В Праге русскоязычные иностранцы напали на волонтеров, собиравших деньги в поддержку Украины. ВИДЕО+ФОТО
На Староместской площади в центре столицы Чехии Праги русскоязычные иностранцы напали на волонтеров инициативы Prague Maidan, которые собирали деньги в поддержку Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо, об этом пишет портал Novinky.
В полиции рассказали, что инцидент произошел 1 июня.
На видео, которое выложил один из волонтеров Prague Maidan, группа мужчин и женщин, которые разговаривали на русском языке, собиралась напасть на них. В какой-то момент мужчина на видео говорит на немецком языке с русским акцентом, что он немец.
Как видно из видео, участники драки кричат друг на друга на русском и украинском языках и бьются зонтиком. Во время инцидента был поврежден стенд Prague Ukraine.
Одна из украинских активисток опубликовала фото физических повреждений, которые она получила во время драки. Как она написала, русскоязычные женщины ударили по голове чешскую женщину, а другой русскоязычный мужчина сказал парню, "как хорошо Россия убивает нас".
Также в полиции Праги подтвердили, что прибыли накануне на Староместскую площадь "из-за конфликта между двумя группами иностранцев".
"Криминальные следователи выясняют все обстоятельства инцидента. Они выясняют, что произошло на месте происшествия. Никто не был ограничен в личной свободе и не был задержан", - сообщила пресс-секретарь полиции Ева Кропачева.
По состоянию на 16.00 2 июня, публичных комментариев посольства Украины в Чехии относительно инцидента не поступало.
Справочно: "Пражский Майдан" - одна из крупнейших украинских некоммерческих организаций в Чехии, которая активно помогает Украине с начала российско-украинской войны.
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Як правило діти кацапа вливаються в західне середовище і стають більш менш нормальними людьми, бо кацапи підлаштовуються під нове середовище.
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оця лєвацька європа здригнеться, після нашої перемоги!
після того, коли, українські чоловіки поїдуть в ту саму тендітну європу!
єдине прохання, до поліції бути справедливими!
та, попередження, до українських чоловіків, бути обережними, бо там всюди камери!
я іздив до 2013 багато куди на лижі по Европі, розмовляв російскою та не мав жодних проблем
з якими ще руськими я тусовався? не вигадуйте
При нас до Світу саун мокш пустили..більше цапів не пускали..
?
Там все серйозно: будують європейський халіфат і мають від'ємну толерантність до будь кого, хто проти, навіть до русні.
Тому повз бородатих русня проходить чемно і трохи налякано.
От ласкаві хохлятські телята - інша справа. Чому б не пнути? Ножа ж проміж очей точно не отримаєш.
не лайкай, та не коментуй, кацапоротих!
Из последних пар:
Германия - Франция
Германия - СССР
Япония - США
Россия - Чечня
чечню ви боїтесь до усрачки
хай там від браги дохнуть
І
З іншої сторони бачу позитивну сторону в тому що нормальним українцям заборонений виїзд закордон. Уявляю собі цю картину. Йдеш по Мадриду чи по Берліну та бачиш ушльопка з буквою Z та триколором.... (а їх там дофіга).
Європа від такої кривавої різанини трохи б очманіла ))))
Дивіться, яку схему вони махінують - їдуть з окупованої України в неокуповану, роспаспорти приховують, українські отримують і вуаля (корупція)- ті, хто махали російськими прапорцями - вже "біженці" з України.
Недавно відео в ютьюбі було- сидить чотири хлопа в Німеччині, розказують, як вони ненавидять Україну і мріють про громадянство німецьке, маючи вже три паспорти- донбасяцький, російський і український.
Не криються, не бояться.
Де там нащадки УПА?
Настав час, а чи ні?
Навіщо підставляти волонтерів під удар ?
А так - вломили б їм по 7-ме число, і порядок, більше не полізуть.
Отличная иллюстрация того, как мир розовых пони ******* окончательно со своим равенством, толерантностью, культурой отмены и прочим розовым говном.
В немецком Мангейме исламист с ножом напал на антимигрантскую демонстрацию.
Успел ударить несколько раз человека, сильно поранил.
Двое других пытались оттащить убийцу от жертвы.
Полиция - как вы думаете, что? - правильно, ПРИМЕНИЛА СИЛУ К ТЕМ, КТО ПЫТАЛСЯ ВЫРУБИТЬ УБИЙЦУ.
После этого исламист ЕЩЕ ДВА РАЗА ударил полицейского, который оттаскивал от него тех, кто пытался его обезоружить, ножом в шею.
Только после этого полиция его пристрелила.
Истинно вам говорю - розовые долбоебы по всему миру приведут к власти различных Гитлеров всевозможного пошиба.
Мой знакомый немец абсолютно уверен, что в Германии будет гражданская война.
В Штатах они вчера уже сделали Трампа героем национального сопротивления и американским Манделой.
Этот век будет веком жесткой турбулентности.
Ваш Дед.
Це вже не жарти і не Bagatelldelickt (мелкое правонарушение).
Russians drive around Europe with fake license plates. They are ashamed of theirs
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/rusove-jezdi-po-evrope-s-falesnymi-espezetkami-za-ty-sve-se/r~66b22d866b6511ed9ae20cc47ab5f122/
Fake Russian license plates also spotted in Prague. We know how to proceed, assures the police
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/falesne-ruske-espezetky-spatreny-i-v-praze-vime-jak-postupov/r~e17046107c9611eda25a0cc47ab5f122/