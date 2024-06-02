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В Праге русскоязычные иностранцы напали на волонтеров, собиравших деньги в поддержку Украины. ВИДЕО+ФОТО

На Староместской площади в центре столицы Чехии Праги русскоязычные иностранцы напали на волонтеров инициативы Prague Maidan, которые собирали деньги в поддержку Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо, об этом пишет портал Novinky.

В полиции рассказали, что инцидент произошел 1 июня.

На видео, которое выложил один из волонтеров Prague Maidan, группа мужчин и женщин, которые разговаривали на русском языке, собиралась напасть на них. В какой-то момент мужчина на видео говорит на немецком языке с русским акцентом, что он немец.

Как видно из видео, участники драки кричат друг на друга на русском и украинском языках и бьются зонтиком. Во время инцидента был поврежден стенд Prague Ukraine.

Одна из украинских активисток опубликовала фото физических повреждений, которые она получила во время драки. Как она написала, русскоязычные женщины ударили по голове чешскую женщину, а другой русскоязычный мужчина сказал парню, "как хорошо Россия убивает нас".

У Празі напали на волонтерів, які збирали гроші для України
У Празі напали на волонтерів, які збирали гроші для України

Также в полиции Праги подтвердили, что прибыли накануне на Староместскую площадь "из-за конфликта между двумя группами иностранцев".

"Криминальные следователи выясняют все обстоятельства инцидента. Они выясняют, что произошло на месте происшествия. Никто не был ограничен в личной свободе и не был задержан", - сообщила пресс-секретарь полиции Ева Кропачева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Назвали меня "разжигателем войны": в Германии напали на проукраинского депутата Бундестага Кизеветтера

По состоянию на 16.00 2 июня, публичных комментариев посольства Украины в Чехии относительно инцидента не поступало.

Справочно: "Пражский Майдан" - одна из крупнейших украинских некоммерческих организаций в Чехии, которая активно помогает Украине с начала российско-украинской войны.

Автор: 

нападение (2219) Прага (109) волонтеры (2636)


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Топ комментарии
+53
Зато некоторые расказывают что во всем виновато только ***** и росийская пропаганда которой нет альтернативы на рашке. Только то ли предатель то ли полный дебил может верить что между украинцами и рашистами возможен мир. И вне зависимости сдохнет ***** или нет. Тут уже ненависть на генетическом уровне
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02.06.2024 17:11
+40
У фсб по всій Європі таких руцкоговорящіх чудіков сотні як що не тисячі.
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02.06.2024 17:06
+21
я вже казав про це! багато разів.
оця лєвацька європа здригнеться, після нашої перемоги!
після того, коли, українські чоловіки поїдуть в ту саму тендітну європу!
єдине прохання, до поліції бути справедливими!
та, попередження, до українських чоловіків, бути обережними, бо там всюди камери!
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02.06.2024 17:10
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Правила форума Совет форумчан
У фсб по всій Європі таких руцкоговорящіх чудіков сотні як що не тисячі.
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02.06.2024 17:06 Ответить
У Єуропі кацап залишається кацапом . Чудики - це диваки , які нікого не ображають . А тут ...
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02.06.2024 17:19 Ответить
Шкода мене там не було,кацапчиків би миттю бджоли покусали!З забоями внутрішніх органів
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02.06.2024 17:50 Ответить
а де ще тебе немає? скрізь, крім улюбленого дивана.
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02.06.2024 20:31 Ответить
В тому то і справа, що кацап може напасти лише на жінок, а були б там чоловіки тихесенько сцав в штани
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03.06.2024 10:42 Ответить
Основна риса кацапа мімікрувати під різні обставини і стилі життя, тому на Заході кацап вже більше в ролі чудіка (взагалі Чудь то фіноугорське племя), а от коли бере ніж і когось зарізає, от тоді кацапом 100 відсотковий.
Як правило діти кацапа вливаються в західне середовище і стають більш менш нормальними людьми, бо кацапи підлаштовуються під нове середовище.
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03.06.2024 00:57 Ответить
якщо не мільйон загалом...
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02.06.2024 18:36 Ответить
чим займається посольство України в Чехії ?

