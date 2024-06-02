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У Празі російськомовні іноземці напали на волонтерів, які збирали гроші на підтримку України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Староміській площі у в центрі столиці Чехії Праги російськомовні іноземці напали на волонтерів ініціативи Prague Maidan, які збирали гроші на підтримку України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо, про  це пише портал Novinky.

У поліції розповіли, що інцидент стався 1 червня.

На відео, яке виклав один із волонтерів Prague Maidan, група чоловіків і жінок, які розмовляли російською мовою, збиралася напасти на них. Якоїсь миті чоловік на відео каже німецькою мовою з російським акцентом, що він німець.

Як видно з відео, учасники бійки кричать одне на одного російською та українською мовами і б’ються парасолькою. Під час інциденту був пошкоджений стенд Prague Ukraine.

Одна з українських активісток опублікувала фото фізичних ушкоджень, яких вона зазнала під час бійки. Як вона написала, російськомовні жінки вдарили по голові чеську жінку, а інший російськомовний чоловік сказав хлопцеві, "як добре Росія вбиває нас".

У Празі напали на волонтерів, які збирали гроші для України
У Празі напали на волонтерів, які збирали гроші для України

Також у поліції Праги підтвердили, що прибули напередодні на Староміську площу "через конфлікт між двома групами іноземців".

"Кримінальні слідчі з’ясовують усі обставини інциденту. Вони з’ясовують, що сталося на місці події. Ніхто не був обмежений в особистій свободі і не був затриманий", - повідомила речниця поліції Єва Кропачова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Назвали мене "розпалювачем війни": у Німеччині напали на проукраїнського депутата Бундестагу Кізеветтера

Станом на 16.00 2 червня публічних коментарів посольства України у Чехії щодо інциденту не надходило.

Довідково: "Празький Майдан" - одна із найбільших українських некомерційних організацій у Чехії, яка активно допомагає Україні з початку російсько-української війни.

Автор: 

напад (1130) Прага (103) волонтери (1335)


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Топ коментарі
+53
Зато некоторые расказывают что во всем виновато только ***** и росийская пропаганда которой нет альтернативы на рашке. Только то ли предатель то ли полный дебил может верить что между украинцами и рашистами возможен мир. И вне зависимости сдохнет ***** или нет. Тут уже ненависть на генетическом уровне
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02.06.2024 17:11
+40
У фсб по всій Європі таких руцкоговорящіх чудіков сотні як що не тисячі.
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02.06.2024 17:06
+21
я вже казав про це! багато разів.
оця лєвацька європа здригнеться, після нашої перемоги!
після того, коли, українські чоловіки поїдуть в ту саму тендітну європу!
єдине прохання, до поліції бути справедливими!
та, попередження, до українських чоловіків, бути обережними, бо там всюди камери!
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02.06.2024 17:10
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У фсб по всій Європі таких руцкоговорящіх чудіков сотні як що не тисячі.
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02.06.2024 17:06 Відповісти
У Єуропі кацап залишається кацапом . Чудики - це диваки , які нікого не ображають . А тут ...
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02.06.2024 17:19 Відповісти
Шкода мене там не було,кацапчиків би миттю бджоли покусали!З забоями внутрішніх органів
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02.06.2024 17:50 Відповісти
а де ще тебе немає? скрізь, крім улюбленого дивана.
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02.06.2024 20:31 Відповісти
В тому то і справа, що кацап може напасти лише на жінок, а були б там чоловіки тихесенько сцав в штани
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03.06.2024 10:42 Відповісти
Основна риса кацапа мімікрувати під різні обставини і стилі життя, тому на Заході кацап вже більше в ролі чудіка (взагалі Чудь то фіноугорське племя), а от коли бере ніж і когось зарізає, от тоді кацапом 100 відсотковий.
Як правило діти кацапа вливаються в західне середовище і стають більш менш нормальними людьми, бо кацапи підлаштовуються під нове середовище.
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03.06.2024 00:57 Відповісти
якщо не мільйон загалом...
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02.06.2024 18:36 Відповісти
чим займається посольство України в Чехії ?

