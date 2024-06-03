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Поліцейські затримали чотирьох осіб, пов’язаних з нападом на українських волонтерів у Празі, - ЗМІ

Напад на волонтерів у Празі: поліцейські затримали 4 людей

Чеські правоохоронці затримали чотирьох осіб, що причетні до нападу на волонтерів ініціативи Prague Maidan, які збирали гроші на підтримку України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Зазначається, що всі четверо були затримані в аеропорту Праги.

У зв'язку з інцидентом слідчі порушили кримінальну справу за підозрою у скоєнні кількох кримінальних злочинів.

"У зв'язку з тим, що розслідування цієї справи ще триває, ми не будемо наразі надавати жодної додаткової інформації щодо неї", - заявили чеські правоохоронці.

Нагадаємо, 1 червня на Староміській площі у в центрі столиці Чехії Праги російськомовні іноземці напали на волонтерів ініціативи Prague Maidan, які збирали гроші на підтримку України.

Читайте: На Харківщині внаслідок російського обстрілу зазнав поранень волонтер зі Швейцарії. Він прибув до України для допомоги в евакуації людей і тварин

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Топ коментарі
+19
Дивує інше(В Чехії купа чоловіків з України,котрі не працюють,могли б підстрахувати цих,а коли москалі підскочили там їх і *********".
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03.06.2024 20:23
+14
А зразу цих кацапських тварин можна було затримати?
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03.06.2024 20:06
+9
Хай присядуть 2-3 роки. Ех жаль тюрьма там 3-зірковий готель, лаптєногі там як на курорті будуть
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03.06.2024 20:13
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А зразу цих кацапських тварин можна було затримати?
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03.06.2024 20:06 Відповісти
Так затримали ж. Чого ще хотіти, окрім справедливого вироку?
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04.06.2024 00:21 Відповісти
Затримали вже в аеропорту. А треба їх було затримати на площі коли ці підори протиправне дійство робили. І щоб інші підори побачили і у них відпала охота таке повторювати.
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04.06.2024 16:26 Відповісти
Хай присядуть 2-3 роки. Ех жаль тюрьма там 3-зірковий готель, лаптєногі там як на курорті будуть
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03.06.2024 20:13 Відповісти
Гарно ********ти провести виховну роботу та викинути з країни на московію.
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03.06.2024 20:43 Відповісти
із закриттям Шенгену до десятого коліна
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03.06.2024 21:49 Відповісти
І хвоста відрубати по саму голову!
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03.06.2024 22:05 Відповісти
ці кацапські курви вийдуть з тюрми з повними чемоданами краденого туалетного паперу та шампуню
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03.06.2024 21:48 Відповісти
Дивує інше(В Чехії купа чоловіків з України,котрі не працюють,могли б підстрахувати цих,а коли москалі підскочили там їх і *********".
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03.06.2024 20:23 Відповісти
Не працюють бо вихідні хіба що, а так то 90% чоловіків в Європі працює, Німеччину не рахуємо там біля половини на соцвиплатах
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03.06.2024 20:48 Відповісти
В жодній країні світу,мабуть,нема 90 % працюючих українців.
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03.06.2024 21:15 Відповісти
Не дивує. Там не чоловіки а ухилянти.
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03.06.2024 20:50 Відповісти
не більші ухилянти ніж ти, "воєн"
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04.06.2024 00:16 Відповісти
А якщо тобі не ухилянт напише то ти типу перестанеш ухилятися і зараз же побіжиш воювати,бо в тебе совість прокинеться? Не сміши мої тапки
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04.06.2024 08:06 Відповісти
Ти шо, вони ж нам так потрібні будуть коли війна закінчиться.
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03.06.2024 21:09 Відповісти
Та якби за це не було наслідків, то били би, аж гай шумів.

Але на жаль, якщо проявиш агрессію, та ще якщо ти сильніший і зламаєш ніс або щелепу цим касапам з паспортамі Германіі то присядеш у тюрму, та ще й галасу роздують що "дикі украінці нападають на нісчастних рабсіян"

А МІД наш "імпотентний" мовчить, і взагалі навіть цю ситуацію досі не коментував.

То таке, язиком на форумах "раісян бить", та "воювать в коментарях цензора" як "", то багато розуму і хоробрості не треба.
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04.06.2024 00:13 Відповісти
В Україні наших вбивають ,а ви сците дати ***** якомусь довбойобу.
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04.06.2024 05:22 Відповісти
Видно,що вуличні бійки ,то для вас форуми та кіно(
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04.06.2024 07:36 Відповісти
Віддайте їх нам, будуть бліндажі будувати, траншеї копати ну і на розмінування теж у пригоді будуть…
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03.06.2024 20:24 Відповісти
на досліди
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03.06.2024 20:33 Відповісти
На органи та на кров для бійців…. А баб у польовий бордель..
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03.06.2024 20:38 Відповісти
А чого тільки баб?
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03.06.2024 20:42 Відповісти
я не антрополог, але, здається, людство з цими не сумісне
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03.06.2024 20:48 Відповісти
Головний ухилянт Держави не дозволить "дємакратію нарушать".
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03.06.2024 20:45 Відповісти
Головне, що ти не головний ухилянт, а ухилянт патріотичний.
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03.06.2024 20:53 Відповісти
Зелено-синій лохторат прокинувся...
Забирай свого нелегітимного клоуна та пензлюйте звідси разом!
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03.06.2024 20:59 Відповісти
Та невже? А мені щось здається, що такі у нас точно на заступника міністра тянуть і більше.
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03.06.2024 21:06 Відповісти
Надіємось що це кацапське лайно відповість з усією суворістю закону
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03.06.2024 20:32 Відповісти
Якого закону? Чеського чи кацапського? Чеський не суворий. Їх орбан викупить, відправить до мацкви де ***** їм по ордену дасть, а олєнєвод всіх в армію забере, що б по Європах не шарайобились….. а наші їх всіх під Авдіївкою прикопають… ось такий круговорот кацапа у природі.
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03.06.2024 20:43 Відповісти
Орбан точно має стосунок до чехів?
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03.06.2024 20:56 Відповісти


Не вже ти думаєш що я такий тупий що Чехію з Угорщиною переплутав??? Звичайно що уйобок орбан угорець, але він має стосунок до куйла та фашистської ********* і цим все сказано!
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03.06.2024 21:19 Відповісти
Це ти про ***** і його кремлядів? Так, вони ще ті кідораси, крадуть і крадуть, а ще вони у дупу трахаються і дітей у пупок цілують….
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03.06.2024 20:45 Відповісти
судячи по тій мові,що ти тут калякаєш,то слоган "армія.мова.віра",то не для тебе!ти або з болота,або зебіл
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03.06.2024 20:57 Відповісти
А що зараз президент в Україні Порошенко? Це тільки у вас в фашистський ********* плешивий фюрер вже 20 років незмінний
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03.06.2024 21:21 Відповісти
Їхні прізвища були Бидло №1, Бидло №2, Бидло №3, та Бидло №4.
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03.06.2024 20:52 Відповісти
Москальське бидло жи.
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04.06.2024 00:24 Відповісти
Приехали, нагадили и бежать. Сцыкуны-скрепаносцы
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03.06.2024 20:53 Відповісти
Смерьь НЕОФАСИТАМ.
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03.06.2024 20:53 Відповісти
поліція спрацювала але краще б вони були "героически пропавшие без вести"/і без відео/
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03.06.2024 21:08 Відповісти
 
 