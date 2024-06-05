В Киеве двое нетрезвых мужчин избили волонтера из-за украинского: 73-летнему напавшему сообщено о подозрении, его сообщника ищут. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве задержали 73-летнего мужчину, который на почве языкового вопроса напал на местного волонтера в Оболонском районе города. Ему сообщили о подозрении в хулиганстве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию и прокуратуру Киева.

Что случилось?

"Установлено, что двое нетрезвых мужчин пытались начать разговор с девушкой-волонтером, которая возвращалась с прощания с погибшей госпитальеркой, однако, не желая общения, она ответила, что не понимает их.

Ответ девушки на украинском языке вызвал агрессию собеседников, которые начали нецензурно оскорблять ее. Агрессивных мужчин она начала снимать на мобильный телефон. Подозреваемый догнал девушку и выхватил у нее телефон, чтобы она не могла его снимать, а затем плюнул в лицо", - говорится в сообщении.

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После этого его спутник ладонью ударил пострадавшую в нос. Девушке удалось вернуть телефон. После чего злоумышленники скрылись с места происшествия.

Отмечается, что инцидент произошел вблизи входа в подземный переход по улице Новоконстантиновской.

Видео этого конфликта пострадавшая Наталия выложила в соцсети, поэтому правоохранители во время мониторинга сети Интернет обнаружили его и начали уголовное производство.

Правоохранители связались с потерпевшей и пригласили ее в Оболонское управление полиции, где она дала показания относительно обстоятельств происшествия, а по данному факту начали уголовное производство.

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Задержание подозреваемого

Как отмечается, одним из участников конфликта оказался 73-летний житель столичного Печерска, торгующий на рынке на Куреневке. Его действия квалифицированы как хулиганство, совершенное группой лиц.

Свою вину мужчина не признает и утверждает, что на видео не он и никакого конфликта с девушкой не помнит из-за своего почтенного возраста.





Местонахождение другого участника конфликта еще устанавливается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

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