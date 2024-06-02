В Праге русскоязычные иностранцы напали на волонтеров, собиравших деньги в поддержку Украины. ВИДЕО+ФОТО

На Староместской площади в центре столицы Чехии Праги русскоязычные иностранцы напали на волонтеров инициативы Prague Maidan, которые собирали деньги в поддержку Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо, об этом пишет портал Novinky.

В полиции рассказали, что инцидент произошел 1 июня.

На видео, которое выложил один из волонтеров Prague Maidan, группа мужчин и женщин, которые разговаривали на русском языке, собиралась напасть на них. В какой-то момент мужчина на видео говорит на немецком языке с русским акцентом, что он немец.

Как видно из видео, участники драки кричат друг на друга на русском и украинском языках и бьются зонтиком. Во время инцидента был поврежден стенд Prague Ukraine.

Одна из украинских активисток опубликовала фото физических повреждений, которые она получила во время драки. Как она написала, русскоязычные женщины ударили по голове чешскую женщину, а другой русскоязычный мужчина сказал парню, "как хорошо Россия убивает нас".





Также в полиции Праги подтвердили, что прибыли накануне на Староместскую площадь "из-за конфликта между двумя группами иностранцев".

"Криминальные следователи выясняют все обстоятельства инцидента. Они выясняют, что произошло на месте происшествия. Никто не был ограничен в личной свободе и не был задержан", - сообщила пресс-секретарь полиции Ева Кропачева.

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По состоянию на 16.00 2 июня, публичных комментариев посольства Украины в Чехии относительно инцидента не поступало.

Справочно: "Пражский Майдан" - одна из крупнейших украинских некоммерческих организаций в Чехии, которая активно помогает Украине с начала российско-украинской войны.