Полицейские задержали четырех человек, связанных с нападением на украинских волонтеров в Праге, - СМИ
Чешские правоохранители задержали четырех человек, причастных к нападению на волонтеров инициативы Prague Maidan, которые собирали деньги в поддержку Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Отмечается, что все четверо были задержаны в аэропорту Праги.
В связи с инцидентом следователи возбудили уголовное дело по подозрению в совершении нескольких уголовных преступлений.
"В связи с тем, что расследование этого дела еще продолжается, мы не будем пока предоставлять никакой дополнительной информации по нему", - заявили чешские правоохранители.
Напомним, 1 июня на Староместской площади в центре столицы Чехии Праги русскоязычные иностранцы напали на волонтеров инициативы Prague Maidan, которые собирали деньги в поддержку Украины.
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********типровести виховну роботу та викинути з країни на московію.
Але на жаль, якщо проявиш агрессію, та ще якщо ти сильніший і зламаєш ніс або щелепу цим касапам з паспортамі Германіі то присядеш у тюрму, та ще й галасу роздують що "дикі украінці нападають на нісчастних рабсіян"
А МІД наш "імпотентний" мовчить, і взагалі навіть цю ситуацію досі не коментував.
То таке, язиком на форумах "раісян бить", та "воювать в коментарях цензора" як "", то багато розуму і хоробрості не треба.
Забирай свого нелегітимного клоуна та пензлюйте звідси разом!
Не вже ти думаєш що я такий тупий що Чехію з Угорщиною переплутав??? Звичайно що уйобок орбан угорець, але він має стосунок до куйла та фашистської ********* і цим все сказано!