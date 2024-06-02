У Празі російськомовні іноземці напали на волонтерів, які збирали гроші на підтримку України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Староміській площі у в центрі столиці Чехії Праги російськомовні іноземці напали на волонтерів ініціативи Prague Maidan, які збирали гроші на підтримку України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо, про це пише портал Novinky.

У поліції розповіли, що інцидент стався 1 червня.

На відео, яке виклав один із волонтерів Prague Maidan, група чоловіків і жінок, які розмовляли російською мовою, збиралася напасти на них. Якоїсь миті чоловік на відео каже німецькою мовою з російським акцентом, що він німець.

Як видно з відео, учасники бійки кричать одне на одного російською та українською мовами і б’ються парасолькою. Під час інциденту був пошкоджений стенд Prague Ukraine.

Одна з українських активісток опублікувала фото фізичних ушкоджень, яких вона зазнала під час бійки. Як вона написала, російськомовні жінки вдарили по голові чеську жінку, а інший російськомовний чоловік сказав хлопцеві, "як добре Росія вбиває нас".





Також у поліції Праги підтвердили, що прибули напередодні на Староміську площу "через конфлікт між двома групами іноземців".

"Кримінальні слідчі з’ясовують усі обставини інциденту. Вони з’ясовують, що сталося на місці події. Ніхто не був обмежений в особистій свободі і не був затриманий", - повідомила речниця поліції Єва Кропачова.

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Станом на 16.00 2 червня публічних коментарів посольства України у Чехії щодо інциденту не надходило.

Довідково: "Празький Майдан" - одна із найбільших українських некомерційних організацій у Чехії, яка активно допомагає Україні з початку російсько-української війни.