У Києві двоє нетверезих чоловіків побили волонтерку через українську мову: 73-річному нападнику повідомлено про підозру, його спільника шукають. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві затримали 73-річного чоловіка, який на ґрунті мовного питання напав на місцеву волонтерку в Оболонському районі міста. Йому повідомили про підозру в хуліганстві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію та прокуратуру Києва.

Що сталося?

"Встановлено, що двоє нетверезих чоловіків намагались розпочати розмову з дівчиною-волонтеркою, яка поверталася з прощання із загиблою госпітальєркою, однак не бажаючи спілкування вона відповіла, що не розуміє їх.

Відповідь дівчини українською мовою викликала агресію співрозмовників, які почали нецензурно ображати її. Агресивних чоловіків вона почала знімати на мобільний телефон. Підозрюваний наздогнав дівчину і вихопив у неї телефон аби вона не могла його знімати, а згодом плюнув в обличчя", - йдеться у повідомленні.

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Після цього його супутник долонею вдарив постраждалій в ніс. Дівчині вдалося повернути телефон. Після чого зловмисники зникли з місця події.

Зазначається, що інцидент стався поблизу входу в підземний перехід по вулиці Новокостянтинівській.

Відео цього конфлікту постраждала Наталя виклала в соцмережі, тож правоохоронці під час моніторингу мережі Інтернет виявили його та розпочали кримінальне провадження.

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Правоохоронці зв’язались з потерпілою та запросили її до Оболонського управління поліції, де вона надала свідчення щодо обставин події, а за вказаним фактом розпочали кримінальне провадження.

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Затримання підозрюваного

Як зазначається, одним з учасників конфлікту виявився 73 - річний мешканець столичного Печерська, що торгує на ринку на Куренівці. Його дії кваліфіковано як хуліганство, вчинене групою осіб.

Свою вину чоловік не визнає і стверджує, що на відео не він і ніякого конфлікту з дівчиною не пам’ятає через свій поважний вік.





Місцезнаходження іншого учасника конфлікту ще встановлюється.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 4 років.

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