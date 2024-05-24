У київській підземці нетверезий чоловік напав з ножем на пасажира метро: підозрюваного затримали. ФОТОрепортаж

Увечері 23 травня чоловік у нетверезому стані спровокував конфлікт з іншим громадянином у київському метро і вдарив його ножем у живіт. Правоохоронці затримали підозрюваного.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Відомо, що подія сталася у вагоні потяга на станції метро "Вокзальна".

Встановлено, що нетверезий правопорушник чіплявся до інших громадян з нецензурною лайкою, а коли один з пасажирів намагався його зупинити - зловмисник почав бійку.

"В ході конфлікту підозрюваний дістав складний ніж та спричинив 24-річному хлопцю не проникаюче поранення в живіт. Постраждалому допомогли пасажири вийти на станції та викликали поліцейських і медиків", - йдеться у повідомленні.

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Поліцейські невідкладно встановили та затримали правопорушника на станції метро "Шулявська". Ним виявився 29-річний уродженець міста Херсона. Зазначено, що свої протиправні дії він пояснити не зміг.





Слідчі управління поліції в метрополітені, за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене із застосуванням холодної зброї чи іншого предмета. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

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