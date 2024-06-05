У Києві двоє нетверезих чоловіків побили волонтерку через українську мову: 73-річному нападнику повідомлено про підозру, його спільника шукають. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві затримали 73-річного чоловіка, який на ґрунті мовного питання напав на місцеву волонтерку в Оболонському районі міста. Йому повідомили про підозру в хуліганстві.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію та прокуратуру Києва.
Що сталося?
"Встановлено, що двоє нетверезих чоловіків намагались розпочати розмову з дівчиною-волонтеркою, яка поверталася з прощання із загиблою госпітальєркою, однак не бажаючи спілкування вона відповіла, що не розуміє їх.
Відповідь дівчини українською мовою викликала агресію співрозмовників, які почали нецензурно ображати її. Агресивних чоловіків вона почала знімати на мобільний телефон. Підозрюваний наздогнав дівчину і вихопив у неї телефон аби вона не могла його знімати, а згодом плюнув в обличчя", - йдеться у повідомленні.
Після цього його супутник долонею вдарив постраждалій в ніс. Дівчині вдалося повернути телефон. Після чого зловмисники зникли з місця події.
Зазначається, що інцидент стався поблизу входу в підземний перехід по вулиці Новокостянтинівській.
Відео цього конфлікту постраждала Наталя виклала в соцмережі, тож правоохоронці під час моніторингу мережі Інтернет виявили його та розпочали кримінальне провадження.
Увага! Ненормативна лексика!
Правоохоронці зв’язались з потерпілою та запросили її до Оболонського управління поліції, де вона надала свідчення щодо обставин події, а за вказаним фактом розпочали кримінальне провадження.
Затримання підозрюваного
Як зазначається, одним з учасників конфлікту виявився 73 - річний мешканець столичного Печерська, що торгує на ринку на Куренівці. Його дії кваліфіковано як хуліганство, вчинене групою осіб.
Свою вину чоловік не визнає і стверджує, що на відео не він і ніякого конфлікту з дівчиною не пам’ятає через свій поважний вік.
Місцезнаходження іншого учасника конфлікту ще встановлюється.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 4 років.
Будь ласка, зачекайте...
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Піде далі собі торгувати на ринку ця "особа поважного віку".
Втопити щуку?
А всі обіжєнніє - за росію.
Але щось мені підказує, що ніхто його шукати не буде.
Хіба що, того, другого, що вдарив дівчину і втік...
але "куренівка" - ще той розсадник совкового бидла.
Шо і бандєровци, і шо за українську мову бив когось, і ще купа лайна.
То його ще й врятували. Інакше його б знайшли, але не копи.
це ж почайна. блошиний базар.
таке файне місце. нема нікого. ніхто не почує і не побачить.
де були справжні українці?
і мене не було.....
Чомусь подається версія одної сторони.
А, як ви слухають всіх, може виявитись зовсім протилежне
Побачив, що його фотографують і почав буянити.
А, що тітка брехлива - приплела хз що.
Не по дорозі той ринок з майдану!
Як почався суд, інформація пропала взагалі. А останній витік - під наркотою перестріляли один одного, а дід - ні пилом, ні вухом.
Так буде й тут.
Та і чи багато треба сили дівчат бити?
Дубком по горбу його поки не почне розмовляти українською