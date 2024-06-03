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Полицейские задержали четырех человек, связанных с нападением на украинских волонтеров в Праге, - СМИ

Напад на волонтерів у Празі: поліцейські затримали 4 людей

Чешские правоохранители задержали четырех человек, причастных к нападению на волонтеров инициативы Prague Maidan, которые собирали деньги в поддержку Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Отмечается, что все четверо были задержаны в аэропорту Праги.

В связи с инцидентом следователи возбудили уголовное дело по подозрению в совершении нескольких уголовных преступлений.

"В связи с тем, что расследование этого дела еще продолжается, мы не будем пока предоставлять никакой дополнительной информации по нему", - заявили чешские правоохранители.

Напомним, 1 июня на Староместской площади в центре столицы Чехии Праги русскоязычные иностранцы напали на волонтеров инициативы Prague Maidan, которые собирали деньги в поддержку Украины.

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Топ комментарии
+19
Дивує інше(В Чехії купа чоловіків з України,котрі не працюють,могли б підстрахувати цих,а коли москалі підскочили там їх і *********".
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03.06.2024 20:23
+14
А зразу цих кацапських тварин можна було затримати?
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03.06.2024 20:06
+9
Хай присядуть 2-3 роки. Ех жаль тюрьма там 3-зірковий готель, лаптєногі там як на курорті будуть
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03.06.2024 20:13
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А зразу цих кацапських тварин можна було затримати?
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03.06.2024 20:06 Ответить
Так затримали ж. Чого ще хотіти, окрім справедливого вироку?
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04.06.2024 00:21 Ответить
Затримали вже в аеропорту. А треба їх було затримати на площі коли ці підори протиправне дійство робили. І щоб інші підори побачили і у них відпала охота таке повторювати.
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04.06.2024 16:26 Ответить
Хай присядуть 2-3 роки. Ех жаль тюрьма там 3-зірковий готель, лаптєногі там як на курорті будуть
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03.06.2024 20:13 Ответить
Гарно ********ти провести виховну роботу та викинути з країни на московію.
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03.06.2024 20:43 Ответить
із закриттям Шенгену до десятого коліна
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03.06.2024 21:49 Ответить
І хвоста відрубати по саму голову!
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03.06.2024 22:05 Ответить
ці кацапські курви вийдуть з тюрми з повними чемоданами краденого туалетного паперу та шампуню
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03.06.2024 21:48 Ответить
Дивує інше(В Чехії купа чоловіків з України,котрі не працюють,могли б підстрахувати цих,а коли москалі підскочили там їх і *********".
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03.06.2024 20:23 Ответить
Не працюють бо вихідні хіба що, а так то 90% чоловіків в Європі працює, Німеччину не рахуємо там біля половини на соцвиплатах
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03.06.2024 20:48 Ответить
В жодній країні світу,мабуть,нема 90 % працюючих українців.
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03.06.2024 21:15 Ответить
Не дивує. Там не чоловіки а ухилянти.
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03.06.2024 20:50 Ответить
не більші ухилянти ніж ти, "воєн"
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04.06.2024 00:16 Ответить
А якщо тобі не ухилянт напише то ти типу перестанеш ухилятися і зараз же побіжиш воювати,бо в тебе совість прокинеться? Не сміши мої тапки
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04.06.2024 08:06 Ответить
Ти шо, вони ж нам так потрібні будуть коли війна закінчиться.
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03.06.2024 21:09 Ответить
Та якби за це не було наслідків, то били би, аж гай шумів.

Але на жаль, якщо проявиш агрессію, та ще якщо ти сильніший і зламаєш ніс або щелепу цим касапам з паспортамі Германіі то присядеш у тюрму, та ще й галасу роздують що "дикі украінці нападають на нісчастних рабсіян"

А МІД наш "імпотентний" мовчить, і взагалі навіть цю ситуацію досі не коментував.

То таке, язиком на форумах "раісян бить", та "воювать в коментарях цензора" як "", то багато розуму і хоробрості не треба.
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04.06.2024 00:13 Ответить
В Україні наших вбивають ,а ви сците дати ***** якомусь довбойобу.
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04.06.2024 05:22 Ответить
Видно,що вуличні бійки ,то для вас форуми та кіно(
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04.06.2024 07:36 Ответить
Віддайте їх нам, будуть бліндажі будувати, траншеї копати ну і на розмінування теж у пригоді будуть…
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03.06.2024 20:24 Ответить
на досліди
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03.06.2024 20:33 Ответить
На органи та на кров для бійців…. А баб у польовий бордель..
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03.06.2024 20:38 Ответить
А чого тільки баб?
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03.06.2024 20:42 Ответить
я не антрополог, але, здається, людство з цими не сумісне
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03.06.2024 20:48 Ответить
Головний ухилянт Держави не дозволить "дємакратію нарушать".
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03.06.2024 20:45 Ответить
Головне, що ти не головний ухилянт, а ухилянт патріотичний.
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03.06.2024 20:53 Ответить
Зелено-синій лохторат прокинувся...
Забирай свого нелегітимного клоуна та пензлюйте звідси разом!
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03.06.2024 20:59 Ответить
Та невже? А мені щось здається, що такі у нас точно на заступника міністра тянуть і більше.
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03.06.2024 21:06 Ответить
Надіємось що це кацапське лайно відповість з усією суворістю закону
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03.06.2024 20:32 Ответить
Якого закону? Чеського чи кацапського? Чеський не суворий. Їх орбан викупить, відправить до мацкви де ***** їм по ордену дасть, а олєнєвод всіх в армію забере, що б по Європах не шарайобились….. а наші їх всіх під Авдіївкою прикопають… ось такий круговорот кацапа у природі.
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03.06.2024 20:43 Ответить
Орбан точно має стосунок до чехів?
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03.06.2024 20:56 Ответить


Не вже ти думаєш що я такий тупий що Чехію з Угорщиною переплутав??? Звичайно що уйобок орбан угорець, але він має стосунок до куйла та фашистської ********* і цим все сказано!
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03.06.2024 21:19 Ответить
Це ти про ***** і його кремлядів? Так, вони ще ті кідораси, крадуть і крадуть, а ще вони у дупу трахаються і дітей у пупок цілують….
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03.06.2024 20:45 Ответить
судячи по тій мові,що ти тут калякаєш,то слоган "армія.мова.віра",то не для тебе!ти або з болота,або зебіл
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03.06.2024 20:57 Ответить
А що зараз президент в Україні Порошенко? Це тільки у вас в фашистський ********* плешивий фюрер вже 20 років незмінний
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03.06.2024 21:21 Ответить
Їхні прізвища були Бидло №1, Бидло №2, Бидло №3, та Бидло №4.
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03.06.2024 20:52 Ответить
Москальське бидло жи.
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04.06.2024 00:24 Ответить
Приехали, нагадили и бежать. Сцыкуны-скрепаносцы
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03.06.2024 20:53 Ответить
Смерьь НЕОФАСИТАМ.
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03.06.2024 20:53 Ответить
поліція спрацювала але краще б вони були "героически пропавшие без вести"/і без відео/
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03.06.2024 21:08 Ответить
 
 