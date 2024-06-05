УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8406 відвідувачів онлайн
Новини Фото
21 526 91

У Києві двоє нетверезих чоловіків побили волонтерку через українську мову: 73-річному нападнику повідомлено про підозру, його спільника шукають. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві затримали 73-річного чоловіка, який на ґрунті мовного питання напав на місцеву волонтерку в Оболонському районі міста. Йому повідомили про підозру в хуліганстві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію та прокуратуру Києва.

Що сталося?

"Встановлено, що двоє нетверезих чоловіків намагались розпочати розмову з дівчиною-волонтеркою, яка поверталася з прощання із загиблою госпітальєркою, однак не бажаючи спілкування вона відповіла, що не розуміє їх.

Відповідь дівчини українською мовою викликала агресію співрозмовників, які почали нецензурно ображати її. Агресивних чоловіків вона почала знімати на мобільний телефон. Підозрюваний наздогнав дівчину і вихопив у неї телефон аби вона не могла його знімати, а згодом плюнув в обличчя", - йдеться у повідомленні.

Напад на волонтерку у Києві через українську мову

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поліцейські затримали чотирьох осіб, пов’язаних з нападом на українських волонтерів у Празі, - ЗМІ 

Після цього його супутник долонею вдарив постраждалій в ніс. Дівчині вдалося повернути телефон. Після чого зловмисники зникли з місця події.

Зазначається, що інцидент стався поблизу входу в підземний перехід по вулиці Новокостянтинівській.

Відео цього конфлікту постраждала Наталя виклала в соцмережі, тож правоохоронці під час моніторингу мережі Інтернет виявили його та розпочали кримінальне провадження.

Увага! Ненормативна лексика!

Правоохоронці зв’язались з потерпілою та запросили її до Оболонського управління поліції, де вона надала свідчення щодо обставин події, а за вказаним фактом розпочали кримінальне провадження.

Читайте також: "Назвали мене "розпалювачем війни": у Німеччині напали на проукраїнського депутата Бундестагу Кізеветтера 

Затримання підозрюваного 

Як зазначається, одним з учасників конфлікту виявився 73 - річний мешканець столичного Печерська, що торгує на ринку на Куренівці. Його дії кваліфіковано як хуліганство, вчинене групою осіб.

Свою вину чоловік не визнає і стверджує, що на відео не він і ніякого конфлікту з дівчиною не пам’ятає через свій поважний вік.

Напад на волонтерку у Києві
Напад на волонтерку у Києві

Місцезнаходження іншого учасника конфлікту ще встановлюється.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 4 років.

Також читайте: У київській підземці нетверезий чоловік напав з ножем на пасажира метро: підозрюваного затримали. ФОТОрепортаж

Автор: 

