд такий, низенький і "щуплий"...
Та і чи багато треба сили дівчат бити?
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05.06.2024 16:43 Ответить
Кримінал, видно неозброєним оком.
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05.06.2024 16:31 Ответить
сеперюга совкодрочерська, що на блошатнику торгує
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05.06.2024 16:35 Ответить
Старі зауральські ******, чиї предки завезені в Україну після Голодомору,ще й досі рулюють в Україні? Це пи₴дець.🤦
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05.06.2024 16:54 Ответить
втопити у Дніпрі вертухая...
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05.06.2024 17:11 Ответить
Якщо затримали на три доби, то сьогодні та ще пару днів не побачимо тут два ніка, які за ухилянтів сраку рвуть. Спочатку рузьге язик. Потім проти мобілізації. Бо бояться що українські війська зміцніють та вони свій мір не встигнуть в Києві дочекатись.
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05.06.2024 17:36 Ответить
Його та всю рідню дринами гнать на парашку
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05.06.2024 17:40 Ответить
Вангую- наступне відео від цієї паскуди буде весь в соплях вересчати шо був пʼяний, біс попутав і взагалі він патріот України!
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05.06.2024 17:52 Ответить
Зразу поважним віком прикривається. Паскуда на суді скаже, що в нього діменція через поважний вік. ще й справку принесе. Такі гниди за 100 рублів наводити ракети будуть. Це йому ще не запропонували. Посадити не посадять, в нас на диво гуманний суд. А от штраф тисяч на сто б присудили - то воно саме вдавиться.
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05.06.2024 17:54 Ответить
Сподіваюсь цого не відпустять, бо це 100% навідник
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05.06.2024 18:05 Ответить
Воно старе. Хай буде на його совісті. Дивно, що така ситуація відбулася в столиці.
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05.06.2024 18:57 Ответить
В столиці після війни в кінці 40-х завезли купу кацапських генералів. Свої номенклатурні квартири в центрі їх дітки вже проїли, тому вата зараз може бути в якому завгодно районі
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05.06.2024 19:59 Ответить
Яка нах Оболонь якщо це Пєтровка. Там завжди якась п'яна шваль і разношерсні маргінали тусять біля того переходу, барижать там на толкучкє тим що поцупили десь. І серед продавців всякої радянської старовини там купа махрових совків
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05.06.2024 19:47 Ответить
От гамно старе.
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05.06.2024 19:52 Ответить
В такому віці не виправляються, тільки евтаназія !!!
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05.06.2024 19:52 Ответить
....типовий совок, ждун .Їх є дуже багато.
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05.06.2024 20:20 Ответить
Нажаль ні йому ні його супутнику нічого не буде...а патріотів задушу намагатимуться посадити.Поки Україною будуть керувати не українці.Слава Українській Нації!
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05.06.2024 20:59 Ответить
Чорт нагуляний
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05.06.2024 22:39 Ответить
Потрібно поліції розкручувати цього покидька на всі епізоди, скільки і коли воно било украаїнців за укрїнську мову в Україні. Задокументувавши всі епізоди, воно має "втекти" від оперів кудись в ліс, звідки вже ніколи не повертаються.
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05.06.2024 22:47 Ответить
для такої гнилі подарунком буде максимальне покарання з висвітленням у змі, чи варте воно його...
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06.06.2024 10:12 Ответить
Затримали таки п*дораса руцкочєлюсного.
Дубком по горбу його поки не почне розмовляти українською
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07.06.2024 01:25 Ответить
 
 