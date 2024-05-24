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В киевской подземке нетрезвый мужчина напал с ножом на пассажира метро: подозреваемого задержали. ФОТОрепортаж

Вечером, 23 мая, мужчина в нетрезвом состоянии спровоцировал конфликт с другим гражданином в киевском метро и ударил его ножом в живот. Правоохранители задержали подозреваемого.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Известно, что происшествие случилось в вагоне поезда на станции метро "Вокзальная".

Установлено, что нетрезвый правонарушитель приставал к другим гражданам с нецензурной бранью, а когда один из пассажиров попытался его остановить, злоумышленник начал драку.

Чоловік напав на пасажира метро у Києві 23 травня 2024 року

"В ходе конфликта подозреваемый достал складной нож и нанес 24-летнему парню непроникающее ранение в живот. Пассажиры помогли пострадавшему выйти на станции и вызвали полицейских и медиков", - говорится в сообщении.

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Полицейские безотлагательно установили и задержали правонарушителя на станции метро "Шулявская". Им оказался 29-летний уроженец города Херсона. Указано, что свои противоправные действия он объяснить не смог.

Чоловік напав на пасажира метро у Києві 23 травня 2024 року
Чоловік напав на пасажира метро у Києві 23 травня 2024 року

Следователи управления полиции в метрополитене, под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры, сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, совершенное с применением холодного оружия или другого предмета. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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Автор: 

Киев (25521) Метрополитен (1014) нападение (2215) Нацполиция (16463) хулиганство (352)


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Топ комментарии
+6
Меня нож, который ВСЕГДА со мной, спас несколько раз, из свежего- осенью, перед большой войной за мной увязалась троица грабителей(баба и 2 мужика) все явно откидоны, как человек чья юность прошла в 90х, срисовал их сразу. Один мужик отделился, обогнал-из рукава кончик арматуры,двое метрах в 10 держались позади, что бы получившего по голове лут забрать. Я резко сблизился с впереди идущим и открыл нож, мой десантный стропорез выбрасывает лезвие с таким звуком , что любому ясно что происходит, и «арматурщик» и двое других дали по сйобам. Почему свалили? Потому что мразь идет грабить жертву, а не драться с тем кто готов дать отпор …
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24.05.2024 16:03
+3
Нормально відкосив від ТЦК.
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24.05.2024 15:48
+2
Пару місяців відсидить зате потім із гордістю буде всім показувати, що він не ухилянт, а чесний громадянин
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24.05.2024 14:39
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Пару місяців відсидить зате потім із гордістю буде всім показувати, що він не ухилянт, а чесний громадянин
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24.05.2024 14:39 Ответить
Це, ніби, не просто складний ніж, який можна купити в магазині...
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24.05.2024 15:02 Ответить
Ага, наваха називається, коштує біля 100 грн. Сам такого брилка ношу.

https://mirotvorets.com.ua/ua/p820614352-skladnoj-nozh-brelok.html
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24.05.2024 15:04 Ответить
Навіщо?
Бо складні часи настали?
Чи просто ковбасу порізати, олівець наточити?
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24.05.2024 15:06 Ответить
Меня нож, который ВСЕГДА со мной, спас несколько раз, из свежего- осенью, перед большой войной за мной увязалась троица грабителей(баба и 2 мужика) все явно откидоны, как человек чья юность прошла в 90х, срисовал их сразу. Один мужик отделился, обогнал-из рукава кончик арматуры,двое метрах в 10 держались позади, что бы получившего по голове лут забрать. Я резко сблизился с впереди идущим и открыл нож, мой десантный стропорез выбрасывает лезвие с таким звуком , что любому ясно что происходит, и «арматурщик» и двое других дали по сйобам. Почему свалили? Потому что мразь идет грабить жертву, а не драться с тем кто готов дать отпор …
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24.05.2024 16:03 Ответить
А что за ножик, если не секрет? Можно даже фотку(ну или из интернета, если не хочется лишнего деанона).
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24.05.2024 22:30 Ответить
https://x-gear.com.ua/product/nozh-extrema-ratio-mf2-mil-c-ordinanza-col-moschin-black Но чуть попроще выглядит, лет 8 назад получил в подарок
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24.05.2024 23:05 Ответить
Здоровый, однако. Таким точно можно напугать 😁

Цена тоже неслабая, конечно...

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24.05.2024 23:48 Ответить
Нормально відкосив від ТЦК.
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24.05.2024 15:48 Ответить
А може навпаки, обновлять дані, вручать повістку та мобілізують?
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24.05.2024 16:23 Ответить
Шансонье
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24.05.2024 16:35 Ответить
Ножичек хороший - наваха!
Я такой, свой любимый, ручной работы, потерял в Польше в лесу, на грибах. Как пошлину им заплатил за въезд...
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24.05.2024 18:15 Ответить
 
 