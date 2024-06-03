Полицейские задержали четырех человек, связанных с нападением на украинских волонтеров в Праге, - СМИ

Чешские правоохранители задержали четырех человек, причастных к нападению на волонтеров инициативы Prague Maidan, которые собирали деньги в поддержку Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Отмечается, что все четверо были задержаны в аэропорту Праги.

В связи с инцидентом следователи возбудили уголовное дело по подозрению в совершении нескольких уголовных преступлений.

"В связи с тем, что расследование этого дела еще продолжается, мы не будем пока предоставлять никакой дополнительной информации по нему", - заявили чешские правоохранители.

Напомним, 1 июня на Староместской площади в центре столицы Чехии Праги русскоязычные иностранцы напали на волонтеров инициативы Prague Maidan, которые собирали деньги в поддержку Украины.

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