.
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02.06.2024 19:41 Відповісти
Ну, по-перше, в Чехії дуже хороше пиво і кнедлики. )
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02.06.2024 19:53 Відповісти
я вже казав про це! багато разів.
оця лєвацька європа здригнеться, після нашої перемоги!
після того, коли, українські чоловіки поїдуть в ту саму тендітну європу!
єдине прохання, до поліції бути справедливими!
та, попередження, до українських чоловіків, бути обережними, бо там всюди камери!
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02.06.2024 17:10 Відповісти
Коли до Європи їздили - останнє у 2008, таке бидло навіть у готелі не приймали й ресторани не обслуговували. російський язик - й двері зачинені. У Словаччині на мороз відразу падали навіть продавці сувенірів. Лижні тренери відмовлялись вчити спускам..Європа не та..
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02.06.2024 17:14 Відповісти
шось ви вигадуєте

я іздив до 2013 багато куди на лижі по Европі, розмовляв російскою та не мав жодних проблем
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02.06.2024 20:33 Відповісти
Я не вигадую. Може Ви з руськими десь кучкувались. Але в Словакії, точно не були.
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02.06.2024 20:47 Відповісти
ага, "не був" у Татранскій ломниці та Ясній 😁
з якими ще руськими я тусовався? не вигадуйте
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02.06.2024 20:59 Відповісти
Ну ми в Татраландії мешкали. Розвага - що всім до вподоби була - Бобова драга, нажаль вона тільки влітку працювала.

При нас до Світу саун мокш пустили..більше цапів не пускали..
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02.06.2024 22:12 Відповісти
Гриша із якою метою тобі сказали написати про українських чоловіків, що поїдуть у Європу
?
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03.06.2024 01:40 Відповісти
Оскорбили их реальность. Я знаю что их взбесило. То что украинцев никто не трогает. Решили исправить и установить свои мир.
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02.06.2024 17:11 Відповісти
Та ні. Нехай би спробували на пропалестинський мітинг так напасти.
Там все серйозно: будують європейський халіфат і мають від'ємну толерантність до будь кого, хто проти, навіть до русні.
Тому повз бородатих русня проходить чемно і трохи налякано.
От ласкаві хохлятські телята - інша справа. Чому б не пнути? Ножа ж проміж очей точно не отримаєш.
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02.06.2024 17:15 Відповісти
Зато некоторые расказывают что во всем виновато только ***** и росийская пропаганда которой нет альтернативы на рашке. Только то ли предатель то ли полный дебил может верить что между украинцами и рашистами возможен мир. И вне зависимости сдохнет ***** или нет. Тут уже ненависть на генетическом уровне
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02.06.2024 17:11 Відповісти
Там 90+ % населения отмороженный Шлак
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02.06.2024 17:13 Відповісти
99%
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02.06.2024 17:17 Відповісти
моє прохання!
не лайкай, та не коментуй, кацапоротих!
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02.06.2024 17:21 Відповісти
Пiдтримую! 👍🤝
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02.06.2024 18:18 Відповісти
История знает сотни примеров ненависти на генетическом уровне.
Из последних пар:
Германия - Франция
Германия - СССР
Япония - США
Россия - Чечня
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02.06.2024 19:04 Відповісти
а ось с чечнею ти кацапчик помилився
чечню ви боїтесь до усрачки
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02.06.2024 20:53 Відповісти
Кацапсіна, який-такий «генетичний рівень» в срср?
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02.06.2024 21:13 Відповісти
Твоє срср до 41го відправляло в Германію тисячі тон стратегічних матеріалів! Здавала в рент воєнноморьскі бази!
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02.06.2024 21:15 Відповісти
100%
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07.06.2024 11:39 Відповісти
Послать кацапа це святе діло
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02.06.2024 17:14 Відповісти
У Празі живуть цілі рюськомовні квартали. Давно. У центрі Европи. Чекають на танки х..ла.
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02.06.2024 17:15 Відповісти
стодулки.
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02.06.2024 17:22 Відповісти
Прикро що іноземці терплять цих кацапських істот поруч із собою
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02.06.2024 17:16 Відповісти
пля рузкоговорящі щелепи тут в європах дістають. приперлася піна з дна і вже третій рік рускоговоряща
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02.06.2024 17:16 Відповісти
Приймайте москалів більше, вони вам допідривають склади, а пізніше влаштовують теракти.
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02.06.2024 17:19 Відповісти
всіх мацкалів-в мацковію
хай там від браги дохнуть
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02.06.2024 17:21 Відповісти
Цих смердючих чурок ще пускають в Європу?
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02.06.2024 17:23 Відповісти
В одній з країн балтії такого русо патріота запитали письмово чий Крим і після того як він замешкав з відповіддю депортували до берізок подумати над цим нагальним питанням.
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02.06.2024 17:31 Відповісти
Та́к, було таке дiло...😊
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02.06.2024 18:22 Відповісти
А під берізками китайці Машок шпилять )
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02.06.2024 19:55 Відповісти
Країни Балтії то інше, ніж уся Європа. Там дійсно наші друзі.
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07.06.2024 11:43 Відповісти
кацапів у Чехії дуже багато, правда від початку війни сидять дуже тихо.
І
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02.06.2024 17:49 Відповісти
Потрібна ретельна і повсякденна робота поки з Европою на тему - реального образу кацапів, обмеження будь-яких їх прав з причин безпеки та висилки за межі країн, де діє Західне право. А нам тут всякі гудкови доказують, що Захід і Україна нічого не роблять, коли збіглі від мобілізації орки повертаються назад у мордор. Тут справа у поставках великої кількості зброї, щоб перемолоти у прах як хароших руских -дезертирів так і поганих.
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02.06.2024 17:23 Відповісти
Та вони там по двадцять років вже, а все надрочують на свою фейкову імперію.
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02.06.2024 17:25 Відповісти
Нарасєйскає гавно смєрдіт па всєму міру...
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02.06.2024 17:28 Відповісти
...цапоподібних є повно по Європі.
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02.06.2024 17:36 Відповісти
кожна етнічна метастаза нічого доброго не несе в світі ... звісно самотужки Україна дуже маленька щоб викорінити це зло , це повинно стати ідеєю всього людства , викорінення московита , а поки попри все зло що вини коїли і коять їх толерують
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02.06.2024 17:45 Відповісти
На такий випадко потрібно завжди при собі тримати биту щоб переїбати черговій кацапській морді яка простягає свої граблі на все українське!
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02.06.2024 17:47 Відповісти
Як сильно я хочу нарешті почути новину, що якісь невпізнані українці переламали руки й ноги ,, рускагаварящім,, німцям, французам та іншим австрійцям.
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02.06.2024 17:48 Відповісти
Не почуєте, тому що нема рюзькогаварящіх німців і французів. Так само як і нема рюзькогаварящіх українців. Це все моzкальня.
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02.06.2024 19:49 Відповісти
Мені довелося якось поспілкуватися в Італії з громадянином Голандії, який розмовляв росіською з сильним акцентом, мабуть не перше покоління. Але така ж сама проімперська істота.
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07.06.2024 11:49 Відповісти
Напевно ті ухилянти, яким вдалося переплити через Тису, тепер з русскіми братішками цілуються в десна.

