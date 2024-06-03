Поліцейські затримали чотирьох осіб, пов’язаних з нападом на українських волонтерів у Празі, - ЗМІ
Чеські правоохоронці затримали чотирьох осіб, що причетні до нападу на волонтерів ініціативи Prague Maidan, які збирали гроші на підтримку України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Зазначається, що всі четверо були затримані в аеропорту Праги.
У зв'язку з інцидентом слідчі порушили кримінальну справу за підозрою у скоєнні кількох кримінальних злочинів.
"У зв'язку з тим, що розслідування цієї справи ще триває, ми не будемо наразі надавати жодної додаткової інформації щодо неї", - заявили чеські правоохоронці.
Нагадаємо, 1 червня на Староміській площі у в центрі столиці Чехії Праги російськомовні іноземці напали на волонтерів ініціативи Prague Maidan, які збирали гроші на підтримку України.
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********типровести виховну роботу та викинути з країни на московію.
Але на жаль, якщо проявиш агрессію, та ще якщо ти сильніший і зламаєш ніс або щелепу цим касапам з паспортамі Германіі то присядеш у тюрму, та ще й галасу роздують що "дикі украінці нападають на нісчастних рабсіян"
А МІД наш "імпотентний" мовчить, і взагалі навіть цю ситуацію досі не коментував.
То таке, язиком на форумах "раісян бить", та "воювать в коментарях цензора" як "", то багато розуму і хоробрості не треба.
Забирай свого нелегітимного клоуна та пензлюйте звідси разом!
Не вже ти думаєш що я такий тупий що Чехію з Угорщиною переплутав??? Звичайно що уйобок орбан угорець, але він має стосунок до куйла та фашистської ********* і цим все сказано!