.
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02.06.2024 19:41 Ответить
Ну, по-перше, в Чехії дуже хороше пиво і кнедлики. )
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02.06.2024 19:53 Ответить
я вже казав про це! багато разів.
оця лєвацька європа здригнеться, після нашої перемоги!
після того, коли, українські чоловіки поїдуть в ту саму тендітну європу!
єдине прохання, до поліції бути справедливими!
та, попередження, до українських чоловіків, бути обережними, бо там всюди камери!
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02.06.2024 17:10 Ответить
Коли до Європи їздили - останнє у 2008, таке бидло навіть у готелі не приймали й ресторани не обслуговували. російський язик - й двері зачинені. У Словаччині на мороз відразу падали навіть продавці сувенірів. Лижні тренери відмовлялись вчити спускам..Європа не та..
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02.06.2024 17:14 Ответить
шось ви вигадуєте

я іздив до 2013 багато куди на лижі по Европі, розмовляв російскою та не мав жодних проблем
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02.06.2024 20:33 Ответить
Я не вигадую. Може Ви з руськими десь кучкувались. Але в Словакії, точно не були.
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02.06.2024 20:47 Ответить
ага, "не був" у Татранскій ломниці та Ясній 😁
з якими ще руськими я тусовався? не вигадуйте
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02.06.2024 20:59 Ответить
Ну ми в Татраландії мешкали. Розвага - що всім до вподоби була - Бобова драга, нажаль вона тільки влітку працювала.

При нас до Світу саун мокш пустили..більше цапів не пускали..
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02.06.2024 22:12 Ответить
Гриша із якою метою тобі сказали написати про українських чоловіків, що поїдуть у Європу
?
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03.06.2024 01:40 Ответить
Оскорбили их реальность. Я знаю что их взбесило. То что украинцев никто не трогает. Решили исправить и установить свои мир.
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02.06.2024 17:11 Ответить
Та ні. Нехай би спробували на пропалестинський мітинг так напасти.
Там все серйозно: будують європейський халіфат і мають від'ємну толерантність до будь кого, хто проти, навіть до русні.
Тому повз бородатих русня проходить чемно і трохи налякано.
От ласкаві хохлятські телята - інша справа. Чому б не пнути? Ножа ж проміж очей точно не отримаєш.
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02.06.2024 17:15 Ответить
Зато некоторые расказывают что во всем виновато только ***** и росийская пропаганда которой нет альтернативы на рашке. Только то ли предатель то ли полный дебил может верить что между украинцами и рашистами возможен мир. И вне зависимости сдохнет ***** или нет. Тут уже ненависть на генетическом уровне
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02.06.2024 17:11 Ответить
Там 90+ % населения отмороженный Шлак
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02.06.2024 17:13 Ответить
99%
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02.06.2024 17:17 Ответить
моє прохання!
не лайкай, та не коментуй, кацапоротих!
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02.06.2024 17:21 Ответить
Пiдтримую! 👍🤝
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02.06.2024 18:18 Ответить
История знает сотни примеров ненависти на генетическом уровне.
Из последних пар:
Германия - Франция
Германия - СССР
Япония - США
Россия - Чечня
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02.06.2024 19:04 Ответить
а ось с чечнею ти кацапчик помилився
чечню ви боїтесь до усрачки
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02.06.2024 20:53 Ответить
Кацапсіна, який-такий «генетичний рівень» в срср?
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02.06.2024 21:13 Ответить
Твоє срср до 41го відправляло в Германію тисячі тон стратегічних матеріалів! Здавала в рент воєнноморьскі бази!
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02.06.2024 21:15 Ответить
100%
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07.06.2024 11:39 Ответить
Послать кацапа це святе діло
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02.06.2024 17:14 Ответить
У Празі живуть цілі рюськомовні квартали. Давно. У центрі Европи. Чекають на танки х..ла.
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02.06.2024 17:15 Ответить
стодулки.
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02.06.2024 17:22 Ответить
Прикро що іноземці терплять цих кацапських істот поруч із собою
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02.06.2024 17:16 Ответить
пля рузкоговорящі щелепи тут в європах дістають. приперлася піна з дна і вже третій рік рускоговоряща
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02.06.2024 17:16 Ответить
Приймайте москалів більше, вони вам допідривають склади, а пізніше влаштовують теракти.
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02.06.2024 17:19 Ответить
всіх мацкалів-в мацковію
хай там від браги дохнуть
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02.06.2024 17:21 Ответить
Цих смердючих чурок ще пускають в Європу?
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02.06.2024 17:23 Ответить
В одній з країн балтії такого русо патріота запитали письмово чий Крим і після того як він замешкав з відповіддю депортували до берізок подумати над цим нагальним питанням.
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02.06.2024 17:31 Ответить
Та́к, було таке дiло...😊
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02.06.2024 18:22 Ответить
А під берізками китайці Машок шпилять )
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02.06.2024 19:55 Ответить
Країни Балтії то інше, ніж уся Європа. Там дійсно наші друзі.
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07.06.2024 11:43 Ответить
кацапів у Чехії дуже багато, правда від початку війни сидять дуже тихо.
І
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02.06.2024 17:49 Ответить
Потрібна ретельна і повсякденна робота поки з Европою на тему - реального образу кацапів, обмеження будь-яких їх прав з причин безпеки та висилки за межі країн, де діє Західне право. А нам тут всякі гудкови доказують, що Захід і Україна нічого не роблять, коли збіглі від мобілізації орки повертаються назад у мордор. Тут справа у поставках великої кількості зброї, щоб перемолоти у прах як хароших руских -дезертирів так і поганих.
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02.06.2024 17:23 Ответить
Та вони там по двадцять років вже, а все надрочують на свою фейкову імперію.
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02.06.2024 17:25 Ответить
Нарасєйскає гавно смєрдіт па всєму міру...
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02.06.2024 17:28 Ответить
...цапоподібних є повно по Європі.
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02.06.2024 17:36 Ответить
кожна етнічна метастаза нічого доброго не несе в світі ... звісно самотужки Україна дуже маленька щоб викорінити це зло , це повинно стати ідеєю всього людства , викорінення московита , а поки попри все зло що вини коїли і коять їх толерують
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02.06.2024 17:45 Ответить
На такий випадко потрібно завжди при собі тримати биту щоб переїбати черговій кацапській морді яка простягає свої граблі на все українське!
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02.06.2024 17:47 Ответить
Як сильно я хочу нарешті почути новину, що якісь невпізнані українці переламали руки й ноги ,, рускагаварящім,, німцям, французам та іншим австрійцям.
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02.06.2024 17:48 Ответить
Не почуєте, тому що нема рюзькогаварящіх німців і французів. Так само як і нема рюзькогаварящіх українців. Це все моzкальня.
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02.06.2024 19:49 Ответить
Мені довелося якось поспілкуватися в Італії з громадянином Голандії, який розмовляв росіською з сильним акцентом, мабуть не перше покоління. Але така ж сама проімперська істота.
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07.06.2024 11:49 Ответить
Напевно ті ухилянти, яким вдалося переплити через Тису, тепер з русскіми братішками цілуються в десна.