З іншої сторони бачу позитивну сторону в тому що нормальним українцям заборонений виїзд закордон. Уявляю собі цю картину. Йдеш по Мадриду чи по Берліну та бачиш ушльопка з буквою Z та триколором.... (а їх там дофіга).
Європа від такої кривавої різанини трохи б очманіла ))))
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02.06.2024 17:48 Відповісти
За кордон не можуть виїхати тільки бідні нормальні українці.
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02.06.2024 19:56 Відповісти
Нормальні - ті, що носять або недавно носили форму ЗСУ. На відміну від тебе, що сховався під жінчиною спідницею.
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02.06.2024 20:16 Відповісти
Пробачте Украінці,ці істоті такіе само німці як і я,з Казахстану чі під@рашці,навіть не можу помісліть як наші закотовані совком обертаются в трунах(кому пощастіло)...Дуже соромно
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02.06.2024 17:54 Відповісти
не "російськомовні іноземці" а рашисти, рашизм не має кордонів, це діагноз
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02.06.2024 18:14 Відповісти
Це не поодинокі випадки. Потрібно с цим щось робить. Необхідно якось об'єднуватись українцям за кордоном і давати відсіч, або оперативно долучати місцеву поліцію і відпрацьовувати всі способи колективної протидії в подібних ситуаціях.
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02.06.2024 18:25 Відповісти
Розумієте, шановний, 99% тіх кто сдристнув з України, це слимаки. А слимаки не можуть об'єднуватись, бо вони сцикливі слимаки які дбають тількі про власну сраку.
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02.06.2024 18:28 Відповісти
Так і є. Багато з них каже "мы временна выехали пака идут ваенные действия, но как толька рассия асвабадит, вернемся"
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07.06.2024 11:53 Відповісти
*********** та іншие сміття людства з таврок "россиянин", скажить мені, чому ви претесь до ннавистного вам Заходу з вашей найкріщей Параші світу? Чому ви тікаєте з Расеюшкі до ЕС , Канади, США тощо? ЧОМУ?
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02.06.2024 18:26 Відповісти
кацы чехов ставят раком а обратки никакой)))) долбанная эуропа. не могут даже хулиганов наказать
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02.06.2024 18:32 Відповісти
А тож, можете фактами довісти?
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03.06.2024 00:20 Відповісти
Друзі,ви звернули увагу? Ще ЖОДНОГО разу не було повідомлення:українці десь набили мордяки русні? У Польші більше 1 млн біженських квіточок (в тч 200 тис лобів-ухилянтів),в Німеччині близько 1 млн. в Чехії 0,4 млн квіточок.....але приходять тільки новини де ЇХ пиз......ть,ріжуть,топлять,палять....Мабуть,і правильно....Як вважаєте?
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02.06.2024 18:35 Відповісти
Частина присмокталася за кордоном (і зовсім не ті, хто втратили житло). Сидять і бздять, щоб не виперли. Мені огидні аткі "біженці". І хлопів серед них багатою. Від тих взагалі на ригачки навертає. Такі огидні украйончики.
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02.06.2024 19:35 Відповісти
Щось немає впевненості, що ці росіяни, - це не ті, що прибігли біженцями.
Дивіться, яку схему вони махінують - їдуть з окупованої України в неокуповану, роспаспорти приховують, українські отримують і вуаля (корупція)- ті, хто махали російськими прапорцями - вже "біженці" з України.
Недавно відео в ютьюбі було- сидить чотири хлопа в Німеччині, розказують, як вони ненавидять Україну і мріють про громадянство німецьке, маючи вже три паспорти- донбасяцький, російський і український.
Не криються, не бояться.
Де там нащадки УПА?
Настав час, а чи ні?
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02.06.2024 19:06 Відповісти
Колись в Херсоні і Харькові україньскі паспорти продавали на конвеєрі... тому що Кримнаш хотіли їздити в ЄС по безвізу так і багато орків їх купляли.... Ніхто і ховався оголошення були повсюди
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02.06.2024 19:18 Відповісти
Так ї було. Пам"ятаю у 2017 у Херсонї з самого ранку пїд цими центрами вже були автобуси з крмичаками- їздили органїзовано зо Овїровскими паспортами, Деякї з них навїть не приховували свої антїукраїнськи настрої- .. А мне лишь ,s паспорт получить и ездить без виз в Европу"
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02.06.2024 23:55 Відповісти
и тут *************** ******.............................................................
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02.06.2024 19:10 Відповісти
Вірус каzапської здичавілості мутує.
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02.06.2024 19:47 Відповісти
Це треба багато розуму, щоб приставити до волонтерів кількох охоронців ?
Навіщо підставляти волонтерів під удар ?
А так - вломили б їм по 7-ме число, і порядок, більше не полізуть.
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02.06.2024 20:27 Відповісти
Європа згнила.. ось що пише Бабченко (пробачте, що російською):

