У Празі російськомовні іноземці напали на волонтерів, які збирали гроші на підтримку України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На Староміській площі у в центрі столиці Чехії Праги російськомовні іноземці напали на волонтерів ініціативи Prague Maidan, які збирали гроші на підтримку України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо, про це пише портал Novinky.
У поліції розповіли, що інцидент стався 1 червня.
На відео, яке виклав один із волонтерів Prague Maidan, група чоловіків і жінок, які розмовляли російською мовою, збиралася напасти на них. Якоїсь миті чоловік на відео каже німецькою мовою з російським акцентом, що він німець.
Як видно з відео, учасники бійки кричать одне на одного російською та українською мовами і б’ються парасолькою. Під час інциденту був пошкоджений стенд Prague Ukraine.
Одна з українських активісток опублікувала фото фізичних ушкоджень, яких вона зазнала під час бійки. Як вона написала, російськомовні жінки вдарили по голові чеську жінку, а інший російськомовний чоловік сказав хлопцеві, "як добре Росія вбиває нас".
Також у поліції Праги підтвердили, що прибули напередодні на Староміську площу "через конфлікт між двома групами іноземців".
"Кримінальні слідчі з’ясовують усі обставини інциденту. Вони з’ясовують, що сталося на місці події. Ніхто не був обмежений в особистій свободі і не був затриманий", - повідомила речниця поліції Єва Кропачова.
Станом на 16.00 2 червня публічних коментарів посольства України у Чехії щодо інциденту не надходило.
Довідково: "Празький Майдан" - одна із найбільших українських некомерційних організацій у Чехії, яка активно допомагає Україні з початку російсько-української війни.
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Як правило діти кацапа вливаються в західне середовище і стають більш менш нормальними людьми, бо кацапи підлаштовуються під нове середовище.
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оця лєвацька європа здригнеться, після нашої перемоги!
після того, коли, українські чоловіки поїдуть в ту саму тендітну європу!
єдине прохання, до поліції бути справедливими!
та, попередження, до українських чоловіків, бути обережними, бо там всюди камери!
я іздив до 2013 багато куди на лижі по Европі, розмовляв російскою та не мав жодних проблем
з якими ще руськими я тусовався? не вигадуйте
При нас до Світу саун мокш пустили..більше цапів не пускали..
?
Там все серйозно: будують європейський халіфат і мають від'ємну толерантність до будь кого, хто проти, навіть до русні.
Тому повз бородатих русня проходить чемно і трохи налякано.
От ласкаві хохлятські телята - інша справа. Чому б не пнути? Ножа ж проміж очей точно не отримаєш.
не лайкай, та не коментуй, кацапоротих!
Из последних пар:
Германия - Франция
Германия - СССР
Япония - США
Россия - Чечня
чечню ви боїтесь до усрачки
хай там від браги дохнуть
І
З іншої сторони бачу позитивну сторону в тому що нормальним українцям заборонений виїзд закордон. Уявляю собі цю картину. Йдеш по Мадриду чи по Берліну та бачиш ушльопка з буквою Z та триколором.... (а їх там дофіга).
Європа від такої кривавої різанини трохи б очманіла ))))
Дивіться, яку схему вони махінують - їдуть з окупованої України в неокуповану, роспаспорти приховують, українські отримують і вуаля (корупція)- ті, хто махали російськими прапорцями - вже "біженці" з України.
Недавно відео в ютьюбі було- сидить чотири хлопа в Німеччині, розказують, як вони ненавидять Україну і мріють про громадянство німецьке, маючи вже три паспорти- донбасяцький, російський і український.
Не криються, не бояться.
Де там нащадки УПА?
Настав час, а чи ні?
Навіщо підставляти волонтерів під удар ?
А так - вломили б їм по 7-ме число, і порядок, більше не полізуть.
Отличная иллюстрация того, как мир розовых пони ******* окончательно со своим равенством, толерантностью, культурой отмены и прочим розовым говном.
В немецком Мангейме исламист с ножом напал на антимигрантскую демонстрацию.
Успел ударить несколько раз человека, сильно поранил.
Двое других пытались оттащить убийцу от жертвы.
Полиция - как вы думаете, что? - правильно, ПРИМЕНИЛА СИЛУ К ТЕМ, КТО ПЫТАЛСЯ ВЫРУБИТЬ УБИЙЦУ.
После этого исламист ЕЩЕ ДВА РАЗА ударил полицейского, который оттаскивал от него тех, кто пытался его обезоружить, ножом в шею.
Только после этого полиция его пристрелила.
Истинно вам говорю - розовые долбоебы по всему миру приведут к власти различных Гитлеров всевозможного пошиба.
Мой знакомый немец абсолютно уверен, что в Германии будет гражданская война.
В Штатах они вчера уже сделали Трампа героем национального сопротивления и американским Манделой.
Этот век будет веком жесткой турбулентности.
Ваш Дед.
Це вже не жарти і не Bagatelldelickt (мелкое правонарушение).
Russians drive around Europe with fake license plates. They are ashamed of theirs
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/rusove-jezdi-po-evrope-s-falesnymi-espezetkami-za-ty-sve-se/r~66b22d866b6511ed9ae20cc47ab5f122/
Fake Russian license plates also spotted in Prague. We know how to proceed, assures the police
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/falesne-ruske-espezetky-spatreny-i-v-praze-vime-jak-postupov/r~e17046107c9611eda25a0cc47ab5f122/