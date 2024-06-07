Напад на волонтерку в Києві через українську мову: затримано другого підозрюваного. ФОТО
Правоохоронці встановили та затримали другого підозрюваного у нападі на волонтерку в Оболонському районі Києва. Ним виявився 70-річний пенсіонер.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Києва та міську прокуратуру.
Як зазначається, чоловік наразі дає покази слідчим, його дії кваліфіковані як хуліганство, а за вчинене порушнику загрожує до чотирьох років позбавлення волі.
6 червня працівники Оболонського управління поліції за допомоги аналітиків кримінального аналізу та у взаємодії зі співробітниками СБУ, встановили та затримали другого порушника.
Ним виявився киянин 1954 року народження. Слідчі вручили йому повідомлення про підозру за вчинення хуліганських дій.
Що сталося?
Встановлено, що 2 червня у підозрюваного був день народження, тож він разом з 73-річним знайомим, з яким вони торгують на ринку, відзначили цю подію алкоголем та ввечері повертались додому.
На виході з підземного переходу на вулиці Новокостянтинівській підозрюваний, з його слів, вирішив зробити дівчині кілька компліментів, втім вона його залицянь не оцінила.
"Не бажаючи спілкування, вона відповіла, що не розуміє чоловіків. Відповідь українською мовою викликала агресію нетверезих пенсіонерів, які почали нецензурно ображати дівчину, тож вона вирішила знімати їх на мобільний телефон", - зазначають у прокуратурі.
Далі підозрюваний кілька разів вдарив її по нозі, а також завдав удар долонею в ніс. Все це відбулося після того, як його спільник відібрав у дівчини телефон. Постраждалій вдалося повернути телефон. Після чого зловмисники зникли з місця події.
Чоловік не визнає свої вини
Наразі 70-річний підозрюваний своєї вини не визнає, зазначають прокурори. Стверджує, що лише намагався зупинити конфлікт дівчини зі своїм знайомим.
Нагадаємо, 5 червня у Києві затримали 73-річного чоловіка, який на ґрунті мовного питання напав на місцеву волонтерку в Оболонському районі міста. Йому повідомили про підозру в хуліганстві.
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враховуючи те що ж ОПою "найвеличнішого" зе-янелоха, ************** оманського керує і є фактично регентом при фактично недієздатьному піскограї оманському зе-н*ркомані є агент кацапського фсб дермак !!! а, без дозволу дермака цей бужанській навіть пукнути голосно не може, то усе доволі сумно !!!
Dmytro Nikolaychuk: Украинский стыд - это когда идиоты у власти позорятся на весь мир с таким самодовольным видом, будто делают что-то гениальное. А ты не только не голосовал за это, но еще и предупреждал как Мог! А идиоты, которые это понавыбирали, гордятся этим убожеством. Но стыдно при этом тебе.
Софія Федина: Роман Костенко з трибуни заявив про критичну ситуацію з масовою мобілізацією працівників оборонних підприємств, які прийшли в ТУК оновити дані і ...не повернулися до роботи. Зараз це відповідальність уряду інформувати правила і процедури броні. Але в той час як цирки і онлайн казино мають бронь погоджену опу, працівники оборонки, які виготовляють продукцію критично потрібну армії - не мають.
Lida Sha: Все правильно! Бронь на 95 кварт є, бо вони мають постійно гастролювати та висміювати хохла-малороса. А якщо їх мобілізують, то нарід може одна дня прокинутися і прозріти, що їх перетворювали у тупих баранів.
старі гнилі пеньки се-ре-се-ру
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також це стосуеться мене, скаліченими совком бидлом!
Так, ми скаліченi совком, але жертви! Вам добре зараз
писати та говорити що забажаеш-подивилася би я на
вас, "дисидент" довбаний, яким би був сам...
Мушу визнати що і я тоді, будучи дитиною чи вже підлітком не дуже то й відрізнявся зі своїми оточенням, серед вищевказаної вибірки суспільства.
комсомолкою... 90-ти катком пройшлись по нас-тяжкi були часи.
Але мене не зробило все це ватницею-люблю Украiну, наш народ
та голосувала за П.О.Порошенко. Маю надiю, те що я з 25%, говорить
за мою адекватнiсть. Бажаю Вам всього найкращего i по-доброму
порадити-не знаючи людини, краще нiчого не коментувати, чим її образити.
Дуже багато на форумі стало злості, нетерпимості, образ...А це дуже погано...
Головне не втратити себе в цій війні і всіх важких обставинах. 😊
голосувала за П.О.Порошенко. Маю надiю, те що я з 25%, говорить
за мою адекватнiсть. 100% !!!
На жаль мені дуже важко на цю тему розмовляти з родичами, друзями та знайомими. Хоча і більшість з них важко звинуватити в нелюбові до України...
Враховуючи той загальний занепад в пострадянських країнах, помножений на тотальне та відносно різке впровадження білоруської мови та інших просвітницьких програм у простого народу миттєво виникла відраза від націоналізму в будь якому його прояві. У дружини сестра вчилась в школі відносно не погано але як різко впровадили мову, одразу погано пішли справи. Зараз більшої ватниці годі й шукати тут... І таких прикладів безліч.
І це при тому, що в Білорусі 90-ті пройшли спокійно та не напряжно відносно України. В мене тут всі родичі по материнський лінії і мав можливість тоді постійно сюди їздити і дивитися на власні очі. Можна навіть сказати в магазинах все було! Такого явища як "кравчука" і близько не було.
Як закономірний ітог - на наступних виборах (1994)обирають колгоспника з гаслами як у ЗЕ та Яника....
Думаю зараз на Печерську мало, що змінилось. Хіба що чинуші за свої крісла переживають.
І я бачу ви їх прибічник - лише комуняки ставлять а один ряд Нахтігаль і УПА...
висилати в рашку к єпєням !
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До речі, до 1721 року цих вертухаїв - "руських" як і "в'язниці народів" - росії, навіть у "проекті" не було. Самозвана "сарана" ось вже 4-рі сотні років "жирує" на хвилі безкарності ...
А раз так любиш рашистську мову, то перекладаю: "Сдохни, падла!"
А по цьому ще одна стаття передбачена!
Виктор Онегин: Оказывается дед нападавший на девченку из-за украинского языка яркий сторонник Зеленского. Ну как оно могло быть иначе.
Забр Ком: Тому що зелені це і є антимайдан.
@UA_Peacemaker: От як так получається, що навколо нашого Вовки (дай Бог йому здоровля ), постійно крутиться всяка нечисть? Ви також це помітили?
NoName: Ніколи такого не було, і ось знову. Та маю безліч скрінів, де всяке російське лайно топить за Зеленського. З 19 року це зовсім не секрет.
ваша інформаційна база скоро стане безцінною....
вінтаж-нафталін
Слава ЗСУ , ну і звісно Батько наш Бандера