Отличная иллюстрация того, как мир розовых пони ******* окончательно со своим равенством, толерантностью, культурой отмены и прочим розовым говном.
В немецком Мангейме исламист с ножом напал на антимигрантскую демонстрацию.
Успел ударить несколько раз человека, сильно поранил.
Двое других пытались оттащить убийцу от жертвы.
Полиция - как вы думаете, что? - правильно, ПРИМЕНИЛА СИЛУ К ТЕМ, КТО ПЫТАЛСЯ ВЫРУБИТЬ УБИЙЦУ.
После этого исламист ЕЩЕ ДВА РАЗА ударил полицейского, который оттаскивал от него тех, кто пытался его обезоружить, ножом в шею.
Только после этого полиция его пристрелила.
Истинно вам говорю - розовые долбоебы по всему миру приведут к власти различных Гитлеров всевозможного пошиба.
Мой знакомый немец абсолютно уверен, что в Германии будет гражданская война.
В Штатах они вчера уже сделали Трампа героем национального сопротивления и американским Манделой.
Этот век будет веком жесткой турбулентности.
Ваш Дед.
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02.06.2024 20:27 Відповісти
Там битва говна с мочей была. Ультраправые в Германии, путенские консервы.
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03.06.2024 00:03 Відповісти
От до чого Газпром життєдайний доводить німців .. -)
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02.06.2024 21:06 Відповісти
"Чудове відео". Необхідно подати заяву в поліцію, притягнути консула України( має трохи поробить...) до справи і не "відпускати це. Ця справа не швидка, але!!!! Всього можна досягти.
Це вже не жарти і не Bagatelldelickt (мелкое правонарушение).
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02.06.2024 22:12 Відповісти
А що, є посол України в Чехіі? Консул, то таке, хіба що в Брно
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03.06.2024 00:25 Відповісти
Olders, but actual... Russians are not welcome in Europe.

Russians drive around Europe with fake license plates. They are ashamed of theirs
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/rusove-jezdi-po-evrope-s-falesnymi-espezetkami-za-ty-sve-se/r~66b22d866b6511ed9ae20cc47ab5f122/

Fake Russian license plates also spotted in Prague. We know how to proceed, assures the police
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/falesne-ruske-espezetky-spatreny-i-v-praze-vime-jak-postupov/r~e17046107c9611eda25a0cc47ab5f122/
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03.06.2024 01:11 Відповісти
Не здивуюсь, якщо рускочєлюстними нападниками виявляться не болотяни, а "біженці" із сонячної дирляндії.
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03.06.2024 10:30 Відповісти
 
 