напад (1125) Нацполіція (15182) прокуратура (3679) мова (741) волонтери (1333)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+59
таких треба позбавляти гроиадянство і на обмін виставляти на паРашу !!!
показати весь коментар
05.06.2024 14:41
+56
Баланду буде паскуда жрати...до сдоху....
показати весь коментар
05.06.2024 14:39
+51
Старий рюзьшелепний совкодрочер. Маю надію шо впаяють йому по максимуму. І сдохне воно під шконкою.
показати весь коментар
05.06.2024 14:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Баланду буде паскуда жрати...до сдоху....
показати весь коментар
05.06.2024 14:39 Відповісти
таких треба позбавляти гроиадянство і на обмін виставляти на паРашу !!!
показати весь коментар
05.06.2024 14:41 Відповісти
Таке сміття навіть на болотах не беруть.
показати весь коментар
05.06.2024 14:44 Відповісти
Так треба пропонувати,не беруть бо не пропонують,а так-пенсії позбавити,майно конфіскувати та нехай собі повзе туди,де йому "харАшо".
показати весь коментар
05.06.2024 14:51 Відповісти
Не візьмуть. Їм потрібні молоді люди продуктивної кондиції, а не безглузді пожирачі пенсійного фонду.
показати весь коментар
05.06.2024 14:55 Відповісти
довезти до бульбашського кордону і надати чудового копняка...
показати весь коментар
05.06.2024 16:00 Відповісти
старого пердуна повісити на воротах свого будинку,бо така шваль здасть країну в момент
показати весь коментар
05.06.2024 16:42 Відповісти
Яку баланду , воно ж " не пам'ятає" бо "поважного віку " тому потрібно просто пам'ять відновити гарно відп#здивши , йому дійде , а іншим наука буде ((
показати весь коментар
05.06.2024 15:22 Відповісти
за яйца нежить старую подвесить) да и всех делов)
показати весь коментар
05.06.2024 14:40 Відповісти
От приємно ж читати про те, як правоохоронці охороняють права громадян
показати весь коментар
05.06.2024 14:40 Відповісти
Старий рюзьшелепний совкодрочер. Маю надію шо впаяють йому по максимуму. І сдохне воно під шконкою.
показати весь коментар
05.06.2024 14:41 Відповісти
Не впаяють, макимум, оштрафують гривень на 300.
Піде далі собі торгувати на ринку ця "особа поважного віку".
показати весь коментар
05.06.2024 14:51 Відповісти
Вік дійсно поважний, але особа нікчемна.
показати весь коментар
05.06.2024 14:55 Відповісти
Да наоборот это ватный совкодрочер,такой нервный потому что позакрывали его помойки мураева и медведчука. Ну вам то на болотах переживать нечего,вам то ссанину из телевизора ничто не заменит.
показати весь коментар
05.06.2024 15:27 Відповісти
Саме так, у старого совкодрочера ломка.
показати весь коментар
05.06.2024 19:07 Відповісти
РоZZийским миром не воняй, свеженький)))
показати весь коментар
05.06.2024 15:49 Відповісти
Лишить гражданства и выслать в Донбабве.
показати весь коментар
05.06.2024 14:41 Відповісти
Кинути кролика в терновий кущ?
Втопити щуку?
показати весь коментар
05.06.2024 19:36 Відповісти
Таксисти і торгаші - категорії, "обіжєнніє жізнью".
А всі обіжєнніє - за росію.
показати весь коментар
05.06.2024 14:41 Відповісти
О, так! Раніше за суцільного дефіциту продавці різного краму, там, черевиків, харчу, посуду, та будь чого, були вищою кастою. А зараз? Хоча той штимп не просто продавець з Куренівки, скоріше, гебня кончена, "карєнной каієвлянін".
показати весь коментар
05.06.2024 15:02 Відповісти
Справжня гєбня так по-тупому не палиться.
показати весь коментар
06.06.2024 08:30 Відповісти
у валодьки явний склєроз. навіть вуси забув збрити ))
показати весь коментар
05.06.2024 14:42 Відповісти
Пощастило паскуді, що його поліція знайшла, а не небайдужі громадяни.
показати весь коментар
05.06.2024 14:44 Відповісти
"небайдужі громадяни" зможуть його легко знайти на Курінівському ринку.
Але щось мені підказує, що ніхто його шукати не буде.
Хіба що, того, другого, що вдарив дівчину і втік...
показати весь коментар
05.06.2024 14:54 Відповісти
хук може прилетіти зненацька...
але "куренівка" - ще той розсадник совкового бидла.
показати весь коментар
05.06.2024 16:04 Відповісти
Йому пощастило ще тоді, коли небайдужі громадяни не захистили дівчину від побоїв. Аїх, там, на переході, було повно.
показати весь коментар
05.06.2024 16:13 Відповісти
А шо ви хотіли, під час совкової окупації було завезено дуже багато кацапського біосміття, очистити суспільство від якого дуже складно. А рідню та оточення цього уйобка на фото треба обов'язково брати на олівець, навідники серед них гарантовано є.
показати весь коментар
05.06.2024 14:45 Відповісти
Напевне якийсь колишній кегебіст, таких ідейних ще багато.
показати весь коментар
05.06.2024 14:47 Відповісти
Прив'язати до великого дрона і скинути десь під Алчевськом
показати весь коментар
05.06.2024 14:47 Відповісти
Там феєрична гнида. Поліція його тепер в СБУ передасть. Там повний комплект "русського міра".
Шо і бандєровци, і шо за українську мову бив когось, і ще купа лайна.

