В киевской подземке нетрезвый мужчина напал с ножом на пассажира метро: подозреваемого задержали. ФОТОрепортаж
Вечером, 23 мая, мужчина в нетрезвом состоянии спровоцировал конфликт с другим гражданином в киевском метро и ударил его ножом в живот. Правоохранители задержали подозреваемого.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
Известно, что происшествие случилось в вагоне поезда на станции метро "Вокзальная".
Установлено, что нетрезвый правонарушитель приставал к другим гражданам с нецензурной бранью, а когда один из пассажиров попытался его остановить, злоумышленник начал драку.
"В ходе конфликта подозреваемый достал складной нож и нанес 24-летнему парню непроникающее ранение в живот. Пассажиры помогли пострадавшему выйти на станции и вызвали полицейских и медиков", - говорится в сообщении.
Полицейские безотлагательно установили и задержали правонарушителя на станции метро "Шулявская". Им оказался 29-летний уроженец города Херсона. Указано, что свои противоправные действия он объяснить не смог.
Следователи управления полиции в метрополитене, под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры, сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, совершенное с применением холодного оружия или другого предмета. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
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Я такой, свой любимый, ручной работы, потерял в Польше в лесу, на грибах. Как пошлину им заплатил за въезд...