З іншої сторони бачу позитивну сторону в тому що нормальним українцям заборонений виїзд закордон. Уявляю собі цю картину. Йдеш по Мадриду чи по Берліну та бачиш ушльопка з буквою Z та триколором.... (а їх там дофіга).
Європа від такої кривавої різанини трохи б очманіла ))))
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02.06.2024 17:48 Ответить
За кордон не можуть виїхати тільки бідні нормальні українці.
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02.06.2024 19:56 Ответить
Нормальні - ті, що носять або недавно носили форму ЗСУ. На відміну від тебе, що сховався під жінчиною спідницею.
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02.06.2024 20:16 Ответить
Пробачте Украінці,ці істоті такіе само німці як і я,з Казахстану чі під@рашці,навіть не можу помісліть як наші закотовані совком обертаются в трунах(кому пощастіло)...Дуже соромно
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02.06.2024 17:54 Ответить
не "російськомовні іноземці" а рашисти, рашизм не має кордонів, це діагноз
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02.06.2024 18:14 Ответить
Це не поодинокі випадки. Потрібно с цим щось робить. Необхідно якось об'єднуватись українцям за кордоном і давати відсіч, або оперативно долучати місцеву поліцію і відпрацьовувати всі способи колективної протидії в подібних ситуаціях.
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02.06.2024 18:25 Ответить
Розумієте, шановний, 99% тіх кто сдристнув з України, це слимаки. А слимаки не можуть об'єднуватись, бо вони сцикливі слимаки які дбають тількі про власну сраку.
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02.06.2024 18:28 Ответить
Так і є. Багато з них каже "мы временна выехали пака идут ваенные действия, но как толька рассия асвабадит, вернемся"
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07.06.2024 11:53 Ответить
*********** та іншие сміття людства з таврок "россиянин", скажить мені, чому ви претесь до ннавистного вам Заходу з вашей найкріщей Параші світу? Чому ви тікаєте з Расеюшкі до ЕС , Канади, США тощо? ЧОМУ?
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02.06.2024 18:26 Ответить
кацы чехов ставят раком а обратки никакой)))) долбанная эуропа. не могут даже хулиганов наказать
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02.06.2024 18:32 Ответить
А тож, можете фактами довісти?
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03.06.2024 00:20 Ответить
Друзі,ви звернули увагу? Ще ЖОДНОГО разу не було повідомлення:українці десь набили мордяки русні? У Польші більше 1 млн біженських квіточок (в тч 200 тис лобів-ухилянтів),в Німеччині близько 1 млн. в Чехії 0,4 млн квіточок.....але приходять тільки новини де ЇХ пиз......ть,ріжуть,топлять,палять....Мабуть,і правильно....Як вважаєте?
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02.06.2024 18:35 Ответить
Частина присмокталася за кордоном (і зовсім не ті, хто втратили житло). Сидять і бздять, щоб не виперли. Мені огидні аткі "біженці". І хлопів серед них багатою. Від тих взагалі на ригачки навертає. Такі огидні украйончики.
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02.06.2024 19:35 Ответить
Щось немає впевненості, що ці росіяни, - це не ті, що прибігли біженцями.
Дивіться, яку схему вони махінують - їдуть з окупованої України в неокуповану, роспаспорти приховують, українські отримують і вуаля (корупція)- ті, хто махали російськими прапорцями - вже "біженці" з України.
Недавно відео в ютьюбі було- сидить чотири хлопа в Німеччині, розказують, як вони ненавидять Україну і мріють про громадянство німецьке, маючи вже три паспорти- донбасяцький, російський і український.
Не криються, не бояться.
Де там нащадки УПА?
Настав час, а чи ні?
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02.06.2024 19:06 Ответить
Колись в Херсоні і Харькові україньскі паспорти продавали на конвеєрі... тому що Кримнаш хотіли їздити в ЄС по безвізу так і багато орків їх купляли.... Ніхто і ховався оголошення були повсюди
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02.06.2024 19:18 Ответить
Так ї було. Пам"ятаю у 2017 у Херсонї з самого ранку пїд цими центрами вже були автобуси з крмичаками- їздили органїзовано зо Овїровскими паспортами, Деякї з них навїть не приховували свої антїукраїнськи настрої- .. А мне лишь ,s паспорт получить и ездить без виз в Европу"
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02.06.2024 23:55 Ответить
и тут *************** ******.............................................................
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02.06.2024 19:10 Ответить
Вірус каzапської здичавілості мутує.
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02.06.2024 19:47 Ответить
Це треба багато розуму, щоб приставити до волонтерів кількох охоронців ?
Навіщо підставляти волонтерів під удар ?
А так - вломили б їм по 7-ме число, і порядок, більше не полізуть.
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02.06.2024 20:27 Ответить
Європа згнила.. ось що пише Бабченко (пробачте, що російською):