То його ще й врятували. Інакше його б знайшли, але не копи.
показати весь коментар
05.06.2024 14:48 Відповісти
показати весь коментар
05.06.2024 14:48 Відповісти
Кацапопідора звуть віктор салюк, .
показати весь коментар
05.06.2024 15:06 Відповісти
Щоб тебе підора розпетушили на зоні.Мерзота стара
показати весь коментар
05.06.2024 15:12 Відповісти
невироблений. із служивих певно.
показати весь коментар
05.06.2024 15:15 Відповісти
Точно.Мусор,,,ваенный'', або прокуратура.
показати весь коментар
05.06.2024 16:25 Відповісти
Киньте підора у вулик
показати весь коментар
05.06.2024 14:49 Відповісти
Окопи копати у Вовчанськ совків грьобаних.
показати весь коментар
05.06.2024 14:51 Відповісти
от ***.
це ж почайна. блошиний базар.
таке файне місце. нема нікого. ніхто не почує і не побачить.
де були справжні українці?
і мене не було.....
показати весь коментар
05.06.2024 14:51 Відповісти
Прокацапське совкове падло. Жаль, що не було поряд молодого хлопця, щоб цій гниді хлєбало розтрощив.
показати весь коментар
05.06.2024 14:51 Відповісти
Я не я і фотка не моя - старечии маразм - може приведуть до пам"яті
показати весь коментар
05.06.2024 14:51 Відповісти
Лишить гражданства и выслать на паРашу, а его квартиру на Печерске отдать ветеранам войны с россией, инвалидам или вдове погибшего военного. Короче, тем кто нуждается.
показати весь коментар
05.06.2024 14:52 Відповісти
карєнной кієвлянін він же гнида московська.
показати весь коментар
05.06.2024 14:55 Відповісти
Ще й ракети на Київ наводив. 100%.
показати весь коментар
05.06.2024 15:00 Відповісти
Мовними питаннями займаються філологи, а це національне питання - той, хто говорить російською мовою є росіянином.
показати весь коментар
05.06.2024 15:01 Відповісти
Кацап зробив собі рекламу - хай ще приходить торгувать ...
показати весь коментар
05.06.2024 15:18 Відповісти
Всипати гниді по повній
показати весь коментар
05.06.2024 15:28 Відповісти
Я ж писав тоді (коли це тільки повідомили) : "Як тільки потрапляють в чепкі руки" - відразу "ягнятами" прикидаються
показати весь коментар
05.06.2024 15:28 Відповісти
Коли Бойко та Люся Обдристовна почнуть його захищати та візьмуть до себе на роботу?
показати весь коментар
05.06.2024 15:36 Відповісти
73 роки, при середній тривалості життя чоловіків 61 рік. Бувший чиновник або при погонах. іліта. Відмінити пенсію, поки не попросить на українській мові вернути її.
показати весь коментар
05.06.2024 15:37 Відповісти
Що, подібний до чиновника? Тому продає лахміття на блошиному ринку?
показати весь коментар
05.06.2024 15:43 Відповісти
це мої здогадки. чим він там займається і чим раніше займався - я не знаю.
показати весь коментар
05.06.2024 16:14 Відповісти
Так і не додумуй. Це блошиний ринок, де було десятки свідків.
Чомусь подається версія одної сторони.
А, як ви слухають всіх, може виявитись зовсім протилежне
показати весь коментар
05.06.2024 16:17 Відповісти
я й не кажу, що я правий в цьому випадку. Розкажіть як там було все насправді
показати весь коментар
05.06.2024 16:47 Відповісти
може лахміття , а можливо крадене збуває ...
показати весь коментар
05.06.2024 16:35 Відповісти
Не заперечую, видно, що роботяга і щось збував, або випивав.
Побачив, що його фотографують і почав буянити.
А, що тітка брехлива - приплела хз що.
Не по дорозі той ринок з майдану!
показати весь коментар
05.06.2024 16:56 Відповісти
Цього старого покидька на нари або на розмінування . Такі , як він, на сході у 14 році, вбивали українців і просили путіна , щоб ввів війська. Це із-за таких, як ці покидьки, одна з головних причин війни в Україні. Не потрібно применшувати їхні дії, і не потрібно захищати їх. Це наші вороги...
показати весь коментар
05.06.2024 19:15 Відповісти
Все отаке смердюче гавно треба викидати з України туди де йому місце-в запарєбрік...
показати весь коментар
05.06.2024 15:38 Відповісти
От нахіба його в тюрму садити? Відправити його на передову, нехай бігає по мінним полям і ножками розміновує.
показати весь коментар
05.06.2024 15:58 Відповісти
Ото, було багато галасу, що якийсь дід під Житомиром перестріляв героїв.
Як почався суд, інформація пропала взагалі. А останній витік - під наркотою перестріляли один одного, а дід - ні пилом, ні вухом.
Так буде й тут.
показати весь коментар
05.06.2024 16:02 Відповісти
