В Киеве двое нетрезвых мужчин избили волонтера из-за украинского: 73-летнему напавшему сообщено о подозрении, его сообщника ищут. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Киеве задержали 73-летнего мужчину, который на почве языкового вопроса напал на местного волонтера в Оболонском районе города. Ему сообщили о подозрении в хулиганстве.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию и прокуратуру Киева.
Что случилось?
"Установлено, что двое нетрезвых мужчин пытались начать разговор с девушкой-волонтером, которая возвращалась с прощания с погибшей госпитальеркой, однако, не желая общения, она ответила, что не понимает их.
Ответ девушки на украинском языке вызвал агрессию собеседников, которые начали нецензурно оскорблять ее. Агрессивных мужчин она начала снимать на мобильный телефон. Подозреваемый догнал девушку и выхватил у нее телефон, чтобы она не могла его снимать, а затем плюнул в лицо", - говорится в сообщении.
После этого его спутник ладонью ударил пострадавшую в нос. Девушке удалось вернуть телефон. После чего злоумышленники скрылись с места происшествия.
Отмечается, что инцидент произошел вблизи входа в подземный переход по улице Новоконстантиновской.
Видео этого конфликта пострадавшая Наталия выложила в соцсети, поэтому правоохранители во время мониторинга сети Интернет обнаружили его и начали уголовное производство.
Правоохранители связались с потерпевшей и пригласили ее в Оболонское управление полиции, где она дала показания относительно обстоятельств происшествия, а по данному факту начали уголовное производство.
Задержание подозреваемого
Как отмечается, одним из участников конфликта оказался 73-летний житель столичного Печерска, торгующий на рынке на Куреневке. Его действия квалифицированы как хулиганство, совершенное группой лиц.
Свою вину мужчина не признает и утверждает, что на видео не он и никакого конфликта с девушкой не помнит из-за своего почтенного возраста.
Местонахождение другого участника конфликта еще устанавливается.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.
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Піде далі собі торгувати на ринку ця "особа поважного віку".
Втопити щуку?
А всі обіжєнніє - за росію.
Але щось мені підказує, що ніхто його шукати не буде.
Хіба що, того, другого, що вдарив дівчину і втік...
але "куренівка" - ще той розсадник совкового бидла.
Шо і бандєровци, і шо за українську мову бив когось, і ще купа лайна.
То його ще й врятували. Інакше його б знайшли, але не копи.
це ж почайна. блошиний базар.
таке файне місце. нема нікого. ніхто не почує і не побачить.
де були справжні українці?
і мене не було.....
Чомусь подається версія одної сторони.
А, як ви слухають всіх, може виявитись зовсім протилежне
Побачив, що його фотографують і почав буянити.
А, що тітка брехлива - приплела хз що.
Не по дорозі той ринок з майдану!
Як почався суд, інформація пропала взагалі. А останній витік - під наркотою перестріляли один одного, а дід - ні пилом, ні вухом.
Так буде й тут.
Та і чи багато треба сили дівчат бити?
Дубком по горбу його поки не почне розмовляти українською