Отличная иллюстрация того, как мир розовых пони ******* окончательно со своим равенством, толерантностью, культурой отмены и прочим розовым говном.
В немецком Мангейме исламист с ножом напал на антимигрантскую демонстрацию.
Успел ударить несколько раз человека, сильно поранил.
Двое других пытались оттащить убийцу от жертвы.
Полиция - как вы думаете, что? - правильно, ПРИМЕНИЛА СИЛУ К ТЕМ, КТО ПЫТАЛСЯ ВЫРУБИТЬ УБИЙЦУ.
После этого исламист ЕЩЕ ДВА РАЗА ударил полицейского, который оттаскивал от него тех, кто пытался его обезоружить, ножом в шею.
Только после этого полиция его пристрелила.
Истинно вам говорю - розовые долбоебы по всему миру приведут к власти различных Гитлеров всевозможного пошиба.
Мой знакомый немец абсолютно уверен, что в Германии будет гражданская война.
В Штатах они вчера уже сделали Трампа героем национального сопротивления и американским Манделой.
Этот век будет веком жесткой турбулентности.
Ваш Дед.
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02.06.2024 20:27 Ответить
Там битва говна с мочей была. Ультраправые в Германии, путенские консервы.
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03.06.2024 00:03 Ответить
От до чого Газпром життєдайний доводить німців .. -)
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02.06.2024 21:06 Ответить
"Чудове відео". Необхідно подати заяву в поліцію, притягнути консула України( має трохи поробить...) до справи і не "відпускати це. Ця справа не швидка, але!!!! Всього можна досягти.
Це вже не жарти і не Bagatelldelickt (мелкое правонарушение).
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02.06.2024 22:12 Ответить
А що, є посол України в Чехіі? Консул, то таке, хіба що в Брно
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03.06.2024 00:25 Ответить
Olders, but actual... Russians are not welcome in Europe.

Russians drive around Europe with fake license plates. They are ashamed of theirs
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/rusove-jezdi-po-evrope-s-falesnymi-espezetkami-za-ty-sve-se/r~66b22d866b6511ed9ae20cc47ab5f122/

Fake Russian license plates also spotted in Prague. We know how to proceed, assures the police
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/falesne-ruske-espezetky-spatreny-i-v-praze-vime-jak-postupov/r~e17046107c9611eda25a0cc47ab5f122/
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03.06.2024 01:11 Ответить
Не здивуюсь, якщо рускочєлюстними нападниками виявляться не болотяни, а "біженці" із сонячної дирляндії.
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03.06.2024 10:30 Ответить
 
 