Нащо його пропонують в росію відправити? Щоб воно ще років з 10 воняло з-за паребріка? В буцигарню козла старого, бо якщо в 73 роки мозку немає то його й надалі не буде, а пенсію пустити на потреби ЗСУ
показати весь коментар
05.06.2024 16:11 Відповісти
він повинен здохнути в тюрьмі
показати весь коментар
05.06.2024 16:20 Відповісти
Закатать в асфальт *****.
показати весь коментар
05.06.2024 16:20 Відповісти
В нас же там вже зеків на фронт призивають, можна кліпати любителей кацапів і потім на фронт. Два зайці одним махом
показати весь коментар
05.06.2024 16:23 Відповісти
Интересно, откуда у 73-летней рухляди ещё здоровье, чтобы драться?🧐 Его же можно с одного подж0пника развалить в щепки.
показати весь коментар
05.06.2024 16:27 Відповісти
Один знайомий міліцейській генерал на пенсії 24кг гірю вертикально ручкою до низу над головою піднімав і тримав. Хоча на вигляд такий, низенький і "щуплий"...
Та і чи багато треба сили дівчат бити?
показати весь коментар
05.06.2024 16:43 Відповісти
Кримінал, видно неозброєним оком.
показати весь коментар
05.06.2024 16:31 Відповісти
сеперюга совкодрочерська, що на блошатнику торгує
показати весь коментар
05.06.2024 16:35 Відповісти
Старі зауральські ******, чиї предки завезені в Україну після Голодомору,ще й досі рулюють в Україні? Це пи₴дець.🤦
показати весь коментар
05.06.2024 16:54 Відповісти
втопити у Дніпрі вертухая...
показати весь коментар
05.06.2024 17:11 Відповісти
Якщо затримали на три доби, то сьогодні та ще пару днів не побачимо тут два ніка, які за ухилянтів сраку рвуть. Спочатку рузьге язик. Потім проти мобілізації. Бо бояться що українські війська зміцніють та вони свій мір не встигнуть в Києві дочекатись.
показати весь коментар
05.06.2024 17:36 Відповісти
Його та всю рідню дринами гнать на парашку
показати весь коментар
05.06.2024 17:40 Відповісти
Вангую- наступне відео від цієї паскуди буде весь в соплях вересчати шо був пʼяний, біс попутав і взагалі він патріот України!
показати весь коментар
05.06.2024 17:52 Відповісти
Зразу поважним віком прикривається. Паскуда на суді скаже, що в нього діменція через поважний вік. ще й справку принесе. Такі гниди за 100 рублів наводити ракети будуть. Це йому ще не запропонували. Посадити не посадять, в нас на диво гуманний суд. А от штраф тисяч на сто б присудили - то воно саме вдавиться.
показати весь коментар
05.06.2024 17:54 Відповісти
Сподіваюсь цого не відпустять, бо це 100% навідник
показати весь коментар
05.06.2024 18:05 Відповісти
Воно старе. Хай буде на його совісті. Дивно, що така ситуація відбулася в столиці.
показати весь коментар
05.06.2024 18:57 Відповісти
В столиці після війни в кінці 40-х завезли купу кацапських генералів. Свої номенклатурні квартири в центрі їх дітки вже проїли, тому вата зараз може бути в якому завгодно районі
показати весь коментар
05.06.2024 19:59 Відповісти
Яка нах Оболонь якщо це Пєтровка. Там завжди якась п'яна шваль і разношерсні маргінали тусять біля того переходу, барижать там на толкучкє тим що поцупили десь. І серед продавців всякої радянської старовини там купа махрових совків
показати весь коментар
05.06.2024 19:47 Відповісти
От гамно старе.
показати весь коментар
05.06.2024 19:52 Відповісти
В такому віці не виправляються, тільки евтаназія !!!
показати весь коментар
05.06.2024 19:52 Відповісти
....типовий совок, ждун .Їх є дуже багато.
показати весь коментар
05.06.2024 20:20 Відповісти
Нажаль ні йому ні його супутнику нічого не буде...а патріотів задушу намагатимуться посадити.Поки Україною будуть керувати не українці.Слава Українській Нації!
показати весь коментар
05.06.2024 20:59 Відповісти
Чорт нагуляний
показати весь коментар
05.06.2024 22:39 Відповісти
Потрібно поліції розкручувати цього покидька на всі епізоди, скільки і коли воно било украаїнців за укрїнську мову в Україні. Задокументувавши всі епізоди, воно має "втекти" від оперів кудись в ліс, звідки вже ніколи не повертаються.
показати весь коментар
05.06.2024 22:47 Відповісти
для такої гнилі подарунком буде максимальне покарання з висвітленням у змі, чи варте воно його...
показати весь коментар
06.06.2024 10:12 Відповісти
Затримали таки п*дораса руцкочєлюсного.
Дубком по горбу його поки не почне розмовляти українською
показати весь коментар
07.06.2024 01:25 Відповісти
 
 