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У київській підземці нетверезий чоловік напав з ножем на пасажира метро: підозрюваного затримали. ФОТОрепортаж

Увечері 23 травня чоловік у нетверезому стані спровокував конфлікт з іншим громадянином у київському метро і вдарив його ножем у живіт. Правоохоронці затримали підозрюваного.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Відомо, що подія сталася у вагоні потяга на станції метро "Вокзальна".

Встановлено, що нетверезий правопорушник чіплявся до інших громадян з нецензурною лайкою, а коли один з пасажирів намагався його зупинити - зловмисник почав бійку.

Чоловік напав на пасажира метро у Києві 23 травня 2024 року

"В ході конфлікту підозрюваний дістав складний ніж та спричинив 24-річному хлопцю не проникаюче поранення в живіт. Постраждалому допомогли пасажири вийти на станції та викликали поліцейських і медиків", - йдеться у повідомленні.

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Поліцейські невідкладно встановили та затримали правопорушника на станції метро "Шулявська". Ним виявився 29-річний уродженець міста Херсона. Зазначено, що свої протиправні дії він пояснити не зміг.

Чоловік напав на пасажира метро у Києві 23 травня 2024 року
Чоловік напав на пасажира метро у Києві 23 травня 2024 року

Слідчі управління поліції в метрополітені, за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене із застосуванням холодної зброї чи іншого предмета. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

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Автор: 

Київ (19466) Метрополітен (1416) напад (1125) Нацполіція (15168) хуліганство (233)


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Топ коментарі
+6
Меня нож, который ВСЕГДА со мной, спас несколько раз, из свежего- осенью, перед большой войной за мной увязалась троица грабителей(баба и 2 мужика) все явно откидоны, как человек чья юность прошла в 90х, срисовал их сразу. Один мужик отделился, обогнал-из рукава кончик арматуры,двое метрах в 10 держались позади, что бы получившего по голове лут забрать. Я резко сблизился с впереди идущим и открыл нож, мой десантный стропорез выбрасывает лезвие с таким звуком , что любому ясно что происходит, и «арматурщик» и двое других дали по сйобам. Почему свалили? Потому что мразь идет грабить жертву, а не драться с тем кто готов дать отпор …
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24.05.2024 16:03
+3
Нормально відкосив від ТЦК.
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24.05.2024 15:48
+2
Пару місяців відсидить зате потім із гордістю буде всім показувати, що він не ухилянт, а чесний громадянин
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24.05.2024 14:39
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Пару місяців відсидить зате потім із гордістю буде всім показувати, що він не ухилянт, а чесний громадянин
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24.05.2024 14:39 Відповісти
Це, ніби, не просто складний ніж, який можна купити в магазині...
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24.05.2024 15:02 Відповісти
Ага, наваха називається, коштує біля 100 грн. Сам такого брилка ношу.

https://mirotvorets.com.ua/ua/p820614352-skladnoj-nozh-brelok.html
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24.05.2024 15:04 Відповісти
Навіщо?
Бо складні часи настали?
Чи просто ковбасу порізати, олівець наточити?
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24.05.2024 15:06 Відповісти
Меня нож, который ВСЕГДА со мной, спас несколько раз, из свежего- осенью, перед большой войной за мной увязалась троица грабителей(баба и 2 мужика) все явно откидоны, как человек чья юность прошла в 90х, срисовал их сразу. Один мужик отделился, обогнал-из рукава кончик арматуры,двое метрах в 10 держались позади, что бы получившего по голове лут забрать. Я резко сблизился с впереди идущим и открыл нож, мой десантный стропорез выбрасывает лезвие с таким звуком , что любому ясно что происходит, и «арматурщик» и двое других дали по сйобам. Почему свалили? Потому что мразь идет грабить жертву, а не драться с тем кто готов дать отпор …
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24.05.2024 16:03 Відповісти
А что за ножик, если не секрет? Можно даже фотку(ну или из интернета, если не хочется лишнего деанона).
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24.05.2024 22:30 Відповісти
https://x-gear.com.ua/product/nozh-extrema-ratio-mf2-mil-c-ordinanza-col-moschin-black Но чуть попроще выглядит, лет 8 назад получил в подарок
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24.05.2024 23:05 Відповісти
Здоровый, однако. Таким точно можно напугать 😁

Цена тоже неслабая, конечно...

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24.05.2024 23:48 Відповісти
Нормально відкосив від ТЦК.
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24.05.2024 15:48 Відповісти
А може навпаки, обновлять дані, вручать повістку та мобілізують?
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24.05.2024 16:23 Відповісти
Шансонье
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24.05.2024 16:35 Відповісти
Ножичек хороший - наваха!
Я такой, свой любимый, ручной работы, потерял в Польше в лесу, на грибах. Как пошлину им заплатил за въезд...
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24.05.2024 18:15 Відповісти
 
 