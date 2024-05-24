В киевской подземке нетрезвый мужчина напал с ножом на пассажира метро: подозреваемого задержали. ФОТОрепортаж

Вечером, 23 мая, мужчина в нетрезвом состоянии спровоцировал конфликт с другим гражданином в киевском метро и ударил его ножом в живот. Правоохранители задержали подозреваемого.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Известно, что происшествие случилось в вагоне поезда на станции метро "Вокзальная".

Установлено, что нетрезвый правонарушитель приставал к другим гражданам с нецензурной бранью, а когда один из пассажиров попытался его остановить, злоумышленник начал драку.

"В ходе конфликта подозреваемый достал складной нож и нанес 24-летнему парню непроникающее ранение в живот. Пассажиры помогли пострадавшему выйти на станции и вызвали полицейских и медиков", - говорится в сообщении.

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Полицейские безотлагательно установили и задержали правонарушителя на станции метро "Шулявская". Им оказался 29-летний уроженец города Херсона. Указано, что свои противоправные действия он объяснить не смог.





Следователи управления полиции в метрополитене, под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры, сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, совершенное с применением холодного оружия или другого предмета. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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